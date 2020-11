Piden al Senado y SRE suscribir Consenso de Ginebra

¿Cuál es el papel de la mujer hoy? Justo en medio de la situación actual donde debemos ser y estar en tantas situaciones al mismo tiempo, ¿te has parado un momento para pensar quién de todas esas versiones eres? ¿Eres mamá? ¿Eres maestra? ¿Eres profesionista? ¿Eres toda o tal vez ninguna? En realidad, no debiese de existir la necesidad de escoger.

Desde los inicios del feminismo, en donde se buscaba que la mujer fuera un ser humano con todos los derechos y las prerrogativas que debe tener cualquier persona, al feminismo de algunas corrientes que hoy en día terminan haciendo lo que critican, que hablan de que la mujer no nace sino se hace, hay un abismo enorme.

Hoy en día la mujer no encuentra su espacio real en este mundo, luchamos hacia afuera sin tener claro lo que somos y hacia adentro. ¿Somos mujeres o nos enseñaron a serlo? ¿Nuestro lugar está en la casa o fuera de ella? ¿La maternidad nos obstaculiza o nos potencializa?

Unión Mujer nació haciéndonos estas preguntas y he aquí mis humildes respuestas, respuestas en construcción, como Unión Mujer, como este feminismo central, integral y propositivo en donde espero que te sientas representada y que, como muchas de nosotras, encuentres respuestas a tus dudas, a lo que crees que eres y lo que consideras tus ideales pero no sabes como verbalizar.

La mujer es una construcción dinámica, pero no como la presenta Simon de Beauvoir en donde todo lo hemos aprendido y nos tenemos que deconstruir de viejos paradigmas, sino donde tenemos una base real. Las mujeres somos mujeres biológicamente, neuronalmente, hormonalmente; cada una de nuestras células muestra en el ADN nuestro sexo, no es un tema genital, es un tema que nos permea en cada aspecto. Nuestra psicología diferenciada a la de los hombres se conjuga con lo social y es ahí donde formamos a la mujer que somos: en la mezcla de lo biológico, psicológico y lo social, cada una diferente, cada una ideal. No podemos dejar de lado nuestra naturaleza. Somos, como dice Boecio, genes y cultura.

De ahí la mujer encuentra su plenitud en la armonía de sus áreas personal, familiar, profesional, laboral y trascendente y ahí está la clave, las primeras respuestas. No tendríamos que escoger si ser mamá o trabajadora, no tendríamos que seguir los patrones que nos marcan, sino buscar de manera personal equilibrar estas áreas en donde el tiempo nos dará un poco la clave. Algunas veces tendremos que estar más en casa (como cuando nace un hijo o se enferma un padre) otras veces impulsaremos más nuestra área profesional (cuando estudiamos una carrera o tenemos un proyecto relevante). Siempre dando espacio a nuestro crecimiento y estabilidad personal, porque nadie da lo que no tiene. Sin olvidar ver las cosas a eternidad profeses la religión que profeses, porque los seres humanos estamos llamados a trascender.

La mujer puede y debe ser plena, no tenemos porqué pelear con nuestra naturaleza, con nuestro ser madre, con nuestro sentido materno, con nuestra gran capacidad de darnos a los demás ni con el hombre. La clave está en el equilibrio, en el trabajo un día a la vez para lograr la plenitud.

Paulina Amozurrutia, Coordinadora Nacional de Unión Mujer.