Reliquia de Carlo Acutis se puede visitar en la Feria del Libro Católico 2025

Ciudad de México.- La Basílica de Guadalupe alberga esta semana la XXV Feria del Libro Católico, donde una de las secciones más visitadas es la exhibición de reliquias de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, que serán canonizados el próximo 7 de septiembre.

El “santo millennial” en la Basílica

Carlo Acutis, conocido como el “influencer de Dios” por haber utilizado la tecnología para evangelizar y documentar milagros eucarísticos en internet, falleció en 2006 a los 15 años a causa de una leucemia.

En 2023 su madre visitó la Basílica y, tras venerar la reliquia de San Joselito, decidió donar en 2024 un relicario con un mechón de cabello de su hijo, que ahora puede venerarse en el recinto mariano.

La vida de Acutis ha inspirado a miles de jóvenes en todo el mundo y fue un testimonio de cómo internet y las redes sociales pueden ser utilizadas para difundir la fe y la belleza del Evangelio.

“Pueden venir también a ver estas reliquias; pedir una oración especial, tenerla en sus manos y vivir un momento de devoción y encuentro”, señaló Itzel Mares, directora de la Dimensión de Educación y Cultura de la Arquidiócesis Primada de México, durante la apertura.

Un cuarto de siglo de evangelización a través de los libros

La Feria del Libro Católico cumple este año 25 ediciones. Nació en 1999 impulsada por el padre Mario Ángel Flores, entonces director de la Comisión de Cultura de la Arquidiócesis.

Desde entonces, el encuentro se ha consolidado como un espacio donde los fieles encuentran materiales de formación, literatura espiritual, recursos pastorales y textos que ofrecen respuestas claras frente a la confusión ideológica de nuestro tiempo.

¿Qué puedes encontrar en la Feria del Libro Católico?

En esta edición participan más de una decena de editoriales y distribuidores, entre ellos: Buena Prensa, Librería San Pablo, Hermanas Paulinas, Ediciones Pastorales, Librerías Verbum, Librería San Miguel, además de la Casa del Catequista, que se suma por primera vez con material didáctico para niños y catequistas.

Los visitantes podrán adquirir desde textos de devoción, literatura infantil y novelas espirituales, hasta juegos para niños y material audiovisual en DVD y CD.

La feria permanecerá abierta en el atrio de la Basílica hasta el 31 de agosto, y ofrece a familias, catequistas y devotos un punto de encuentro entre la fe, la cultura y la evangelización.

