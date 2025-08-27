Cultura
Reliquia de Carlo Acutis se puede visitar en la Feria del Libro Católico 2025
En la Basílica de Guadalupe
Ciudad de México.- La Basílica de Guadalupe alberga esta semana la XXV Feria del Libro Católico, donde una de las secciones más visitadas es la exhibición de reliquias de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, que serán canonizados el próximo 7 de septiembre.
El “santo millennial” en la Basílica
Carlo Acutis, conocido como el “influencer de Dios” por haber utilizado la tecnología para evangelizar y documentar milagros eucarísticos en internet, falleció en 2006 a los 15 años a causa de una leucemia.
En 2023 su madre visitó la Basílica y, tras venerar la reliquia de San Joselito, decidió donar en 2024 un relicario con un mechón de cabello de su hijo, que ahora puede venerarse en el recinto mariano.
La vida de Acutis ha inspirado a miles de jóvenes en todo el mundo y fue un testimonio de cómo internet y las redes sociales pueden ser utilizadas para difundir la fe y la belleza del Evangelio.
“Pueden venir también a ver estas reliquias; pedir una oración especial, tenerla en sus manos y vivir un momento de devoción y encuentro”, señaló Itzel Mares, directora de la Dimensión de Educación y Cultura de la Arquidiócesis Primada de México, durante la apertura.
Un cuarto de siglo de evangelización a través de los libros
La Feria del Libro Católico cumple este año 25 ediciones. Nació en 1999 impulsada por el padre Mario Ángel Flores, entonces director de la Comisión de Cultura de la Arquidiócesis.
Desde entonces, el encuentro se ha consolidado como un espacio donde los fieles encuentran materiales de formación, literatura espiritual, recursos pastorales y textos que ofrecen respuestas claras frente a la confusión ideológica de nuestro tiempo.
¿Qué puedes encontrar en la Feria del Libro Católico?
En esta edición participan más de una decena de editoriales y distribuidores, entre ellos: Buena Prensa, Librería San Pablo, Hermanas Paulinas, Ediciones Pastorales, Librerías Verbum, Librería San Miguel, además de la Casa del Catequista, que se suma por primera vez con material didáctico para niños y catequistas.
Los visitantes podrán adquirir desde textos de devoción, literatura infantil y novelas espirituales, hasta juegos para niños y material audiovisual en DVD y CD.
La feria permanecerá abierta en el atrio de la Basílica hasta el 31 de agosto, y ofrece a familias, catequistas y devotos un punto de encuentro entre la fe, la cultura y la evangelización.
npq
Cultura
Día Internacional de los Abuelos: una celebración con raíces cristianas
Honra a San Joaquín y Santa Ana,
Ciudad de México.- Este sábado 26 de julio se celebra el Día Internacional de los Abuelos, una fecha que tal vez no sepas, pero que tiene un profundo significado cristiano: conmemora a San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, padres de la Virgen María.
Esta conmemoración no solo invita a dar gracias por los abuelos, sino a reconocer el papel insustituible que tienen como transmisores de fe, amor y sabiduría dentro del núcleo familiar.
San Joaquín y Santa Ana: abuelos de Jesús
Según la tradición católica, San Joaquín y Santa Ana fueron un matrimonio justo y piadoso que esperaron con paciencia el nacimiento de su hija, María. Aunque las Escrituras no brindan muchos detalles sobre ellos, la devoción popular y diversos textos apócrifos los han colocado como ejemplo de educación en la fe, paciencia en la adversidad y ternura familiar.
Desde 1969, tras la reforma litúrgica impulsada por el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica conmemora juntos a estos santos el 26 de julio, convirtiéndolos también en los patronos de los abuelos en el calendario cristiano.
El Papa Francisco: “Los abuelos son un tesoro”
A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco, recientemente fallecido, destacó el valor de los abuelos. En una misa, dijo con motivo de esta celebración:
“Los abuelos son un tesoro. No se pueden dejar solos. Son la sabiduría de un pueblo”.
