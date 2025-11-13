Salvar a bebés prematuros: misión que une a médicos y familias

Ciudad de México.- Nacer antes de tiempo no es el final de una historia, sino el inicio de una batalla que se libra con ciencia, ternura y fe.
En los hospitales civiles de Guadalajara, equipos médicos, padres y madres suman esfuerzos para que cada bebé prematuro no solo sobreviva, sino tenga un comienzo digno.
Cada año, más de 13 millones de bebés nacen antes de las 37 semanas de gestación, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las complicaciones derivadas de la prematuridad siguen siendo la principal causa de muerte neonatal, pero tres cuartas partes de estos casos pueden prevenirse con cuidados básicos: calor adecuado, lactancia materna temprana y contacto piel con piel (OMS).
Una atención que comienza con el corazón.
En el Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, el doctor Luis Guillermo Rejón Estrada, jefe del Servicio de Neonatología, explicó que un bebé prematuro es aquel que no alcanza las 40 semanas de gestación.
“Es una condición donde sus órganos no llegaron a madurar de forma adecuada y necesita apoyo en esta transición”, señaló.
En tanto, el doctor Ender Emanuel Izaguirre Navas, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca”, informó que entre el 20 y el 21 por ciento de los nacimientos en esa unidad son prematuros, muchos de ellos con menos de 29 semanas, lo que incrementa los riesgos neurológicos y respiratorios.
Sin embargo, enfatizó que con acompañamiento, fisioterapia temprana y seguimiento médico, “estos bebés pueden integrarse plenamente a la sociedad”.
Los primeros mil días que cambian una vida
Además, la doctora Laura López Vargas, del mismo hospital, destacó que la política de salud “Los primeros mil días”, que abarca desde la gestación hasta los dos años; busca fortalecer el crecimiento y el neurodesarrollo.
“Un estado saludable en los primeros años impacta en el bienestar físico y cognitivo de toda la vida”, subrayó.
Dentro de las estrategias de cuidado, la técnica canguro el contacto piel con piel entre madre o padre y bebé, ha sido reconocida mundialmente por la OMS como una práctica que mejora la supervivencia y estabiliza la temperatura, respiración y ritmo cardíaco del recién nacido.
Una comunidad que abraza la vida
Este año, bajo el lema “Comienzos saludables, futuros esperanzadores”, el Día Mundial del Prematuro busca visibilizar esta condición y reconocer el esfuerzo de las familias que enfrentan el desafío del nacimiento anticipado.
La doctora Mary Buhya Varela Busaka, del Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca”, explicó que “el objetivo es sensibilizar y hacer visible esta problemática, que no solo aqueja al paciente prematuro, sino a toda la familia”.
Salvar una vida temprana, construir un futuro común
Cada bebé que llega antes de lo previsto representa una oportunidad de unidad: entre ciencia y amor, entre sistema de salud y comunidad.
En México, el compromiso crece. Por ello, el IMSS ha reforzado sus servicios de atención neonatal y extendido horarios para consultas médicas, buscando acompañar mejor a las familias trabajadoras.
Paris Jackson alerta sobre los daños irreversibles de las drogas: una historia que busca salvar vidas
Ciudad de México.— “Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero en mi caso las drogas me destruyeron”, dijo Paris Jackson, hija del cantante Michael Jackson, al publicar un video en su cuenta de TikTok donde mostró las secuelas físicas que le dejó el consumo de drogas.
La estadounidense, de 27 años, enfocó con la linterna de su teléfono el interior de su nariz y reveló un tabique perforado, lesión derivada del uso prolongado de sustancias.
“Es por lo que ustedes creen que es. No consuman drogas, chicos”, expresó mientras mostraba la afectación. En el video explicó que su condición médica produce un silbido audible al respirar y que no planea someterse a cirugía reconstructiva para evitar el uso de medicamentos durante su proceso de sobriedad.
Testimonio que busca prevenir
Paris Jackson afirmó que su adicción “casi le arruina la vida” y que actualmente cumple seis años libre de consumo. Su intención al compartir el video, dijo, es advertir a los jóvenes sobre los efectos reales que tienen las drogas en el organismo y en la vida personal. “Si puedo evitar que alguien más pase por lo mismo, habrá valido la pena contarlo”, concluyó.
Años de adicción y recuperación
En distintas ocasiones, Jackson ha hablado públicamente sobre su proceso de recuperación. En enero de 2025 publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que celebró cinco años sobria y recordó su pasado con alcohol y heroína. “Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír, hacer música”, escribió entonces.
La cantante ha mencionado que durante su adolescencia atravesó por episodios de depresión e intentos de suicidio. En una entrevista con Rolling Stone en 2017 reconoció que tuvo una baja autoestima y pensamientos de autodesprecio.
