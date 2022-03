Mujeres en México pierden oportunidades: Ola Celeste

Ciudad de México.- LU tiene 33 años, es cantautora, vive de la música, es mujer, y este 8 de marzo, sabe lo que quiere y lo tiene claro; Hoy alza la voz y desea compartir su experiencia con otras mujeres. Pero no siempre fue así, muy joven quedó embarazada y abortó.

La soberbia la llevó a tomar una decisión, pensando que era un acción inteligente e independiente, DECIDIÓ ABORTAR. Sin saber el difícil proceso que atravesaría después, a 10 años de distancia no ha podido superar las consecuencias.

Lucero lo supo antes de confirmarlo con una prueba de embarazo, se sentía distinta, tenía la certeza y la sensación de que algo vivía dentro de ella – “entendí eso que dicen del instinto maternal ¡es real!”.

Pero tuvo miedo y actuó como lo había hecho hasta ese momento, sola.

“Aborté en 2014, como en muchas malas decisiones que tomamos, nos bloqueamos y queremos huir de las malas circunstancias. Decidí hacerlo todo sola, no hablarlo con nadie, no recibir consejo de nadie y creo que ese fue el mayor error.

Yo clausuré mis emociones después de eso, pero cuando viene el arrepentimiento, año y medio después del aborto, tanto tiempo guardando eso, que explotó”.

Cuando finalmente decidió hablar de su historia por primera vez, cuatro años después, sabía que “abriría la caja de Pandora, compartir y alzar la voz”.

Hoy, Día Internacional de la Mujer, LU quiere alzar la voz por las mujeres que sufren síndrome post aborto.

Y es que al abortar LU tuvo consecuencias graves de salud, y describió la experiencia de aborto como terrible.

“Sentí que me iba a morir. Es muy fácil conseguir medicamentos, así que lo hice, un miércoles, 15 de enero de 2014, en casa, sola y con un montón de consecuencias, porque no surtió efecto como me lo dijeron, y entonces pensé ‘no funcionó’, llamé al proveedor y me llevó una segunda dosis, y ahí sí, en menos de una hora los malestares fueron terribles.

Me puse en riesgo, porque mi cuerpo reaccionó, no fue nada fácil para el cuerpo asimilar que eso que ya se había adaptado para darle vida a un ser que ya crecía y de pronto, ya no hay nada”.

El testimonio de LU es fundamental e importante en tiempos en que con el pretexto de la pandemia, con recursos federales se promueven servicios a distancia denominados “telemedicina”, en los que operadores telefónicos, sin formación médica, recomiendan pastillas abortivas a las mujeres que llaman.

En entrevista con Siete24 Noticias, Elena Vásquez, del Movimiento Ola Celeste, reveló que en este sexenio de Morena “los colectivos feministas se han insertado en todas las esferas de gobierno, no sólo para instaurar sus políticas, sino para recibir un gran presupuesto en los estados”.

“Tan solo el presupuesto para las políticas de género se incrementó para 2022 en un 81%”, agregó.

Movimiento Ola Celeste fomenta la cultura del respeto a la vida en México, informa sobre los efectos negativos de la despenalización del aborto y acompaña, aconseja y canaliza a las mujeres que viven un embarazo inesperado.

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN MÉXICO, PRETEXTO DE FEMINISTAS PARA IMPULSAR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

Hoy 8 de marzo LU quiere también alzar su voz porque “es necesario que se hable y es necesario llegar a tiempo. Fue muy duro, porque todo eso que no se dice de un síndrome post aborto es real.

“Después de que yo compartí mi historia me han buscado otras mujeres y me han impactado porque las historias de este síndrome son aterradoras. Me he propuesto llegar a las mujeres a tiempo para que no aborten, también a las que ya abortaron, porque hay mujeres que se han suicidado por no aguantar este proceso ¡y de esto no se habla!”

LU tiene una bella voz y de su traumática experiencia nació una canción “Nunca pensé”, una letra que estuvo en su corazón por años, hasta que decidió compartirla en 2018.

“Nunca pensé que matando tus ganas de vivir algo en mí, iba a morir”, con la música haría que su mensaje llegue más lejos.

“Ha sido la canción más difícil para mí, inclusive de plasmar, me costó muchos años ponerla en papel, por escrito. Todas esas emociones que guardé por tanto tiempo, se fueron a esta canción. Pero me dolía tanto que me rehusaba, quería olvidarla”.

Este Día Internacional de la Mujer, LU quiere ser el apoyo para mujeres que aún están a tiempo de dar vida y vivir la mágica experiencia de la maternidad.



