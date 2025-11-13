Ciencia
¿Marte esconde agua bajo su superficie?: hallazgos científicos reavivan la esperanza de vida fuera de la Tierra
Ciudad de México.- La posibilidad de que Marte haya sido un planeta habitable durante más tiempo del que se pensaba vuelve a cobrar fuerza. Dos investigaciones recientes han encontrado indicios de agua subterránea y cavidades formadas por su acción, abriendo nuevas rutas para buscar vida en el planeta rojo.
Huellas de agua bajo la superficie marciana
Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi (NYUAD) identificó señales de que el agua fluyó bajo la superficie marciana hace miles de millones de años.
Los hallazgos fueron publicados el 7 de noviembre de 2025 en la revista Journal of Geophysical Research—Planets.
El equipo analizó antiguas dunas de arena en el cráter Gale —una zona que explora el rover Curiosity de la NASA— y descubrió que esas dunas se transformaron en roca después de interactuar con agua subterránea.
Según los investigadores, este proceso podría haber creado ambientes estables y protegidos para formas microscópicas de vida.
Lee: Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
“Nuestros hallazgos demuestran que Marte no pasó simplemente de ser húmedo a seco; pequeñas cantidades de agua continuaron moviéndose bajo tierra incluso después de que sus lagos desaparecieron”, afirmó la doctora Dimitra Atri, directora del Laboratorio de Exploración Espacial de la NYUAD.
Los investigadores compararon los datos enviados por Curiosity con formaciones rocosas en los desiertos de los Emiratos Árabes Unidos, donde procesos similares de mineralización generaron depósitos de yeso.
Este mineral, explicó Atri, tiene la capacidad de preservar rastros orgánicos durante millones de años, lo que lo convierte en un objetivo estratégico para futuras misiones.
Rocas que hablan del pasado de Marte
Los científicos de la NYUAD concluyeron que el agua provenía de una montaña cercana y se filtró por grietas hasta impregnar las dunas, solidificándolas lentamente.
La presencia de minerales como el yeso y los sulfatos refuerza la hipótesis de que Marte tuvo zonas subterráneas húmedas cuando la superficie ya era árida.
“Los resultados muestran que los procesos acuosos dejaron una huella profunda en la historia geológica de Marte, y estas zonas son ahora los mejores lugares para buscar vida pasada”, señaló el investigador Vignesh Krishnamoorthy, en declaraciones difundidas por la Universidad de Nueva York.
El hallazgo cambia la percepción de Marte como un planeta completamente seco y muerto. Por el contrario, apunta a una historia geológica más compleja, donde el agua no desapareció por completo, sino que continuó filtrándose bajo tierra durante largos periodos.
Descubren cuevas formadas por el agua
Otro estudio, liderado por Chenyu Ding, de la Universidad de Shenzhen (China), reveló la existencia de posibles cuevas kársticas en los Valles de Hebrus, en el noroeste marciano.
La investigación fue publicada el 4 de noviembre de 2025 en The Astrophysical Journal Letters y representa la primera evidencia de este tipo de formaciones en Marte.
A diferencia de los tubos de lava conocidos, estas cavidades se habrían originado cuando el agua disolvió rocas ricas en carbonatos y sulfatos, creando estructuras similares a las cuevas de piedra caliza que existen en la Tierra.
“Estas claraboyas se interpretan como las primeras cuevas kársticas potenciales conocidas en Marte, formadas a través de la disolución de litologías solubles en agua”, detalla el artículo.
Las cuevas fueron identificadas mediante el análisis de datos del espectrómetro de emisión térmica (TES) de la sonda Mars Global Surveyor de la NASA. Los investigadores también usaron imágenes satelitales de alta resolución para construir modelos tridimensionales que confirmaron que su origen no está relacionado con impactos ni con actividad volcánica.
Nuevos objetivos para futuras misiones
El equipo de la Universidad de Shenzhen determinó que estas cavidades podrían ser refugios naturales para futuras misiones humanas o robóticas, por su capacidad de ofrecer protección frente a la radiación y las bajas temperaturas.
“Incluso si no se encuentra vida dentro de ellas, estas estructuras representan entornos de gran interés científico, tanto para comprender la evolución del agua en Marte como para planificar la exploración tripulada”, explicó Ding durante una conferencia de prensa virtual realizada el 6 de noviembre.
Ambos descubrimientos —el agua subterránea identificada por la NYUAD y las cuevas formadas por procesos acuosos halladas por la Universidad de Shenzhen— refuerzan la idea de que Marte pudo conservar su humedad más tiempo del que se creía.
