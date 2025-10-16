Dignidad Humana
“Mi bebé nació y murió entre mis brazos”: el testimonio de una madre sobre la pérdida gestacional
“Ahí morí yo también”
Ciudad de México.- Una madre compartió en redes sociales la historia del nacimiento y muerte de su hijo, una experiencia marcada por la violencia obstétrica y la falta de empatía. Su testimonio da voz a miles de mujeres que viven el duelo silenciado de la pérdida gestacional.
“Yo iba a conocer el sexo de mi bebé y salí con un diagnóstico que acabó con su vida”
Cuando una madre, Michelle Cerón, llegó al hospital para conocer el sexo de su bebé, jamás imaginó que saldría con una noticia devastadora. “Acababa de cumplir 16 semanas, casi 17, y me tocaba ir a revisión; yo esperaba poder ver qué era mi bebé… quería sorprender a su papá y la sorprendida fui yo”, relató en un texto compartido en su perfil de Facebook “La mamá vegana”, publicado este 15 de octubre.
Durante la revisión, el ambiente se tornó extraño: los médicos guardaban silencio y ella comenzó a sentirse ansiosa. “Tu hijo tiene anencefalia, no es compatible con la vida, tu cuerpo lo está rechazando y necesitas terminar con el embarazo YA”, le dijeron. Ella recuerda que en ese momento se quedó en shock, caminó sin fuerzas, tomó un taxi y en el trayecto solo pensaba cómo le diría a su esposo que “nuestro bebé iba a morir”.
Michelle nunca cuestionó el diagnóstico médico, se concretó a obedecer las indicaciones confiando. Así llegó a casa y se desvaneció al darle la noticia a su esposo. ¿Cómo se suponía que buscáramos un hospital que nos apoyara, si solo íbamos por buenas noticias?”, escribió.
Una experiencia marcada por la violencia obstétrica
Después de buscar ayuda en varios sitios, finalmente un hospital aceptó atenderla, pero bajo una única condición. “Tenía que parir a mi hijo. Me indujeron el parto, yo tuve contracciones, sentí el dolor, estaba en el cuarto de mujeres embarazadas con los mismos dolores, aunque su realidad era diferente, ellas sí se llevarían a sus bebés con ellas”.
En medio del dolor físico y emocional, esta madre enfrentó además la indiferencia del personal médico y el maltrato del personal de salud, violencia obstétrica se llama.
“Como si eso me hiciera menos, recibí tratos inhumanos, que me invalidaban, básicamente me decían que para qué había buscado otro embarazo, si ya tenía tres, que no me preocupara, que al menos ya tenía niño y niña, que estaba joven y podía intentarlo más adelante, bla bla bla”.
“Grité ‘ya nació mi bebé’”
El momento del parto y el nacimiento de su hijo, porque eso fue, la marcó para siempre, ella murió ahí mismo, relata.
“Mi bebé nació en la camilla, entre mis piernas, lo sostuve en mis brazos, lo vi, era un niño, no tenía completo su cráneo, al nacer murió, todavía estaba caliente, aproveché esos casi 40 minutos que tardaron en quirófano, para abrazarlo, olerlo, memoricé sus deditos, sus pies, era igualito a mi esposo, era un niño. Ahí me morí, ahí se quebró mi espíritu”.
Entre lágrimas y sin ayuda, gritó que su hijo ya había nacido.
Las enfermeras todavía tardaron en ir a limpiarlos, con malos modos, fue cuando su madre decidió que se lo llevaría con ella y lo despediría como debe de ser, no podía abandonar a un hijo.
“Me quisieron sedar, no lo permití, sabía que querían tirarlo… era MI HIJO y yo era su mamá. Discutí por llevármelo, me lo llevé. Era del tamaño de un nenuco, pequeñito. Se redujo a cenizas. Tuvo más tacto la mujer de la funeraria que cualquier persona en el hospital”.
Un duelo que no debe silenciarse
El testimonio de Michelle Cerón da voz a miles de mujeres que enfrentan la pérdida gestacional o perinatal en silencio y muchas veces en condiciones inhumanas.
Cada 15 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, en el mundo se recuerda a los bebés que partieron demasiado pronto. Sobre esta fecha, Maricarmen Alva López, directora del Instituto IRMA, que se dedica a acompañar a familias que perdieron un bebé antes de nacer, explicó en una entrevista con Arturo Ramírez para Siete24 Noticias, que “la muerte perinatal es una herida que muchas personas prefieren silenciar”.
