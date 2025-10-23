Policías capitalinos ayudan a traer dos vidas

Ciudad de México. — En distintos puntos de la capital, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asistieron a dos mujeres que entraron en labor de parto y dieron a luz antes de llegar al hospital.
Ambos nacimientos ocurrieron en las alcaldías Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, y las madres y recién nacidas fueron trasladadas con éxito a hospitales para recibir atención médica especializada, informó la SSC a través de un comunicado oficial.
Policías recibieron a una bebé en la colonia Martín Carrera
En la colonia Martín Carrera, de la alcaldía Gustavo A. Madero, una mujer de 23 años dio a luz dentro de un vehículo con la ayuda de oficiales de la policía capitalina.
Los agentes patrullaban las calles Cantera y 5 de Febrero cuando los tripulantes de una camioneta roja les solicitaron apoyo urgente.
Más para leer: La violencia cotidiana en México: salud mental en riesgo
El conductor explicó que su familiar presentaba contracciones intensas y que no alcanzarían a llegar al hospital.
Los policías solicitaron una ambulancia por radio, pero notaron que el nacimiento era inminente. Para proteger a la madre, la recostaron en el asiento trasero del vehículo y siguieron el protocolo de primeros auxilios.
Uno de los oficiales la guió en ejercicios de respiración hasta que la pequeña nació. Luego la arroparon y la colocaron sobre el pecho de su madre para mantenerla caliente.
Pocos minutos después, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al lugar y trasladaron a ambas a un hospital de especialidad.
La familia agradeció el apoyo de los uniformados, quienes permanecieron con ellos hasta asegurar que recibieran atención médica completa.
Otro parto ocurrió en una patrulla en la colonia Tacuba
En otro hecho similar, en la colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo, una joven de 15 años dio a luz dentro de una patrulla.
De acuerdo con el parte informativo de la SSC, los policías patrullaban las calles Felipe Carrillo Puerto y Lago Chiem cuando una mujer de 61 años pidió auxilio porque su nieta presentaba fuertes contracciones.
Los oficiales solicitaron apoyo médico, pero ante la inminencia del parto, trasladaron a la joven al interior de la unidad policial.
Una de las agentes aplicó sus conocimientos de primeros auxilios y recibió a la bebé en los asientos traseros de la patrulla. La recién nacida fue arropada y colocada en brazos de su madre para tranquilizarla.
Minutos después, paramédicos arribaron al lugar y verificaron el estado de salud de ambas antes de trasladarlas a un hospital cercano para su atención médica especializada.
La SSC destacó la capacitación de sus elementos
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México destacó que sus policías están capacitados en primeros auxilios y atención de emergencias, con el objetivo de auxiliar a la población en situaciones críticas.
La dependencia subrayó que este tipo de intervenciones forman parte del compromiso de los cuerpos de seguridad con el bienestar de los habitantes y su pronta respuesta ante cualquier emergencia.
Según datos públicos de la SSC, cada año se registran decenas de asistencias médicas brindadas por agentes en campo, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y el ERUM.
JAHA
CDMX
CDMX endurece sanciones por transporte de materiales peligrosos
Para evitar accidentes
Ciudad de México. — La capital mexicana reformó su Reglamento de Tránsito para proteger la seguridad vial y reducir los accidentes provocados por vehículos que transportan materiales peligrosos.
El decreto, publicado el 10 de octubre de 2025 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, establece nuevas reglas y sanciones para los conductores de unidades que trasladan sustancias tóxicas o inflamables.
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), el objetivo es evitar riesgos en zonas urbanas donde circulan vehículos particulares, transporte público y peatones. La medida forma parte de una estrategia integral de movilidad segura respaldada por el artículo 6 de la Ley de Movilidad Sustentable de la CDMX.
Velocidad máxima: 30 kilómetros por hora en toda la ciudad
Uno de los principales cambios establece que los camiones que transportan materiales peligrosos deberán circular a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. La restricción debe aplicarse en cualquier vialidad, sin importar la zona.
Solo se permitirán excepciones en tramos previamente autorizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) o en rutas federales que atraviesen la capital.
Quienes rebasen el límite enfrentarán multas que van de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Es decir, entre 11 mil 314 y 33 mil 942 pesos, según el valor vigente del UMA (113.14 pesos).
Más para leer: Falta educación para lograr la separación de basura en CDMX
Estas sanciones buscan reducir los accidentes derivados de la velocidad excesiva y reforzar la seguridad de las personas en avenidas con alta concentración de tráfico.
Prohibido circular en vías de acceso controlado
La reforma también prohíbe la circulación de vehículos con sustancias peligrosas por vías de acceso controlado, como Periférico, Viaducto Miguel Alemán o Circuito Interior, salvo casos excepcionales.
La medida se justifica por el alto riesgo que representan los siniestros en esas vialidades, donde los camiones podrían provocar explosiones o derrames de gran impacto.
La sanción para quienes incumplan esta norma será de hasta 600 UMAs, equivalentes a 67 mil 884 pesos, de acuerdo con la Gaceta Oficial.
