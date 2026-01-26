Ciencia
Procrear vida podría asociarse con mayor longevidad en las mujeres, sugiere estudio científico
Ciudad de México.- Un estudio científico realizado en Finlandia y difundido por Scientific American abre una nueva conversación sobre maternidad, familia y salud femenina, al identificar que las mujeres con dos o tres hijos presentan indicadores de envejecimiento biológico más lento.
El hallazgo aporta elementos científicos a un debate que, por décadas, ha vinculado la maternidad con el desgaste físico, sin considerar sus posibles beneficios a largo plazo.
La investigación se centró en el análisis genético de más de tres mil mujeres finlandesas y observó una asociación entre la maternidad y la velocidad del envejecimiento celular.
Lejos de ofrecer recetas o recomendaciones, el estudio aporta datos que invitan a reflexionar sobre el valor integral de la familia y la maternidad, más allá de visiones limitadas sobre la experiencia materna.
“Las mujeres con dos o tres hijos mostraron señales de envejecimiento biológico más lento en comparación con otros grupos analizados”, explica el reporte publicado en Scientific American.
De acuerdo con la publicación, el estudio estuvo basado en muestras de sangre y estudios epigenéticos.
Maternidad y envejecimiento biológico: lo que analizó la ciencia
El estudio fue encabezado por investigadores de la Universidad de Helsinki y se enfocó en mujeres nacidas entre 1934 y 1944.
Para medir la edad biológica, los científicos utilizaron un algoritmo que evalúa patrones de metilación del ADN, una herramienta reconocida para estimar el envejecimiento celular.
“El análisis permitió comparar la edad cronológica con la edad biológica, revelando diferencias relevantes entre los grupos de mujeres según el número de hijos”, detalla Scientific American.
Este enfoque permitió observar que la maternidad no necesariamente implica un deterioro acelerado del organismo.
Los investigadores dividieron a las participantes en distintos grupos, lo que permitió detectar tendencias claras en el envejecimiento celular.
El grupo de mujeres que tienen dos o tres hijos presentó marcadores biológicos asociados con un ritmo más lento de envejecimiento.
Un hallazgo que desafía ideas tradicionales sobre la maternidad
Durante décadas, la maternidad ha sido abordada desde una narrativa centrada en el sacrificio físico y emocional de las mujeres.
Sin embargo, este estudio propone una lectura más compleja y equilibrada del impacto de la maternidad en la salud a largo plazo.
“La reproducción humana implica costos biológicos, pero también puede estar vinculada con procesos adaptativos que favorecen la reparación celular”, señala la investigación.
Este enfoque se apoya en teorías evolutivas que explican cómo el cuerpo humano distribuye su energía entre reproducción, mantenimiento y supervivencia.
En ese contexto, la maternidad aparece como una experiencia que puede integrarse de manera positiva en la biología femenina.
Familia, entorno social y salud femenina
El estudio también reconoce que la maternidad no ocurre en el vacío. Factores sociales, familiares y comunitarios influyen en la salud de las mujeres a lo largo de su vida.
La presencia de redes de apoyo, vínculos afectivos estables y estructuras familiares sólidas puede incidir en el bienestar físico y emocional.
“Los investigadores consideran que elementos sociales, como el apoyo familiar y comunitario, podrían contribuir a explicar las diferencias observadas en el envejecimiento biológico”, resalta Scientific American.
Este punto resulta clave para comprender la maternidad como una experiencia integral, no solo biológica.
La investigación sugiere que la familia, entendida como un espacio de cuidado y acompañamiento, puede desempeñar un papel relevante en la salud femenina, especialmente en etapas avanzadas de la vida.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Ciencia
Así modifica el uso de pantallas el cerebro de niños en desarrollo
El ver pantallas no es una actividad pasiva
Ciudad de México.— El uso de pantallas digitales en la primera infancia se integró a la vida cotidiana de muchas familias como una herramienta de distracción y contención momentánea.
Un estudio publicado en la revista científica EBioMedicine analizó los posibles efectos de esta práctica en el desarrollo cerebral infantil.
