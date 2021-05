Realizan jornada informativa para fortalecer a las familias

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Estamos terminando de festejar, un año más, el día de las madres. Un día para agradecer, reconocer y celebrar. Ese día, como cada uno de los días de casi dieciocho años que llevo de ser mamá, es una oportunidad para valorar lo afortunada que soy por contar con tres grandes maestros de vida.

Mis hijos, mis grandes maestros, me han hecho crecer, reinventarme, reconstruirme; aprender que no hay límites, que no hay dificultad que no se pueda superar de la mano de los que quieres, que la actitud lo es todo y que la vida es un constante proceso de aprendizaje que, si observas, te abre el mundo a un sinfín de oportunidades. Que al mundo se viene a ser feliz y que eso, a veces, duele y cuesta. Que todo es posible si das lo mejor de ti y que lo más importante es estar seguro de ti mismo, confiando que tus acciones y decisiones son las mejores en el momento en el que las llevas a cabo.