@20m Paris Jackson impacta al mostrar su tabique nasal, perforado por las dr0gas #parisjackson #michaeljackson #salud ♬ sonido original – Periódico 20minutos
México frente al consumo de drogas
El caso de Paris Jackson coincide con un panorama preocupante en México. De acuerdo con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), el país enfrenta un incremento sostenido en el consumo de drogas sintéticas. Las metanfetaminas y el cristal son actualmente las sustancias que generan más demanda de atención en los centros de tratamiento.
Entre 2017 y 2022, la atención por consumo de estimulantes creció 218 por ciento. En ese mismo periodo, las metanfetaminas representaron el 46.2 por ciento de los casos, seguidas por el alcohol (24.6 por ciento) y la marihuana (13.3 por ciento).
El fenómeno del fentanilo también ha avanzado, principalmente en las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y San Luis Río Colorado. De acuerdo con la Conasama, su consumo se ha extendido a distintos sectores sociales por su bajo costo y la facilidad para obtenerlo.
Jóvenes y edad de inicio en el consumo
Los Centros de Integración Juvenil (CIJ) informan que la edad promedio de inicio en el consumo de drogas es de 13 años, aunque algunos casos comienzan desde los 10. La mayoría de los jóvenes que buscan tratamiento tienen entre 19 y 24 años y arrastran varios años de consumo.
“Por lo que más llegan es por problemas relacionados con la marihuana y las metanfetaminas. En segundo lugar, ha subido mucho la demanda por metanfetaminas”, informó Carmen Fernández, directora general de los CIJ.
LEE ¿Qué hay detrás del borrador de la ONU sobre el consumo de drogas?, expertos lo explican
El alcohol continúa siendo la sustancia más extendida entre los jóvenes mexicanos. Los CIJ registran que 81 por ciento de los pacientes atendidos consume alcohol, 70 por ciento marihuana y 60 por ciento metanfetaminas.
La Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos indica que el consumo de fin de semana combinado con el uso de motocicletas se mantiene entre las principales causas de muerte juvenil.
Políticas públicas y atención comunitaria
El Gobierno de México impulsa un modelo de atención que prioriza la prevención y la salud pública. La Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones (ENPA) ha brindado servicios a más de 35 millones de personas, con acciones orientadas a eliminar el estigma y facilitar el acceso al tratamiento.
En el país se han reconvertido 341 Centros de Atención Primaria en Adicciones hacia Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, con servicios gratuitos y universales. Estos centros forman parte de una red nacional que también ofrece prevención y orientación en comunidades.
Conasama considera que el avance más importante en materia de salud mental y adicciones en México se ha dado en los últimos años, con cambios en la Ley General de Salud que integran la atención psiquiátrica y psicológica con la prevención del consumo de sustancias.
Las drogas sintéticas y su expansión global
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que el mercado de drogas sintéticas continúa en expansión debido a los bajos costos de producción y a las reducidas posibilidades de detección en las rutas de tráfico. Las incautaciones de estimulantes tipo anfetamínico alcanzaron en 2023 su punto más alto y representan casi la mitad de las decomisadas a nivel mundial.
El informe mundial sobre drogas estima que cerca de 300 millones de personas consumen algún tipo de sustancia, y que 39 millones presentan trastornos asociados. Solo una de cada cinco recibe tratamiento. En 2021, los trastornos por consumo provocaron cerca de medio millón de muertes y la pérdida de 28 millones de años de vida saludable por discapacidad o muerte prematura.
Prevención y conciencia social
En México, los datos del Observatorio Nacional de Salud Mental y Adicciones muestran que el consumo de metanfetaminas ha pasado de concentrarse en seis entidades federativas a 21 entre 2017 y 2022. Las autoridades reconocen que las drogas sintéticas han desplazado a las naturales por su bajo costo, lo que requiere reforzar las estrategias de prevención desde la familia, la escuela y las comunidades.
Expertos en salud mental insisten en que la prevención debe involucrar a padres de familia, docentes y comunidades, con información clara y acompañamiento profesional.
Llega CIFAM 2026 a Monterrey; Congreso que escucha, orienta y renueva la vida familiar
Ciudad de México.— “Estoy feliz, las pláticas fueron padrísimas”, “Encontré nuevos amigos y me divertí”, “Si las familias de México supieran todo lo que se compartió, nuestro país sería otro”, “Fue una experiencia edificadora para mi matrimonio”.
Estos testimonios resumen la huella que deja el Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) en quienes participan. Detrás de cada experiencia hay una historia familiar que encontró un espacio para reencontrarse, para volver a mirar lo esencial y descubrir que la fuerza de una nación comienza en casa.
En 2026, esa experiencia se multiplicará en Monterrey, donde miles de matrimonios, jóvenes, niños y abuelos vivirán un encuentro sin precedentes.