La investigación examinó la relación entre el tiempo de exposición a pantallas durante los primeros años de vida y cambios posteriores en funciones cognitivas y emocionales.
Los autores señalaron que el cerebro infantil se encuentra en una etapa de rápida formación de conexiones neuronales.
Durante este periodo, los estímulos físicos, sociales y sensoriales cumplen un papel central en la organización de las redes cerebrales.
El estudio indicó que la estimulación visual intensa y repetitiva, propia de las pantallas, se incorporó de forma temprana en ese proceso.
La investigación utilizó datos del estudio de cohorte GUSTO, desarrollado en Singapur, que siguió a niños desde la infancia hasta la adolescencia.
Los investigadores no se basaron en percepciones parentales, sino en neuroimágenes cerebrales, pruebas cognitivas y escalas clínicas estandarizadas. Esto, permitió observar asociaciones entre la exposición temprana a pantallas y cambios específicos en la arquitectura cerebral.
Cambios en redes neuronales y control cognitivo
El estudio mostró que una mayor exposición a pantallas entre el primer y segundo año de vida se asoció con alteraciones en redes cerebrales clave.
Estas redes participaron en la integración de estímulos visuales y en el control cognitivo durante la etapa preescolar.
Los investigadores describieron este fenómeno como una “madurez topológica acelerada” de las redes neuronales.
Según el análisis, esta aceleración no implicó un desarrollo más eficiente, sino una reorganización prematura de los circuitos cerebrales.
El estudio explicó que este proceso redujo el tiempo destinado a la integración gradual de estímulos sensoriales y emocionales.
Las neuroimágenes mostraron patrones cerebrales que normalmente aparecen en etapas posteriores del desarrollo.
En evaluaciones realizadas entre los ocho y nueve años, los niños presentaron mayor dificultad en la toma de decisiones.
Las pruebas mostraron tiempos de respuesta más largos y mayor indecisión frente a escenarios que requerían evaluar riesgos.
Estas diferencias se mantuvieron incluso tras controlar variables sociales y educativas.
Los investigadores también observaron una asociación entre estos patrones cognitivos y niveles más altos de ansiedad en la adolescencia.
Las mediciones se realizaron mediante escalas psicológicas validadas y aplicadas de forma longitudinal.
Procesamiento sensorial y evidencia previa
El estudio subrayó que la observación de pantallas no constituye una actividad pasiva para el cerebro infantil.
Durante la infancia, la percepción visual se integra con el movimiento, la emoción y la interacción social.
La exposición prolongada a estímulos digitales puede alterar ese proceso de integración sensorial, según los autores.
Investigaciones previas ya habían advertido sobre posibles trastornos del procesamiento sensorial vinculados al uso temprano de pantallas.
Especialistas en neurodesarrollo infantil señalaron que la sobreestimulación visual puede afectar la autorregulación y la atención.
Estos planteamientos habían surgido principalmente de estudios clínicos y observacionales.
Más para leer: ¿Nacer a fin de año puede volver más fuertes a los niños? Lo que descubrió Harvard
El seguimiento prolongado permitió vincular experiencias tempranas con resultados observables años después.
Las neuroimágenes cerebrales ofrecieron evidencia directa de cambios en la organización de las redes neuronales.
Los autores aclararon que el estudio no evaluó contenidos específicos, sino el tiempo total de exposición a pantallas.
También indicaron que los resultados no establecieron causalidad directa, sino asociaciones consistentes a lo largo del tiempo.
JAHA
Ciencia
No da fiebre ni dolor, pero avanza: los síntomas ocultos de la diabetes en México
Ciudad de México.- La diabetes avanza en México y en millones de casos no da señales claras hasta que el daño ya está hecho.
Mientras la enfermedad se mantiene silenciosa, el organismo comienza a resentir alteraciones que suelen normalizarse o atribuirse al cansancio cotidiano.
En un país donde se estima que 14 millones de adultos viven con diabetes, la detección temprana se ha convertido en una urgencia de salud pública.
El reto no solo es médico, sino cultural: aprender a identificar síntomas que parecen menores, pero que pueden marcar la diferencia entre el control oportuno o una complicación irreversible.
