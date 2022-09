XIV Congreso Mundial de las Familias 2022 busca favorecer el desarrollo social

Ciudad de México.-Del 30 de septiembre al 2 de octubre se llevará a cabo en la Expo Santa Fe de la Ciudad de México, el XIV Congreso Mundial de las Familias, WCF por sus siglas en inglés.

Cuyo Congreso Mundial espera a más de 5,000 asistentes con actividades presenciales y virtuales vía streaming.

El Congreso es un evento público internacional que busca unir y equipar a líderes, organizaciones y familias para celebrar y fortalecer a la familia como fundamento natural de la sociedad. En el pasado se ha convocado trece veces.

Te puede interesar: Diputadas impulsarán iniciativas en favor de las familias

En México fue en 2004, y los últimos tres han tenido lugar en Budapest 2017, Chisinau, Moldavia 2018 y Verona, Italia 2019.

Participan jefes de Estado, connotados expertos, políticos, líderes religiosos y sociales en el ámbito del matrimonio, la familia y la libertad religiosa.

La temática está basada en las ciencias sociales y la fe, con más de 50 expositores nacionales e internacionales que buscan el bien de todas las personas, respetando la dignidad de cada una.

El objetivo general es “Fortalecer a la familia para favorecer el desarrollo integral y pleno de sus miembros”, por lo que las actividades están diferenciadas por edad y por temática de manera atractiva y práctica.

Las instituciones que invitan y convocan son Red Familia, Juntos por México (asociación católica), la iglesia de los Santos de los Últimos días, FAPACE (Federación de Asociaciones de Padres y Amigos de Centros Educativos), Familia Unida (organización católica), Unión Nacional Cristiana, Confederación USEM, International Organization for de Family, Global Center for Human Rights y Citizen Go.

Dentro de los expositores se encuentran connotados expertos, políticos, líderes sociales y religiosos en el ámbito del matrimonio, la familia y la libertad religiosa.

Este Congreso desea llegar a toda la población con mensajes claros y sencillos:

En la familia se descubre la belleza de la vida y se fundamenta la esperanza de un mundo mejor.

Como sociedad podemos hacer más para favorecer el desarrollo integral y pleno de sus miembros.

Queremos lo mejor para ti y tu familia.

“Podemos mejorar el mundo, familia por familia. En la familia se descubre la belleza de la vida y se fundamenta la esperanza de un mundo mejor. Como sociedad podemos hacer más para favorecer el desarrollo integral y pleno de todos”, aseveró Fernando Milanés, presidente XIV Congreso Mundial de las Familias

Para inscribirse y participar en el Congreso Mundial de las Familias y conocer más detalles pueden ingresar a la página https://wcfmexico.org.

ARH