Posadas mexicanas: abrazo de comunión y fe en cada puerta

Ciudad de México.- Cada diciembre, entre el 16 y el 24, millones de familias mexicanas recrearán un paseo simbólico lleno de devoción: las Posadas.
Estas nueve noches de canto, velas y puertas representan más que una celebración navideña fueron la reafirmación de la acogida, la tradición y la unión familiar en un tiempo que invita a la reflexión y la esperanza.
El ritual de pedir posada
Las Posadas se organizan durante nueve días consecutivos antes de la Navidad, recordando el peregrinaje de José y María en busca de un lugar donde alojarse.
Cada noche, un pequeño grupo camina por las calles llevando imágenes de María y José, acompañado por velas y cánticos tradicionales.
Cuando llegan a la casa anfitriona, cantan la letanía clásica: “En el nombre del cielo os pido posada…”; al negar el ingreso al principio, recrean el rechazo que vivieron los peregrinos bíblicos.
Al final del canto, la puerta se abre
Dentro, se ofrece ponche caliente, buñuelos, frutas y dulces; los niños rompen piñatas, evocando la victoria sobre el pecado.
¿Por qué importa esta tradición? Raíces y significado profundo
La palabra “posada” significa hospedaje o refugio, y simboliza la búsqueda de María y José por un lugar seguro para el nacimiento de Jesús.
El origen de las Posadas se remonta al siglo XVI, cuando frailes españoles, especialmente agustinos, institucionalizaron misas de aguinaldo entre el 16 y el 24 de diciembre para enseñar la historia de la Natividad.
Además, esta tradición reemplazó ciertas celebraciones prehispánicas, vinculando la cultura indígena con la fe católica mediante una celebración que aún perdura.
Cada uno de los nueve días también simboliza virtudes diferentes: humildad, fortaleza, caridad, pureza, alegría y otras, invitando a quienes participan a reflexionar sobre valores humanos profundos.
En su esencia, las Posadas fortalecen los lazos comunitarios. Vecinos organizan las procesiones, comparten alimentos, risas y oraciones, recordando que la Navidad no es solo un momento litúrgico, sino también una experiencia colectiva de fraternidad.
Celebrar con sentido: la Posada como espacio humano
En medio de las luces y los villancicos, las Posadas representan una experiencia humana concreta: pedir, recibir y compartir.
La voz activa de los peregrinos se volvió canto, su espera se convirtió en bienvenida.
La piñata, con sus siete picos tradicionales, no solo ofrece dulces: simboliza el triunfo de la fe sobre las tentaciones.
Al reunirse para romperla, la familia enseña a los niños que tras la oscuridad surge alegría, derramando frutas y golosinas como semillas de unión.
Cultura
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
Inicia temporada en Monterrey
Ciudad de México.- El musical familiar Un Cuento de Navidad, producido y protagonizado por Adal Ramones, regresa esta temporada decembrina e inicia gira en su natal Monterrey el proximo 13 de diciembre.
Es una puesta en escena para toda la familia con más de 30 artistas en escena y música en vivo, en la que Adal Ramones interpreta a Scrooge. Esta temporada está acompañado por Lisett.
El actor y productor ha dicho que se trata de un espectáculo completamente familiar para disfrutar en la temporada decembrina, pero sobre todo una oportunidad para convivir con la familia y reflexionar sobre la importancia de pasar tiempo de calidad juntos.
“Qué es Un cuento de Navidad? Realmente es un regalo al corazón, el mejor regalo en materia de espectáculos que le puedes dar a tu familia, es una bofetada milagrosa para despertar de esa hipnosis en la que estamos de que solo vivimos para trabajar, de estos influencers que nos dicen cómo ser millonarios, y no es así, la verdad. La vida es compartir, es estar con la familia, es buscar a los amigos, aunque sea algo intangible, es dar cariño, comprensión, prestar oídos, y para eso es este cuento”.adal ramones
Adal, que ya ha presentado la obra en temporadas anteriores, asegura que los espectadores salen flotando, es una certeza de que sí es posible vivir en un mundo mejor.
El actor interpreta a Scrooge, un gruñón para el que se caracteriza completamente y con el que muchos se van a identificar, “porque a veces refunfuñamos con la familia”.
Adal Ramones cumple su sueño de años de ponerse en la piel de Scrooge.
¿De qué trata Un Cuento de Navidad?