Monterrey se prepara para recibir a las familias del país
El Congreso Internacional de las Familias nació después del XIV Congreso Mundial de las Familias celebrado en Ciudad de México en 2022. Desde entonces, se ha consolidado como una plataforma que convoca a familias, organizaciones y líderes comprometidos con el fortalecimiento del hogar como base de la sociedad.
Sus tres primeras ediciones marcaron una ruta creciente de participación. En Ciudad de México asistieron más de ocho mil personas de manera presencial y más de dos mil en línea. Dos años después, en Guadalajara, el encuentro reunió a más de ocho mil trescientos asistentes de 29 estados y 12 países. En Mérida, en 2025, la cifra superó las veinte mil familias, entre presenciales y virtuales.
Ahora, Monterrey tomará la estafeta del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026 con el lema “Familias forjadoras de esperanza: construyendo juntos un mejor futuro para todos” La ciudad se convertirá en punto de encuentro para reflexionar, compartir y descubrir nuevas formas de fortalecer la unión familiar.
La familia, base y refugio de la sociedad
El objetivo del Congreso Internacional de las Familias es acompañar a los matrimonios en sus distintas etapas, impulsar acciones conjuntas que fortalezcan los vínculos familiares y reafirmar el papel de la familia como el primer espacio donde se aprende a amar y confiar.
Valores y sociedad
“La familia es el lugar donde se construyen los valores que sostienen a la sociedad. Creemos en la familia y queremos que Nuevo León tenga familias fuertes”, afirmó Mauricio Flores Lobeira, presidente del Congreso Internacional de las Familias Monterrey 2026.
Explicó que esta cuarta edición será el espacio donde cada persona encontrará razones para fortalecer su hogar y su entorno. El propósito no es dividir, sino unir voces que, desde distintos ámbitos, trabajan por el mismo ideal: reconstruir el tejido familiar.
El Congreso reunirá a representantes de distintas asociaciones, comunidades y niveles de gobierno. “Queremos que las personas vivan un fin de semana en familia, que participen y encuentren respuestas a sus necesidades”, señaló Flores Lobeira.
LEE La familia, cimiento de la paz: Concluye con éxito CIFAM en Mérida
Monterrey será sede de conferencias, foros y actividades que reunirán a líderes, organizaciones y ciudadanos con un propósito común: colocar a la familia en el centro del diálogo social, educativo y cultural.
Hogar, espacio de convivencia
El CIFAM Monterrey pretende dejar una huella más allá de los tres días de actividades. Su meta es generar un movimiento permanente que impulse a las comunidades a mirar nuevamente a la familia como raíz y fuerza.
“El CIFAM quiere que la familia vuelva a ser el centro de la sociedad”, explicó Flores Lobeira. Añadió que, en una época donde predominan los derechos individuales, es urgente volver la mirada al hogar como primer espacio de convivencia y educación.
Conversatorios innovadores
El programa del CIFAM Monterrey mantiene cuatro líneas dedicadas a matrimonios, jóvenes, adolescentes y niños. Cada grupo contará con espacios diseñados para abordar temas actuales sobre convivencia, comunicación y compromiso familiar.
Una de las innovaciones de esta cuarta edición serán los conversatorios para compartir experiencias y encontrar soluciones reales a los desafíos que enfrentan las familias hoy.
El propósito, dijo Mauricio Flores, es acompañar más allá del evento y conectar a los participantes con organizaciones que trabajan en temas de educación y fortalecimiento familiar.
La belleza de la vida está en la familia
Por su parte, Fernando Milanes, presidente del Congreso Internacional de las Familias México, dijo que el CIFAM Monterrey será un encuentro de alto nivel al que está convocada toda la sociedad donde no se hablará de modelos ideales, sino de las herramientas prácticas que ayuden a construir familias fuertes y conscientes de su papel social.
“La familia sigue siendo el valor más importante para los mexicanos. En ella se descubre la belleza de la vida y se fundamenta la esperanza de un mundo mejor”, expresó.
Milanes explicó que cada familia es única, como una huella digital. Ninguna es igual a otra. Fortalecer a la familia, dijo, no es un asunto particular, sino una tarea que transforma a todo el país.
“Los valores que se gestan en casa son los mismos que más tarde sostienen la vida social, la confianza y la esperanza colectiva”, finalizó.
Exjugador de Cruz Azul y Pumas agradece éxitos a Santa Gemma
Ciudad de México.— Durante la ceremonia de investidura al Salón de la Fama del Fútbol 2025, Juan Francisco Palencia Hernández agradeció a Dios, a Santa Gemma, a sus padres, a sus entrenadores y a su esposa e hijos. El exfutbolista señaló que la responsabilidad, la disciplina y la fe fueron enseñanzas transmitidas por su familia y que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria profesional.
