Padres renuevan su compromiso con los hijos en 2026

Ciudad de México.- Educar a los hijos implica aprender todos los días. Estudios de organismos como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud han documentado que la familia influye de manera decisiva en el desarrollo emocional infantil.
Con la llegada de 2026, muchos padres revisan su forma de criar y replantean prioridades para fortalecer los vínculos cotidianos.
El cierre del año activa balances personales.
En miles de hogares, el cambio de calendario abre una pregunta central: cómo acompañar mejor a niñas y niños en un contexto marcado por prisa, estrés y sobrecarga laboral. La respuesta no apunta a recetas mágicas, sino a compromisos posibles y humanos.
A partir de reflexiones compartidas en espacios de orientación familiar como Guía Infantil, se identificaron propósitos recurrentes entre madres y padres que buscan un 2026 más pleno en casa.
El primero es pasar más tiempo con los hijos. Especialistas en desarrollo infantil explican que la calidad del tiempo resulta más relevante que la cantidad.
Jugar, conversar o escuchar sin distracciones fortalece la seguridad emocional de los niños.
Otro propósito central es gritar menos y ejercer mayor paciencia. La evidencia psicológica ha mostrado que el exceso de gritos eleva el estrés infantil y debilita la comunicación.
Muchos padres reconocen que el silencio oportuno y la calma generan mejores resultados educativos.
Escuchar y dialogar también ocupa un lugar prioritario. La crianza contemporánea promueve el diálogo como base del aprendizaje mutuo.
Padres descubren que los niños comprenden normas cuando se sienten escuchados y respetados.
La constancia en las decisiones completa este replanteamiento. Psicólogos familiares han señalado que la coherencia entre reglas y consecuencias brinda certeza. Mantener acuerdos, incluso en días difíciles, refuerza la confianza entre padres e hijos.
La forma de criar impacta más allá del hogar.
La UNICEF ha señalado que los entornos familiares estables favorecen habilidades sociales, empatía y resolución pacífica de conflictos.
Establecer límites realistas se vuelve especialmente relevante en la adolescencia. Expertos en educación emocional indican que negociar normas acordes a la edad fomenta responsabilidad y autonomía, sin perder la autoridad parental.
La paciencia aparece como una herramienta educativa clave. Corregir con calma transmite cuidado y acompañamiento.
Alimentos que sobran: por qué el desperdicio comienza en el hogar
Regresar a la coherencia, incluso después del error, también educa.
Contar con un plan familiar ayuda a sostener estos propósitos. La Organización Mundial de la Salud ha destacado que los entornos predecibles reducen ansiedad infantil. Planear sin rigidez permite avanzar sin generar presión excesiva.
El trabajo en equipo entre padres refuerza este proceso. La corresponsabilidad evita mensajes contradictorios y fortalece la estabilidad emocional del hogar.
Mirar al nuevo año con esperanza
El inicio de 2026 no promete padres perfectos, pero sí más conscientes. Reconocer límites, pedir apoyo y ajustar expectativas forma parte de una crianza realista.
Educar también sana cuando se hace desde la presencia, la escucha y el afecto. Cada pequeño cambio cotidiano deja huella en la vida de los hijos. Apostar por familias más humanas es apostar por una sociedad más solidaria.
Dignidad Humana
Dignidad humana antes que caridad: el modelo social de Jon Bon Jovi
Ciudad de México.— A la hora de comer, hay diferencias suelen marcarse con dinero. En JBJ Soul Kitchen ocurre lo contrario. En estos restaurantes comunitarios, fundados por el cantante Jon Bon Jovi y su esposa Dorothea Hurley, la mesa se convierte en un espacio compartido donde la dignidad humana ocupa el centro y el acceso a los alimentos se entiende como un derecho ligado a la vida y a la comunidad.
Música, familia y compromiso social
Jon Bon Jovi es conocido en el mundo por su trayectoria musical, pero desde hace años también construye otra historia, lejos de los escenarios. Junto a su esposa, Dorothea Hurley, impulsó la JBJ Soul Foundation con una convicción clara: combatir el hambre desde la cercanía y el respeto. De esa visión nacieron los restaurantes JBJ Soul Kitchen, proyectos comunitarios sin fines de lucro que buscan responder a la inseguridad alimentaria.
Modelo que rompe barreras
En JBJ Soul Kitchen no existen precios en el menú. Quienes pueden hacerlo realizan una donación sugerida por su comida y, además, contribuyen a cubrir el costo de quienes no cuentan con recursos económicos. Las personas que no pueden donar acceden a una comida completa de tres tiempos y participan como voluntarias en distintas tareas del restaurante.
Este intercambio genera algo más profundo que un plato servido. Durante el trabajo voluntario, el equipo conoce a cada persona, escucha su historia y establece vínculos que permiten canalizar apoyos y recursos dentro de la comunidad. El restaurante funciona así como punto de encuentro y red de apoyo.
