¿Pensando en el divorcio? hay un camino para sanar el corazón y rescatar la familia
¿Se acabó el amor o solo es el dolor hablando?
Ciudad de México.- El primer lunes de enero es conocido en los despachos jurídicos como el día de mayor actividad para las solicitudes de divorcio, fenómeno social que se prolonga todo el mes. Tras el estrés de las festividades y las reflexiones de Año Nuevo, muchas parejas llegan a una conclusión apresurada: “Se acabó”. No obstante, antes de buscar la salida de emergencia que parece ofrecer la separación, es vital entender que los problemas no se disuelven con un acta de divorcio; a menudo, simplemente se mudan de casa con nosotros.
El matrimonio: Una decisión por encima del sentimiento
Estamos ante una cultura que rinde culto a las relaciones desechables, por lo que el matrimonio se presenta como un acto de rebeldía. Pero es fundamental recordar que el amor no es una chispa emocional pasajera, sino una decisión voluntaria que se sostiene en los días donde la química parece haberse agotado.
El divorcio suele presentarse como una señal de neón que promete alivio, pero en la práctica, suele ser una puerta que conduce a situaciones emocionales más complejas. La familia, ese frente unido, se ve alterada de forma permanente. Aunque el acuerdo “sea exitoso”, algo sagrado se fragmenta: las Navidades se vuelven negociaciones y la estabilidad de los hijos se reorganiza bajo un dolor silencioso.
Sanar para salvar: El enfoque de los especialistas
Cuando el dolor es el que dicta las acciones —ya sea por agotamiento, falta de comunicación o incluso una traición—, la prioridad no debería ser la disolución del contrato, sino la restauración del individuo. En este sentido, la psicóloga Kari Cleweet, experta en terapia de pareja, propone un camino de introspección y protocolo técnico antes de tirar la toalla.
A través de su canal de YouTube, Cleweet enfatiza la importancia de entender los procesos de quiebre para poder llegar a la restitución. “El protocolo es para poder llegar a sanar, sobrevivir esa traición y cómo volver a sentirse restituido”, explica la especialista, refiriéndose a las herramientas de su libro Traición. Aunque su obra aborda la infidelidad, sus principios de sanar para continuar la vida en matrimonio son aplicables a cualquier crisis profunda.
¿Cómo evitar un divorcio basado en el dolor?
Para la especialista, la clave está en sentirse comprendido y encontrar respuestas para el caos interno. Señala que en momentos de desesperación, muchas personas sienten que “están perdiendo la cabeza y toman decisiones definitivas”, y es ahí donde la ayuda terapéutica y la sabiduría espiritual juegan un papel crucial.
El libro, coescrito con la consejera bíblica Cornelia Hernández de Matos, busca ofrecer un “perlas de sabiduría” para quienes necesitan un respiro antes de decidir el futuro de su vida en pareja. La meta es clara: sanar el matrimonio requiere primero sanar a las personas que lo integran.
Luchar por la aventura del perdón
El matrimonio no es un cuento de hadas; es un campo de entrenamiento para el carácter. Exige humildad, sacrificio y, sobre todo, un perdón recurrente. Antes de llamar a un abogado, la recomendación es buscar ayuda profesional, espiritual y emocional. Hablar con alguien que crea en el matrimonio permitirá que la esperanza susurre más fuerte que la desesperación.
Al final, aquellos que deciden quedarse, perdonar y reír de nuevo, descubren que la reconstrucción puede ser la aventura amorosa más asombrosa de sus vidas.
Siete hábitos para evitar el contagio de gripe y proteger a tu familia
Protege a niños y adultos mayores
Ciudad de México.- El frío invernal ya está aquí y, con él, la circulación de diversos virus respiratorios que ponen en jaque la salud de las familias. La gripe o influenza estacional no es solo un malestar pasajero; para muchos, puede derivar en complicaciones graves si no se toman las medidas adecuadas. Adoptar hábitos para evitar el contagio de gripe puede marcar la diferencia entre una temporada sanos y una visita de emergencia al hospital.
La gripa es una infección respiratoria aguda provocada por virus de los tipos A, B y C. Aunque circula globalmente, su impacto es mayor en los meses fríos. De acuerdo con la Dra. Verónica Carrión, el riesgo de contagio es generalizado, pero existen sectores que deben extremar precauciones.
