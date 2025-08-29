¿Por qué la higiene del sueño importa desde la infancia?

Ciudad de México.- Dormir fue reconocido por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño como uno de los tres pilares de la vida saludable, junto con nutrición y ejercicio.
La Academia Estadounidense de Pediatría informó que entre 25% y 50% de los niños y hasta 40% de los adolescentes enfrentaron problemas para dormir.
¿Qué sucede cuando no dormimos bien?
Selenne Verde Tinoco, especialista de la UNAM, señaló que el insomnio en estudiantes se relacionó con la mala higiene del sueño, como usar dispositivos electrónicos antes de dormir.
El Observatorio del Tec de Monterrey reportó que dormir mal afectó la atención, memoria y aprendizaje. Los alumnos con insomnio mostraron distracciones y errores frecuentes en clase.
El doctor Adalberto González Astiazarán, neurólogo pediatra del Centro Médico ABC, explicó que cuando los niños dormían menos de diez horas al día mostraban irritabilidad, aislamiento social y menor tolerancia a la convivencia.
Un estudio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos concluyó que la irregularidad en los horarios de sueño redujo habilidades de planificación y resolución de problemas en adolescentes.
Impacto emocional y social.
La falta de sueño también afectó la salud emocional. Adolescentes con insomnio mostraron irritabilidad, menor autocontrol y poca motivación escolar. En las aulas aumentaron los conflictos y disminuyó la participación.
Los especialistas destacaron que las chicas padecieron mayores efectos negativos del insomnio en comparación con los varones, posiblemente por diferencias en los patrones de sueño.
Cómo construir hábitos de sueño saludables.
El Centro Médico ABC señaló que los bebés necesitan hasta 17 horas de sueño, mientras que los niños en edad escolar requieren hasta 11. Los adolescentes deben dormir entre ocho y diez horas.
Para mejorar la higiene del sueño, especialistas recomendaron: mantener horarios regulares, limitar siestas, evitar pantallas y sustancias estimulantes, hacer ejercicio y crear un ambiente adecuado en la habitación.
Una inversión para el futuro.
Dormir bien no es un lujo, sino una inversión para la salud física y emocional. Fomentar hábitos de sueño saludables desde la infancia fortalece la memoria, el aprendizaje y la convivencia social.
ARH
Estados
Presidente de la CEM advierte deterioro de libertad religiosa en México
León, Guanajuato.- El presidente de los obispos de México alertó sobre el avance de la secularización, la ideologización del Estado y la “mutua desconfianza” en las relaciones entre el gobierno y las asociaciones religiosas, durante el 10° Congreso Nacional sobre Libertad Religiosa en León.
En un discurso crítico y reflexivo, Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), afirmó que México no vive sus “mejores momentos” en materia de garantía de la libertad religiosa. Durante su intervención en el Congreso presidido por la gobernadora Libia Denise García Muñoz Ledo, el obispo identificó un “cambio acelerado” en la cultura mexicana como el factor central que ha debilitado este derecho fundamental.
Diagnóstico de secularización e ideologización
Castro Castro contextualizó la problemática en una transformación social profunda ocurrida en la última década. “Hace 10 años la secularización de la cultura en México no era tan extensa ni tan profunda. Hoy, amplias capas de la sociedad, sobre todo en las jóvenes generaciones, encontramos que lo común es que ‘vivan como si Dios no existiera’”, señaló.
Atribuyó este fenómeno al “pensamiento débil” y la “posmodernidad”, que convencen a muchos de la inutilidad de buscar la verdad. “Sin este presupuesto, la dimensión religiosa de las personas se disuelve”, afirmó, lo que reduce la realidad a una “pura vida inmanente” centrada en el bienestar, el consumo y el rendimiento económico.
El obispo advirtió que este contexto cultural afecta a las instituciones religiosas que experimentan “una baja sensible de miembros” y una pérdida de interés social respecto a lo divino, la verdad y el sentido trascendente; y reconoció que eso impacta “en la calidad de la experiencia religiosa de los que mantienen la llama de lo trascendente aún encendida”.
LEE La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
Crítica a la injerencia ideológica
Castro Castro cargó contra la penetración de ideologías en los partidos políticos, “particularmente en el que hoy detenta la autoridad”. Aseguró que esto distorsiona el ejercicio de gobernar para el Bien Común Nacional, especialmente en la comprensión de los Derechos Humanos, mediante “el uso faccioso de términos equívocos” vinculados a la “ideología de género” y a versiones radicales del feminismo, presentes ya en “los libros de texto de educación básica”.
Denunció que esta distorsión lleva a las autoridades civiles a terrenos de “vigilancia”, “control” e incluso “silenciamiento” de las voces de líderes religiosos que, desde sus convicciones, “denuncian injusticias” o “señalan violación de derechos humanos”.
