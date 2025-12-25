Vida y Familia
Ni tablets ni celulares: los juegos tradicionales que rescatan la convivencia familiar
Ciudad de México.- En las fiestas decembrinas, cuando familias mexicanas se reúnen para cenar, intercambiar regalos y convivir, los juegos tradicionales resurgen como una opción vigente para propiciar movimiento físico, interacción directa y convivencia sana entre niñas, niños y adolescentes.
Actividades como rayuela, escondidillas, canicas, la víbora de la mar, balero, trompo, yo-yo, encantados, saltar la cuerda y la lotería mantienen su presencia en patios, salas y reuniones familiares, no solo por tradición, sino por los beneficios que aportan al desarrollo infantil.
Diversas investigaciones académicas coinciden en que el juego tradicional cumple una función clave en el crecimiento físico, social y emocional durante la infancia, especialmente cuando se practica en contextos familiares y comunitarios.
Juegos tradicionales y desarrollo motriz infantil
Un estudio publicado en julio de 2023 en la Revista Internacional de Educación e Investigación (International Education and Research Journal) documentó que los juegos tradicionales al aire libre contribuyen de manera significativa al desarrollo cognitivo y social de la infancia.
La investigación, titulada “La importancia de los juegos tradicionales al aire libre en el desarrollo cognitivo y social de la niñez”, señala que actividades como la rayuela y las escondidillas fortalecen la interacción social, la toma de decisiones y el aprendizaje de normas compartidas.
“Este tipo de juegos proporcionan una forma rica de interacción social que favorece el desarrollo integral de niñas y niños”, destaca el estudio.
En el caso de la rayuela, el juego exige saltos controlados, equilibrio y coordinación corporal, habilidades asociadas a la motricidad gruesa.
Investigaciones académicas sobre juego motor indican que este tipo de actividades fortalecen el control postural y la conciencia corporal en niños y adolescentes, aspectos clave para su desarrollo físico.
Movimiento, reglas y convivencia
Juegos como canicas, balero, trompo y el yo-yo también favorecen la motricidad fina, al requerir precisión manual, control de fuerza y coordinación ojo-mano.
“Mejoran la coordinación, el equilibrio y la destreza manual, además de fomentar la perseverancia y la atención sostenida”, precisa un análisis publicado en la revista Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación.
Además del movimiento físico, estos juegos se desarrollan bajo reglas claras, turnos y acuerdos entre participantes.
De acuerdo con un estudio difundido por la Revista InveCom, los juegos tradicionales funcionan como una estrategia pedagógica eficaz para fortalecer las habilidades sociales, ya que promueven el respeto por normas, la cooperación y la participación activa en grupo.
Valores humanos que se aprenden jugando
La dimensión social del juego tradicional cobra especial relevancia en dinámicas grupales como la víbora de la mar, encantados o saltar la cuerda, donde la coordinación colectiva y la comunicación constante son esenciales.
Investigaciones sobre desarrollo infantil señalan que estas actividades ayudan a los niños a gestionar emociones, resolver conflictos y reforzar la empatía dentro de un entorno seguro.
La psicóloga infantil Silvia Álava subrayó la importancia del juego en la infancia.
“El juego es un factor protector de la salud mental en la infancia, ya que permite a los niños relacionarse, aprender límites y expresar emociones de manera natural”, afirmó Alava, en entrevista para El País.
La lotería y el encuentro familiar
Dentro del hogar, juegos de mesa tradicionales como la lotería mexicana ocupan un lugar central durante reuniones familiares.
Este juego estimula la memoria visual, la atención y la escucha activa, al tiempo que fomenta la convivencia entre generaciones.
Durante celebraciones navideñas, la lotería se convierte en un punto de encuentro donde participan abuelos, padres e hijos, reforzando la transmisión cultural y la convivencia intergeneracional.
En las fiestas decembrinas, estos juegos resurgen como una práctica accesible, que no requiere tecnología ni grandes recursos, pero que mantiene su valor como espacio de encuentro, movimiento y convivencia familiar.
Primera Navidad de León XIV: un mensaje de paz y dignidad
Vaticano— En la primera Navidad de su pontificado, el Papa León XIV presidió la Misa de Nochebuena en el Vaticano con un mensaje centrado en la dignidad infinita de cada persona, revelada en el nacimiento de Jesús.
Previo a la Eucaristía, salió al atrio de la Basílica de San Pedro para saludar y agradecer a los miles de fieles que, pese a la lluvia y el frío, se congregaron dentro y fuera del templo. “Jesucristo que nace hoy para nosotros nos traiga la paz y el amor de Dios”, expresó a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.