“Todos somos vulnerables y esto es porque hay mayor circulación de virus, que sobreviven más tiempo en invierno. Los cambios de temperatura en el cuerpo hacen que nuestro sistema inmunológico no sea tan eficiente para contrarrestar las enfermedades. Y por el otro lado, también las personas más vulnerables son los menores de 5 años, los niños y los adultos mayores. Sin embargo, insisto, todas las personas estamos en riesgo”, explicó la Epidemióloga, en una entrevista reciente para Siete24.
Siete hábitos para evitar el contagio de gripe
Para proteger a los más vulnerables, médicos y especialistas en salud pública insisten en que la prevención va más allá de la vacuna. Estos son los hábitos sencillos que toda familia debe implementar:
- Lavado de manos frecuente: Debe realizarse con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua disponible, el uso de gel desinfectante con al menos 60% de alcohol es indispensable para reducir la carga viral.
- Dieta para fortalecer defensas: Consumir frutas y verduras frescas, especialmente aquellas ricas en vitamina C como limones, naranjas y fresas, ayuda al sistema inmune a estar listo para el combate.
- Descanso y ejercicio: Dormir entre 7 y 9 horas permite que el cuerpo se recupere. Incluso realizar actividad física leve dentro de casa fortalece la respuesta inmunitaria.
- Evitar cambios bruscos de temperatura: Protegerse de las diferencias térmicas extremas evita que las barreras naturales del organismo se debiliten ante los virus.
- Ventilación constante: Abrir las ventanas unos minutos al día, incluso si hace frío, renueva el aire y disminuye la concentración de patógenos en espacios cerrados.
- Distancia y responsabilidad social: Evitar el contacto cercano con personas enfermas. Si presentas síntomas, el uso de cubrebocas y quedarse en casa previene la propagación de las gotitas de saliva infectadas.
- Hidratación profunda: Beber suficiente agua mantiene las mucosas de la nariz y garganta hidratadas, lo que permite que funcionen correctamente como barreras naturales contra los virus.
El factor emocional en la salud infantil
La prevención no solo se trata de higiene física, sino también de bienestar emocional. El Dr. Alberto Estrada Retes, pediatra, enfatiza que la alegría es un componente vital para la salud de los más pequeños.
“No olviden mantener a los bodoques bien hidratados, con su dieta balanceada y no le saquen a sacarlos al aire libre, con todo y el frío. Ventilen la casa y sean felices (es una decisión), la alegría fortalece el sistema inmunológico”, comenta el especialista.
Implementar estas medidas no solo reduce el riesgo de influenza, sino que fomenta una cultura de salud preventiva que beneficia a toda la comunidad. Recuerda que la prevención empieza con pequeños detalles diarios que salvan vidas.
¿Cómo detectar la depresión infantil? Señales para salvar a tus hijos
Ciudad de México.- La infancia de Silvia fue muy difícil, desde los siete años, una sombra la acompañaba a diario, aunque en ese momento nadie sabía ponerle nombre. Años después cuando recibió tratamiento la identificaron: depresión infantil.
“Solo en la escuela me sentía bien. En la escuela yo funcionaba muy bien, pero en casa estaba como muy decaída, me la pasaba aburrida. Yo decía: es que estoy muy aburrida”, relató Silvia ya mayor en una charla virtual con especialistas y madres de familia, al recordar sus primeros encuentros con la depresión.
Lo que comenzó como un sentimiento de apatía se transformó en una crisis profunda cuando, a los ocho años, su madre falleció. Criada por su abuela, el dolor se manifestó de formas que los adultos a menudo malinterpretan.
“Mi abuelita decía que hacía mucho berrinche, que lloraba mucho, que estaba como enojada todo el tiempo”, explica.
El caso de Silvia es el de la depresión infantil, un trastorno que frecuentemente se confunde bajo etiquetas de mala conducta o problemas de aprendizaje.
¿Cómo identificar la depresión infantil en el hogar?
La psicóloga Gaby Vázquez advierte que, para tener claridad, es vital observar el deterioro en la vida social del menor. La especialista señala que la depresión no siempre se ve como una tristeza profunda y pasiva, sino como una desconexión del entorno.