La comida como vínculo comunitario
Los menús se elaboran con alimentos frescos y saludables, muchos de ellos provenientes de huertos comunitarios. El ambiente busca ser cálido y abierto, sin distinciones entre quien dona y quien recibe. Dorothea Hurley lo explica desde una lógica sencilla: el trato igualitario sostiene la convivencia y el respeto mutuo. Sentarse a la mesa con otras personas rompe distancias sociales y crea relaciones que permanecen más allá del momento de comer.
@lavozpositiva_es Soul Kitchen, la cadena de restaurantes de Jon Bon Jovi para ayudar a quienes más lo necesitan❤️🩹 #comida #food #eat #restaurante #gastronomia #ayuda #iniciativa #solidaridad #dinero #voluntariado #alegria #amor #newjersey #nyc #usa #rock #bonjovi #musica #fyp #viral ♬ sonido original – La Voz Positiva
Voluntariado que dignifica
El voluntariado no se presenta como una condición, sino como una oportunidad de participación. Las personas colaboran en la cocina, atienden mesas o apoyan en la operación diaria del restaurante. Esa participación refuerza el sentido de pertenencia y muestra que toda persona puede aportar, sin importar su situación económica.
La experiencia busca empoderar, no sustituir. El objetivo es que cada visitante se reconozca como parte activa de una comunidad que comparte responsabilidades y cuidados.
Restaurantes con causa en Nueva Jersey
JBJ Soul Kitchen cuenta con cuatro ubicaciones en Nueva Jersey: Red Bank, Toms River, la Universidad Rutgers y la Universidad de la Ciudad de Nueva Jersey. Cada sede mantiene el mismo principio: una mesa abierta que une a personas distintas bajo reglas comunes de respeto y solidaridad.
Comer como derecho, no como privilegio
El proyecto de Jon Bon Jovi y Dorothea Hurley demuestra que la respuesta al hambre puede construirse desde la convivencia diaria. JBJ Soul Kitchen no ofrece caridad, ofrece comunidad. En cada plato servido se afirma un valor fundamental: la dignidad humana se preserva cuando nadie queda fuera de la mesa.
Negocios
Extorsión golpea a negocios y altera rutinas familiares
Ciudad de México.— El nacimiento de un negocio suele parecerse al de una familia: una decisión tomada con esperanza, ahorro y trabajo diario, pensada para sostener la vida y ofrecer futuro. Hoy, en muchas regiones del país, ese inicio se ve amenazado por una violencia que se infiltra en la rutina y altera la manera de vivir, trabajar y convivir, una violencia que ya no se limita a episodios aislados y que tiene nombre propio: extorsión.
Inquietud social en espacios productivos
Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX, señaló que en mercados, corredores industriales y zonas fronterizas se percibe una preocupación constante entre comerciantes y emprendedores. Esta inquietud, dijo, se manifiesta en decisiones como el cierre anticipado de negocios o la modificación de rutinas familiares, derivadas del temor asociado a la violencia. La extorsión se presenta como un factor que altera la forma de trabajar y de habitar los territorios.
Violencia con efectos comunitarios
De acuerdo con Sierra Álvarez, la violencia alcanzó una dimensión que supera episodios aislados y se refleja en la percepción de vulnerabilidad en distintos sectores de la población. El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, expuso el impacto social de estos hechos y la preocupación que se extiende entre diversas profesiones, edades y regiones del país.
Datos oficiales sobre extorsión
En 2025, México registró 8,585 víctimas de extorsión, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que representa un incremento de 5.2 por ciento respecto al año anterior. En los 43 municipios fronterizos, el crecimiento fue de 15.2 por ciento. Estas cifras no contemplan los casos que no se denuncian, conocidos como cifra negra, asociados al miedo o a la desconfianza en las autoridades.
Afectaciones a negocios y familias
Sierra Álvarez indicó que la extorsión impacta a micro, pequeñas y medianas empresas en distintos puntos del país. Este delito incide en personas que desarrollan actividades económicas desde sus hogares, en emprendimientos familiares, talleres, comercios y unidades de producción agrícola. Las mipymes concentran alrededor del 70 por ciento del empleo nacional y enfrentan pérdidas económicas, cierre de operaciones y afectaciones a patrimonios construidos a lo largo de varios años.
Control territorial y desplazamiento
Además del daño económico, la extorsión influye en decisiones relacionadas con la permanencia en ciertos territorios. Sierra Álvarez indicó que este delito interviene en la posibilidad de abrir o mantener negocios, modifica dinámicas de mercado y genera el abandono de proyectos productivos. En algunos casos, deriva en el desplazamiento de familias y comerciantes hacia otras regiones.
Experiencias locales de atención
Existen regiones donde se han registrado avances en la atención de la violencia. Sierra Álvarez mencionó el caso de Tijuana, donde la participación de sectores productivos, la colaboración social y la respuesta institucional permitieron enfrentar periodos de alta incidencia delictiva. Estas experiencias se observan como referencias para otras zonas del país.