Basado en el clásico de Charles Dickens, Un Cuento de Navidad, El Musical trae a las familias mexicanas un mensaje de caridad, esperanza y buena voluntad.
Narra la historia de Ebeneezer Scrooge, un viejo avaro que cree que la riqueza personal es más valiosa que vivir en armonía con la gente que le rodea, por lo que la idea de ayudar al prójimo y celebrar la Navidad es algo que aborrece. Sin embargo esto cambiará para Scrooge en la víspera de la Navidad con la llegada de tres espíritus que lo llevarán a reconciliarse con su pasado, entender su presente y cambiar su futuro.
Completan el elenco Áxel Alcántara, Mauricio Hernández, Caro Vélez, Óscar Piñeiro, Humberto Mont, Bobby Mendoza, Kike Cosío, Arturo Echeverría, entre otros actores.
La dirección escénica y coreografía de Oscar Carapia y la dirección musical de Analí Sánchez, con la producción de Adal Ramones.
En Monterrey el espectáculo se presenta el 13 de diciembre, en el Teatro Luis Elizondo con dos funciones a las 17:00 y a las 19:30 hrs.
En la Ciudad de México se presentará a partir del 20 y hasta el 28 de diciembre, excepto el día 24, en el Teatro Silvia Pinal.
Un Cuento de Navidad, El Musical cuenta con la música de Alan Menken (La Bella y la Bestia, Aladdín, La Sirenita), letras de Lynn Ahrens y libreto de Mike Ockrent y Lynn Ahrens (Anastasia).
Estilo
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
Conecta con ellos
Ciudad de México.- Si te cuesta trabajo dialogar con tus hijos adolescentes, la psicoterapeuta Pilar Velasco ofrece respuestas, pero sobre todo alternativas de comunicación, para entenderte de manera amorosa y positiva con tus hijos.
La consejera familiar Pilar Velasco ofrece estrategias para los padres de adolescentes de manera gratuita, en una clase muy práctica, con herramientas listas para aplicarlas, nos dijo en entrevista con Siete24.
“La adolescencia siempre ha sido una etapa compleja porque se presenta una crisis provocada por una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales, pero hoy se presenta como un fenómeno social provocado en gran medida por el abandono emocional que experimentan los adolescentes. La sociedad no ofrece un contexto adecuado de vinculación afectiva para ellos y esto los daña y quedan más vulnerables frente a las conductas de riesgo”.
“Los papás somos los primeros responsables en evitar este abandono emocional que es la causa principal de muchos problemas que aquejan a la sociedad, como son la violencia, las agresiones, el bullying, entre otros”, agregó la psicóloga.
“Al ser una etapa complicada los papás necesitan herramientas que les permitan vincular de manera adecuada.
La vinculación afectiva con los adolescentes es en gran medida la solución a muchos de los problemas que vivimos. Los papás debemos saber llegar a su corazón y lograr que los adolescentes se sientan amados”.
Nuestra misión es fortalecer a la familia, compartió Pilar Velasco, pues a través de esta que podremos encontrar soluciones a la violencia y agresión cotidiana en nuestra sociedad.
“Si trabajas por la familia, trabajas también por la sociedad… La solución a la violencia está en la familia”.
La fundadora y directora de Vinculando con, a través de sus redes @Vinculando con Pilar Velasco ayuda de manera gratuita a los padres de adolescentes.
México
Nuevos límites en redes sociales replantean la vida digital de niños y jóvenes
Ciudad de México.— Australia se prepara para un cambio en el uso de redes sociales. En diciembre de 2025 entrará en vigor una ley que impedirá el acceso a menores de 16 años y exigirá a cada plataforma verificar con rigor la edad de sus usuarios.
El uso cotidiano de redes sociales por niños y adolescentes se convirtió en un fenómeno que transforma dinámicas familiares, educativas y culturales. Ahora distintos gobiernos buscan regular ese entorno mientras las compañías tecnológicas enfrentan nuevos desafíos.
Australia, jóvenes sin redes sociales
El Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) fijó la edad de más de 16 años para utilizar redes sociales y ordenó a plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, X, YouTube y Reddit implementar sistemas de verificación. La normativa contempla métodos como identificación oficial, análisis biométrico o validaciones externas. A la vez exige alternativas que no impliquen el uso de datos sensibles. Las empresas que incumplan pueden recibir sanciones de hasta 50 millones de dólares australianos.
