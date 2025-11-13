¿Marte esconde agua bajo su superficie?: hallazgos científicos reavivan la esperanza de vida fuera de la Tierra

Ciudad de México.- La posibilidad de que Marte haya sido un planeta habitable durante más tiempo del que se pensaba vuelve a cobrar fuerza. Dos investigaciones recientes han encontrado indicios de agua subterránea y cavidades formadas por su acción, abriendo nuevas rutas para buscar vida en el planeta rojo.

Huellas de agua bajo la superficie marciana

Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi (NYUAD) identificó señales de que el agua fluyó bajo la superficie marciana hace miles de millones de años.

Los hallazgos fueron publicados el 7 de noviembre de 2025 en la revista Journal of Geophysical Research—Planets.

El equipo analizó antiguas dunas de arena en el cráter Gale —una zona que explora el rover Curiosity de la NASA— y descubrió que esas dunas se transformaron en roca después de interactuar con agua subterránea.

Según los investigadores, este proceso podría haber creado ambientes estables y protegidos para formas microscópicas de vida.

“Nuestros hallazgos demuestran que Marte no pasó simplemente de ser húmedo a seco; pequeñas cantidades de agua continuaron moviéndose bajo tierra incluso después de que sus lagos desaparecieron”, afirmó la doctora Dimitra Atri, directora del Laboratorio de Exploración Espacial de la NYUAD.

Los investigadores compararon los datos enviados por Curiosity con formaciones rocosas en los desiertos de los Emiratos Árabes Unidos, donde procesos similares de mineralización generaron depósitos de yeso.

Este mineral, explicó Atri, tiene la capacidad de preservar rastros orgánicos durante millones de años, lo que lo convierte en un objetivo estratégico para futuras misiones.

Rocas que hablan del pasado de Marte

Los científicos de la NYUAD concluyeron que el agua provenía de una montaña cercana y se filtró por grietas hasta impregnar las dunas, solidificándolas lentamente.

La presencia de minerales como el yeso y los sulfatos refuerza la hipótesis de que Marte tuvo zonas subterráneas húmedas cuando la superficie ya era árida.

“Los resultados muestran que los procesos acuosos dejaron una huella profunda en la historia geológica de Marte, y estas zonas son ahora los mejores lugares para buscar vida pasada”, señaló el investigador Vignesh Krishnamoorthy, en declaraciones difundidas por la Universidad de Nueva York.

El hallazgo cambia la percepción de Marte como un planeta completamente seco y muerto. Por el contrario, apunta a una historia geológica más compleja, donde el agua no desapareció por completo, sino que continuó filtrándose bajo tierra durante largos periodos.

Descubren cuevas formadas por el agua

Otro estudio, liderado por Chenyu Ding, de la Universidad de Shenzhen (China), reveló la existencia de posibles cuevas kársticas en los Valles de Hebrus, en el noroeste marciano.

La investigación fue publicada el 4 de noviembre de 2025 en The Astrophysical Journal Letters y representa la primera evidencia de este tipo de formaciones en Marte.

A diferencia de los tubos de lava conocidos, estas cavidades se habrían originado cuando el agua disolvió rocas ricas en carbonatos y sulfatos, creando estructuras similares a las cuevas de piedra caliza que existen en la Tierra.

“Estas claraboyas se interpretan como las primeras cuevas kársticas potenciales conocidas en Marte, formadas a través de la disolución de litologías solubles en agua”, detalla el artículo.

Las cuevas fueron identificadas mediante el análisis de datos del espectrómetro de emisión térmica (TES) de la sonda Mars Global Surveyor de la NASA. Los investigadores también usaron imágenes satelitales de alta resolución para construir modelos tridimensionales que confirmaron que su origen no está relacionado con impactos ni con actividad volcánica.

Nuevos objetivos para futuras misiones

El equipo de la Universidad de Shenzhen determinó que estas cavidades podrían ser refugios naturales para futuras misiones humanas o robóticas, por su capacidad de ofrecer protección frente a la radiación y las bajas temperaturas.

“Incluso si no se encuentra vida dentro de ellas, estas estructuras representan entornos de gran interés científico, tanto para comprender la evolución del agua en Marte como para planificar la exploración tripulada”, explicó Ding durante una conferencia de prensa virtual realizada el 6 de noviembre.

Ambos descubrimientos —el agua subterránea identificada por la NYUAD y las cuevas formadas por procesos acuosos halladas por la Universidad de Shenzhen— refuerzan la idea de que Marte pudo conservar su humedad más tiempo del que se creía.

