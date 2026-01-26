Procrear vida podría asociarse con mayor longevidad en las mujeres, sugiere estudio científico

Ciudad de México.- Un estudio científico realizado en Finlandia y difundido por Scientific American abre una nueva conversación sobre maternidad, familia y salud femenina, al identificar que las mujeres con dos o tres hijos presentan indicadores de envejecimiento biológico más lento.

El hallazgo aporta elementos científicos a un debate que, por décadas, ha vinculado la maternidad con el desgaste físico, sin considerar sus posibles beneficios a largo plazo.

La investigación se centró en el análisis genético de más de tres mil mujeres finlandesas y observó una asociación entre la maternidad y la velocidad del envejecimiento celular.

Lejos de ofrecer recetas o recomendaciones, el estudio aporta datos que invitan a reflexionar sobre el valor integral de la familia y la maternidad, más allá de visiones limitadas sobre la experiencia materna.

“Las mujeres con dos o tres hijos mostraron señales de envejecimiento biológico más lento en comparación con otros grupos analizados”, explica el reporte publicado en Scientific American.

De acuerdo con la publicación, el estudio estuvo basado en muestras de sangre y estudios epigenéticos.

Maternidad y envejecimiento biológico: lo que analizó la ciencia

El estudio fue encabezado por investigadores de la Universidad de Helsinki y se enfocó en mujeres nacidas entre 1934 y 1944.

Para medir la edad biológica, los científicos utilizaron un algoritmo que evalúa patrones de metilación del ADN, una herramienta reconocida para estimar el envejecimiento celular.

“El análisis permitió comparar la edad cronológica con la edad biológica, revelando diferencias relevantes entre los grupos de mujeres según el número de hijos”, detalla Scientific American.

Este enfoque permitió observar que la maternidad no necesariamente implica un deterioro acelerado del organismo.

Los investigadores dividieron a las participantes en distintos grupos, lo que permitió detectar tendencias claras en el envejecimiento celular.

El grupo de mujeres que tienen dos o tres hijos presentó marcadores biológicos asociados con un ritmo más lento de envejecimiento.

Un hallazgo que desafía ideas tradicionales sobre la maternidad

Durante décadas, la maternidad ha sido abordada desde una narrativa centrada en el sacrificio físico y emocional de las mujeres.

Sin embargo, este estudio propone una lectura más compleja y equilibrada del impacto de la maternidad en la salud a largo plazo.

“La reproducción humana implica costos biológicos, pero también puede estar vinculada con procesos adaptativos que favorecen la reparación celular”, señala la investigación.

Este enfoque se apoya en teorías evolutivas que explican cómo el cuerpo humano distribuye su energía entre reproducción, mantenimiento y supervivencia.

En ese contexto, la maternidad aparece como una experiencia que puede integrarse de manera positiva en la biología femenina.

Familia, entorno social y salud femenina

El estudio también reconoce que la maternidad no ocurre en el vacío. Factores sociales, familiares y comunitarios influyen en la salud de las mujeres a lo largo de su vida.

La presencia de redes de apoyo, vínculos afectivos estables y estructuras familiares sólidas puede incidir en el bienestar físico y emocional.

“Los investigadores consideran que elementos sociales, como el apoyo familiar y comunitario, podrían contribuir a explicar las diferencias observadas en el envejecimiento biológico”, resalta Scientific American.

Este punto resulta clave para comprender la maternidad como una experiencia integral, no solo biológica.

La investigación sugiere que la familia, entendida como un espacio de cuidado y acompañamiento, puede desempeñar un papel relevante en la salud femenina, especialmente en etapas avanzadas de la vida.

