Maternidad sin violencia: el maltrato al dar a luz debe cambiar

Ciudad de México.- En pleno siglo XXI, la menopausia aun es tabú, estigma, vergüenza y sinónimo de vejez. Las mujeres en esta etapa prefieren no hablar de lo que sienten, para no ser señaladas como “menopáusicas”, una palabra que se ha usado además de manera discriminatoria porque se asocia con el envejecimiento y el mal humor.

Este 18 de octubre es el Día Mundial de la Menopausia, esta conmemoración fue promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reflexionar sobre la importancia de la prevención y atención a la salud de las mujeres.

¿Qué es la menopausia?

La experimentan mujeres entre los 40 y 55 años y es un proceso biológico que marca el fin de los períodos menstruales, y al no producirse óvulos, no se da la fecundación y ya no hay existe la posibilidad de concebir.

Es la segunda o tercera transición hormonal que tiene la mujer, dependiendo si fue madre o no, como consecuencia de la baja de hormonas y comienza la ausencia de la menstruación durante 12 meses consecutivos. Un año sin regla, eso significa el final de la vida reproductiva, explico Mamen Díaz, de la organización Sin Reglas, en el conversatorio “Vive tu menopausia sin reglas”.

La menopausia se divide en tres etapas: Perimenopausia, menopausia y postmenopausia y este proceso puede durar de siete hasta 14 años, publica la revista NIH Medline Plus.

Hay mucha ignorancia respecto al tema, explica Díaz, pues “ocho de cada 10 personas saben poco o nada de la menopausia y solo una de cada cinco mujeres en México tiene acceso a atención integral, el resto no recibe ninguna atención sobre todo en regiones marginadas”.

De profesión economista, Díaz fundó esta comunidad junto con Gabriela Rojas, abogada y maestra en Derecho; ambas interesadas en transformar la vivencia de la menopausia y mejorar la salud de las mujeres, a través de diversas acciones.

“No es el final de la vida, es una etapa de la vida y no tendría por qué ser estigmatizada”. Gabriela Rojas

Menopausia provoca 34 síntomas

Es en la Perimenopausia o premenopausia cuando se presentan la mayoría de los síntomas, existen 34 registrados por instituciones de salud.

¿Cuáles son los síntomas?

Físicos como: Bochorno, insomnio, fatiga, dificultad para concentrarse, infecciones urinarias, dolor en las relaciones sexuales, resequedad vaginal. Emocionales como cambios de humor, depresión, mal humor, ansiedad.

Millones de mexicanas sin atención

En México hay casi 15 millones de mexicanas de 50 años, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI. Datos estadísticos indican que 9 de cada 10 mujeres de esa edad tienen síntomas, y solo un 10 por ciento reportó no presentarlos.

Para el año 2025, la menopausia alcanzará a más de mil millones de mujeres en todo el mundo, según la OMS. Y para 2035 una de cada 3 mujeres en México estará en la posmenopausia.