Esta frase nos recuerda que son ellos quienes mantienen viva la memoria de las raíces, la fe y la historia familiar.
En 2021, Francisco instituyó oficialmente la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, que se celebra el cuarto domingo de julio (este año, el 28 de julio), para acercarla a la memoria litúrgica de Joaquín y Ana.
“No se puede crecer sin raíces. Los abuelos nos dan identidad, nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Ellos merecen gratitud, escucha y cariño.”
Más que una efeméride: una invitación a reforzar a la familia
El ritmo de vida acelerado que llevamos, la tecnología y las distancias han debilitado el contacto generacional, este Día de los Abuelos no se trata solo de regalar una flor o hacer una llamada, sino de reconocer su dignidad, acompañarlos, aprender de su experiencia y devolverles la dedicación que sembraron.
Los abuelos representan la historia viva de cada familia. Con su testimonio enseñan valores esenciales: la perseverancia, el perdón, la fe en Dios y el amor incondicional.
Esta celebración también es una oportunidad para educar a las nuevas generaciones sobre el papel fundamental que tienen los mayores en la vida familiar.
Este 26 de julio, el Día Internacional de los Abuelos nos invita a celebrar mucho más que una fecha. Nos llama a revalorar la figura de los pilares de la familia. Hoy es el momento de agradecer.
npq
Cultura
Una comunidad para promover el arte como expresión de paz
Cultura para todos
Del 25 al 28 de septiembre de 2025, la Ciudad de México será nuevamente escenario del Festival Internacional de Arte Ríos de Color, una celebración artística que reunirá más de 100 obras seleccionadas por un jurado internacional, talleres impartidos por artistas reconocidos mundialmente y actividades culturales gratuitas para todo el público.
Organizado por la escuela Endorphine Art School, el festival tiene como propósito promover el arte de la pintura, en particular la acuarela, fomentando el intercambio cultural y la formación artística tanto de profesionales como de entusiastas del arte.
Este año, el festival se desplegará en diversas sedes de la capital y del Estado de México, como el Centro Cultural Juan Rulfo, el Instituto Mora, el Centro de Desarrollo Social Mixcoac y el Museo de la Acuarela del Estado de México.
El programa incluye cuatro concursos de pintura en vivo, demostraciones técnicas de artistas internacionales, así como una exposición colectiva con más de 100 piezas seleccionadas de diversas partes del mundo.
“Queremos acercar al público a técnicas que a veces son menos apreciadas por las tendencias actuales, pero que conservan un valor artístico enorme”, explicó Irina Yusmanova, artista plástica y directora del festival. “Habrá actividades para disfrutar, convivir y aprender directamente de los maestros”.
Talleres con maestros internacionales
Una de las principales novedades de esta edición es la presencia de cinco reconocidos artistas internacionales que impartirán talleres de técnicas realistas y acuarela:
-Thomas W. Schaller (EE.UU.), especialista en paisajes urbanos en acuarela.
-Ivan Loginov (San Petersburgo, Rusia), especialista en retrato: dibujo y óleo.
-David Condori (Arequipa, Perú), especialista en talleres de atmosferas en acuarela.
-Antonio Giacomin /Caxias de Sul, Brasil), especialista en paisaje natural en acuarela.
-Jung Hun Sung (Yeosu, Corea del Sur), especialista de retrato en acuarela.
Los talleres están dirigidos a adultos con interés en perfeccionar su técnica. La inscripción puede realizarse a través del sitio oficial del festival.
“Estos artistas son influyentes, con miles de seguidores y trayectorias consolidadas. Tomar un taller con ellos es una oportunidad para convivir, hacer preguntas y crecer artísticamente”, agregó Yusmanova.
Una comunidad para promover el arte como expresión de paz
La vocera del festival, Irina Yusmanova, también destacó que el jurado está integrado por 21 especialistas internacionales, provenientes de distintas regiones, culturas y estilos.