El presidente de la CEM calificó las relaciones entre el Estado y las asociaciones religiosas de “formales”, “diplomáticas” y “superficiales”, pero “infectadas de mutua desconfianza”. Advirtió que se han convertido en un “terreno escabroso” que muchos prefieren evitar.
“La ‘fría formalidad’ de las relaciones entre las Asociaciones Religiosas y el Gobierno del Estado Mexicano, en los últimos años, ha hecho que se reduzca todo a encuentros protocolarios o de rutina, sin objetivos específicos hacia los cuáles avanzar, sin escucharnos, sin construir mejores condiciones que garanticen la plena libertad religiosa a los ciudadanos, los que son, primaria y directamente, los sujetos de derechos”, refirió.
Castro reconoció que los ciudadanos mexicanos “aterrizan cada vez más en la indiferencia religiosa” pero eso no exime al los gobiernos a cumplir su deber en la apertura y servicio en esa materia. Acusó a las autoridades civiles de “simular” el cumplimiento de su deber pues “desestima el verdadero diálogo, menosprecia la buena voluntad de los actores religiosos, [mientras] realiza más tareas de acecho, control e intimidación”, afirmó con contundencia. Como evidencia, citó que “el número de denuncias a ministros de culto católicos en los últimos años ha crecido”.
Urgente rehabilitación política y educativa
Al finalizar, Castro Castro hizo un llamado a una “cirugía mayor” para “rehabilitar la política” de su “actual mediocridad” y para recolocar el derecho a la libertad religiosa como una “asignatura destacada” con “muchos pendientes por resolver”.
“Se trata de mirar con amor y responsabilidad a las nuevas generaciones que reciben un mundo científica y tecnológicamente hiper desarrollado, pero, también, un mundo con la trascendencia ocultada, deteriorado espiritualmente”, concluyó, reafirmando el papel de la Iglesia Católica como “portadora de esperanza” basada en una “fe inquebrantable”.
“Vivo esperanzado y sé, con claridad, que podremos dar cara a estos desafíos para juntos mejorar. Se trata de corregir el extravío antropológico actual, la ideologización de los derechos humanos y la estrechez de miras en las autoridades”, concluyó.
México
Arzobispo de León: “La vida es sagrada y debe respetarse desde la concepción”
Ciudad de México.- El arzobispo de León, Monseñor Jaime Calderón Calderón, se pronunció en contra de la legalización del aborto y reafirmó su compromiso en la defensa de la vida humana desde el momento de la concepción.
Sus declaraciones fueron difundidas a través de la cuenta de Instagram de Voto Católico MX, donde hizo un llamado a la sociedad a no permanecer indiferente ante lo que calificó como una grave amenaza a la dignidad humana.
Lee: Científico mexicano desmiente rumores de “robot gestante”, aclara límites de la ciencia
Defender la vida es una tarea de todos
En su mensaje, el arzobispo advirtió que la propuesta de legalizar el aborto en México no solo atenta contra los principios cristianos, sino también contra los derechos humanos fundamentales.
“Legalizar el aborto es atentar contra la vida del ser humano, nuestra gran tarea es seguir defendiendo el derecho a nacer de los más inocentes e indefensos”, subrayó.
Calderón Calderón señaló que no se trata de un tema exclusivo de la Iglesia, sino de una cuestión que interpela a todos los ciudadanos que reconocen el valor absoluto de la vida.
“La pretensión de una minoría para legalizar un crimen que amenaza a los más inocentes es un asunto que debe interpelarnos a todos, no solo a los cristianos, sino también a los ciudadanos de buena voluntad que tenemos la firme convicción de respetar y proteger la dignidad inherente a la persona humana desde la concepción”, expresó.
El derecho inviolable a vivir
El arzobispo insistió en que desde el primer instante de la existencia, el ser humano debe gozar de garantías y protección.
“Desde el primer momento de su existencia al ser humano se le deben reconocer y proteger sus garantías, entre las que está el derecho inviolable a vivir, así como a salvaguardar su integridad y seguridad”, afirmó.
Asimismo, rechazó cualquier justificación al aborto, incluso en casos de violencia sexual.
“Un ultraje sexual es una agresión muy grande a la mujer y el aborto representa un nuevo ataque al cuerpo de la madre y también a la vida de una criatura”, enfatizó.
Llamado a no ceder ante la indiferencia
El líder religioso concluyó que el respeto a la vida no admite excepciones y pidió redoblar esfuerzos en su defensa.
“La vida es sagrada y siempre debe ser respetada de manera absoluta desde su inicio, la tarea es seguir defendiéndola”, puntualizó.
El mensaje del arzobispo de León coincide con un contexto nacional donde diversas voces se han manifestado en torno a la discusión del aborto.
Su postura se suma a las de líderes religiosos y organizaciones que insisten en colocar la dignidad humana y el derecho a la vida en el centro del debate.