Las compañías reportaron fallas en pruebas de verificación por reconocimiento facial y estimación de edad. Algunos sistemas clasificaron a menores como adultos, lo que generó preocupación en organizaciones de protección infantil y privacidad. Estos grupos alertaron que los errores pueden derivar en exclusiones injustificadas o permitir que adolescentes mantengan acceso. También plantearon dudas sobre la recolección y manejo de información biométrica.
La medida australiana surgió mientras distintos países analizan nuevas formas de regular el acceso juvenil a los espacios digitales. El gobierno australiano sostiene que la iniciativa no busca expulsar a los menores del mundo en línea, sino modificar el tiempo y el tipo de interacción que establecen en esos entornos.
Europa redefine el acceso de los menores
El debate del uso de redes sociales está en el Parlamento Europeo, donde se aprobó una resolución que recomienda una edad mínima de 16 años en redes sociales, esta disposición no es vinculante, pero orienta futuras regulaciones.
El documento también propone un límite digital armonizado de 13 años en toda la Unión Europea, por debajo del cual ningún menor tendría acceso a plataformas ni a servicios de video o herramientas de inteligencia artificial dirigidas a jóvenes.
Bélgica desde 2018 exige al menos 13 años de edad para crear cuentas sin consentimiento parental. Francia aprobó en 2023 un marco que obliga a obtener permiso de padres o tutores para que menores de 15 años creen perfiles, aunque su aplicación enfrenta obstáculos técnicos. En Reino Unido entró en vigor la Ley de Seguridad en Línea, que integra reglas estrictas para plataformas y refuerza restricciones etarias, aunque todavía no fija un límite claro para redes sociales.
Estas regulaciones buscan establecer entornos más seguros para los menores y generar responsabilidad en las plataformas en materia de moderación de contenidos, análisis de riesgos y manejo de datos.
Usuarios de redes sociales en México
La discusión regulatoria ocurre en un contexto en el que redes sociales forman parte del día a día de millones de jóvenes. En México su uso supera los 114 millones de usuarios y más del 90% de los internautas accede diariamente. El promedio de uso nacional es de 192 minutos por día, cifra que rebasa de manera amplia el promedio global.
¿Cuáles son las redes sociales que más utilizan los jóvenes mexicanos?
Estudios recientes de Comscore muestran que en América Latina las plataformas alcanzaron al 72% de la población digital mundial en 2025, con un crecimiento de interacciones del 4.4% respecto al año anterior. México se coloca entre los países con mayor alcance en la región, con un promedio mensual de 44 horas de actividad. Facebook, WhatsApp, Instagram y TikTok concentran la mayor parte de la atención y registran millones de visitantes únicos cada mes.
El crecimiento del formato de video y la consolidación de comunidades marcadas por influencias inmediatas configuran un espacio de interacción central para adolescentes. TikTok mantiene un ritmo sostenido en producción de videos y en México elevó su actividad en un 28% entre enero y mayo de 2025. Instagram registró un aumento de 33% en el engagement con reels entre 2023 y 2024. YouTube alcanza al 74.1% de la población digital mexicana y buena parte del consumo proviene ya de televisores conectados.
Este ecosistema define nuevas formas de relación entre creadores y audiencias juveniles. En abril de 2025 las cuentas de celebridades e influencers representaron el 36% de todas las interacciones globales. En México, figuras como Farid Dieck, Poncho De Nigris y Santa Fe Klan encabezaron la lista de mayor actividad en TikTok.
Otra tendencia emergente es el avance de los influencers virtuales, creados a partir de inteligencia artificial y diseño gráfico. Estas figuras comienzan a crear comunidades, colaborar con marcas y expandir su presencia en mercados internacionales.
Modelos distintos de creación y relación con las audiencias
La antropóloga Sandra Ramírez Fernández presentó un avance de su investigación comparativa entre España y México. Planteó que la relación de confianza con creadores se construye de forma distinta en cada país. En España la identidad del creador genera cercanía con la audiencia porque se percibe un acompañamiento constante. En México predomina un vínculo basado en la utilidad del contenido y en la forma concreta en que un creador explica un proceso o resuelve una necesidad.
Ramírez Fernández indicó que los ingresos dependen de publicidad, patrocinios, afiliaciones y membresías. Explicó que el pago por mil visitas difiere considerablemente entre Europa y México, lo que influye en las estrategias de sostenimiento económico. En España se observa una economía de la reputación basada en la confianza en la figura que promociona un producto. En México prevalece una economía de la reciprocidad en la que la comunidad sostiene al creador mediante donaciones, afiliaciones y membresías.
