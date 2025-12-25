Ni tablets ni celulares: los juegos tradicionales que rescatan la convivencia familiar

Ciudad de México.- En las fiestas decembrinas, cuando familias mexicanas se reúnen para cenar, intercambiar regalos y convivir, los juegos tradicionales resurgen como una opción vigente para propiciar movimiento físico, interacción directa y convivencia sana entre niñas, niños y adolescentes.

Actividades como rayuela, escondidillas, canicas, la víbora de la mar, balero, trompo, yo-yo, encantados, saltar la cuerda y la lotería mantienen su presencia en patios, salas y reuniones familiares, no solo por tradición, sino por los beneficios que aportan al desarrollo infantil.

Diversas investigaciones académicas coinciden en que el juego tradicional cumple una función clave en el crecimiento físico, social y emocional durante la infancia, especialmente cuando se practica en contextos familiares y comunitarios.

Juegos tradicionales y desarrollo motriz infantil

Un estudio publicado en julio de 2023 en la Revista Internacional de Educación e Investigación (International Education and Research Journal) documentó que los juegos tradicionales al aire libre contribuyen de manera significativa al desarrollo cognitivo y social de la infancia.

La investigación, titulada “La importancia de los juegos tradicionales al aire libre en el desarrollo cognitivo y social de la niñez”, señala que actividades como la rayuela y las escondidillas fortalecen la interacción social, la toma de decisiones y el aprendizaje de normas compartidas.

“Este tipo de juegos proporcionan una forma rica de interacción social que favorece el desarrollo integral de niñas y niños”, destaca el estudio.

En el caso de la rayuela, el juego exige saltos controlados, equilibrio y coordinación corporal, habilidades asociadas a la motricidad gruesa.

Investigaciones académicas sobre juego motor indican que este tipo de actividades fortalecen el control postural y la conciencia corporal en niños y adolescentes, aspectos clave para su desarrollo físico.

Movimiento, reglas y convivencia

Juegos como canicas, balero, trompo y el yo-yo también favorecen la motricidad fina, al requerir precisión manual, control de fuerza y coordinación ojo-mano.

“Mejoran la coordinación, el equilibrio y la destreza manual, además de fomentar la perseverancia y la atención sostenida”, precisa un análisis publicado en la revista Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación.

Además del movimiento físico, estos juegos se desarrollan bajo reglas claras, turnos y acuerdos entre participantes.

De acuerdo con un estudio difundido por la Revista InveCom, los juegos tradicionales funcionan como una estrategia pedagógica eficaz para fortalecer las habilidades sociales, ya que promueven el respeto por normas, la cooperación y la participación activa en grupo.

Valores humanos que se aprenden jugando

La dimensión social del juego tradicional cobra especial relevancia en dinámicas grupales como la víbora de la mar, encantados o saltar la cuerda, donde la coordinación colectiva y la comunicación constante son esenciales.

Investigaciones sobre desarrollo infantil señalan que estas actividades ayudan a los niños a gestionar emociones, resolver conflictos y reforzar la empatía dentro de un entorno seguro.

La psicóloga infantil Silvia Álava subrayó la importancia del juego en la infancia.

“El juego es un factor protector de la salud mental en la infancia, ya que permite a los niños relacionarse, aprender límites y expresar emociones de manera natural”, afirmó Alava, en entrevista para El País.

La lotería y el encuentro familiar

Dentro del hogar, juegos de mesa tradicionales como la lotería mexicana ocupan un lugar central durante reuniones familiares.

Este juego estimula la memoria visual, la atención y la escucha activa, al tiempo que fomenta la convivencia entre generaciones.

Durante celebraciones navideñas, la lotería se convierte en un punto de encuentro donde participan abuelos, padres e hijos, reforzando la transmisión cultural y la convivencia intergeneracional.

En las fiestas decembrinas, estos juegos resurgen como una práctica accesible, que no requiere tecnología ni grandes recursos, pero que mantiene su valor como espacio de encuentro, movimiento y convivencia familiar.

