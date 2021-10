“Marcha a favor de la mujer y de la vida”, oportunidad para alzar la voz: joven mexicana

Ciudad de México.— Fernanda Tovar, coordinadora de Vinculación Juvenil de la International Youth Network, denunció las injusticias en las que incurren los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México contra el derecho a la vida y el derecho a la objeción de conciencia.

La joven mexicana acusó que la Suprema Corte atiende intereses políticos y económicos que promueve un totalitarismo que no representa a México.

Por eso, dijo Fernanda Tovar, es tiempo de alzar la voz ante las injusticias porque los ministros han mentido y engañado al promover el aborto como un derecho.

LEE Objeción de conciencia | El derecho de los médicos a no practicar abortos

“Hay que gritar a la Corte y que escuche que no queremos el aborto. Esta práctica no es solución. Ya basta de venderlo como una solución”, dijo.

Por ello, invitó a unirse a la “Marcha A favor de la mujer y de la vida” este 3 de octubre en todo México.

Por su parte, Pily Moran, Consejera Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), compartió su postura personal A favor de la mujer y de la vida.

“Yo soy provida porque no hay nada más importante que la vida humana y el aborto no resuelve ninguna problemática de la mujer. Los daños psicológicos y físicos que dejan el aborto a una mujer son irreparables y esto no se toma en cuenta”.