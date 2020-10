OEA ratifica Día Internacional de la Libertad Religiosa

Washington.- Este jueves en Estados Unidos se firmó la (Declaración de Consenso de Ginebra), donde 32 países firmaron rechazar el “derecho humano” al aborto.

Estados Unidos, Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda. En total de 32 países firmaron la declaración. Representando a más de 1.600 millones de personas.

“Hoy dejamos un marcador claro; las agencias de la ONU ya no pueden reinterpretar y malinterpretar el lenguaje acordado sin rendir cuentas”. Dijo el Secretario de Servicios Humanos y de Salud (HHS) en Estados Unidos, Alex Azar, durante la ceremonia el 22 de octubre.

Secretario de Servicios Humanos y de Salud (HHS) en Estados Unidos, Alex Azar.

En el encuentro afirmaron que los gobiernos tienen el derecho soberano de hacer sus propias leyes para proteger la vida de inocentes. Así como redactar sus regulaciones sobre el aborto, agregó Azar.

Esta declaración estaba destinada a firmarse en la culminación de la Asamblea Mundial de la Salud. La cual fue cancelada debido a la pandemia de COVID-19. explicó Valerie Huber, representante Especial para la Salud Global de la Mujer en el HHS de Estados Unidos.

“Decidimos seguir adelante con la declaración ahora, porque acelerar los avances en salud para las mujeres no puede esperar”, dijo.

defender la vida y la salud de las mujeres es prioridad.

Con contundencia declararon que no existe el derecho internacional al aborto.

Apoyar el valor intrínseco de la familia no puede esperar (…) la protección de la vida, nacida y no nacida. Así como el respeto a la soberanía de las naciones para hacer sus propias leyes sobre este tema no puede esperar”, concluyó.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también habló en la ceremonia y calificó la declaración como un compromiso profundo y personal.

“A fin de proteger la dignidad humana y la culminación de mucho trabajo duro”.