Dejar al bebé descalzo: una recomendación que construye piernas firmes y pies libres
Ciudad de México.- En muchas familias mexicanas, ponerle zapatitos al recién nacido es una tradición llena de cariño, sin embargo, especialistas en podología y pediatría coinciden en que los bebés no necesitan calzado antes de cumplir un año, pues usarlo puede interferir con el desarrollo natural de sus pies y su manera de caminar.
Los bebés aprenden mejor cuando están descalzos
Durante el primer año los huesos y músculos de los pies del bebé todavía son blandos y necesitan libertad para fortalecerse.
“El calzado impide que el pie se mueva con naturalidad y limita la sensibilidad que el niño necesita para aprender a caminar”, explicó la podóloga María Fernanda Díaz, en una entrevista en 2024 con Excélsior.
Los expertos señalan que al estar descalzo, el bebé siente el suelo, ajusta su equilibrio y fortalece los músculos de las piernas. Esta etapa es clave porque el pie todavía está formando su estructura y los huesos aún no se han endurecido por completo.
Riesgos de usar calzado demasiado pronto
Un estudio publicado por la Revista Española de Podología en 2022, señaló que los niños que usan zapatos rígidos o poco flexibles antes de tiempo pueden desarrollar alteraciones en el arco plantar y dificultades para mantener el equilibrio.
“Poner zapatos a los bebés antes de caminar no tiene ningún beneficio médico; al contrario, puede afectar su postura y su coordinación”, advirtió la podóloga pediátrica Daniela Olvera, del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, en entrevista con El Universal.
Los podólogos recomiendan que los pequeños anden descalzos o usen calcetines antideslizantes mientras están en casa o en espacios seguros. El contacto directo con el piso ayuda al cerebro a reconocer distintas texturas y temperaturas, lo que también favorece su desarrollo sensorial.
Andar descalzo fortalece el equilibrio y la coordinación
Caminar sin zapatos no solo ayuda al pie, también mejora el control del cuerpo.
De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Pediatría (INP), los bebés que gatean y caminan descalzos muestran una mejor coordinación y adquieren antes el equilibrio que quienes usan calzado desde los primeros meses.
“La planta del pie tiene miles de terminaciones nerviosas que envían señales al cerebro; esas sensaciones ayudan al bebé a ubicarse y reaccionar mejor ante los movimientos”, explicó el fisioterapeuta infantil Jorge Aguilar, en una cápsula informativa transmitida por Canal Once Niños.
Los expertos recomiendan dejar que los niños experimenten libremente en casa, sin calzado, siempre que el entorno sea limpio y seguro. En el caso de salir al exterior, se puede usar un zapato ligero y flexible que solo proteja del suelo caliente, frío o irregular.
No hay riesgo de resfriarse por andar descalzo
Uno de los temores más comunes entre padres y abuelos es que los bebés se enfermen si no usan zapatos, sin embargo, los médicos aclaran que esto es un mito.
“Los resfriados son causados por virus, no por el frío del piso ni por andar descalzo”, señaló la pediatra Patricia Rueda, del Hospital Infantil de La Paz, en entrevista con La Vanguardia.
Los especialistas mexicanos coinciden: lo importante es que el bebé esté en un ambiente templado y sin corrientes de aire, más que el hecho de usar calzado.
Cuándo sí es necesario usar zapatos
El uso de zapatos se recomienda cuando el bebé ya camina solo y sale al exterior. En esos casos, los podólogos aconsejan elegir calzado con suela flexible, materiales transpirables y espacio suficiente para el movimiento de los dedos.
“La mejor opción es un zapato que deje al niño moverse con libertad, que se sienta como si no trajera nada”, indicó la Guía de Cuidado del Pie Infantil de la Secretaría de Salud, actualizada en enero de 2024.
En casa, los especialistas sugieren seguir permitiendo que los bebés anden descalzos la mayor parte del tiempo. Esto favorece su desarrollo físico y sensorial, y les ayuda a adquirir confianza en sus primeros pasos.
El secreto para que los niños coman sus verduras
Para mejorar su nutrición
Ciudad de México.— Convencer a los niños de comer verduras ha sido un reto constante para padres y cuidadores.
Sin embargo, un estudio confirmó que la paciencia, más que los trucos o castigos, fue la herramienta más efectiva para lograrlo.
De acuerdo con una investigación publicada en 2023 por la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos, y difundida por la European Journal of Clinical Nutrition, los niños necesitan entre ocho y diez exposiciones a una verdura antes de aceptarla o disfrutarla.
Los investigadores trabajaron con casi 600 menores de 1 a 4 años y observaron que, aunque al inicio rechazaron los vegetales, su disposición mejoró tras varios intentos constantes y sin presión.