Las familias merecen ser vistas con dignidad y acompañadas con respeto en un duelo tan doloroso como la muerte de un hijo, esa es la labor del Instituto IRMA.
“No están solos. Su dolor es único y válido, merecen ser vistas con dignidad y acompañadas con respeto”.
Michelle también lo resume con una frase que publicó en sus redes sociales y que atraviesa el alma:
“Déjame decirte que así fuera 1 semana (en el vientre), fue tu hijo. Es tu dolor y NADIE tiene derecho a decirte cómo debes sentirte al respecto”.
Dignidad Humana
Exhortan a construir un futuro más humano y con dignidad frente a la migración
Ciudad de México.— Durante el Foro Internacional de Derechos Humanos celebrado en la Universidad Iberoamericana Tijuana, académicos, religiosos y defensores coincidieron en que la migración no puede entenderse solo a través de cifras, sino desde los rostros y las vidas que la componen.
La maestra Lorena Giacomán Arratia, Asistente de Educación de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, recordó que detrás de cada número hay historias de lucha y sueños que merecen ser escuchados. “Son niños que sueñan con una escuela digna, madres que huyen de la violencia y comunidades que se resisten al despojo de sus tierras”, expresó.
Para Giacomán Arratia, la frontera es “un espejo que revela nuestras contradicciones y nos exige transformar las estructuras que generan exclusión e injusticia”. Subrayó que se debe buscar renovar la misión de las universidades jesuitas, acompañando el dolor y la esperanza de los más vulnerables, y propuso construir alianzas concretas que orienten la agenda pública hacia “un futuro más humano”.
LEE Objeción de conciencia, principio de libertad y dignidad: Dr. Agustín Herrera
La fe que se traduce en justicia
El rector de la IBERO Ciudad de México, Dr. Luis Arriaga Valenzuela, afirmó que defender los derechos humanos es un acto de valentía frente a estructuras que perpetúan la exclusión. “Una sociedad de derechos se opone a una sociedad de caridad, de migajas”, señaló.
Arriaga explicó que en un contexto donde las amenazas contra los defensores se intensifican. Hizo un llamado a no permitir que el miedo se imponga como lenguaje dominante y a fortalecer la colaboración entre universidades, comunidades de fe y sociedad civil.
Recordó además que la tradición jesuita tiene una larga historia de compromiso con la justicia social y la defensa de la dignidad humana. “Desde Ignacio de Loyola hasta el presente, la Compañía de Jesús ha insistido en que la fe se vuelve plena cuando se traduce en obras que transforman la realidad”.
Al referirse a Tijuana como sede del encuentro, subrayó su significado simbólico: “En Tijuana, la movilidad humana ofrece experiencias de dignidad y realidades que evidencian la urgencia de reivindicar los derechos humanos. Que este espacio nos ayude a renovar nuestra convicción de que otra sociedad es posible, una que coloque en el centro la dignidad de cada ser humano”.
Tijuana: frontera de encuentro y esperanza
El director general de la IBERO Tijuana, Mtro. Florentino Badial Hernández, habló del carácter profundamente humano “la frontera no divide; es un espacio de encuentro, resistencia y creación de comunidad en medio del dolor”, señaló.
Celebridades
Luis de Llano no ha cumplido la sentencia de la Suprema Corte: Sasha
“No eran otros tiempos”
Ciudad de México.- Con la serenidad que la caracteriza, pero con la firmeza de quien no se rinde, Sasha Sokol volvió a hablar públicamente de su caso, que marcó un antes y un después en la defensa de los derechos de las víctimas de abuso infantil.
Durante un reciente encuentro con la prensa, la intérprete respondió que Luis de Llano no ha cumplido con ninguna de las sanciones impuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la condena por daño moral derivada de la relación que sostuvo con ella cuando tenía 14 años.
“El proceso está tomando el curso que debe… ya bajó de la Suprema Corte al juzgado en donde se va a llevar a cabo la condena”, explicó Sasha.
“Hasta el momento, él no ha ofrecido la disculpa pública ordenada, ni la indemnización económica ni el curso de sensibilización sobre abuso”.
El 1 de septiembre la Corte estableció un nuevo criterio y ordenó que el abuso sexual infantil no prescribe, es delito y debe ser reparado y la víctima tiene derecho a una indemnización. Luis de Llano fue sentenciado por lo que deberá ofrecer una disculpa pública, tomar un curso y dar una indemnización, que “será para una organización que defienda y apoye a los niños que sufrieron abuso sexual infantil, dijo antes la cantante.
