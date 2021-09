Rechazan Médicos el aborto, se apegan a la Objeción de Conciencia

Ciudad de México.- Mayra Rodríguez trabajó con Planned Parenthood durante más de 16 años. En un momento durante su desempeño, supervisó tres clínicas en Arizona antes de ser despedida después de denunciar prácticas médicas inseguras.

El Testimonio de quien fuera directora de una de las clínicas del aborto que más prácticas efectúa en el mundo.

Mayra comparte los grandes riesgos que corren las mujeres que cometen un aborto, los cuales incluyen daños en su salud emocional y física, así como perforaciones en el útero, que les pueden provocar esterilidad irreversible o incluso la muerte.

También explica cómo pudo comprobar que el aborto es un negocio en el que lo menos importante es el bienestar de las mujeres.

¿Qué vivió durante su dirección en las clínicas del aborto?

Rodríguez advirtió que cuando ella era directora de la clínica, un aborto quirúrgico costaba alrededor de 600 dólares, si el concebido tenía 12 semanas de gestación.

“En un día llegaban de 25 a 30 pacientes, es decir, que en un día Planned Parenthood ganaba de entre 15,000 a 18,000 dólares en una sola de sus clínicas, y solo por abortos de seres humanos de 12 semanas”, añadió.

Pero Mayra informó que el costo del aborto subía 150 dólares por cada semana de gestación después de la duodécima, de tal forma que un aborto de 13 semanas costaba 750 dólares y así sucesivamente incrementaba el costo conforme avanzaba la gestación.

En una ocasión, Mayra fue acusada por dejar ir sin pagar a mujeres que no tenían recursos. En ese momento ella pensaba que si Planned Parenthood era un lugar que ayudaba a las mujeres, podía hacerlo.

Sin embargo, tuvo problemas por ello ya que Planned Parenthood no da sus servicios de manera gratuita. De esta forma se dio cuenta de que en realidad en esa organización lo más importante son las ganancias, no la salud de las mujeres como dicen en su publicidad.

El aborto es un negocio.

Incluso aun siendo directora de la clínica, a Mayra le tocó conocer el caso de una niña de 11 años que fue llevada a abortar. Había sido secuestrada en la frontera y separada de su mamá. Fue sometida a múltiples violaciones y quedó embarazada. Hablaba un dialecto y quizá nunca entendió qué era lo que le estaba pasando.

Así como el caso de esta pequeña de 11 años, ¿cómo podemos estar seguros de que no hay más niñas a las que secuestran, violan, las llevan a abortar y después quedan a merced de sus secuestradores?

De ese tamaño es el riesgo de las mujeres en todas las etapas de su vida, sean adolescentes, jóvenes o mujeres en plenitud.

Rodríguez dijo que mientras trabajaba para el proveedor de abortos más grande del país, hizo arreglos para el control de la natalidad para las mujeres y para el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual.

La “comunidad de inmigrantes indocumentados no sabe “nada sobre Planned Parenthood, como yo”, dijo.

Me di cuenta de todas las atrocidades y de las irregularidades.

Mayra Rodríguez señalo darse cuenta de todas las cosas que los abortistas de Planned Parenthood ocultan a la gente. Y me quejé de ello”, le expuso a la audiencia. “Eso hizo que me despidieran y me tendieron una trampa. Sí, me acusaron falsamente de tener narcóticos en mi oficina mientras estaba fuera de mi oficina”.

Después de ser despedida en 2017, Rodríguez demandó a Planned Parenthood dos años después y ganó $ 3 millones en su demanda por despido injustificado bajo la Ley de Protección de Denunciantes

ARH