“Algunas señales de alerta son falta de interés por acudir a fiestas, aislarse de otros niños, dormir más de lo usual o tener insomnio y presentar deterioro en la alimentación”, explica Vázquez. Estas señales fueron precisamente las que marcaron el punto de quiebre para Silvia que dejó de comer y fue en la escuela se dieron cuenta. Sus calificaciones empezaban a bajar, los maestros se dieron cuenta, pues se salía al pasillo a llorar, se aislaba.
“Son niños que están generalmente cabizbajos, que no se integran mucho, tienden a ser apáticos, pesimistas, a resaltar generalmente lo negativo”.
La importancia del entorno y la conducta aprendida
Uno de los puntos más críticos que destaca la especialista es que los menores no viven en una burbuja. La salud mental de los padres influye directamente en la de los hijos. Es necesario revisar el historial familiar, ya que la depresión puede llegar a ser una “conducta aprendida” o tener antecedentes familiares, detalla la psicóloga.
El diagnóstico temprano no solo busca aliviar el sufrimiento actual del niño, sino evitar que estas heridas se conviertan en cicatrices permanentes.
“Buscar atención lo antes posible podría evitar que el niño se convierta en un adulto con depresión”, sentencia la experta.
En este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, el llamado es a observar las conductas inusuales. Si un niño cambia sus hábitos, deja de comer o se muestra irritable sin motivo aparente, no lo juzgues: escúchalo. La detección oportuna le dará herramientas para la vida.
¿Cómo lograr que tus hijos se sientan amados? Pilar Velasco presenta guía para fortalecer la salud mental infantil
Sentirse amado para amar
Ciudad de México.- Un abrazo largo, silencioso y llanto incontrolable entre dos desconocidas fue la semilla de un proyecto que hoy busca fortalecer la salud mental infantil. Hace años, la psicóloga Pilar Velasco visitó una comunidad rural donde conoció a una madre adolescente de apenas 16 años. La joven, sumida en el rechazo y la carencia, no quería amamantar a su bebé a la que daban Coca cola en biberón.
“¿Cómo va a abrazar esta niña a su chiquita si a lo mejor nunca la han abrazado?”, se preguntó Pilar en aquel momento. Ese cuestionamiento la llevó a profundizar en la teoría del apego y hoy, tras años de investigación académica, experiencia clínica y personal, presenta su libro: Sentirse amado para poder amar: tejiendo vínculos seguros con tus hijos pequeños.
¿Cómo fortalecer la salud mental infantil desde los primeros años?
Para la directora de Vinculando con, existe una premisa fundamental que todo padre debe comprender: amar a los hijos es natural, pero lograr que ellos se sientan amados requiere estrategia.
“Todos los papás queremos a los hijos, pero a veces no sabemos comunicar este amor y entonces no les llega de la manera en que ellos lo necesitan”, explica Pilar Velasco en entrevista exclusiva para Siete24. Cuando un niño desarrolla un vínculo seguro, construye los cimientos de su autoestima y personalidad, asegura la autora.
“Esta es la razón de ser del libro, acompañar a los padres de familia para que sepan amar de acuerdo a las necesidades que tiene el niño”.
Y agrega que “cuando un niño se siente amado, entonces esta es la clave de su seguridad, de la formación, de su autoestima y del desarrollo de su personalidad”.
Una guía práctica para fortalecer la salud mental infantil
A diferencia de otros textos académicos, la obra de Pilar Velasco logra aterrizar conceptos complejos de la psicología en anécdotas cotidianas. Como madre de cuatro hijos ya adultos y psicoterapeuta, Velasco decidió “traducir” la evidencia científica en una guía accesible para los padres o cuidadores.
“El vínculo se va tejiendo en los pequeños detalles de cada día”, afirma. El libro Sentirse amado… no solo ofrece consejos, sino que funciona como un proyecto de salud mental infantil preventiva. La autora compara al niño con un “cuaderno en blanco” donde los cuidadores ayudan a escribir las primeras, y más importantes, páginas de su historia.
“Quise hacer un libro que explique esta teoría, combinado con una serie de anécdotas muy prácticas, porque la idea, es que el aprendizaje sea muy accesible para los padres de familia o para aquellas personas que cuidan a los niños en sus primeros años de vida.
