Pantallas antes de los cinco años: un riesgo silencioso para el desarrollo infantil

Ciudad de México.- El uso de dispositivos electrónicos en niños menores de cinco años puede afectar su desarrollo cognitivo, advirtió la especialista María del Pilar Cortés Ramírez del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Este fenómeno plantea retos reales para la infancia, el vínculo familiar y la educación temprana.
Además, la experta señaló que la sobreestimulación mediante teléfonos celulares y tablets en menores de cinco años genera déficit de atención y de concentración, retraso en el lenguaje y menor tolerancia a la frustración.
Explicó que en esos primeros años el cerebro construye una base estructural que permanecerá para siempre.
Esa base se logra mediante la interacción directa con el ambiente y vínculos afectivos.
También advirtió que cuando la exploración del entorno se sustituye por dispositivos móviles, los niños disminuyen su deseo natural de descubrir, lo cual dificulta su adaptación, su sociabilidad y el establecimiento de lazos con otros.
También investigadora añadió que los aparatos móviles brindan gratificación instantánea, lo cual modela un cerebro infantil orientado a la inmediatez, y eso puede derivar en menor control impulsivo.
Te puede interesar: Dormir mal, relacionado con intentos de suicidio
Asimismo, este riesgo no es menor: los primeros cinco años se consideran cruciales para la plasticidad cerebral. Durante ese periodo se generan redes neuronales que permiten adquirir habilidades clave para la vida.
Cuando la pantalla sustituye la actividad lúdica como gatear, trepar o explorar con los sentidos se afecta el desarrollo social, emocional y físico del niño.
Lo que impacta también en el adulto que será.
De acuerdo con la especialista este no es un llamado alarmista sino una invitación a tomar conciencia.
La tecnología no es enemiga, pero su uso temprano requiere supervisión, límite y acompañamiento.
¿Qué se puede hacer?
Pilar Cortés Ramírez sostiene que no conviene exponer a los menores de cinco años a dispositivos móviles como fuente principal de estímulo. Posteriormente, se puede incorporar tecnología como complemento didáctico con supervisión de padres.
Es importante que los padres fomenten la exploración del entorno, el juego físico, la interacción directa y la construcción de vínculos afectivos.
Estos elementos fortalecen el desarrollo integral.
Al elegir contenidos digitales para niños mayores de cinco años, se recomienda establecer normas claras: límite de tiempo, supervisión, selección de información educativa y espacio para actividades recreativas y artísticas sin pantallas.
En definitiva, esta advertencia convoca a valorar el poder del juego, la interacción humana y el entorno real en los primeros años de vida.
Cuando la tecnología se usa con conciencia, acompañamiento y medida, puede ser aliada no sustituta de ese universo primerizo que define el futuro de los niños.
ARH
CDMX
Uso excesivo de celulares, problema creciente en adolescentes
Un caso se registró en Polanco
Ciudad de México.— La dependencia emocional al smartphone creció entre los adolescentes en los últimos años, lo que puede provocar problemas de convivencia y episodios de violencia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el uso problemático de redes y juegos aumentó notablemente entre 2018 y 2022.
De acuerdo con el Pew Research Center (2024), una mayoría de adolescentes reconoció pasar demasiado tiempo frente a la pantalla.
Este reconocimiento reveló un patrón preocupante de autoobservación y dependencia emocional.
Más para leer: Proponen prohibir el uso de celulares en escuelas de México
Esa codependencia afectó la vida social, la concentración y el descanso, provocando cambios en el estado de ánimo y en la capacidad para manejar la frustración.
Ansiedad, soledad y falta de control emocional por uso de celulares
Investigaciones revisadas por JAMA Network Open (2024) mostraron que reducir el tiempo de pantalla mejoró los síntomas de ansiedad y depresión en adolescentes.
Estudios de la American Psychological Association vincularon el uso compulsivo de teléfonos con mayor soledad y menor bienestar emocional. La exposición constante a notificaciones activó respuestas de estrés similares a las de una situación de peligro.
Los adolescentes con mayor impulsividad mostraron más dificultad para regular emociones y desconectarse. La gratificación inmediata que ofrecen las redes sociales reforzó conductas repetitivas y aumentó la vulnerabilidad emocional.
Familias y escuelas enfrentan nuevos retos de convivencia
El uso excesivo de dispositivos también modificó la dinámica familiar. Padres y madres reportaron conflictos por el control del tiempo de pantalla, especialmente en horarios de comida y descanso.
En el entorno escolar, docentes observaron más distracción y menor bienestar académico. Según la Universidad de Stanford, la multitarea digital afectó la atención sostenida y el rendimiento en clases presenciales.
Los especialistas en salud mental recomendaron fortalecer los espacios de diálogo y acompañamiento. Identificar cambios en el sueño, irritabilidad o aislamiento se volvió clave para intervenir a tiempo.
Por ello, escuelas de todo el mundo, como Madrid, Países Bajos y en México, estados como Querétaro, han implementado medidas y estrategias para combatir el uso excesivo de los celulares en horario escolar.
Una realidad que cruzó con la violencia doméstica
El impacto emocional y la impulsividad adolescente también se reflejaron en hechos recientes de violencia intrafamiliar.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la detención de un menor de edad que agredió con un arma de fuego a su madre dentro de un departamento en la colonia Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México.
La mujer, de 52 años, resultó con una herida de bala en la mandíbula y fue trasladada a un hospital, donde se recupera satisfactoriamente.
De acuerdo con la SSC, el menor discutió con su madre antes del ataque, mientras su hermano intentó intervenir y también resultó lesionado.
El padre de familia entregó el arma a los agentes y colaboró con las investigaciones.
Las autoridades localizaron al menor gracias a las cámaras de videovigilancia y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.
JAHA
México
Comparte Ricardo Salinas Pliego a jóvenes su fórmula para salir adelante: valores y actitud
En la celebración por sus 70 años
Ciudad de México.- Nuestro país es un México de jóvenes, más de la mitad de la población tiene menos de 28 años, por esta razón el empresario Ricardo Salinas Pliego dirigió un mensaje directo a los jóvenes mexicanos durante la celebración de su cumpleaños número 70. Conocido por en redes sociales como el Tío Richie el dueño de Grupo Salinas se reunió en la Arena CDMX, con miles de “sobrinos”.
Acompañado de su esposa, hijos y nietos, y luego de partir un enorme pastel de utilería, decorado con bitcoins, Salinas Pliego compartió una reflexión sobre cómo abrirse camino en un entorno complicado, pero lleno de oportunidades para quienes toman responsabilidad de su propio proyecto de vida.
“México es un país de jóvenes. Más de la mitad tienen menos de 28 años. ¡Qué maravilla!” dijo, dirigiéndose a la audiencia antes de explicar que su intención era compartir lo que a él le hubiera gustado escuchar cuando tenía esa edad.
Ricardo Salinas presentó lo que llamó tres pasos esenciales para salir adelante:
“¿Qué tienen que hacer los jóvenes? Muy sencillo: primero, valores; segundo, la chispa del alma; y tercero, preparación”.
Valores cristianos para construir buenos entornos
El empresario subrayó que el desarrollo personal no se sostiene sin principios éticos sólidos. “Buenas personas generan buenos entornos. No está tan complicado”, afirmó. En este punto, hizo énfasis en que los valores no son un concepto abstracto o sofisticado, sino decisiones cotidianas que fortalecen el carácter.
“Los valores cristianos son muy sólidos: no robar, no matar, no mentir, tratar al prójimo como a ti mismo, la caridad cristiana, ayudar al débil y al desvalido, y respeto al derecho ajeno y la paz”, dijo ante el público. Y remató: “Una mala persona nunca va a poder hacer un buen negocio”.
La chispa del alma: actitud y esfuerzo
El segundo elemento que destacó fue la actitud frente a la vida, a la que llamó “chispa del alma”. Para Salinas Pliego, la juventud debe cultivar fortaleza interior, no resignación. “La chispa del alma es esa cosa que se llama actitud: no me doy por vencido y no me rajo”, dijo.
El empresario explicó que no se trata de ideas complejas, sino de disciplina y consistencia personal: “¿Y qué se necesita? Esfuerzo. ¡Tan sencillo! No es tan complicado”. Aseguró que los jóvenes que comprenden este principio pueden convertirse en agentes de cambio en su comunidad.
Preparación: educación útil para la vida
El tercer punto fue la preparación, aunque subrayó que esta no se reduce a títulos universitarios. “Se confunde mucho hoy en día el título y la carrera con educación”, señaló. Según dijo, lo que más valora un empleador es la capacidad de pensar y resolver problemas con herramientas básicas pero bien desarrolladas.
“Como empresario que contrato miles de personas, lo que realmente cuenta es saber leer bien, saber escribir bien, saber matemáticas básicas bien y saber comunicarse. Todo lo demás, con curiosidad, lo vas aprendiendo sobre la marcha”.
Para Salinas Pliego, la educación útil es la que fomenta pensamiento crítico, iniciativa y autonomía.
El empresario, dueño de TV Azteca bajó del escenario para saludar a los asistentes y dejó que el espectáculo continuara. El concierto cumpleañero estuvo amenizado por Cumbia Machine con la Sonora Santanera, La Sonora Dinamita y los cantantes Lupillo Rivera, Ely Guerra, Mía Rubín, Sandra Echeverría y Fela. El cierre estuvo a cargo de Carlos Rivera, egresado de las filas de La Academia.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Ciencia
Dormir mal, relacionado con intentos de suicidio
Es un llamado de alerta
Ciudad de México.— Dormir mal no solo afecta el rendimiento escolar o el estado de ánimo. Un estudio reciente señaló que los problemas de sueño podrían ser una advertencia temprana del riesgo de suicidio en adolescentes.
La investigación, publicada en la revista Sleep Advances, analizó a más de 8 mil 500 jóvenes nacidos entre 2000 y 2002.
Los resultados mostraron que quienes dormían poco o sufrían interrupciones frecuentes durante la noche presentaron un riesgo significativamente mayor de intentar suicidarse al llegar a los 17 años.
Según Michaela Pawley, candidata doctoral en psicología de la Universidad de Warwick (Reino Unido), “los adolescentes que experimentan dificultades para mantener y obtener suficiente sueño son más propensos a reportar un intento de suicidio varios años después”.
El sueño deficiente se mostró como un riesgo mayor que la depresión
El estudio destacó que el mal dormir a los 14 años se asoció a un riesgo mayor de intento de suicidio tres años después, incluso considerando factores como la depresión o el estrés familiar.
Los investigadores observaron que la falta de sueño superó el impacto de otros factores de riesgo conocidos. Esto convierte al descanso nocturno en un indicador clave para la prevención.
“La falta de sueño no es solo un síntoma de dificultades más amplias, sino un factor de riesgo significativo por derecho propio”, explicó Pawley. “Abordar los problemas del sueño podría formar una parte vital de las estrategias de prevención del suicidio”.
Decisiones, impulsividad y autocuidado: el papel del descanso
El equipo liderado por Nicole Tang, directora del Laboratorio de Sueño y Dolor de Warwick, propuso que dormir mal puede aumentar la impulsividad y reducir la capacidad de tomar decisiones acertadas en los adolescentes.
Más para leer: “Siempre pensé que era una carga para mami”: el mensaje que Yusvely dejó antes de morir y las señales que nadie vio
Tang señaló que los jóvenes con mejores habilidades de autocontrol parecieron estar protegidos, al menos parcialmente, frente al impacto del mal sueño.
“Debemos reconocer que la privación y la fragmentación del sueño no son quejas triviales”, expresó Tang. “Pueden desgastar las defensas emocionales y provocar acciones con consecuencias de vida o muerte”.
Un llamado a la atención y al acompañamiento familiar
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el suicidio es una de las principales causas de muerte entre adolescentes de 10 a 19 años en el mundo.
La Universidad de Warwick subrayó que el estudio refuerza la necesidad de detectar tempranamente los trastornos del sueño. Lo anterior permitirá ofrecer apoyo psicológico y familiar a los jóvenes que los padecen.
El equipo de investigación pidió continuar estudiando cómo el descanso afecta la salud mental en etapas críticas del desarrollo.
JAHA
México
‘Dilexi Te’ de León XIV: Del camino de la Iglesia, al llamado a la acción social y a la conversión cultural
Ciudad de México.— La exhortación apostólica “Dilexi te” del Papa León XIV, subtitulada “sobre el amor hacia los pobres”, fue analizada en el programa ‘Diálogos por la Esperanza’ por el cardenal Alberto Suárez Inda, Arzobispo Emérito de Morelia; el periodista Pascal Beltrán del Río, Director Editorial del periódico Excélsior, y el economista y abogado, José Antonio Meade Kuribreña, consultor en políticas públicas, exfuncionario federal y candidato a la Presidencia de la República en 2018.
El documento, descrito como una “declaración teológica programática”, consolida la opción preferencial por los pobres en la Iglesia del siglo XXI y llama a una transformación cultural y estructural para enfrentar la desigualdad.
Una exhortación de impacto político y social
En su intervención, Pascal Beltrán del Río destacó que “Dilexi te se erige como una profunda meditación sobre la caridad que trasciende la mera filantropía”. Subrayó que el documento “denuncia las estructuras globales que privilegian criterios que perpetúan las desigualdades” y critica “la ilusión de una felicidad basada en la acumulación de riqueza”. Beltrán enfatizó que el Papa León XIV dota de “un peso doctrinal inamovible al principio de que la justicia es una dimensión constitutiva de la fe”. Además, señaló que la exhortación plantea un triple reto: “conocer al pobre como la presencia misma de Cristo, abandonar la indiferencia considerada pecaminosa y emprender un cambio de mentalidad radical que luche contra el pecado estructural”.
José Antonio Meade, desde una perspectiva de políticas públicas, vinculó el documento con la parábola del Buen Samaritano, señalando que “lo que hizo el buen samaritano fue construir un entorno habilitante; y garantizó, a quien estaba marginado, el derecho a la salud, transporte, vivienda y alimentación… Lo que me sorprendió mucho de Dilexi te, fue que recorre un mapa muy parecido de derechos a estos que tenemos consagrados en teoría como expectativa en México, pero lo hace desde la experiencia del amor activo”.
Meade resaltó que en la historia de la Iglesia abundan los ejemplos de que “quienes llevaron el Evangelio a los márgenes, a las periferias, nos recordaban que el amor no es asistencial, es transformador. El Papa León XIV nos recuerda que el amor auténtico no se puede quedar en aliviar síntomas, tiene que llevarnos a sanar causas. El mandato cristiano no es sólo amar al prójimo sino construir estructuras que no produzcan heridos, que ese camino del amor activo a lo que nos invita no sólo a consolar sino a reparar. No es a conmovernos, sino a comprometernos”. El economista criticó la evolución de la política social en México, señalando que “toda la política pública suena hueca si no nos hacemos cargo de que al centro de ella tiene que estar ese compromiso de amor”. Añadió que “el amor no espera políticas, las inaugura. No mide la pobreza, la enfrenta. No busca reconocimiento, busca justicia”.