Sed constante y boca seca: una alerta frecuente ignorada
Uno de los signos más comunes y menos atendidos es la sed persistente. Muchas personas incrementan su consumo de agua sin cuestionar por qué el cuerpo no logra hidratarse.
Te puede interesar: Diabetes en México, un reto urgente para la salud pública
Este síntoma, aparentemente inofensivo, está relacionado con niveles elevados de glucosa en sangre.
“Si bebes agua todo el tiempo, pero sigues teniendo la boca seca, puede ser una señal de que tu cuerpo intenta eliminar el exceso de glucosa”, precisó el médico internista español Alexandre Olmos, a través de su cuenta de Instagram.
La observación cobra relevancia en México, donde el consumo habitual de bebidas azucaradas suele retrasar la sospecha clínica.
Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran que millones de detecciones se realizan cuando el padecimiento ya está establecido.
En un boletín institucional publicado en noviembre de 2025, el Seguro Social informó que al mes de octubre se habían efectuado más de siete millones de detecciones, como parte de las estrategias de prevención y diagnóstico oportuno.
Hormigueo, infecciones y visión borrosa: señales que no deben normalizarse
El entumecimiento en manos y pies es otro síntoma que suele minimizarse. Muchas personas lo atribuyen a malas posturas o al estrés, sin considerar que puede tratarse de un daño temprano en los nervios periféricos.
“El hormigueo o entumecimiento puede ser una señal temprana de neuropatía diabética provocada por daños en los nervios”, señaló Olmos.
En México, este tipo de afectaciones se encuentran entre las principales causas de complicaciones que derivan en amputaciones no traumáticas.
Las infecciones recurrentes también forman parte del cuadro silencioso. Infecciones urinarias, en la piel o por hongos suelen repetirse sin una causa aparente.
El especialista señaló que “la glucosa alta debilita el sistema inmunológico y favorece el crecimiento de bacterias y hongos”, una condición que se presenta con frecuencia en personas no diagnosticadas.
A estos signos se suma la visión borrosa intermitente. Cambios repentinos en la agudeza visual pueden aparecer y desaparecer, lo que lleva a postergar la consulta médica.
“La glucosa alta puede afectar los vasos sanguíneos de los ojos, provocando cambios en tu visión”, agregó el especialista.
Manchas oscuras en la piel y el vínculo con la resistencia a la insulina
El oscurecimiento de la piel en zonas como cuello, axilas o ingles es una señal visible, pero poco conocida. Esta condición, llamada acantosis nigricans, suele confundirse con problemas dermatológicos o falta de higiene.
El médico español detalló que “se trata de una señal de resistencia a la insulina”, aunque también puede relacionarse con obesidad y sobrepeso.
En México, donde más del 70 por ciento de la población adulta presenta exceso de peso, esta manifestación cutánea aparece con mayor frecuencia.
México ante una epidemia en crecimiento
La diabetes tipo 2 representa uno de los mayores desafíos sanitarios del país.
De acuerdo con información de la Coordinación de Unidades de Primer Nivel del IMSS, México es el segundo país de América con más adultos que viven con esta enfermedad, solo por debajo de Estados Unidos.
Según la edición más reciente del Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes, citada por el IMSS, se estima que 14 millones de adultos mexicanos de entre 20 y 79 años viven con diabetes.
Las proyecciones indican que para 2050 la cifra podría alcanzar los 20 millones.
El Seguro Social otorga más de 19 millones de atenciones al año a derechohabientes con este padecimiento. El objetivo, señaló el instituto en su sitio oficial, es lograr el control de la enfermedad y mantener una buena calidad de vida, mediante estrategias de prevención y seguimiento continuo.
Detección temprana y factores de riesgo más comunes
La detección de la diabetes tipo 2 en las Unidades de Medicina Familiar se realiza a través del chequeo PrevenIMSS, con mediciones de glucosa capilar y evaluaciones de riesgo en personas mayores de 20 años. En caso de riesgo alto, la prueba se indica de forma anual.
