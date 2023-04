México quiere la vida, aseguran miles frente al Congreso de la CDMX

Ciudad de México.– “México quiere la vida y no leyes engañosas que promueven la violencia hacia la mujer”, afirmaron miles de manifestantes que se reunieron en la 12 Marcha por la Vida, que finalizó frente al Congreso de la Ciudad de México, con un pronunciamiento de asociaciones civiles en favor de los derechos fundamentales de los mexicanos.

Después de marchar desde el Monumento a la Revolución, por Avenida Juárez y Donceles, la ola azul se manifestó para exigir políticas públicas que verdaderamente apoyen a la mujer en su salud y maternidad.

Sobre un templete colocado al pie de la escalinata en el edificio de Donceles y Allende, los convocantes hicieron un pronunciamiento:

Ya basta de que mientan, el aborto en la Ciudad de México es legal, pero no es seguro, es legal pero no ha disminuido sus índices, al contrario, a 16 años de que se aprobó la Ley Marcelo el negocio crece y la salud de la mujer no mejora.

Ha pasado el tiempo suficiente para poder comprobar hoy, a 16 años, que despenalizar el aborto no resuelve los problemas que lo originan, no es una solución integral, estamos ante un parche que no entiende a la mujer, que no promueve la vida y que daña a la sociedad”.

Paulina Guzmán, de Pasos por la Vida