Necesidad de coordinación institucional
Para atender la extorsión, se plantea la necesidad de una estrategia de alcance nacional que articule a corporaciones estatales y municipales, fortalezca a las fiscalías, combata redes de corrupción e incremente las capacidades de inteligencia financiera. Sierra Álvarez subrayó que la efectividad depende de contar con corporaciones capacitadas, con recursos suficientes y presencia territorial.
Negocios
El antojo sale caro: INEGI confirma inflación histórica en fondas y taquerías
Ciudad de México.- Salir a comer en la esquina, pedir tacos o resolver la comida del día en una fonda fue más caro durante todo 2025.
Los datos oficiales confirman que los precios en loncherías, fondas, torterías y taquerías se mantuvieron por arriba de 8% anual, casi el doble de la inflación general del país.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este grupo de servicios nunca salió del listado de genéricos con mayor incidencia inflacionaria.
En la primera quincena de diciembre, el incremento anual fue de 8.66%, en un contexto donde la inflación general avanzó a un ritmo sensiblemente menor, precisó el INEGI a través de un comunicado, en su más reciente reporte.
Los servicios alimentarios representan alrededor del 26% del gasto de los hogares mexicanos, lo que convierte cualquier ajuste en un impacto directo al bolsillo de millones de familias.
Los precios que no bajan en la comida diaria
Las cifras muestran que el fenómeno no es reciente. Desde finales de 2021, los precios en taquerías, fondas y restaurantes acumulan un aumento de 42.54%, reflejando una presión persistente que no ha cedido tras la pandemia.
El INEGI advirtió que estos establecimientos enfrentan incrementos constantes en insumos clave para la preparación de alimentos, lo que termina trasladándose al consumidor final.
La presión se mantuvo durante los 12 meses de 2025, sin periodos de alivio claros.
“Tenemos amplia información de tipo anecdotario que apunta a que no sólo es un factor importante, sino creciente, de tal forma que contribuye al proceso inflacionario que enfrentamos”, comentó Jonathan Health en entrevista para Imagen Radio.
Inseguridad y costos ocultos en el precio final
Además del encarecimiento de mercancías, el sector enfrenta un entorno complejo.
Heath explicó que, aunque no existen cifras duras suficientes, la inseguridad también juega un papel relevante.
“Sabemos que contribuye a explicar la persistencia actual de la inflación y creemos que está más presente en los precios de los servicios”, afirmó.
Esta situación impacta especialmente a pequeños negocios de comida, que operan con márgenes reducidos y dependen del consumo diario.
El resultado es una resistencia de los precios a descender, incluso cuando otros componentes de la inflación muestran señales de moderación.
México
La calle como sala de parto: atención policial en emergencias obstétricas
Ciudad de México.— El inicio de una nueva vida ocurrió fuera de los hospitales en distintos puntos de la Ciudad de México durante 2025, donde la intervención inmediata de policías capitalinos permitió la atención de mujeres en labor de parto en contextos de emergencia.
Atención a partos en espacios no hospitalarios
Durante el 2025, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) auxilió a 36 mujeres en labor de parto, de las cuales 27 recibieron atención directa para el nacimiento de sus bebés. Las acciones se realizaron en domicilios particulares, vehículos, la vía pública y en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde los oficiales actuaron conforme a los protocolos de emergencia para proteger a las madres y a los recién nacidos.
Participación de corporaciones de la SSC
Las atenciones se distribuyeron entre distintas áreas operativas. Elementos de los sectores de la SSC participaron en 12 auxilios. Personal de la Policía Bancaria e Industrial intervino en nueve casos, mientras que efectivos de la Policía Auxiliar realizaron 11 acciones relacionadas con partos y apoyo a mujeres en trabajo de parto.
Apoyo vial y traslados médicos
La Subsecretaría de Control de Tránsito participó en cuatro apoyos, tanto en la atención directa en la vía pública como en el traslado de mujeres a centros de salud. Estas intervenciones permitieron el acceso oportuno a servicios médicos en situaciones de emergencia obstétrica.
Intervención de servicios de urgencias
En tres casos se contó con la participación de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Estas intervenciones se registraron en situaciones que implicaban mayor riesgo para la madre y el bebé, lo que permitió una atención médica especializada en coordinación con los elementos policiales.
Atenciones en la vía pública
En la alcaldía Cuauhtémoc se registraron acciones en espacios abiertos, donde personal de la Policía Auxiliar brindó apoyo a mujeres en labor de parto hasta la llegada de servicios médicos, con el objetivo de preservar la integridad de las madres y de los recién nacidos.
Distribución de apoyos por alcaldía
La alcaldía Cuauhtémoc concentró el mayor número de atenciones, con nueve casos. Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo registraron cinco apoyos cada una. En Iztapalapa y Gustavo A. Madero se auxiliaron a cuatro mujeres en cada demarcación. Venustiano Carranza reportó tres intervenciones. En Azcapotzalco, Cuajimalpa, Benito Juárez, La Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco se registró un apoyo en cada alcaldía.