El IMSS ha identificado como principales factores asociados al desarrollo de la enfermedad los antecedentes familiares, la edad avanzada, el sobrepeso, el sedentarismo, la dieta alta en azúcares y grasas, así como el tabaquismo y la hipertensión arterial.
“La detección temprana permite evitar complicaciones en corazón, riñones, ojos y sistema nervioso”, destacó el IMSS.
Bajo el lema “La diabetes y el bienestar”, el Seguro Social intensificó acciones de evaluación de riesgo y medición oportuna.
La presencia de síntomas silenciosos no implica un diagnóstico automático, pero sí una oportunidad para actuar a tiempo.
En un país donde la diabetes sigue cobrando vidas y calidad de vida, aprender a escuchar al cuerpo se ha vuelto una tarea urgente.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Ciencia
La insuficiencia renal ya no espera a la vejez: también avanza en niños y jóvenes
Ciudad de México.- La insuficiencia renal no es un padecimiento exclusivo de la vejez.
Niños, adolescentes y adultos jóvenes también pueden desarrollar daño renal grave y progresivo, incluso con una evolución similar a la de personas mayores, de acuerdo con un estudio médico reciente realizado en Estados Unidos.
La investigación fue realizada por especialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan y se apoyó en información de CureGN, un proyecto que da seguimiento durante varios años a pacientes con enfermedades que dañan los riñones.
Los resultados fueron publicados a inicios de 2026 en la revista médica Kidney International Reports, editada por la International Society of Nephrology.
Te puede interesar: Día Mundial de la Depresión: cuando el cuerpo da señales antes que la mente
El estudio analizó la evolución de la función renal en pacientes pediátricos, adultos jóvenes y adultos mayores con enfermedades que dañan directamente los filtros del riñón, como la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, la nefropatía por IgA y la nefropatía membranosa.
La edad no garantiza protección
Los investigadores encontraron que la edad temprana al diagnóstico no siempre se traduce en una progresión más lenta de la enfermedad.
En algunos casos, la disminución de la función renal fue sostenida y significativa en pacientes jóvenes.
“Durante mucho tiempo se asumió que los pacientes jóvenes tenían mejores resultados solo por su edad, pero nuestros datos muestran que esto no siempre es así”, señaló Margaret Helmuth, autora principal del estudio.
La especialista explicó que algunos niños y adultos jóvenes pueden avanzar hacia etapas graves de insuficiencia renal y requerir tratamientos complejos a lo largo de su vida.
Un problema reconocido a nivel mundial
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce a la enfermedad renal crónica como un problema creciente de salud pública.
En un informe técnico publicado en Ginebra en 2023, el organismo señaló que cerca del 10% de la población mundial vive con algún grado de daño renal.
“La enfermedad renal crónica suele avanzar sin síntomas en sus primeras etapas, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento”, advirtió la OMS en ese documento.
En la región, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha insistido en la necesidad de fortalecer la detección temprana, especialmente en poblaciones jóvenes con factores de riesgo.
La situación en México
En México, la enfermedad renal crónica mantiene una presencia constante en los registros oficiales.
Datos del INEGI muestran que cada año se reportan miles de defunciones asociadas a este padecimiento, incluidos casos en personas jóvenes.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha señalado que la detección oportuna puede marcar la diferencia.
“La identificación temprana del daño renal permite retrasar su progresión y mejorar la calidad de vida del paciente”, indicó el instituto en un boletín informativo difundido en 2024.
El estudio publicado en Kidney International Reports refuerza la necesidad de vigilancia médica desde edades tempranas y de un seguimiento continuo para proteger la salud y la dignidad de quienes viven con enfermedad renal.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Ciencia
Cinco minutos al día que podrían regalarte una década de vida, según la ciencia
Ciudad de México.- Dormir un poco mejor, moverse unos minutos más y comer con mayor equilibrio podría marcar una diferencia profunda en la esperanza de vida.
Estudios científicos recientes advierten que no se trata de rutinas extremas, sino de ajustes cotidianos que, sostenidos en el tiempo, se asocian con una vida más larga y saludable.
Dos investigaciones publicadas en revistas del grupo The Lancet colocaron el foco en hábitos simples que impactan directamente en la salud.
