Mon Laferte: El feminismo no está peleado con el matrimonio

Ciudad de México.- Mon Laferte vive la etapa más feliz de su vida, ser madre, que incluso la llevó a una metamorfosis “muy bonita” y ha impulsado su creatividad, que comparte de tiempo completo con su esposo y su hijo.

La cantante nacionalizada mexicana se dio tiempo para charlar de forma virtual con la prensa a propósito de la parte final de su gira y su nominación al Grammy Latino.

Pero está tan contenta que empezó platicando acerca de su boda y por qué decidió casarse de blanco con el padre de su hijo, el también músico y productor mexicano Joel Orta.

Sin dar detalles sobre la fecha o lugar de la boda, eligió hablar de lo que significa el matrimonio para ella:

“Es lindo casarse, se junta la familia, las amistades, se come rico, se pone una un vestido blanco y se siente linda. Es lindo el acto de juntarte con todas las personas que son importantes en tu vida, y contarles que elegí a Joel para que me acompañe, presentarles al papá de mi hijo y decirles que quiero estar con él el mayor tiempo posible y apoyarnos mutuamente, es bonito compartir esto con la gente que amas”.

En el pasado Mon Laferte no pensaba en casarse pero esa idea cambió cuando se enamoró de Joel, y es el amor el que la hizo experimentar una hermosa metamorfosis que ahora permea su parte creativa. Su familia la inspira a componer nuevas canciones.

“Si hubo una metamorfosis, durante el embarazo fui menos creativa, la composición se pausó, yo creo que porque tenía mucho miedo; pero después de que nació mi hijo todo cambió. Me siento mucho más creativa, ahora el problema es el tiempo, pero no lo tengo porque soy mamá”.

Compartió detalles de su vida familiar

Monserrat, la mujer, compartió que no es fácil hacer las dos cosas, ir de gira, dar conciertos, crear nueva música y ser madre, “ya con un bebé”. Mon, la artista, no ha parado, estuvo sobre los escenarios hasta bien avanzado su embarazo y regresó a ellos a los pocos meses de nacido su bebé, porque ha dicho, no es la primera mujer que es mamá y trabaja fuera de casa.

“Quiero poder seguir haciendo las dos cosas, trabajar y tener bebés, que no es fácil, pero aun con las dificultades es lindo, ahora quiero seguir haciendo música”.

“Estoy en ese balance para hacerlo como una buena esposa, amiga, compañera de trabajo, y ser una persona creativa, hacer buen arte… No he parado, pero si ha sido más lento todo, tal vez no se nota porque he estado todo el año en conciertos, pero no he publicado música nueva. Supongo que en algún momento tendré que parar, pero en este momento de mi vida no tengo ganas de hacerlo”.

Mon Laferte aclaró cual es el verdadero feminismo

Informada por los medios acerca de las críticas que recibió en redes sociales por haberse “casado de blanco” y responder a “los dictados del patriarcado”, la cantante respondió con su punto de vista sobre el feminismo.

“Casarte no está contra la idea feminista, no creo que choquen, yo no ando por la vida diciendo, ‘miren soy feminista’, para mi entender el feminismo es que las mujeres podamos tener la libertad de hacer lo que nos venga en gana, ya sea casarte o no casarte, rasurarte o no rasurarte, abortar o no abortar. Para mi lo principal en ser feminista es que no queremos que nos violen, que abusen de nosotras; entonces no me hace sentido, aunque yo me casé sigo pensando que podemos decidir”.

Y remató:

“Soy mamá y sigo creyendo que puedo decidir sobre mi cuerpo. Si me quiero casar de blanco es mi decisión, no creo que nadie tenga que meterse en eso y decidir por mí”.

Fin de la gira

Mon Laferte aun tiene conciertos pendientes en Oaxaca, Yucatán y Cancún, además de otra fecha en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