GDH
México
Científico mexicano desmiente rumores de “robot gestante”, aclara límites de la ciencia
Ciudad de México.- Recientemente, medios de comunicación internacionales difundieron información de un “robot gestante”, capaz de llevar un embarazo humano.
El científico mexicano Alejandro Aguilera Castrejón, egresado de la UNAM y pionero en ectogénesis; aclara que esta información es engañosa y falsa.
En su laboratorio, el líder de grupo en el Campus Janelia del Instituto Médico Howard Hughes. Virginia, Estados Unidos y dedicado al desarrollo ex utero de mamíferos y en embriones derivados de células madre. ha trabajado casi una década con úteros artificiales para ratones, pero aún estamos lejos de lograrlo en humanos.
“En ratones, podríamos avanzar en 10 o 20 años, pero los humanos son mucho más complejos”, explica en entrevista con Siete24 Noticias.
Lo que sí hace la ciencia.
Aguilera Castrejón y su equipo mantienen embriones de ratón fuera del útero materno en condiciones controladas.
Además, este logro permite estudiar el desarrollo embrionario de manera más detallada inclusos sus avances han sido publicados en la revista Nature.
Asimismo, a tecnología que se usa en estos experimentos se asemeja a la idea de un robot gestante, pero requiere intervención humana y supervisión constante.
Te puede interesar: Simposio en México abordará revolución de úteros artificiales y sus dilemas éticos
Ética y regulaciones: un límite necesario.
Además, el investigador mexicano dijo en entrevista con siete 24, que incluso en China, donde la ciencia avanza rápidamente, la investigación con embriones humanos enfrenta fuertes regulaciones éticas.
“No puedes tomar un embrión humano y usarlo para experimentar sin aprobaciones de universidades, gobiernos y organismos internacionales”, aclara el científico.
La investigación científica exige paciencia, ética y transparencia.
“El robot gestante sigue siendo ciencia ficción”, afirma Aguilera Castrejón.
Además, su trabajo muestra que la ciencia puede avanzar con seguridad y responsabilidad, y que cada logro real merece ser comprendido y respetado.
A su vez, Aguilera Castrejón advierte que los medios de comunicación deben verificar antes de publicar para evitar falsas expectativas en la sociedad y desinformación.
ARH
México
“Respeto ausente, humor presente”: redes procesan violencia en el Congreso como entretenimiento viral
Ciudad de México.— La sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión terminó con un enfrentamiento a golpes entre el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno y el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña. El incidente, registrado en video, se volvió viral en redes sociales en cuestión de minutos y transformó un hecho político en un fenómeno digital de gran magnitud.
Un choque que traspasó el recinto legislativo
El altercado ocurrió al término de la entonación del Himno Nacional. Moreno reclamó a Noroña no haberle otorgado la palabra y lo encaró, lo que derivó en empujones y golpes. Las imágenes circularon de inmediato en redes sociales y alcanzaron millones de reproducciones en pocas horas.
De acuerdo con un análisis de Altazor Intelligence, la difusión superó los 3.5 millones de menciones en X, con más de 1.8 millones de publicaciones originales y medio millón de posteos en TikTok. El volumen de actividad digital fue comparable con un evento deportivo de gran alcance o el final de temporada de una serie popular.
Humor en lugar de indignación
Los datos de Altazor Intelligence muestran que la conversación no estuvo marcada por la condena a la violencia, sino por la creación de narrativas humorísticas. Memes, parodias y retos virales dominaron el flujo de contenido bajo etiquetas como #SenadoFightClub o #NoroñaChallenge.
El caso del colaborador del senador Gerardo Fernández, Emiliano González, golpeado y fotografiado después con collarín, se convirtió en uno de los principales “memes” del suceso. En redes fue “ridiculizado” como el “mártir del Senado” y multiplicó la viralización del evento.
LEE ONU manipula la mortalidad materna para imponer el aborto, alerta Neydy Casillas
Valores en juego: respeto y civilidad
Altazor Intelligence reportó que 55% de las menciones tuvieron tono negativo, con calificativos como ridículos, bochornoso o vergüenza. Sin embargo, el análisis señala que el contenido irónico y de burla fue el que predominó, desplazando la discusión sobre temas de fondo en el Congreso.
El episodio puso en evidencia la ausencia de valores como el respeto y la civilidad en un espacio que representa a los ciudadanos. La confrontación física se convirtió en un espectáculo que restó credibilidad a la vida pública y reforzó una percepción de que los políticos actúan como personajes de entretenimiento.
El espejo digital de la sociedad
El estudio concluye que el público procesó el enfrentamiento como un insumo de la cultura digital, más cercano al entretenimiento que a la política. El hecho muestra cómo valores se ven superados cuando la agenda pública es desplazada por narrativas virales.
El análisis de Altazor Intelligence advierte que la política se mimetizó con el espectáculo y que la atención ya no se gana por la coherencia de los discursos, sino por la espectacularidad de las confrontaciones.
ebv