Valores aprendidos en el hogar
Palencia recordó que sus padres, Juanito y Chela, le inculcaron ser responsable, disciplinado y no darse por vencido para alcanzar sus sueños. Expresó que su padre y su madre permanecen presentes en su vida y que sigue pensando en ellos como parte esencial de su formación. Afirmó que gracias a esas enseñanzas se convirtió en la persona y en el futbolista que fue, con la convicción de nunca dar un balón por perdido y de esforzarse en cada meta propuesta.
La familia como motivación
“El Gatillero” Palencia agradeció a su esposa Lourdes y a sus hijos Tristán y Luca. Los mencionó como su motivación diaria y la fuerza que necesita para enfrentar cualquier adversidad. Dijo que ellos representan la energía que lo impulsa cada día.
LEE “Dios me dio una segunda oportunidad”: Luis Flores
Reconocimiento a sus mentores
El exjugador también expresó agradecimiento a los mentores que lo acompañaron en su carrera deportiva. Mencionó al profesor Enrique Meza y al recién fallecido Manuel Lapuente, a quienes definió como guías durante su trayectoria.
Agradecimiento al fútbol y a sus compañeros investidos
Palencia felicitó a los investidos que forman parte del Salón de la Fama. Agradeció al fútbol por los momentos que ha permitido compartir con la afición, con los equipos y con las personas que fueron parte de su carrera.
Santa Gemma, símbolo de fe
El exfutbolista expresó su devoción a Santa Gemma, a quien atribuye acompañamiento espiritual. Santa Gemma Galgani, nacida en Italia en 1878, es considerada patrona de los estudiantes, farmacéuticos y de quienes han perdido a sus padres, así como de quienes padecen dolores o lesiones.
Santa Gemma dejó cinco propósitos espirituales de orientación: confesarse y comulgar con devoción, visitar a Jesús Sacramentado en momentos de aflicción, prepararse para las festividades de la Virgen María, vivir en la presencia de Dios y repetir la frase “Jesús mío, misericordia” al escuchar el reloj. Estos propósitos reflejan su búsqueda de una relación constante con Dios.
Los cuidados paliativos como una forma de amar a los enfermos
Cuidar a un enfermo es una tarea complicada
Ciudad de México.— “Fue muy difícil, pero también una satisfacción enorme saber que no lo dejé solo”, recordó Guadalupe Hernández, quien cuidó a su esposo durante su enfermedad terminal.
Él padeció diabetes e insuficiencia renal. Cuando los médicos le propusieron la diálisis, él decidió no continuar con el tratamiento. Guadalupe y sus hijos respetaron su decisión, lo acompañaron y cuidaron en casa hasta el final.
“Le hicimos curaciones, lo cuidamos día y noche. Dolía verlo sufrir, pero también nos dio fortaleza. Estuvimos con él hasta su último momento”, contó a Siete24.mx.
Años después, Guadalupe repitió ese proceso con su madre, quien enfrentó cáncer y luego demencia. “Verla irse poco a poco fue muy doloroso, pero también fue devolverle el amor que ella nos dio toda la vida”.
Guadalupe explicó que tanto su esposo como su madre recibieron atención del IMSS y del ISSSTE, aunque reconoció que la falta de medicamentos complicó el proceso. “Nos ayudaron, pero muchas medicinas tuvimos que comprarlas. No todos pueden hacerlo”, lamentó.
Falta atención paliativa en hospitales públicos
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), México cuenta con apenas 0.165 especialistas paliativistas por cada 100 mil habitantes, lo que deja a miles de pacientes sin atención suficiente.
Más para leer: “Morir no puede ser la respuesta al dolor”: especialistas piden fortalecer cuidados paliativos
La doctora Luz Adriana Templos, presidenta del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y de Soporte, advirtió que “un sistema sólido de cuidados paliativos disminuiría internamientos hospitalarios y urgencias innecesarias”.
Sin embargo, la atención paliativa sigue siendo limitada. El Instituto Nacional de Salud Pública estima que menos del 30% de los hospitales generales del país dispone de un área especializada.
La falta de personal médico y de medicamentos incrementa el desgaste emocional y económico de las familias. “Todo se vuelve más difícil sin ayuda. Hay días que no sabes si alcanza para comer o para el medicamento”, relató Guadalupe.
Los cuidados paliativos como una forma de amar
El doctor Agustín Herrera Fragoso, investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), explicó que los cuidados paliativos representan “el verdadero sentido de la medicina: cuidar con ternura, aliviar con ciencia y amar con dignidad”.
Añadió que el sufrimiento no debe asumirse como abandono, sino como un momento que exige acompañamiento y apoyo humano.
Para familias como la de Guadalupe, ese acompañamiento significa alivio emocional. “Los cuidados paliativos ayudan a vivir los últimos días con dignidad y a la familia a aceptar con amor lo inevitable”, señaló el especialista.
