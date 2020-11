Piden que comisiones de familia y niñez analicen despenalizar aborto en Puebla

Ciudad de México.- En la 3ra jornada de formación pedagógica de la Red Familia, se desarrolló la plática sobre la libertad de decidir y la importancia de escoger bien.

Sobre ese aspecto, Rodrigo del Val Martín, autor del libro “35 frases que tus padres no quieren responder” compartió su investigación y argumentación sobre el verdadero poder de decidir.

En la primera de tres sesiones de plática, se enfocó en la frase ¡es mi vida es la libertad! refiriéndose a la libertad de la cual hablan algunas feministas para promover el aborto.

Por ello puntualizó que la verdadera libertad pasa por analizar; no sólo la voluntad, sino también la razón, si me conviene o no y la conciencia, lo debo hacer o no.

Por tanto destacó que la verdadera libertad está en disfrutar y sentirse bien después de ejercer esa libertad.

“El nivel más alto de la libertad es saber escoger la mejor opción”.

Como resultado explicó: no es lo mismo ser “pro choice” (pro elección), que ser “pro good choice” (pro buena elección). Y esto aplica para todas las decisiones que tomamos en la vida.

No tengo miedo de enseñarle sobre sexualidad a mis hijos.

Al respecto, el autor argumentó que no está mal enseñar sobre sexualidad a los niños. Sin embargo, criticó que los programas actuales no les dicen toda la verdad a los adolescentes y muchas veces les ocultan información.

Para esto, mostró las cifras de enfermedades de transmisión sexual, ya que las autoridades se enfocan en promover sólo el uso del condón, cuando este no los protege del Virus de Papiloma Humana, por ejemplo.

Hizo hincapié en todas las facultades humanas y el hecho de impulsarlos a tomar decisiones más competentes.

Por su parte, las coordinadoras del programa “aprendiendo a querer” de la Red Familia en México invitaron a seguir los conversatorios sobre la educación integral dirigida a docentes y padres de familia.

“Nuestro objetivo es educar a niños y adolescentes en una perspectiva integral centrada en su libertad y el fortalecimiento de su carácter”.

Te puede interesar: Piden al Senado suscribir Consenso de Ginebra para defender la vida.