La exposición constante favoreció la aceptación
El equipo de especialistas explicó que no basta ofrecer una verdura una o dos veces para que un niño la acepte. En cambio, la exposición repetida ayuda a familiarizarlo con su sabor, textura y color.
“El proceso de aceptación requiere constancia, no coerción”, señaló la doctora Lisette de Groot, coautora del estudio y experta en nutrición infantil.
Te recomendamos leer: La prevención del acoso escolar empieza en la familia, la comunicación es el escudo
Los resultados mostraron que los niños que recibieron el alimento repetidamente sin presión o engaños desarrollaron una actitud más positiva hacia las verduras.
Los especialistas también advirtieron que engañar a los niños —por ejemplo, esconder los vegetales en otros platillos o prometerles un postre— puede generar rechazo o desconfianza hacia la comida.
En su lugar, recomendaron crear experiencias positivas alrededor del alimento, como involucrar a los menores en la preparación o permitirles elegir qué verdura probar.
Recompensas simbólicas sí, comida no
El estudio holandés también analizó el uso de recompensas. Los investigadores concluyeron que las recompensas simbólicas —como pegatinas o coronas de papel— aumentaron la motivación para probar nuevos alimentos, mientras que las recompensas alimentarias (postres o dulces) resultaron contraproducentes.
La doctora Jessica Werthmann, especialista en comportamiento alimentario de la Universidad de Friburgo, explicó que ofrecer dulces como premio “refuerza la idea de que las verduras son una obligación y los postres una recompensa”.
En México, el desafío sigue vigente
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2022), sólo el 32% de los niños mexicanos consume verduras diariamente, mientras que el consumo de alimentos ultraprocesados supera el 60%.
Expertos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) señalaron que esta tendencia contribuye a los altos índices de sobrepeso y obesidad infantil en el país.
Promover hábitos saludables desde la infancia implica paciencia, acompañamiento y educación alimentaria. Como demostraron los científicos, la clave no está en el engaño, sino en la exposición repetida y la confianza a la hora de comer.
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
Ciudad de México.- La fisioterapia no sólo rehabilita, sino que puede revertir el deterioro físico que llega con la edad. A través del entrenamiento terapéutico adecuado, los adultos mayores logran recuperar movilidad, estabilidad y, sobre todo, autonomía en su vida cotidiana.
En entrevista para Siete24 Noticias, la fisioterapeuta Paulina García Triana, colaboradora de la Clínica del Sol, explicó que el movimiento es una herramienta esencial de longevidad.
“La fisioterapia nos ayuda a rehabilitar los tejidos y generar movilidad. El movimiento es vida, y un movimiento sano nos lleva a una vejez más sana”, afirmó.
García Triana destacó que un tratamiento fisioterapéutico constante puede evitar el desgaste acelerado de las articulaciones y corregir posturas que con el tiempo se vuelven fuente de dolor y limitaciones.
Paulina García Triana, fisioterapeuta y colaboradora de Clínica del Sol
Lee: Hábitos que fortalecen la autonomía en la vejez: moverse, comer bien y convivir
Entrenamiento terapéutico: revertir el deterioro físico
El entrenamiento supervisado por un fisioterapeuta no sólo previene lesiones: en muchos casos puede revertir el daño físico acumulado por la edad o por una recuperación incompleta.
“Tenemos pacientes que llegan con hernias discales, lumbalgias o pérdida de estabilidad. Con la terapia adecuada, hemos visto cómo recuperan la movilidad, la postura y hasta la confianza para caminar viendo al frente”, comentó García Triana.
Relató el caso de un paciente que, tras una caída, perdió fuerza en las piernas y caminaba encorvado.
“Con siete meses de terapia constante volvió a erguirse. Él mismo decía que se sentía más alto, porque al volver a levantar la cabeza y caminar derecho, recuperó su postura y estabilidad”, compartió la especialista.
Los avances de este tipo son resultado de la reeducación motora, que enseña al cuerpo a moverse de forma natural y funcional.
“La fisioterapia nos devuelve las funciones vitales y nos da una vejez muchísimo más digna”, resaltó García Triana.
Autonomía e independencia: metas de un tratamiento integral
La doctora Mariela Pérez Hernández, coordinadora de la Clínica del Sol, sucursal Santa Mónica, explicó que el éxito del tratamiento depende de un diagnóstico personalizado.
Cada paciente envejece de forma distinta y requiere una estrategia específica para recuperar o mantener su independencia.
“No todas las patologías afectan igual. Un mismo padecimiento no impacta igual a un paciente de 60 que a uno de 70 años”, puntualizó Pérez Hernández en entrevista con Siete24 Noticias.
