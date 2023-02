Nace bebé en el Metro Pantitlán, es el primero del 2023

Reino Unido.— Una maestra inglesa aseguró que su bebé por nacer “le salvó la vida” después de que una ecografía de su matriz revelara un cáncer de vejiga en etapa inicial.

Por más de dos años, Megan McQuade, de 29 años de edad, de Ingleby Barwick, Teesside, Reino Unido, junto con su pareja Michael Johnson, buscaron embazarse durante más de dos años

A las seis semanas de embarazo, la maestra de escuela primaria, acudió a un chequeo después de notar un ligero sangrado “Como mamá primeriza, entré en pánico”, relató a BBC Radio Tees .

Mientras estaba en el hospital, el ecografista encontró lo que parecía ser una sombra en su vejiga y la instó a que se la revisara.

Debido a que la pareja estaba “llena de alegría” después de ver a su bebé por primera vez, olvidó la advertencia.

Sin embargo, dos semanas después, mientras le hacían otro escaneo de emergencia a McQuade, se detectó que algo más serio estaba ocurriendo: podría ser cáncer.

“En el momento en que salí de la habitación, mi esposo me abrazó y dijo ¿Estás bien? y simplemente me derrumbé. Todas las posibilidades estaban inundando mi mente, ¿voy a sobrevivir? ¿Qué va a pasar con el bebé? Fue horrible”, comentó.

En enero, Megan se sometió a una biopsia y cirugía con la expectativa de tener que elegir a posibles quimioterapias quedarse con el bebé.

“Fue la peor decisión que alguien podría tener que enfrentar”, agregó.

En una cita de seguimiento Megan y su pareja escucharon la mejor noticia: lograron retirar todo, no había necesidad de quimioterapias, no se necesita más tratamiento y el embarazo estaba perfecto.

“Estoy bien ahora y el bebé está muy bien”, Megan McQuade y su pareja se convertirán en padres el mes de julio

La portavoz de Right To Life UK, Catherine Robinson, calificó de maravilloso que Megan no haya tenido un aborto que “claramente no quería”, sino también que su propio bebé por nacer fuera la razón por la que se encontró y trató su cáncer.

Información BBC News

ebv