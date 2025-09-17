Mis derechos y deberes como madre y padre: guía para fortalecerlos en la crianza con valores

Ciudad de México.- La guía “Mis derechos y deberes como madre y padre”, es un documento práctico que busca apoyar a las familias mexicanas en la crianza y formación de sus hijos, con un enfoque en el fortalecimiento de valores, la protección integral y la corresponsabilidad entre hogar, escuela y comunidad. Elaborada por Early Institute, la guía nace —según explica la asociación— de una preocupación creciente: el desplazamiento del rol de los padres frente a políticas públicas que buscan otorgar autonomía a la niños y adolescentes, sin que necesariamente estén preparados para tomar decisiones trascendentales de vida, por ejemplo en su propia salud.

El papel insustituible de los padres

El Dr. Francisco Vázquez, investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y colaborador de la guía “Mis derechos y deberes como madre y padre”, explicó que este documento surge para acompañar a madres y padres en un momento en que el Estado ha asumido algunas funciones que corresponden a las familias.

“La verdad es que no nacemos sabiendo ser padres, cuando tenemos hijos tenemos más preguntas que respuestas y lo que pretende la guía es atender ciertas preocupaciones”, afirmó.

El especialista advirtió que conceptos como la “autonomía progresiva”, impulsados por la Suprema Corte, han llevado a que cada vez más decisiones relacionadas con la niñez recaigan en instancias externas, dejando en duda el margen de acción de los padres.

“El Estado empieza a asumir papeles y responsabilidades que nos corresponden como padres. Entonces, más allá de lo que el Estado haga o deje de hacer, lo que intenta la guía es dirigirnos a los papás, a las mamás, para que en primer lugar asumamos el compromiso de ver la vida de nuestros hijos como un proyecto de familia”.

El investigador y padre de cinco, señala que no podemos olvidar que “los que somos papás somos los representantes legales de nuestros hijos”, y esto está protegido por la Constitución Mexicana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ser madre y padre debe importarnos porque la familia es el primer espacio de formación

El documento subraya que la familia es el pilar fundamental de la sociedad, y este derecho está reconocida por nuestra Constitución. En el hogar, niñas, niños y adolescentes encuentran su primer círculo de confianza, donde adquieren valores, creencias y cultura, además de desarrollar relaciones afectivas que marcarán su vida futura.

En ese sentido, la guía de Early destaca la importancia de la presencia amorosa de los padres, que no solo garantiza la seguridad física de los hijos, sino que también transmite aspectos espirituales, psicológicos y culturales fundamentales para el desarrollo de su personalidad.

A propósito del reciente inicio del ciclo escolar, la guía deja claro que padres y madres son los principales responsables de la educación de sus hijos. Si bien reconoce la importancia de la escuela, subraya que la educación escolar debe ser complementaria a la que se brinda en el seno familiar.

Nos recuerda que madres y padres tienen el derecho de conocer los planes de estudio y mantener comunicación con maestros y escuelas, además de la obligación de acompañar el aprendizaje de sus hijos.

Educación con valores desde casa

Para Early Institute, la familia es el primer espacio de aprendizaje y socialización, en el hogar, niñas, niños y adolescentes adquieren valores, creencias y cultura.

La guía invita a madres y padres a concebir la crianza como una tarea amorosa y responsable, en la que sus derechos van de la mano con deberes: desde acompañar a sus hijos en la escuela, hasta garantizar su acceso a la salud, por ejemplo vacunarlos y brindarles herramientas emocionales y espirituales para enfrentar la vida.

Disponible para descargar de forma gratuita en el sitio web de Early Institute, “Mis derechos y deberes como madre y padre” busca convertirse en un apoyo útil y accesible para las familias mexicanas.

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp