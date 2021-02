Para la ciencia y la medicina no existe el aborto ni seguro ni gratuito

Quintana Roo.- Por los riesgos que significa un aborto, sea quirúrgico o farmacológico y por la infraestructura y personal médico que se necesita para practicarlo no puede ser seguro ni gratuito, consideraron especialistas médicos.

En respuesta a la demanda feminista que reclaman un aborto legal, seguro y gratuito como parte de presuntos “derechos sexuales y reproductivos”, personal médico del gobierno del estado y miembros del Colegio Médico participaron en el parlamento abierto organizado por el Congreso del estado sobre aborto y violencia de género.

Convencidos de que la vocación y labor de un médico es salvar vidas y preservar la salud, los ponentes expusieron a diputados con argumentos científicos y hasta económicos porque no es viable la práctica del aborto como método de planificación familiar ni para terminar con la violencia de género.

En su participación, la Dra. Miriam Ortiz Enríquez, directora de Servicios de Salud del estado, dijo que los servicios médicos en la entidad están orientados a la salud sexual y reproductiva, a las enfermedades de trasmisión sexual y el VIH, pero en especial en un buen trato durante el embarazo, el parto y el puerperio.

El aborto no es seguro

A su vez, el Dr. José Antonio Danel Beltrán, presidente del Colegio Médico de Quintana Roo, expresó que el aborto no es seguro, sea o no practicado en clínicas y hospitales porque siempre se pueden presentar complicaciones desde leves hasta severas, incluso la muerte.

Dijo que un aborto tampoco puede ser gratuito porque este “servicio médico” demanda personal médico, camas de hospital y demás insumos, así como el pago de nómina, mientras que atender un aborto, que no es una enfermedad, significa dejar de brindar atención médica a otros pacientes que sí están enfermos y en riesgo de perder la vida.

“Se plantea canalizar a un paciente a un médico no objetor y eso significa tener médicos no objetores de conciencia en todos los hospitales”, dijo.

El aborto, un proceso delicado y a “ciegas”

Para el Dr. Densy Lorenzo Díaz Cervera, médico ginecobstetra, el aborto es un proceso delicado y “a ciegas” en el que puede haber complicaciones como hemorragia, infección por la vía quirúrgica o médica, shock séptico, traumatismos como perforación del útero y lesiones en órganos vecinos como el hígado o la vejiga, así como en la cavidad uterina.

Médicos por privilegiar la vida humana

A decir de Ángel Vázquez Vázquez, médico-ginecobstetra, despenalizar el aborto es un retroceso porque la virtud de los médicos es siempre privilegiar la vida de una persona como un proceso biológico y estar a favor de la medicina preventiva, en este caso, con el uso de métodos anticonceptivos y planificación familiar, para evitar embarazos no planeados.

“El aborto no es necesario en una persona que ejerce de manera responsable su sexualidad. Lo que nos falta es demostrar por qué la gente piensa que un aborto favorece su calidad de vida y la buena salud”, comentó.

Añadió que si se trata de ser progresistas y no retrógradas, no se concibe que en pleno siglo XXI las mujeres se embaracen de manera no deseada.

A su vez Marineé Torres Aguilar, médica oncóloga, reveló que hablar de que una mujer no tenga un hijo es un riesgo para tener cáncer de mama, además de que el aborto no soluciona un problema de violencia o agresión sexual.