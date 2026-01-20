¿Pensando en el divorcio? hay un camino para sanar el corazón y rescatar la familia

Ciudad de México.- El primer lunes de enero es conocido en los despachos jurídicos como el día de mayor actividad para las solicitudes de divorcio, fenómeno social que se prolonga todo el mes. Tras el estrés de las festividades y las reflexiones de Año Nuevo, muchas parejas llegan a una conclusión apresurada: “Se acabó”. No obstante, antes de buscar la salida de emergencia que parece ofrecer la separación, es vital entender que los problemas no se disuelven con un acta de divorcio; a menudo, simplemente se mudan de casa con nosotros.

El matrimonio: Una decisión por encima del sentimiento

Estamos ante una cultura que rinde culto a las relaciones desechables, por lo que el matrimonio se presenta como un acto de rebeldía. Pero es fundamental recordar que el amor no es una chispa emocional pasajera, sino una decisión voluntaria que se sostiene en los días donde la química parece haberse agotado.

El divorcio suele presentarse como una señal de neón que promete alivio, pero en la práctica, suele ser una puerta que conduce a situaciones emocionales más complejas. La familia, ese frente unido, se ve alterada de forma permanente. Aunque el acuerdo “sea exitoso”, algo sagrado se fragmenta: las Navidades se vuelven negociaciones y la estabilidad de los hijos se reorganiza bajo un dolor silencioso.

Sanar para salvar: El enfoque de los especialistas

Cuando el dolor es el que dicta las acciones —ya sea por agotamiento, falta de comunicación o incluso una traición—, la prioridad no debería ser la disolución del contrato, sino la restauración del individuo. En este sentido, la psicóloga Kari Cleweet, experta en terapia de pareja, propone un camino de introspección y protocolo técnico antes de tirar la toalla.

A través de su canal de YouTube, Cleweet enfatiza la importancia de entender los procesos de quiebre para poder llegar a la restitución. “El protocolo es para poder llegar a sanar, sobrevivir esa traición y cómo volver a sentirse restituido”, explica la especialista, refiriéndose a las herramientas de su libro Traición. Aunque su obra aborda la infidelidad, sus principios de sanar para continuar la vida en matrimonio son aplicables a cualquier crisis profunda.

¿Cómo evitar un divorcio basado en el dolor?

Para la especialista, la clave está en sentirse comprendido y encontrar respuestas para el caos interno. Señala que en momentos de desesperación, muchas personas sienten que “están perdiendo la cabeza y toman decisiones definitivas”, y es ahí donde la ayuda terapéutica y la sabiduría espiritual juegan un papel crucial.

El libro, coescrito con la consejera bíblica Cornelia Hernández de Matos, busca ofrecer un “perlas de sabiduría” para quienes necesitan un respiro antes de decidir el futuro de su vida en pareja. La meta es clara: sanar el matrimonio requiere primero sanar a las personas que lo integran.

Luchar por la aventura del perdón

El matrimonio no es un cuento de hadas; es un campo de entrenamiento para el carácter. Exige humildad, sacrificio y, sobre todo, un perdón recurrente. Antes de llamar a un abogado, la recomendación es buscar ayuda profesional, espiritual y emocional. Hablar con alguien que crea en el matrimonio permitirá que la esperanza susurre más fuerte que la desesperación.

Al final, aquellos que deciden quedarse, perdonar y reír de nuevo, descubren que la reconstrucción puede ser la aventura amorosa más asombrosa de sus vidas.

npq

