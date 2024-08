Más de la mitad de las mujeres que trabajan no cuentan con apoyo para la lactancia

Ciudad de México.— Se acercan las vacaciones de verano y con ellas, tiempo libre que puede tener valor educativo para compartir en familia.

Una de las alternativas más importantes para pasar el tiempo de forma productiva y divertida son los juegos de mesa. Estos son algunos de sus beneficios:

Valor educativo de los juegos de mesa

De acuerdo con The British School of Barcelona (BSB), los juegos de mesa «una opción de ocio educativa a tener en cuenta este verano». Los juegos enseñan, no sólo entretienen.

Además estimulan la creatividad y desarrollan la disciplina al tener que respetar turnos y reglas.

Leer las instrucciones y ponerlas en práctica estimula el análisis y el orden los más pequeños a la hora de enfrentarse a un tablero, unas piezas de colores o un montón de cartas.

Gestión de emociones

Ganar o perder es parte de cualquier juego. Así como las emociones que despiertan los resultados, algo que para los niños puede ser complicado.

Estas actividades, como explican los investigadores del BSB, les ayudan a gestionar esos sentimientos.

Los juegos de mesa enseñan que no siempre se gana, y que, cuando se pierde, debemos alegrarnos por el otro y felicitar al que ha ganado esta partida.

Pasar tiempo en familia

Si bien hay juegos de mesa que se pueden jugar solos, lo mejor sería pasar un tiempo en familia para estimular habilidades sociales.

