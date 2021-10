No hay cifras en México de mujeres que mueren por abortos

Ciudad de México.- Mayra Rodríguez es mexicana y emigró a los Estados Unidos cuando tenía 18 años. Ella contó en exclusiva a siete24 que en el año 2000 empezó a trabajar en Planned Parenthood, que pertenece a la industria del aborto.

Al trabajar en Planned Parenthood Mayra se dio cuenta de que el aborto no es seguro y ningún doctor puede garantizar que no haya riesgos.

Los doctores pueden perforar el útero muy fácilmente y a veces no se dan cuenta. Este riesgo se encuentra documentado en la literatura médica entre los muchos daños que las mujeres pueden sufrir al cometer un aborto que requiera intervención quirúrgica.

Las perforaciones uterinas son mucho más comunes de lo que se piensa. Existen otros riesgos del aborto que están documentados, sin embargo Mayra aclaro que no existen cifras de las mujeres en México, que señalen cuantas han perdido la vida como consecuencia de un aborto

“En mi caso es de que las estadísticas son falsas, yo reporté que el médico no notificaba las complicaciones, no reportaba las perforaciones, no podemos tener estadísticas de mujeres que han fallecido como consecuencia de un aborto provocado”, expresó.

Mayra enfatiza que desgraciadamente la mayoría de los casos de perforación del útero no están documentados. Cuando ella trabajó en la clínica no existía la práctica de que las pacientes regresaran para realizarse una ecografía después del aborto y revisar que todo estuviera en orden. En las clínicas solo les decían que el sangrado iba a parar y no las citaban de nuevo a menos que el sangrado continuara por semanas.

“Realmente las mujeres no llegan a darse cuenta del daño físico, pero un día que deciden que quieren ser madres y en ocasiones el aborto les dejó las secuelas entre ellas la esterilización”, expresó Rodríguez.

La conclusión de Mayra es que no existe un aborto seguro en el que no se ocasionen daños físicos o emocionales.

ARH