Radiografía de la trata en México, aumentan reportes de pornografía infantil

Ciudad de México.— La trata de personas con fines de explotación sexual infantil vive un repunte alarmante en México. En tan solo seis meses, los reportes vinculados a pornografía infantil aumentaron 86% respecto al año anterior, según el 5º Reporte Anual contra la Trata de Personas 2024-2025 del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
Radiografía de la trata en México
El estudio revela que el 62% de los reportes de trata corresponden a pornografía infantil, mientras que el 38% restante se distribuye en otras ocho modalidades, desde prostitución forzada hasta explotación laboral.
Infancia en peligro
La Dra. Clara Luz Álvarez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Ciudadano, alertó que “la niñez sigue siendo la más afectada por la Trata de Personas. El mayor porcentaje de víctimas de todos los grupos etarios se concentra en aquellas personas menores de 18 años. Hay un cambio fundamental entre lo que vive la niñez y adolescencia a nivel digital, donde son víctimas de supuestos “amigos” virtuales, respecto de lo que sucede en el mundo físico, donde son enganchadas principalmente por sus familiares”.
Entre enero de 2024 y junio de 2025, la Línea y Chat Nacional contra la Trata (LNCTP) registró 5,170 reportes en todo el país. Este servicio gratuito y confidencial atiende las 24 horas y ofrece apoyo psicológico y asesoría jurídica a nivel nacional.
Enganchados por redes redes sociales
Las víctimas reportadas por pornografía infantil tienen en un 44% entre 16 a 17 años, seguido de cerca por el 41% entre 12 a 15 años, y 5% entre 6 a 11 años. El 59% son mujeres y el 41% hombres.
Las víctimas son enganchadas principalmente a través de plataformas como Facebook (22%), Instagram (18%) y WhatsApp (15%). Las aplicaciones de citas y los juegos en línea también emergen como vías significativas de captación.
De acuerdo con el Reporte, las modalidades de trata en Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) diferentes al material de abuso sexual infantil (pornografía infantil), muestran que el 51% de los casos las y los NNA fueron enganchadas y enganchados por su propia familia, seguido de oferta de empleo (14%) y promesa de ayuda (9%).
Otras formas de explotación sexual
Respecto a las ocho modalidades diversas de Trata de Personas, la prostitución ajena (43%) y otras formas de explotación sexual, así como el trabajo o servicios forzados (31%) y la explotación laboral (12%) conforman las principales reportadas.
De las víctimas identificadas en materia de trata de enero del 2024 a lo que va del 2025, el 62% son mujeres. Las víctimas se centran de los 18 a 38 años al igual que en menores de edad con (39%) respectivamente, seguido de 39 a 59 años (9%) y 2% mujeres de 60 años y más. En el 78.2% la captación fue llevada persona a persona, seguido de redes sociales (7.4%).
Falsas promesa a migrantes
También los migrantes se encuentran en un riesgo considerable de trata: 63% de los reportes recibidos por parte de migrantes relataron haber sido enganchados mediante falsas promesas de ayuda. Los tipos de trabajo a los que son sometidas las y los migrantes reportados al Consejo Ciudadano son para la actividad de “mula” (transporte de narcóticos) en un 25%, seguida de trabajos domésticos en un 21.9% y servicios sexuales en un 17.1%, lo cual agrava aún más la crisis en materia de derechos humanos.
Tras violencia en CCH Sur; piden que escuelas sean espacios de vida y de paz
Ciudad de México.— La tranquilidad de un lunes por la tarde se rompió en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuando un joven atacó con un arma blanca a un estudiante y lesionó a un trabajador, antes de arrojarse desde un edificio.
El estudiante agredido, de 16 años, falleció, y el agresor y el trabajador recibieron atención médica.
Un ataque dentro de la institución
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudió al plantel ubicado en Boulevard Cataratas, colonia Jardines del Pedregal, tras un reporte de persona lesionada. Al llegar, el acceso fue restringido, debido a la autonomía universitaria, pero se confirmó que un joven con capucha ingresó al plantel y agredió a un estudiante con una navaja.
El trabajador que intentó intervenir también resultó herido y fue trasladado a un hospital. El agresor intentó huir y se lanzó desde un edificio, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició los peritajes correspondientes mientras el presunto responsable permanece bajo custodia policial en el hospital.
Suspensión de clases y protocolos de seguridad
Tras el ataque, el CCH Sur desalojó a los estudiantes y suspendió clases para garantizar la seguridad de la comunidad y permitir el trabajo de las autoridades. La Universidad activó de inmediato el protocolo de atención para casos de violencia con arma y brindó asistencia a las víctimas. La institución expresó su condena por los hechos y reiteró su compromiso con la seguridad de su comunidad.