El festival está respaldado por ArtHuman, Pinceles y Más, Da Vinci, Instituto Mora, Daniel Smith y Tintoretto.
Además de los talleres y exposiciones, habrá charlas culturales, conferencias y actividades temáticas. Aunque el enfoque del festival está en artistas adultos, el público general está invitado a asistir a todas las demostraciones y convivencias.
Arte accesible
El Festival Ríos de Color busca hacer del arte algo vivo, cercano y accesible para todos. Más que un evento cerrado, es una plataforma para el encuentro entre culturas, generaciones y estilos. “El arte es uno de los grandes logros de la humanidad. Todos, sin importar la edad o el origen, podemos crear y disfrutar”, concluyó Yusmanova.
npq
CDMX
Siete museos gratuitos y geniales en CDMX
No te los pierdas
Ciudad de México. – Durante las vacaciones, las familias capitalinas buscan actividades culturales accesibles y enriquecedoras. La Ciudad de México ofrece museos gratuitos con propuestas variadas y cercanas al transporte público.
Estos espacios fomentaron el aprendizaje, la imaginación y el diálogo intergeneracional.
Los recintos ofrecen, desde arte clásico y contemporáneo hasta historia de transporte y ciencia aplicada.
Cada museo abrió recorridos, talleres familiares y experiencias para todas las edades. Aquí te presento los siete museos gratuitos más recomendados en CDMX.
Mejores museos gratuitos de CDMX
- Ubicación: Plaza Carso, Miguel Hidalgo.
- Estación cercana: Metro Polanco o Río San Joaquín (Línea 7) a 6–10 minutos a pie.
- Horario: Diario de 10:30 a 18:30.
- Qué encontrarán: Más de 70 mil obras, desde esculturas de Rodin hasta arte occidental y mexicano; visitas guiadas y actividades educativas.
- 2. Museo Jumex
- Ubicación: Plaza Carso, Granada.
- Estación cercana: Metro Polanco (Línea 7), luego caminar unos minutos.
- Horario: martes a domingo de 10:00 a 17:00.
- Qué encontrarán: Arte contemporáneo internacional, con artistas como Warhol, Koons y Calder.
- 3. Museo del Estanquillo
- Ubicación: Centro Histórico, Isabel la Católica 26.
- Estación cercana: Metro Zócalo (Línea 2) o Allende (Línea 2).
- Horario: miércoles a lunes de 10:00 a 18:00.
- Qué encontrarán: Colección de Carlos Monsiváis con juguetes, grabados, fotografías y cultura popular
- 4. Museo Archivo de la Fotografía
- Ubicación: Guatemala 34, Centro Histórico.
- Estación cercana: Metro Zócalo (Línea 2) o Pino Suárez (líneas 1 y 2).
- Horario: martes a domingo de 10:00 a 18:00.
- Qué encontrarán: Más de 2 millones de imágenes históricas, exposiciones permanentes y talleres.
- 5. Centro de la Imagen
- Ubicación: Plaza de la Ciudadela 2.
- Estación cercana: Metro Salto del Agua (Línea 1) o Garibaldi (línea 8).
- Horario: miércoles a domingo de 10:00 a 19:00.
- Qué encontrarán: Fotografía contemporánea, Bienal de Fotografía, exposiciones emergentes.
- 6. Museo del Metro de CDMX
- Ubicación: Estación Mixcoac, Línea 12.
- Estación cercana: Directamente en Mixcoac.
- Horario: Alineado con horarios del metro y extendido en Noche de Museos.
- Qué encontrarán: Planos originales, fotografías, piezas arqueológicas, arte, y siete salas interactivas.
- 7. Museo de los Ferrocarrileros
- Ubicación: Estación La Villa, Aragón La Villa.
- Estación cercana: Tren Suburbano La Villa o Metro La Villa-Basílica (Línea 6).
- Horario: martes a domingo de 10:00 a 17:00.
- Qué encontrarán: Locomotoras, trenes antiguos, sala de documentales, conferencias y teatro.
