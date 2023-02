Religiosos piden expulsar demonios como el aborto, con oración

España.- La Federación Española de Asociaciones Provida organiza su 25º Congreso Nacional bajo el lema “En la brecha”, con la idea de que el “muro de violencia, de ignorancia, de injusticia, de mentira y manipulación de la cultura de la muerte debe caer”.

Tal y como ha difundido la entidad que agrupa a más de 30 organizaciones provida en España, el Congreso se celebrará los próximos 3 y 4 de marzo.

En él participará una amplia nómina de expertos en diversas disciplinas relacionadas con la defensa de la vida humana. El auditorio tiene una capacidad para 300 personas.

El lema elegido, “En la brecha”, refleja “que todo lo que se va a ofrecer en el Congreso está en contacto directo con la realidad”. Es decir, “no se habla en teoría ni se opina en la distancia”, apuntan los organizadores.

Por otro lado, significa “situarse en esa grieta por la que una fortaleza es vulnerable” con la intención de que “ese muro de violencia, de ignorancia, de injusticia, de mentira y manipulación de la cultura de la muerte” caiga.

La Federación Provida considera que esto es posible “mostrando la verdad, la grandeza de cada vida humana”; también destapando “las estrategias ideológicas y económicas” de quienes no la valoran.

A ello hay que añadir un “profundo amor y dedicación” a cada persona, detallan.

Los organizadores del 25º Congreso Provida en España señalan asimismo que la brecha se refiere a “una herida que debe curar de dentro afuera, con limpieza”.

“La cultura de la muerte ha provocado la pérdida irreparable de vidas inocentes y un dolor inmenso en generaciones enteras”, añaden.

Este Congreso quiere “ayudar a sanar esas heridas” y devolver la esperanza con argumentos de la ciencia, la conciencia y la experiencia.

Así, la conferencia inaugural correrá a cargo del catedrático emérito de Genética de la Universidad de Alcalá de Henares, Nicolás Jouve de la Barreda, quien disertará sobre los “retos actuales a la luz de la Bioética”.

Intervendrá también el director de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón, para analizar los retos en este campo que afronta España.

En la primera jornada se abordará, además, la desprotección internacional del embrión in vitro a cargo de la doctora en Derecho Natalia Ochoa.

Por su parte, el presidente de NEOS y de la iniciativa europea One of Us, Jaime Mayor, expondrá el panorama de “Un nuevo proyecto cultural” en pleno desarrollo en la sociedad española.

El sábado 4 de marzo el Congreso comenzará sus actividades ofreciendo una panorámica sobre la cuestión de la eutanasia, los retos éticos ante el dolor y el sufrimiento y las estrategias para la prevención del suicidio.

ARH