“No eran otros tiempos”
Sasha también fue contundente ante los intentos por justificar aquella relación bajo la idea de que “eran otros tiempos”.
“No es cierto que eran otros tiempos, no es cierto que estaba bien visto. Tan no estaba bien visto que hasta esta época a Luis o a mí nos preguntaban sobre esa relación. Si nos preguntaban sobre ella era porque era extraña, porque era rara, porque no era lo lógico”.
Agradece el apoyo y solidaridad
La exintegrante de Timbiriche aprovechó el momento para agradecer las múltiples muestras de apoyo del medio artístico. Destacó el respaldo de Kiko Campos, productor que admitió haber normalizado la situación y posteriormente le ofreció disculpas.
Sokol también subrayó el acompañamiento constante de sus compañeros de Timbiriche:
“Han sido amorosos y solidarios conmigo porque somos una familia. Y a ellos también les tocó normalizar algo que no era normal”.
Un precedente histórico
En junio pasado, la Suprema Corte ratificó la condena civil contra Luis de Llano y reconoció el abuso cometido cuando Sasha Sokol era menor de edad. Este fallo se convirtió en un precedente judicial, al establecer que los delitos de abuso sexual infantil no prescriben.
Desde el 1 de septiembre de 2025, los tribunales del país deben aplicar las tesis de jurisprudencia que reconocen el derecho de las víctimas a exigir reparación del daño sin límite de tiempo, entendiendo que las secuelas del abuso son profundas y permanentes.
El caso de Sasha Sokol no solo simboliza una victoria personal, sino un paso firme hacia la reparación y la dignidad de las víctimas de violencia sexual. Su voz se mantiene frente a quienes aún intentan justificar lo injustificable.
Dignidad Humana
Deforestación: un peligro creciente para la vida y la dignidad humana
Ciudad de México.- Cada minuto se destruyen hectáreas de bosque que sostienen vidas humanas y ecosistemas.
La deforestación emerge como una amenaza directa a la dignidad, a la familia y al derecho a un ambiente sano.
Lee: Cuando una charla salva un hogar: el programa que reconstruye familias mexicanas
Bosques y vida: vínculo inseparable
Según el informe “El Estado de los Bosques del Mundo 2024” (The State of the World’s 2024) de la FAO, que habla sobre la situación, tendencias y desafíos a nivel global, los bosques siguen siendo pilares fundamentales para la supervivencia humana y ecológica.
De acuerdo con el documento, en la década entre el 2010 y el 2020, la pérdida neta anual de bosques fue de 4.7 millones de hectáreas y la FAO señala que esas pérdidas implican la liberación de carbono acumulado, alteraciones en el ciclo hídrico y caída de servicios ecosistémicos vitales.
En 2024 se documentó la pérdida récord de 6.7 millones de hectáreas de bosque primario tropical, un área comparable al tamaño de Panamá, lo cual equivale a 18 campos de futbol por minuto.
¿Qué ocurre con las comunidades humanas que habitan en esas regiones?
Cuando los bosques desaparecen, se desarticula el sustento de poblaciones indígenas y campesinas que dependen del agua, de los recursos del suelo y de la biodiversidad para vivir con dignidad.
Además, la degradación ambiental agudiza el riesgo de enfermedades zoonóticas y crisis alimentarias.
La defensa de la vida humana frente al avance de la tala
La FAO reconoce que la expansión agrícola es el principal motor de la deforestación, responsable de casi la mitad del fenómeno global, seguida de la cría de ganado con 38.5%.
“El desarrollo agrícola insostenible sigue ejerciendo presión intensa sobre nuestros bosques”, aseguró en conferencia de prensa María Helena Semedo, subdirectora de la FAO.
Ese modelo productivo no sólo compromete el ecosistema, sino que impone presiones sobre el derecho a un ambiente limpio.
Ecosistemas en riesgo, familias vulnerables
La fragmentación de hábitats forestales impulsa la extinción de especies y arranca de raíz eco-servicios esenciales: polinización, control climático y regulación hídrica.
Cuando esos servicios colapsan, es la gente rural quien padece la escasez de agua, la erosión de suelos y la pérdida de cultivos. En muchas zonas, eso supone desarraigo, migración forzada o hambre.
