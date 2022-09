Pide FNF no permitir el “albazo” en favor de las ideologías de género en el Senado

Ciudad de México.- El presidente del Frente Nacional por la Familia (FNF), Rodrigo Iván Cortés; pidió desde el senado de la República a la sociedad de México rechazar tres iniciativas propuestas por las senadoras Citlali Hernández y Martha Lucía Mícher Camarena; ambas de la bancada de Morena.

Dichas iniciativas de acuerdo con el FNF tienen como objetivo, de transversalizar los llamados “Derechos sexuales y reproductivos”.

“¿Por qué esta tan grave esto?, porque tratan de transversalizar el crimen contra los seres humanos más inocentes y vulnerables como si fuese un derecho, a nivel nacional quitando cualquier restricción y en los menores de edad quitando cualquier comunicación o permiso de los padres de familia” externó Cortés.

Por otra parte, también advirtió que esta iniciativa también pretende aniquilar la objeción de conciencia del sector salud, que por su deber ético con respecto a la salud de las personas, no puedan objetar conciencia y no poder ejercer su juramento hipocrático de no matar al ser humano en el vientre marteno.

El presidente del FNF también aclaró que a través de estas iniciativas se pretende imponer la educación sexual y el disfrute del placer sexual desde la más tierna infancia sin restricciones y promoviéndolo en todos los niveles educativos a nivel nacional.

“Esto es lo más grave, porque se estaría promoviendo tener relaciones sexuales sin importar edad o sexo sin restricción”, agregó.

Lo que de acuerdo con Rodrigo Iván Cortés esto abriría la puerta para el buso sexual de menores, lo que sería la pederastia.

“Por ello te pedimos que te sumes a las redes sociales, que te sumes a la activación de la plataforma “actívate”, añadió.

Finalmente, Rodríguez reiteró que están desde el legislativo queriendo aprobar tres cosas:

1.- Práctica del aborto irrestricto.

2.- Práctica de la ideología de género a edades tempranas.

3.- Restricción de la Objeción de Conciencia.

“Todos estos puntos los quieren incluir en leyes generales, que podría ser votado el 29 de septiembre en comisiones de igualdad y de género”, externó.