Actuar en la conversión a la pobreza
El cardenal Suárez explicó que Dilexi te recupera del magisterio de la Iglesia en América Latina la “opción preferencial por los pobres” que fue acuñada en la Conferencia de Puebla de los Obispos Latinoamericanos: “Ahora el Papa nos hace ver la realidad del mundo, desde la óptica de un pastor y nos da un documento que es desafiante, que no es solamente social sino que tiene, sobre todo, un enfoque teológico. Porque nos dice cómo la opción por los pobres es la opción del mismo Dios, que en Jesucristo se ha hecho solidario con nosotros”.
Al respecto, el sacerdote Eduardo Corral Merino, asesor de la Dimensión Episcopal de Educación y Cultura y moderador del encuentro, abundó en que la exhortación al hablar de los desafíos permanentes reconoce que “los pobres son un faro de luz, que nos ayudan a vivir nuestra indigencia y nuestra contingencia, que nos ayuda a reconocernos pobres”. Invitó a los presentes a reflexionar esto como “uno de los grandes problemas de la cultura actual: el creerse todopoderoso. Tenemos –por el contrario– que aprender a voltear hacia arriba, reconocernos indigentes y caminar en esta dinámica de generosidad hacia Él, hacia nuestros hermanos y hacia la misma creación”.
En ese sentido, Meade Kuribreña destacó precisamente la audacia histórica de la Iglesia al actuar en su contexto y en sus particulares desafíos contextuales incluso “cuando la pobreza no era indicador, sino el paisaje”. Citó ejemplos sobre cómo las órdenes religiosas, en contextos de crisis, sentaron las bases de los derechos sociales modernos: “En el siglo III, durante la peste de Cartago, los cristianos improvisaron atención y entierros dignos, casi podemos encontrar los primeros servicios públicos de salud”. Subrayó que estas acciones –y otras como las órdenes hospitalarias, educativas, caritativas locales y de asistencia migratoria– “cimentaron lo que hoy consideramos derechos sociales”.
LEE Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
Por ello, el cardenal Alberto Suárez Inda enfatizó la necesidad de una conversión personal y comunitaria en sintonía con lo planteado en Dilexi te: “Basta que abramos el corazón para dejarnos interpelar por la palabra de Dios que nos llama a una verdadera conversión”. Señaló que el documento invita a “actuar no como personas aisladas sino como Iglesia, de manera solidaria, sin pensar a quién lo hacemos”.
Los participantes coincidieron en que Dilexi te es un llamado a la acción. Beltrán del Río rescató la crítica del Papa a una sociedad que “busca construirse de espaldas al dolor” y por ello destacó el llamado de León XIV “a tomar conciencia de voltear a ver la pobreza y aprender de los pobres, sino también a actuar sobre el contexto social que permite y hace posible esa pobreza. Yo rescataría ese llamado a la acción”. Meade, por su parte, reiteró que el documento “nos vuelve a resonar el mandato de ir y proceder de la misma manera”. Y finalmente, el cardenal Suárez Inda cerró con un llamado a leer la exhortación “de rodillas, en una actitud de fe”, para renovar el compromiso con los más vulnerables.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
El costo humano de un medicamento falso que crece entre la escasez y la necesidad
Uso excesivo de celulares, problema creciente en adolescentes
Pantallas antes de los cinco años: un riesgo silencioso para el desarrollo infantil
Iglesia reclama paz tras violencia en el deporte
Refuerzan bienestar estudiantil con nueva encuesta de atención psicológica personalizada
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
Gilberto Mora, un joven futbolista mexicano marcado por Dios
México frente al invierno demográfico: urgen políticas con perspectiva de familia
Es momento de unirse a favor de la mujer y la vida: Alison González
Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 2 días
Paulina Amozurrutia: cuando el diálogo sustituye la confrontación
-
CDMXhace 1 día
Ofrenda Monumental del Zócalo está dedicada a mujeres indígenas
-
Mundohace 1 día
Papa confió a la Virgen María almas de víctimas por lluvias en México
-
CDMXhace 1 día
Fiesta de Calaveras: Más de 16 mil Catrinas en Mega Procesión honran a José Guadalupe Posada