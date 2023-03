Maternidad ¿Cómo apoyarnos entre mujeres?

Jalisco.- El Cardenal Juan Sandoval Íñiguez mostró su desacuerdo con El Semanario, medio de comunicación arquidiocesano de Guadalajara, al señalar que dicho informativo, promovió en uno de sus artículos la ideología de género.

Por ello el religioso dijo que organismos como la Organización Mundial de la salud (OMS) o la Comisión de los Derechos Humanos, han aprobado este tipo de agendas ideológicas.

Por ello externó que El Semanario es un medio de comunicación para difundir valores apegados a la buena fe, que de certeza a la familia, la familia es obra del Creador y un bien incomparable para los individuos y los pueblos.

“Nuestro periódico es un órgano de información católica, por eso es muy sensible su información y con ello un coordinador y revisor, por ello como obispo comprometido con la verdad del evangelio aclaro que ese artículo no está alineado a la información católica”, externó.

Por su parte en redes sociales un representante de El Semanario explicó que con referencia al artículo que apareció el 19 de febrero en el número 1359, señalan que ha causado diferentes reacciones, por ello aclaran lo siguiente:

“Aunque toda persona merece respeto en comunión con el magisterio de la Iglesia, no aprobamos la llamada ideología de género, en particular no estamos de acuerdo en que una persona quiera cambiarse de sexo, porque contradice el orden humano y va en contra del plan creador de Dios”.