Recomendaciones para visitar en familia los museos
Antes de la visita
1. Elijan el museo adecuado para todos
Si bien los museos que te recomendamos son aptos para todas las edades, consulta con la familia cuál les gustaría más visitar. Incluso puedes recorrer varios en un mismo día.
4. Planeen el tiempo de visita
Una visita de entre 1.5 y 3 horas suele ser ideal. Si el museo es muy grande (como el de Antropología), enfoquen la visita en una sección.
Durante la visita
3. Lleva snacks y agua
Algunos museos no permiten alimentos dentro, pero es útil llevarlos para después. Muchos tienen zonas de descanso o cafeterías.
4. Participen en visitas guiadas o talleres
Muchos museos en CDMX ofrecen actividades interactivas o visitas especiales los fines de semana. Pregunten en la entrada o consulten en línea.
5. Hagan pausas y escuchen a los niños
Descansen si notan cansancio o aburrimiento. A veces una pequeña pausa ayuda a retomar el interés.
Después de la visita
6. Conversen sobre lo que vieron
Hablar de lo que les gustó o sorprendió refuerza el aprendizaje. Pueden dibujar lo que más les llamó la atención o buscar más información en casa.
Cada museo ofrece actividades interactivas, talleres y recorridos adaptados a niños. Además, se ubican cerca de transporte público para facilitar el acceso.
JAHA
Cultura
Patricia Reyes Spíndola, 25 años de formar talentos latinos
Recibirá el Ariel de Oro
Ciudad de México.- Con una visión de formación artística que trasciende fronteras, la actriz mexicana Patricia Reyes Spíndola celebra 25 años de su programa de intercambio actoral entre México y Puerto Rico. Esta iniciativa, que coordina a través de su reconocida academia MM Studio, ha impulsado la carrera de más de 500 jóvenes latinos.
En esta edición 2025, un grupo de 40 actores provenientes de San Juan, entre ellos niños, jóvenes y adultos, participa en una experiencia formativa que abarca clases de interpretación escénica, entrenamiento frente a cámara, voz, cuerpo y construcción de personaje. Las sesiones están a cargo de reconocidos maestros y actores profesionales como Hugo Robles, Martín Castillo, Gavo Figueira, Sergio Gutiérrez y la propia Reyes Spíndola.
“Más que un curso, este intercambio es un puente emocional y artístico entre dos culturas que comparten lengua, pasión y talento”, expresó la actriz. “Nos llena de orgullo que jóvenes puertorriqueños confíen en México para perfeccionar su vocación actoral”.
Este programa, que comenzó hace 25 años con apenas una decena de alumnos, ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma para que jóvenes talentos latinoamericanos accedan a una formación profesional en teatro, cine y televisión. Muchos de sus exalumnos han continuado sus estudios o su carrera artística en México, consolidando un puente cultural que sigue creciendo.
35 años de compartir su experiencia
MM Studio es una de las academias de actuación más reconocidas de la Ciudad de México. Con sedes en la colonia Juárez, Paseo de las Palmas, Satélite e Interlomas, así como una plataforma online, la escuela ofrece una amplia gama de clases en teatro, cine, televisión, comedia musical y conducción.
Su metodología se basa en una combinación de cursos modulares, talleres intensivos y proyectos reales, como montajes teatrales y cortometrajes, donde los alumnos aplican lo aprendido de manera profesional.
Además, el impacto de Reyes Spíndola en la formación actoral se ve reflejado también en el reconocimiento de la industria. Este 2025, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) le otorgará el Ariel de Oro, el máximo reconocimiento honorífico del cine mexicano, durante la edición 67 de los Premios Ariel que se celebrará en Puerto Vallarta, Jalisco.
Con más de tres décadas de trayectoria, Patricia Reyes Spíndola ha demostrado que su vocación no solo está frente a las cámaras, sino también en las aulas, formando actores comprometidos, preparados y con una visión global del arte escénico.
npq
