Salud mental en secundarias y preparatorias: psicólogos actúan ante señales de riesgo en jóvenes

Ciudad de México.— En un contexto donde la prevención del suicidio y la atención temprana de la depresión son vitales, la Ciudad de México impulsa un esfuerzo para cuidar la salud emocional de los adolescentes. A través del programa “Vida Plena, Corazón Contento”, se busca convertir a las escuelas en espacios de paz, convivencia y alegría, donde cada estudiante encuentre apoyo y acompañamiento frente a los retos que enfrenta.

El acompañamiento profesional, el trabajo con las familias y las acciones de seguridad en los planteles marcan un camino hacia escuelas más humanas y protectoras.

Profesionales en salud mental dentro de las escuelas

La jefa de gobierno, Clara Brugada explicó que 200 profesionales de salud trabajan de manera exclusiva en secundarias y preparatorias de la Ciudad de México, estos fueron seleccionados entre cinco mil aspirantes, lo que garantiza la preparación de un equipo altamente capacitado.

Estos especialistas ofrecen atención directa a los jóvenes, con el objetivo de prevenir la violencia, atender casos de depresión y reducir riesgos de suicidio. Actualmente el programa está presente en 153 planteles de nivel medio superior y se prepara su incorporación en escuelas de la UNAM.

Atención integral para alumnos, docentes y familias

La secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, explicó que el programa se desarrolla en todas las secundarias y preparatorias de la ciudad mediante visitas semanales, talleres, sesiones individuales y grupales. Se busca construir un entorno de convivencia sin violencia, además de identificar a estudiantes que requieren atención especializada y canalizarlos oportunamente.

De acuerdo con la funcionaria, más de 250 mil personas han recibido apoyo, incluyendo a alumnos, maestros y padres de familia. Esto refuerza la idea de que la salud emocional debe abordarse de manera comunitaria y no individual.

Seguridad afuera de las escuelas

Además de la atención psicológica, el gobierno de la Ciudad de México mantiene el Programa Auxilio Escolar, que coloca servidores públicos en las salidas de las escuelas durante la noche. Su tarea es vigilar que los estudiantes se retiren en calma y, en caso necesario, solicitar apoyo policial de inmediato.

Con esta medida, las incidencias en el entorno de los planteles se redujeron en 60 por ciento, lo que representa un avance significativo para la tranquilidad de las familias.