Porque es cuando se conforma este cimiento para después construir su personalidad”.
Uno de los puntos más esperanzadores de su propuesta es la capacidad de reparación. Aunque el libro enfatiza la importancia de iniciar bien desde el principio, Velasco sostiene que los vínculos siempre pueden sanarse si se hace conciencia y se promueve una cultura para afectiva y efectivamente con nuestros hijos.
Alianzas por la salud mental infantil
La relevancia del tema llevó al Centro Médico ABC a sumarse a la iniciativa. El hospital adopta este enfoque como parte de sus protocolos de salud mental preventiva, involucrando a especialistas de las áreas de Ginecobstetricia y Pediatría.
El libro Sentirse amado para poder amar: tejiendo vínculos seguros con tus hijos pequeños, se presenta el próximo sábado 17 de enero en el Auditorio de Ginecobstetricia del Centro Médico ABC. Contará con los comentarios de la Dra. Blanca Velázquez, directora de Talento Humano, y la Dra. Viviana Arellano, gerente de Ginecobstetricia y Pediatría de la institución.
Con esta obra, Pilar Velasco hace un llamado a los padres de familia a ver la crianza no como una carga de reglas, sino como una oportunidad de tejer, hilo a hilo, la seguridad emocional de las próximas generaciones.
Dime dónde vives y te diré si puedes ejercitarte: Así se distribuyen los parques
Ciudad de México.- La salud en las ciudades mexicanas no depende solo de la dieta o la genética, sino del código postal. Mientras que las zonas de mayores ingresos cuentan con parques, las comunidades con mayor marginación enfrentan una barrera estructural:
La falta de espacios públicos para hacer ejercicio, lo que profundiza la crisis de salud pública y la exclusión social en el Valle de México.
Un estudio pionero realizado por investigadores de la Universidad Iberoamericana (IBERO) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), revela que el acceso a la actividad física en México es profundamente desigual. Según la investigación, existe una correlación directa entre la pobreza y la carencia de infraestructura urbana para el bienestar, un fenómeno que identificaron primero en el Valle de México.
El mapa de la exclusión: Menos parques para los más pobres
El equipo de investigación, integrado por especialistas como Mauricio Hernández y Luis Ortiz, utilizó métodos avanzados de análisis espacial y sistemas de información geográfica para mapear la disponibilidad de espacios recreativos. Los resultados son contundentes: Las áreas con mayores niveles de marginación social tienen menos espacios disponibles y un acceso limitado en comparación con las zonas de mayor poder adquisitivo.
Esta distribución inequitativa no es un accidente, sino el resultado de una planeación urbana que ha favorecido históricamente a los sectores privilegiados. En un país donde el 82.1% de la población reside en zonas urbanas, el derecho a la salud se ve truncado por la falta de un entorno que facilite el movimiento.
Impacto de la falta de espacios públicos para hacer ejercicio en la salud
La importancia de los parques para hacer ejercicio va más allá del ocio. La evidencia científica citada en el estudio vincula la actividad física con beneficios críticos:
- Prevención de enfermedades: Reduce el riesgo de diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares.
- Salud mental: Disminuye los niveles de ansiedad, depresión y estrés crónico.
- Desarrollo cognitivo: Mejora las habilidades intelectuales en niños y adolescentes.
Cuando una comunidad no tiene un lugar seguro para caminar, correr o jugar, queda expuesta a un ciclo de sedentarismo forzado que alimenta las estadísticas de obesidad y mortalidad prematura.
Hacia una planeación urbana con justicia social
El estudio no solo diagnostica el problema, sino que propone una “Agenda Nacional de Equidad Urbana”. Los investigadores insisten en que las políticas públicas deben basarse en evidencia y dejar de lado la especulación inmobiliaria para priorizar el interés común.
“Es indispensable que la planeación urbana en México se revise desde una perspectiva de justicia social y ambiental”, concluye el reporte. La propuesta busca que la creación de áreas verdes no sea un “lujo” de ciertas colonias, sino una herramienta de salud pública para acotar la desigualdad.
La investigación de la IBERO y la UAM sirve como una base para exigir ciudades donde el bienestar no dependa del nivel socioeconómico, sino de un derecho garantizado al espacio público.