La FAO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicaron una guía para que empresas adopten debida diligencia en sus cadenas agrícolas y así reducir su aporte a la deforestación.
Según la OCDE, esa intervención del sector privado es clave para frenar el daño ecológico y proteger el derecho a la vida.
Por ello, la defensa de la vida humana exige políticas que promuevan restauración ecológica, transparencia en cadenas de producción y respeto a la dignidad de las comunidades forestales.
Dignidad Humana
La vida y la mujer se celebran juntas: Convocan a familias en todo el país
Este domingo
Ciudad de México.- Originaria de un pequeño pueblo de Tabasco, Paulina Hernández Torruco, comparte que su propia vida es fruto de una decisión de confianza: “Mi madre estaba enferma al momento de concebirme, con tumores en la matriz. El médico le recomendó abortar, pero mis padres apostaron por la vida. Salieron adelante y yo también lo he podido hacer. Quiero que todos tengan esa oportunidad”.
Su testimonio se entrelaza con el mensaje central de la 5ª Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida: generar apoyos y entornos que permitan a las mujeres abrazar la vida sin miedo ni presiones externas.
Esta celebración busca reflexionar y dejar atrás el “falso dilema” de la elección entre madre e hijo, pues ambos tienen los mismos derechos, expresó la abogada Paulina Hernández Torruco, vocera del evento, en entrevista exclusiva con Siete24.
“La vida y la mujer se celebran. No hay que entrar en este falso dilema porque realmente ambas personas, tanto la mujer como el niño, somos sujetos de derecho por el simple hecho de ser seres humanos”.
El falso dilema: madre e hijo, no uno contra otro
Desde su experiencia jurídica y sus estudios en neurociencias, Paulina explica que reducir la discusión a una confrontación entre la madre y su hijo en el vientre es un error: “Si empezamos a poner categorías en los seres humanos por edad o sexo, atentamos contra la dignidad. Cuando hablamos de embrión, feto, niño o adulto, no hablamos de naturalezas distintas, sino de etapas de la misma vida humana”.
Para ella, la verdadera libertad de las mujeres se alcanzará cuando no tengan que decidir bajo el peso del miedo:
“A veces se nos dice que el aborto es la opción de libertad, pero ¿de verdad es libre? cuando detrás está el miedo de la mujer: ¿cómo voy a mantenerlo?, ¿me van a correr del trabajo?, ¿me juzgarán? Queremos que llegue el momento en que ninguna mujer tenga que pensar con miedo como eje rector de su vida”.
Una convocatoria a la acción comunitaria
La 5ª Celebración invita a cada persona a sumar sus talentos para acompañar a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Paulina lo resume así: “Todos tenemos diferentes dones. Si soy médico, puedo dar consultas accesibles; si soy abogado, puedo orientar a una mujer en crisis; si soy joven con impacto en redes sociales, puedo usarlo para difundir esperanza. Todos servimos para algo, y todos podemos aportar”.
Más allá de la marcha: construir futuro
Para Hernández Torruco, la clave está en mirar hacia adelante con creatividad: “Queremos políticas preventivas que realmente arropen a la mujer. Que ninguna se quede sin alimento, sin educación, sin apoyo médico o psicológico. Celebrar la vida y a la mujer es también celebrar un futuro posible”.
La convocatoria es de carácter nacional, en la Ciudad de México, será el domingo y partirá con rumbo a la Basílica de Guadalupe, “la casa de la mujer más querida de México”. El encuentro será un espacio familiar y pacífico en el que miles de personas caminarán bajo el lema “La vida es siempre un bien”.
La celebración culminará en la Basílica de Guadalupe
La convocatoria es de carácter nacional, en la Ciudad de México, será el domingo y partirá con rumbo a la Basílica de Guadalupe, “la casa de la mujer más querida de México”. El encuentro será un espacio familiar y pacífico en el que miles de personas caminarán bajo el lema “La vida es siempre un bien”.
La 5ª Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida se realizará este domingo 5 de octubre a las 11:00 a.m., en el Parque María Teresa de la Ciudad de México, con destino al Atrio de la Basílica de Guadalupe. Más de 80 ciudades del país se sumarán a este movimiento pacífico que busca enviar un mensaje de unidad, esperanza y confianza.
La caminata no se plantea como un punto final, sino como un recordatorio de que la esperanza se construye en comunidad, con cada paso y con cada acción concreta.