Durante la homilía, el Pontífice subrayó que Dios responde al dolor, la violencia y la opresión no con poder, sino enviando a un niño indefenso como palabra de esperanza y fuerza para levantarse. Frente a una economía que cosifica al ser humano, recordó que Dios se hace hombre para revelar el valor irrepetible de cada vida. La omnipotencia divina, dijo, se manifiesta en la fragilidad de un recién nacido, cuya luz ilumina toda noche humana y abre el horizonte de una vida nueva.
León XIV afirmó que la Navidad solo tiene sentido cuando hay espacio para el hombre, especialmente para los niños, los pobres y los excluidos, porque acoger al prójimo es acoger a Dios.
Definió esta celebración como fiesta de la fe, la caridad y la esperanza, virtudes que convierten a los creyentes en mensajeros de paz. Al finalizar la Misa, llevó en procesión la imagen del Niño Jesús hasta el pesebre de la Basílica, acompañado por niños y el canto del Venite adoremus.
Papa León XIV propone tregua navideña como gesto de humanidad
Previo a la Nochebuena, el Papa León XIV solicitó una tregua de 24 horas a la guerra. Un día sin armas, sin ataques, sin víctimas. Un respiro mínimo en medio de conflictos que no conceden pausas y que golpean, sobre todo, a familias y comunidades atrapadas en la violencia.
En medio de la guerra
Desde el Vaticano, el Papa León XIV expresó su preocupación ante la falta de respuesta a su petición de una tregua navideña, en particular por la negativa atribuida a Rusia. El Pontífice externó su tristeza que le provoca comprobar que ni siquiera la Navidad logra abrir una pausa en los combates.
León XIV solicitó de manera explícita que, al menos durante la fiesta del nacimiento de Jesucristo, se respete un día de paz en todo el mundo. Veinticuatro horas sin violencia como signo de humanidad compartida y como gesto mínimo de respeto a una fecha que millones de personas asocian con la vida, la familia y la esperanza.
Tierra Santa, Navidad en la fragilidad
El pontífice recordó la visita del cardenal Pierbattista Pizzaballa, a la Franja de Gaza en plena antesala de la Navidad. El gesto pastoral se convirtió en un mensaje en sí mismo en una región marcada por la destrucción y la incertidumbre cotidiana.
Pizzaballa ingresó a Gaza el viernes 19 de diciembre y el domingo 21 celebró una Misa adelantada de Navidad. La presencia del Patriarca tuvo como propósito acompañar a una comunidad cristiana pequeña pero persistente que enfrenta condiciones extremas.
Una parroquia, una comunidad, una celebración posible
El Papa León XIV también compartió que mantuvo contacto directo con el párroco de la única parroquia católica en Gaza, el padre Gabriel Romanelli. En medio de una situación precaria, la comunidad intentó organizar una celebración navideña que mantuviera viva la dimensión espiritual de la fecha.
Un día de paz como gesto universal
La solicitud del Papa León XIV no se presentó como una solución política ni como una negociación entre partes. Fue una apelación directa a la conciencia de los actores involucrados y a las personas de buena voluntad en todo el mundo. Un día sin guerra, planteó el Pontífice, podría abrir una grieta simbólica en la lógica de la violencia permanente.
Alertan por riesgos digitales al usar imágenes de menores en propaganda política
Ciudad de México.— A fin de establecer que, en la propaganda política o electoral, cuando aparezcan personas menores de 18 años de edad de manera directa o incidental, el partido político, las coaliciones o las personas físicas o morales vinculadas al proceso electoral deberán recabar por escrito el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela, la diputada de Morena, Blanca Araceli Narro Panameño, presentó una iniciativa legislativa.
Con la adición de un numeral 5 al artículo 247 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se precisa que, en caso de no contar con el consentimiento, deberán difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificables a niñas, niños o adolescentes, a fin de garantizar el interés superior de la niñez.
El documento, enviado a la Comisión de Reforma Política-Electoral, resalta que en los últimos procesos electorales se demostró el uso indiscriminado de imágenes de niñas, niños y adolescentes en eventos proselitistas, tanto en contextos directos como incidentales, destacando con frecuencia que su uso no cuenta con el consentimiento informado de la madre, padre o tutor, exponiendo a la niñez a riesgos que van desde el hostigamiento hasta el uso indebido de sus datos personales.