Solidaridad y apoyo institucional
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas y afirmó que la policía capitalina colabora con la UNAM y la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido.
La escuela como espacio de vida y paz
Señaló que se debe continuar trabajando para que las escuelas sean espacios de convivencia, de construcción de comunidad, de proyectos de vida y de paz, libres de violencia, y puso a disposición de la universidad todo el apoyo del gobierno capitalino.
Erradicar violencia
Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que se ha comunicado con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, para dar seguimiento a los hechos de violencia en el CCH Sur y expresar apoyo a la comunidad universitaria.
Delgado expresó su pesar por la muerte del estudiante y transmitió sus condolencias a familiares, amigos y toda la comunidad universitaria. Reiteró que se dará seguimiento a las investigaciones realizadas por las autoridades y enfatizó el compromiso de su dependencia para erradicar cualquier tipo de violencia en las escuelas.
Continuidad y seguimiento de los hechos
Las autoridades de la UNAM, de la Ciudad de México y federales continúan con las investigaciones y con la atención a las personas afectadas. Las clases se mantendrán suspendidas mientras se realizan los procedimientos necesarios y se garantiza la seguridad del plantel. La coordinación entre instituciones y la implementación de protocolos siguen siendo elementos clave para atender y esclarecer este tipo de incidentes dentro de las escuelas.
Comer con dignidad: el desafío de millones de familias mexicanas para llevar alimento a su mesa
Ciudad de México.- En nuestro país, uno de cada tres hogares enfrenta dificultades recientes para llevar comida suficiente a su mesa. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Inegi reveló que 12.85 millones de familias reportaron inseguridad alimentaria durante los últimos tres meses.
Además, el dato expone una realidad nada alentadora.
En los resultados resaltan que el 33 por ciento de los hogares mexicanos experimenta hambre o limitaciones para acceder a alimentos, a pesar de los apoyos sociales, el envío constante de remesas y el incremento en el salario mínimo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define la inseguridad alimentaria como la falta de acceso regular a alimentos nutritivos e inocuos.
Este fenómeno no solo compromete la salud, también afecta la capacidad de las personas para estudiar, trabajar y mantener una vida plena.
Diego Arias, del Banco Mundial, advirtió que las consecuencias son profundas: el hambre perpetúa ciclos de pobreza y marginación, debilitando la participación social y económica de millones de personas.
El estado de Guerrero, el más afectado.
La encuesta del Inegi mostró contrastes claros entre los estados. Guerrero ocupó el primer lugar en inseguridad alimentaria, con 57% de los hogares en esa situación, mientras Aguascalientes registró la menor proporción, con 19.1%.
Estas cifras reflejan cómo la desigualdad territorial agudiza las carencias: mientras en algunas regiones las familias todavía producen alimentos para autoconsumo, en otras dependen por completo de ingresos limitados y apoyos externos.
El estudio también reveló prácticas extremas. Más de 816 mil hogares (6.4%) admitieron que tuvieron que pedir dinero o mandar a trabajar a sus hijos en edad escolar para conseguir comida.
En 3.72 millones de hogares (29%), algún adulto sintió hambre y no comió, y en 2.68 millones (20.8%) alguien dejó de alimentarse todo un día.
Estos números visibilizan lo doloroso que resulta el hambre cotidiana, más allá de las estadísticas.
Por su parte, el investigador Uberto Salgado Nieto, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, destacó que México vive una incongruencia.
Además, destacó que mientras millones padecen hambre, el país ocupa los primeros lugares en obesidad y diabetes.
Este fenómeno responde a la desigualdad social, la pobreza y la disponibilidad de alimentos ultraprocesados frente a la escasez de opciones nutritivas y asequibles.
Cada número detrás de las encuestas representa una familia que enfrenta el dilema de comer o dejar de hacerlo.
Pese a la adversidad, las comunidades mexicanas también muestran resiliencia: trueque, autoconsumo y redes solidarias permiten que miles sobrevivan.
Para otros conocedores del tema, el reto es mayúsculo: garantizar que cada hogar en México pueda comer con dignidad y sin miedo al hambre.
Avance médico devuelve confianza y autonomía a personas con Parkinson
Ciudad de México.- La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico progresivo que afecta el sistema nervioso central y deteriora el control del movimiento. Sus síntomas más comunes incluyen temblores en reposo, rigidez muscular, lentitud de movimientos y, en fases avanzadas, problemas cognitivos.