La investigadora añadió que los creadores organizan su contenido bajo estructuras que permiten entender cómo perciben a su audiencia y qué tipo de guía buscan establecer. Esos patrones condicionan la manera en que niños y adolescentes consumen contenidos y construyen hábitos digitales.
Cambios en el trabajo digital de los jóvenes
Luis Josué Lugo Sánchez, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, observó que plataformas como TikTok pasaron de ser vistas como espacios de ocio a convertirse en escenarios de trabajo serio.
Argumentó que estas plataformas requieren análisis de relaciones materiales, simbólicas y culturales porque en ellas se desarrollan narrativas que forman parte de la vida cotidiana de jóvenes y adolescentes.
Lugo Sánchez subrayó que es necesario trazar una radiografía de las estructuras que intervienen en la producción de contenidos dirigidos a nuevas audiencias. Afirmó que no puede subestimarse el trabajo que realizan jóvenes y adolescentes, incluso cuando usan recursos como emojis o narrativas breves. Estos formatos permiten comprender nuevas habilidades y cambios en la comunicación contemporánea.
Deportes
La historia de Pol Deportes: tiene 15 años y narró la final de Libertadores desde un cerro
Lima.- A Cliver Huamán, de 15 años, lo dejaron fuera del Estadio Monumental en Perú, pero no del partido. Viajó 18 horas desde Andahuaylas con su traje, su micrófono y su tripié para narrar la Final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras.
Cuando le negaron el acceso, subió a un cerro y transmitió desde ahí. Su narración se volvió viral y lo impulsó a las primeras oportunidades de su vida.
Su transmisión en TikTok reunió a miles de espectadores y generó una ola de reacciones dentro y fuera de Perú.
La narración que lo posicionó en redes
Pol intentó ingresar a la zona de prensa sin acreditación y recibió negativas una tras otra. Subió al Cerro Puruchuco, colocó su bandera con el nombre de su canal y comenzó a narrar el partido.
“Viajó 18 horas desde Andahuaylas a Lima para relatar la final de la Copa Libertadores. Lo hizo desde una colina. Maravillosa historia”, publicó el periodista Luis Omar Tapia en sus redes sociales y el comentario se viralizó.
La transmisión de Pol llegó a miles de usuarios y su nombre comenzó a circular en medios deportivos.
Invitaciones y primeras puertas abiertas
Al día siguiente, Pol recibió una invitación para asistir al partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal.
Durante la cobertura, el ex futbolista y entrenador peruano Julio César Uribe le entregó una camiseta de Sporting Cristal y el canal oficial del futbol peruano lo dejó narrar los primeros minutos del segundo tiempo desde la cabina.
“Pol Deportes va a narrar una parte del encuentro entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal para definir a Perú 4 en la Libertadores 2026. El mundo lo pidió y se le cumplió”, compartió el comentarista Gian Franco Zelaya en su cuenta oficial de “X”.
El mensaje de Zelaya reforzó el impulso que Pol Deportes ya tenía en redes. Al final del encuentro, el jugador peruano Paolo Guerrero también le regaló una camiseta.
Los inicios de un narrador autodidacta
Cliver nació en Huampica, Andahuaylas. Desde niño acompañaba a su padre a radios locales y en varias entrevistas durante 2024 contó que trabajó con su familia en la parcela.
“Desde los seis años ayudé en la parcela. Me gusta apoyar a mis papás”, comentó el joven periodista durante una entrevista con ATV en agosto de 2024.
Cliver relató que desde los tres años imitaba a narradores. Con el tiempo abrió su canal Pol Deportes y comenzó a narrar partidos locales.
Su contenido le dio alcance. TV Perú lo entrevistó y mostró su habilidad para narrar en quechua y su interés por formarse como periodista deportivo.
La viralidad que cambió su camino
El video de la transmisión desde el cerro acumuló miles de reacciones en pocas horas. Figuras públicas se sumaron a los mensajes de apoyo, entre ellos el productor argentino Bizarra que lo calificó de “Grande” en su cuenta de TikTok.
Desde entonces, los videos de Pol Deportes superan miles de reproducciones, mantiene actividad constante en redes y continúa con sus estudios.
“Quiero narrar un partido de la selección de mi país”, expresó el “niño” comentarista de Perú en su más reciente narración.
Ahora Cliver Huamán recibe cada día más impulso de su comunidad y del gremio de periodistas deportivos.