Sin permiso
Menciona que las madres, padres o tutores, en muchos casos no tienen conocimiento de que la imagen de su hija, hijo o persona sobre quien ejerce la tutela ha sido utilizada para fines políticos, lo que impide que tomen acciones inmediatas para su retiro de la propaganda político-electoral, situación que en el entorno digital resulta crítico, ya que una imagen puede difundirse y ser replicada miles de veces en cuestión de minutos, resultando prácticamente imposible su eliminación.
Narro Panameño expone que la aparición de una niña, niño o adolescente en propaganda electoral sin el debido consentimiento vulnera su intimidad, identidad y reputación.
“No se trata únicamente de una cuestión estética o de imagen, sino de un riesgo real de vincularlo, de forma involuntaria, con posturas políticas, ideologías o partidistas, lo cual puede afectar su vida presente y futura, tanto en su entorno escolar como en el social y familiar”.
Reglas claras
Destaca que reformar la legislación electoral para establecer reglas claras y obligatorias sobre el uso de la imagen, voz o datos personales de niñas, niños y adolescentes en propaganda político-electoral es una medida indispensable para garantizar su protección integral.
“En un entorno donde la difusión de contenidos es instantánea y hasta cierto punto incontrolable, el consentimiento informado y por escrito de quienes representan los intereses de las personas menores de dieciocho años se convierte en una salvaguarda fundamental para evitar la violación a sus derechos”, argumenta.
Con ello, dijo la legisladora, se asegura que la participación de niñas, niños y adolescentes en actos proselitistas no sea producto de la improvisación o de estrategias de mercadotecnia política, sino de una decisión responsable y consciente que ponga en primer plano su bienestar y su dignidad.
Subraya que la reforma propuesta responde al mandato constitucional e internacional de ponderar el interés superior de la niñez como principio rector en toda actuación estatal y social. Al incorporarlo de manera expresa en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se fortalece la capacidad del Estado para prevenir abusos, brindar certeza jurídica a las y los actores políticos y envía un mensaje inequívoco de respeto hacia la niñez.
Pagar antes de comprar: Proponen horas gratis de estacionamiento en plazas comerciales
Ciudad de México.— Entrar a una plaza comercial, antes de comprar alimentos, medicinas o ropa escolar, el cobro por el estacionamiento marca el inicio del consumo.
Acceso al consumo y el costo invisible
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Plazas Comerciales, existen más de 900 centros comerciales y en la mayoría el estacionamiento se cobra como un servicio adicional.
En algunos estados se han documentado irregularidades en el funcionamiento de máquinas y relojes de cobro, lo que deriva en tarifas mayores a las anunciadas. Esta situación coloca a los consumidores en una posición de vulnerabilidad frente a un gasto que no cuenta con regulación específica.
El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Luis Orlando Quiroga Treviño, planteó que condicionar el acceso a los bienes o servicios ofrecidos en plazas, centros o unidades comerciales mediante el cobro por estacionamiento constituye una práctica abusiva.
Entre la protección al consumidor y la viabilidad del proveedor
En ese sentido, Quiroga Treviño propuso modificar el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer que los proveedores estarán obligados a garantizar el uso gratuito del estacionamiento a los consumidores al menos durante las primeras dos horas.
La propuesta reconoce que prohibir de forma total el cobro de estacionamiento implicaría una carga económica para los proveedores. Por esa razón, la iniciativa plantea una alternativa intermedia: garantizar horas obligatorias de acceso gratuito siempre que exista un consumo dentro de la plaza comercial.
Esta fórmula busca equilibrar intereses sin desconocer los derechos de quienes operan los establecimientos. El objetivo se centra en evitar que el estacionamiento funcione como una barrera económica previa al consumo, sobre todo en contextos donde no existen opciones reales de acceso sin automóvil.
Vacío normativo que afecta a las familias
El diputado explicó que la protección de los derechos de los consumidores forma parte del núcleo del sistema jurídico mexicano, aunque el marco actual no contempla una normatividad que resguarde a la ciudadanía frente al pago por estacionamiento en plazas comerciales. En la práctica, las personas usuarias quedan sujetas a esquemas de cobro desregulados.
El entorno jurídico, institucional y económico, de acuerdo con la exposición, favorece de manera sistemática al proveedor. Esto deriva en condiciones variables, tarifas poco claras y ausencia de mecanismos efectivos de defensa para quienes acuden a estos espacios de consumo cotidiano.
Dos horas de acceso gratuito como derecho
La iniciativa propone modificar el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer la obligación de garantizar el uso gratuito del estacionamiento durante al menos las primeras dos horas a los consumidores. La medida aplica a quienes acrediten un consumo en alguno de los establecimientos de la plaza comercial.