Los datos muestran que incluso añadir cinco minutos diarios de caminata puede mejorar indicadores clave de mortalidad, sobre todo en personas con estilos de vida sedentarios.
Caminar cinco minutos también cuenta
El primer estudio, publicado en The Lancet, siguió durante ocho años a más de 135 mil adultos de Noruega, Suecia, Estados Unidos y Reino Unido. Los investigadores analizaron cómo pequeños cambios en la actividad física influyen en el riesgo de muerte prematura.
Te puede interesar: Trabajar y acompañar: la jornada de miles de madres de familia
Los resultados indican que sumar solo cinco minutos diarios de actividad moderada, como caminar a paso constante, se asocia con una reducción de hasta 10 por ciento en la mortalidad general.
En personas con muy baja actividad física, el beneficio también fue significativo.
Los autores subrayaron que no es indispensable cumplir de forma estricta con las metas más altas de ejercicio para observar mejoras.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los adultos deben realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad moderada, pero el estudio mostró beneficios incluso por debajo de ese umbral.
Dormir, comer y moverse: el efecto combinado
Una segunda investigación, publicada en eClinicalMedicine, revista del grupo The Lancet Discovery Science, analizó el impacto conjunto del sueño, la alimentación y el ejercicio.
El estudio utilizó datos de casi 60 mil personas del Biobanco del Reino Unido.
Durante una semana, los participantes portaron dispositivos para medir sueño y movimiento. La calidad de la dieta se evaluó mediante un índice que favoreció el consumo de frutas, verduras y cereales integrales, y penalizó bebidas azucaradas.
Nicholas Koemel, autor principal del estudio, explicó que los pequeños cambios son acumulativos.
“Todos esos pequeños comportamientos que cambiamos pueden realmente tener un impacto muy significativo, y se acumulan con el tiempo para hacer una gran diferencia en nuestra longevidad”, afirmó Koemel, en entrevista para NBC News.
El sueño también suma minutos de vida
El análisis reveló que dormir algunos minutos más, añadir breves periodos de ejercicio diario y elevar ligeramente la calidad de la dieta mostró efectos positivos en la esperanza de vida.
La doctora Maha Alattar, directora médica del Centro de Medicina del Sueño de VCU Health, destacó la importancia del descanso.
“Los efectos en el sueño son acumulativos”, señaló en declaraciones a NBC News.
“Añadir cinco minutos puede que no te ayude ese día, pero al final del mes sumará muchas horas”, agregó la especialista.
Los investigadores aclararon que los estudios son observacionales y no establecen causalidad directa.
“No se trata de una solución milagrosa, sino de identificar por dónde dar el primer paso y crear cambios sostenibles”, puntualizó Koemel.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
El nuevo BTS y el ARMY: ¿Quiénes son y por qué impulsan un fenómeno global?
Salud mental e incertidumbre: factores en la seguridad de los jóvenes
Procrear vida podría asociarse con mayor longevidad en las mujeres, sugiere estudio científico
Educación superior y uso ético de la inteligencia artificial en México
¿Cómo prepararse para la era de la Inteligencia Artificial (IA)? Pulir las habilidades humanas
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
¿Hoy es el día más triste del año?
Cumplir tus propósitos de ahorro este Año Nuevo es posible
Guía práctica: Así debes separar tu basura en la CDMX este 2026
La paz no es una utopía, es un camino: filósofo y pastores analizan mensaje de León XIV
La revolución silenciosa que propone León XIV: Ser agentes ‘desarmantes’, en un mundo estrepitoso
Un Año Jubilar, dos papas: León XIV y Francisco
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Te Recomendamos
-
Columna Invitadahace 2 días
Criar a partir de la ternura es clave para erradicar el bullying y la violencia escolar
-
Residencias Medicashace 9 horas
Abuso estructural en las residencias médicas: cuando el problema no es un caso aislado
-
Historias que Conectanhace 1 día
Armando Hernández: cuando tocar fondo no fue el final, sino el inicio
-
Vida y Familiahace 13 horas
CIFAM 2026: “la esperanza exige acción y no quedarse de brazos cruzados”, dice el Padre Borre