En México, se estima que alrededor de 500 mil personas viven con Parkinson, principalmente entre los 45 y 60 años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN).
Ante esto, la Secretaría de Marina (Semar) logró realizar dos cirugías de estimulación cerebral profunda usando por primera vez en el país el sistema de estereotaxia Leksell Vantage, una tecnología de precisión milimétrica que promete transformar vidas.
Semar, mediante su Centro Médico Naval, implantó electrodos en regiones específicas del cerebro que controlan el movimiento.
Estos electrodos envían impulsos eléctricos que han mostrado reducir temblores, rigidez y contracciones musculares en pacientes con Parkinson avanzado.
El sistema tridimensional de estereotaxia Leksell Vantage permitió ubicar el punto exacto de intervención con seguridad y precisión.
El procedimiento estuvo dirigido a personas con diagnóstico de Parkinson de más de cuatro años, cuyos síntomas motores eran graves y no respondían suficientemente a otros tratamientos.
Un equipo multidisciplinario evaluó cada caso: neurólogos, neurocirujanos, anestesiólogos y personal de enfermería.
El Parkinson afecta progresivamente la autonomía: al disminuir la capacidad motora, muchos pacientes dependen de medicamentos y de terceros para tareas cotidianas.
Con intervenciones como esta, se ha logrado:
Menor dependencia de medicamentos.
Mejora de la movilidad y de la capacidad para realizar actividades diarias.
Aumento de la calidad de vida y la confianza personal.
Además, México registra una incidencia creciente: en 2014 fue de 8.2 por cada 100 mil habitantes, y llegó a más de 12 casos por cada 100 mil personas, algunos años posteriores.
También se reporta que la mortalidad relacionada con Parkinson se mantuvo estable en las últimas décadas, pero las muertes se concentran entre personas mayores, sobre 70 años, y en hombres.
El uso del sistema Leksell Vantage coloca al Sistema de Sanidad Naval en la vanguardia tecnológica médica. Ofrece no solo una alternativa nueva, sino una esperanza renovada para quienes han vivido largos tratamientos sin resultados suficientes.
Las cirugías exitosas de Semar demuestran que México puede adoptar equipamientos de alta complejidad que mejoran significativamente la vida de pacientes con Parkinson avanzado.
Además la Semar puede servir como catalizador para iniciativas más amplias: mayor formación de especialistas, mejor cobertura de estos tratamientos, campañas públicas para reconocimiento temprano, y políticas que garanticen que la tecnología médica de punta trabaje al servicio de la población más vulnerable.
Desarrollan estudiantes mexicanos estetoscopio con IA: detecta males cardiacos
Ciudad de México.- Un grupo de estudiantes e investigadores diseñaron un estetoscopio digital con inteligencia artificial que detecta irregularidades cardiacas con 96% de precisión, marcando un avance humano y científico.
El nuevo aparato procesa sonidos cardiacos mediante redes neuronales y los convierte en señales visibles en una pantalla.
Su precisión permite identificar ruidos asociados con insuficiencia cardiaca, lo que abre un camino para el prediagnóstico.
Foto: IPN
A diferencia de los estetoscopios convencionales, este modelo emplea un micrófono, un microprocesador y una batería recargable vía USB. Además, integró una carcasa de polímero impresa en 3D.
Estudiantes y profesores unidos por la salud
El desarrollo fue liderado por la doctora Diana Bueno Hernández y el doctor José Alberto Zamora Justo, ambos de la UPIBI (IPN). También participó Víctor Manuel Arena Cantoran, estudiante de Ingeniería Biomédica que logró titularse gracias a este proyecto.
El equipo explicó que el objetivo no fue sustituir la labor médica, sino apoyar al personal de salud con una herramienta accesible, portátil y de bajo costo que complementa la atención a los pacientes.
Foto: IPN
Innovación con rostro humano.
Los investigadores destacaron que planean ampliar el diseño para exámenes pediátricos y clasificaciones más específicas de enfermedades.
Estas mejoras buscan atender a un país donde las afecciones cardiacas siguen como principal causa de muerte.
En un contexto mundial con dispositivos similares, este desarrollo sobresalió por ser completamente autónomo.
Además, iniciará su proceso de patente, consolidando el aporte social y científico de la institución.
Foto: IPN
Ciencia mexicana con impacto positivo.
Los creadores compartieron su satisfacción al generar tecnología de vanguardia que contribuye al bienestar social.
Su labor muestra cómo la unión de estudiantes y profesores puede transformar la medicina, acercando soluciones humanas a quienes más las necesitan.