Nuevas exigencias de documentación y rutas seguras
Las reformas también obligan a los operadores a portar documentación específica, respetar rutas autorizadas y cumplir con medidas de seguridad.
Entre ellas se incluyen la verificación de las unidades, el uso de señalizaciones visibles, la capacitación de los conductores y el registro de itinerarios ante la autoridad.
El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones podrá ser sancionado con entre 100 y 400 UMAs, lo que representa de 11 mil 314 a 45 mil 256 pesos.
Según la Agencia de Atención Integral de Riesgos y Protección Civil, la capital ha registrado más de 150 incidentes anuales relacionados con el transporte de materiales peligrosos en la última década. La mayoría ocurrió por falta de mantenimiento vehicular o errores humanos.
Una política centrada en la seguridad pública
La Jefatura de Gobierno capitalino informó que estas medidas refuerzan el derecho constitucional a la movilidad segura, accesible y eficiente para todas las personas.
El propósito es disminuir los riesgos ambientales y humanos asociados con el traslado de sustancias peligrosas dentro del perímetro urbano.
Estas disposiciones buscan, según la autoridad, que las calles capitalinas sean espacios más seguros para conductores, ciclistas y peatones, alineadas con los principios de la Estrategia de Seguridad Vial 2030.
JAHA
CDMX
El Alcohol: enemigo que enferma cuerpos, rompe familias y multiplica la violencia
Ciudad de México.— El consumo excesivo de alcohol se ha convertido en un enemigo silencioso que enferma, destruye hogares y alienta la violencia. Por eso, legisladores han hecho un llamado a las alcaldías para emprender campañas permanentes de prevención e información sobre los riesgos de beber en exceso.
Un riesgo que se multiplica
La diputada del Partido del Trabajo, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, recordó que el abuso del alcohol afecta la salud y en un detonante de tragedias colectivas. Explicó que esta conducta es un factor de riesgo en más de 200 enfermedades y lesiones, además de estar presente en hechos de tránsito, riñas, homicidios y violencia familiar.
Refirió que en el 45 por ciento de los homicidios dolosos cometidos en 2023, el agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol. En las entidades donde el consumo es más alto, la tasa de asesinatos se eleva hasta un 30 por ciento. Y el 60 por ciento de las personas que murieron en peleas callejeras habían bebido antes del incidente.
Salud, convivencia y seguridad en riesgo
El Congreso capitalino pidió campañas informativas y estrategias que involucren a la comunidad, las escuelas y las familias. El objetivos es construir una cultura de prevención y responsabilidad. El abuso del alcohol, señalaron los legisladores, afecta la convivencia social, deteriora la salud mental y física y se traduce en un problema de seguridad pública.
LEE “El alcohol destruye vidas”: Fermín IV revela 25 años de sobriedad y renacimiento en la fe
Además, se solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana fortalecer la difusión sobre las sanciones establecidas en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. En vísperas de las fiestas decembrinas, cuando el consumo suele incrementarse, se prevé reforzar operativos para evitar incidentes.
Cuando la violencia empieza en una botella
El vínculo entre el alcohol y la violencia es profundo. Estudios citados en la propuesta legislativa indican que el 28.7 por ciento de los hombres que consumen alcohol semanalmente admitieron haber ejercido violencia física, y el 7.9 por ciento aceptó haber cometido agresiones sexuales. Estos datos revelan un patrón que va más allá del consumo: el deterioro de la empatía, del control y de la capacidad de convivencia.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
CDMX
Falta educación para lograr la separación de basura en CDMX
De cara a la legislación propuesta para ingresar 2026
Ciudad de México. — La CDMX se prepara para implementar la separación obligatoria de basura en enero de 2026. Sin embargo, especialistas advirtieron que la medida fracasará si no existe educación previa sobre cómo hacerlo correctamente.
Sandra Gazca, vocera de la organización Vida Circular y titular de marketing y sustentabilidad en Alpla México, Caribe y Centroamérica, explicó que la mayoría de los ciudadanos aún desconoce la forma adecuada de clasificar sus residuos.
Durante la presentación del Estudio Nacional sobre la Cultura del Reciclaje 2025, Gazca informó que solo 30% de las personas encuestadas realiza una recolección diferenciada de sus desechos, y que la reutilización no forma parte de la rutina familiar ni laboral.
Educación ambiental antes que sanciones
La especialista señaló que la ley local de Separación de Residuos Sólidos exigirá dividir los desperdicios en orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables. Sin embargo, si los ciudadanos no saben hacerlo, el servicio de recolección no aceptará su basura.
En entrevista con El Sol de México, Gazca explicó que la falta de conocimiento puede generar errores comunes. “Por ejemplo, la caja de cartón de una pizza no es reciclable si tiene grasa, porque se convierte en inorgánico no reciclable”, señaló.
Te interesa leer: Como el gas se vuelve riesgo real en la CDMX
También mencionó el caso de los pañales, que deben considerarse inorgánicos no reciclables, ya que contienen materia orgánica. “Si un residuo está contaminado con elementos orgánicos, pierde automáticamente su carácter reciclable”, precisó.