El plan terapéutico debe considerar la historia de vida, los hábitos y las herramientas de apoyo disponibles, como bastones o andaderas. En cada caso, el objetivo es fortalecer la movilidad y reducir la dependencia sin imponer metas inalcanzables.
“Buscar la independencia es fundamental, pero debe ser un proceso gradual, adaptado a las capacidades y metas de cada paciente”, subrayó.
Además de fortalecer músculos y articulaciones, los programas de fisioterapia actúan sobre la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro y del sistema nervioso para readaptarse y recuperar movimientos perdidos.
“Con la terapia física enseñamos nuevamente al cuerpo a moverse, involucrando tanto la parte sensitiva como la motora. Esto permite a los pacientes readaptarse al movimiento y mejorar su coordinación”, detalló Pérez Hernández.
Prevención desde edades medias: invertir en un cuerpo funcional
El impacto de la fisioterapia no comienza en la tercera edad. Las especialistas coinciden en que la prevención es el mejor tratamiento y debe iniciarse desde la juventud.
Una dieta balanceada, ejercicios de bajo impacto y una buena higiene postural son hábitos que fortalecen los tejidos y previenen lesiones a futuro.
“La fisioterapia no sólo interviene cuando hay dolor o lesión; también es preventiva”, subrayó la doctora Pérez Hernández.
“Ayuda a fortalecer los tejidos, mejorar la elasticidad y evitar problemas derivados de malas posturas o esfuerzos repetitivos”, agregó la especialista.
La fisioterapia, de acuerdo con los expertos, puede incorporarse a la rutina semanal con ejercicios personalizados, estiramientos y revisiones periódicas que mantengan la movilidad articular y la fuerza muscular. Evitar el sedentarismo y los ejercicios de alto impacto son claves para envejecer con un cuerpo fuerte, estable y funcional.
Una vejez activa y con propósito
El envejecimiento no implica resignarse al deterioro físico. En palabras de las especialistas, la fisioterapia permite recuperar el control del cuerpo y con ello la autonomía, la seguridad y la autoestima.
Cada sesión representa una oportunidad para devolverle al cuerpo su equilibrio natural y su capacidad de movimiento.
En la Clínica del Sol, el trabajo constante de fisioterapeutas y pacientes demuestra que el envejecimiento saludable es posible cuando se combina la ciencia del movimiento con la voluntad de mantenerse activos.
Visita nuestro canal de YouTube
¿Es posible explicar la existencia de Dios sin utilizar la Biblia?, joven responde la pregunta
Ciudad de México.— Durante una de sus presentaciones, Rigoberto Hidalgo Alpízar, filósofo y conferencista originario de Costa Rica, respondió a un joven que lo cuestionó sobre la existencia de Dios.
A través de un video que circula en redes sociales, una persona le pidió a Rigoberto Hidalgo demostrar la existencia de Dios sin utilizar la Biblia.
Hidalgo respondió que todo lo existente tiene una explicación, ya sea por necesidad propia o por una causa externa. “El universo tiene una explicación de su existencia y esa explicación se fundamenta en un ser necesario”, afirmó.
Agregó que ese ser debe tener un fundamento trascendente, inmaterial, atemporal y aespacial. “Si no hay tiempo, no hay sucesión de cambio; es eterno, inmutable, poderoso, omnipotente y omnisciente, porque todo lo que crea proviene de él”, expresó ante el público.
Luego preguntó: “¿Qué versículos saqué de la Biblia?, Ninguno respondió el otro joven.
Hidalgo utiliza este tipo de razonamientos en conferencias, publicaciones y debates digitales con jóvenes.
¿Dios existe? enfoque científico de Olivier Bonnassies
Otra respuesta a la pregunta ¿Dios existe?, en escenarios distintos al de Rigoberto Hidalgo, el escritor francés Olivier Bonnassies, coautor junto con Michel-Yves Bolloré del libro Dios, la ciencia, las pruebas. El albor de una revolución, sostiene que existen fundamentos científicos que apoyan la existencia de un creador.
LEE "Dios y la Ciencia", diálogo vital para la cohesión social en tiempos de cambio: Olivier Bonnassies
Bonnassies explica que durante siglos se pensó que el origen del universo podía comprenderse sin la presencia de una fuerza divina. Sin embargo, asegura que los avances científicos sobre el Big Bang, la termodinámica y las matemáticas ofrecen elementos que respaldan la hipótesis de una causa inicial no material ni temporal.
“Todo muestra que un tiempo infinito hacia el pasado no es posible. Esto implica que la causa que está en el origen del universo no es ni espacial ni temporal, sino que creó las condiciones para que los átomos fueran estables, las estrellas ardieran y la vida compleja se desarrollara”, señala Olivier Bonnassies.