El documento fue turnado a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados. En su exposición de motivos, se subraya la intención de crear un marco jurídico equilibrado que proteja de manera efectiva a las personas consumidoras sin desconocer los derechos de los proveedores.
Movilidad, vulnerabilidad y acceso a servicios básicos
La propuesta reconoce que personas con movilidad reducida, adultos mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad dependen del automóvil para acceder a bienes y servicios básicos. Para estos sectores, el cobro por estacionamiento representa una carga adicional que incide de forma directa en su economía diaria.
Desde esta perspectiva, el estacionamiento se define como un servicio accesorio del derecho al consumo. Cobrarlo, bajo estas condiciones, se plantea como una práctica abusiva que traslada al consumidor un costo que condiciona el acceso mismo al mercado.
Sin auto y sin certeza: la realidad de familias tras un accidente vial
Ciudad de México.— El choque vehicular ocurre en segundos, pero un accidente vial no termina cuando se apaga el motor, inicia un periodo de incertidumbre que impacta la rutina familiar, el empleo y la economía del hogar.
Vacío legal que prolonga la espera
El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Javier Farías Bailón, advirtió que la legislación vigente no establece tiempos máximos ni mecanismos de compensación frente a retrasos prolongados en la reparación de vehículos asegurados. Esta omisión normativa deja a los usuarios sin herramientas efectivas para exigir el cumplimiento del contrato cuando el proceso se extiende más allá de lo razonable.
Dijo que el impacto no se limita al ámbito administrativo. Para familias y trabajadores, el automóvil cumple una función central en el traslado diario, el acceso al empleo y la organización de la vida familiar. La falta del vehículo, tras un siniestro, implica gastos adicionales, pérdida de ingresos y ajustes forzados en la dinámica cotidiana.
Cifras que reflejan una afectación masiva
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, durante 2022 cerca del 50 por ciento de las quejas contra aseguradoras correspondieron a daños en automóviles, con 3 mil 972 reportes relacionados con retrasos en la reparación.
La tendencia continuó al inicio de 2023. En enero se registraron 753 quejas en la misma categoría, muchas vinculadas con demoras prolongadas. A este escenario se suma la escasez de autopartes, factor que ha extendido los tiempos de entrega de algunos días a varios meses, lo que profundiza la afectación para los asegurados.
Movilidad detenida, economía presionada
Farías Bailón señaló que la falta de un marco específico reduce la responsabilidad de las aseguradoras ante retrasos injustificados. Sin plazos definidos ni compensaciones obligatorias, los usuarios enfrentan procesos largos sin respaldo para cubrir los costos derivados de la falta de movilidad.
El diputado indicó que esta situación evidencia la necesidad de incorporar disposiciones claras que establezcan tiempos máximos y esquemas de compensación. El objetivo consiste en garantizar una protección integral al usuario y fortalecer la función reparadora del seguro, más allá de la atención al daño material.
Iniciativa: transporte como derecho durante la reparación
Ante este panorama, el legislador impulsa una reforma a la Ley sobre el Contrato de Seguro. La propuesta adiciona un artículo 144 Bis para obligar a las aseguradoras a cubrir los gastos de transporte del asegurado cuando, tras un siniestro, la reparación del vehículo exceda los 120 días naturales, hasta el momento de su entrega o sustitución.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, busca reforzar la protección de los usuarios de seguros automotrices y garantizar el derecho a la movilidad, un elemento esencial para la vida laboral y familiar.
Función social del seguro y equilibrio contractual
El planteamiento legislativo amplía el alcance del seguro automotriz al atender los efectos indirectos de la falta de movilidad. Al contemplar el transporte alternativo, la propuesta incorpora una dimensión social que reconoce el impacto real de las demoras en la vida diaria de las personas aseguradas.
Además, la obligación de cubrir estos gastos introduce incentivos para que las aseguradoras optimicen sus procesos, fortalezcan la transparencia y asuman una mayor responsabilidad frente a los tiempos de reparación, lo que contribuye a restablecer el equilibrio entre empresas y consumidores.
Principios constitucionales y certeza para el usuario
La reforma se alinea con principios constitucionales como el derecho a la movilidad, la protección al consumidor, la buena fe contractual y el principio pro persona. Al mismo tiempo, ofrece a los usuarios una garantía adicional de seguridad y tranquilidad frente a un escenario que hoy genera desgaste económico y social.