Gazca insistió en que la cultura ambiental debe transmitirse antes de aplicar sanciones, porque sin información adecuada los ciudadanos podrían contaminar materiales reciclables creyendo que los separan bien.
Desmotivación y déficit educativo: los grandes retos
El estudio, aplicado a mil 200 personas, reveló que la ausencia de cultura ambiental y la desmotivación son los principales obstáculos para reciclar. Los encuestados reconocieron la importancia del reciclaje, pero admitieron no hacerlo por falta de hábito y desconocimiento.
“Los resultados muestran que el reciclaje aún no es parte de la rutina familiar ni laboral. Hay un déficit educativo y escasez de espacios que enseñen a hacerlo bien”, destacó Gazca.
Según los datos del estudio, 76% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más por envases sustentables, aunque la práctica de consumo responsable sigue siendo inconsistente. Solo 40% consideró que los envases de plástico son reciclables, lo que refleja confusión generalizada sobre los materiales.
Sectores industriales piden escuchar a todos los actores
En el mismo evento participó Rosa María Sánchez, directora general de la Cámara Nacional de Productos Cosméticos y de Cuidado del Hogar, quien pidió al gobierno capitalino considerar las necesidades de los diferentes sectores antes de tomar decisiones legislativas respecto a la basura.
“Escuchar y entender las opiniones de los distintos actores permitirá lograr un mayor impacto y diseñar políticas más efectivas”, subrayó Sánchez.
Con estas observaciones, las organizaciones coincidieron en que la transición hacia una cultura de reciclaje en la Ciudad de México requerirá educación, colaboración multisectorial y acompañamiento ciudadano para tener éxito.
JAHA
CDMX
Como el gas se vuelve riesgo real en la CDMX
Ciudad de México.- En la CDMX, la rutina de cocinar o calentar agua con gas se ve marcada por cifras preocupantes: entre el 1 de enero de 2023 y el 15 de octubre de 2025, se registraron 77 explosiones por gas LP en viviendas, negocios y puestos semifijos.
El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (HCB) advierte que muchas de esas tragedias se pueden evitar con medidas simples y mantenimiento adecuado.
El HCB ha identificado que las causas más frecuentes de los accidentes son conexiones defectuosas o mangueras no certificadas, además de tanques deteriorados o que se llenan
Este año se atendieron 188 flamazos en viviendas, 27 en negocios establecidos y 3 en comercio informal en vía pública.
Durante una demostración en la estación Comandante Enrique Padilla Lupercio, en la alcaldía Benito Juárez, se explicó que cada litro de gas LP líquido se puede expandir a 200 litros de gas en estado vapor, una mezcla altamente explosiva.
Desde noviembre de 2024 el HCB lanzó el programa Bomberos en Casa para capacitar a las familias en revisión de instalaciones.
El gas LP es un combustible de uso cotidiano en casi todas las casas de la capital, pero “se ha vuelto tan cotidiano que a veces olvidamos que es un material peligroso”, advirtió el segundo superintendente Édgar Enrique Rosas Vázquez, director operativo 2 del HCB.
Cuando una fuga no se detecta, puede desencadenar una explosión repentina que daña vidas y patrimonios.
Te puede interesar: Apoyo para mujeres y regreso de estancias infantiles, modelo que impulsará el PAN en CDMX
Por eso, los bomberos exhortan a dar importancia revisar instalaciones, conectar equipos certificados y no usar mangueras de plástico improvisadas.
Por otro lado, la legislatura local ya impulsa revisar las leyes de distribución y transporte de gas LP.
Estas acciones no solo buscan sancionar fallas, sino proteger familias, negocios y puestos informales que también emplean este combustible para subsistir.
El HCB y las autoridades capitalinas ofrecen acciones concretas:
A través del programa “Bomberos en Casa” las familias pueden solicitar una inspección gratuita de gas y electricidad.
Se recomienda usar únicamente mangueras certificadas, reguladores con conexiones de bronce o latón, y tanques con menos de 10 años de uso que no estén llenados al 100%.
A nivel normativo, la aprobación de las normas NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025 busca regular transporte y distribución de gas LP para reducir riesgos.
ARH
“Siempre pensé que era una carga para mami”: el mensaje que Yusvely dejó antes de morir y las señales que nadie vio
Policías capitalinos ayudan a traer dos vidas
Brote de sarampión en México, niños menores de cinco años los más afectados
Milagro en el Río Bravo: Rescatan a familia guatemalteca con tres días de extravío
La violencia cotidiana en México: salud mental en riesgo
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
“El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
Es momento de unirse a favor de la mujer y la vida: Alison González
Expertos analizan alcances y retos de la objeción de conciencia en la práctica médica
“Vivir un día a la vez”; Ana Paula, legado que inspira a no rendirse nunca
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Felipe Monroyhace 3 días
Venezuela: los santos son para todos
-
Deporteshace 3 días
Banfield convierte un video viral en una campaña contra el cáncer de mama
-
Opiniónhace 2 días
¿Por qué incomoda tanto la objeción de conciencia?
-
Celebridadeshace 2 días
Nacho Cano es padrino de bautizo en la Basílica de Guadalupe