Sánchez Cordero mueve sus piezas para impulsar el aborto en México

Ciudad de México.- De forma permanente la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero, enfoca sus esfuerzos en impulsar y apuntalar la agenda del aborto en México.

No sólo se le ha visto en eventos del presidente López Obrador portando la pañoleta verde del movimiento feminista a favor del aborto y manifestando abiertamente su apoyo a esta práctica, sino que cada vez que tiene oportunidad repite este mensaje y mueve sus piezas para reforzar con personajes afines, posiciones clave para la difusión e implementación de esta agenda ideológica.

Ejemplo emblemático de esto es el nombramiento de Nadine Gasman Zylbermann como titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), quien además de ser muy cercana a Sánchez Cordero, fue funcionaria internacional representante de ONU Mujeres en Brasil y representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Guatemala, organismos claramente identificados como impulsores de esta agenda ideológica hoy disfrazada con términos como políticas de salud reproductiva y empoderamiento de las adolescentes.

Es importante señalar que Nadine Gasman también fue directora de IPAS México, agrupación que se destaca por la promoción del aborto a nivel mundial, de la mano de gobiernos de al menos 17 países en cuatro de los cinco continentes.

En este mismo caso se puede ubicar a la recién nombrada por el presidente López Obrador y respaldada por Olga Sánchez como titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Mónica Maccise Duayhe, quien se desempeñó como secretaria ejecutiva del Instituto Nacional para las Mujeres (INMUJERES), además fue fundadora y titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando Olga Sánchez era ministra, y quien manifestó abiertamente al rendir protesta como titular del Conapred, sentirse identificada plenamente con el proyecto de la 4T.

En este mismo sentido hay una pieza que recientemente movió la Secretaría de Gobernación, que no había aparecido en escena pero que al proponerla como candidata para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dio un mensaje claro de que será ella otra de las piezas que colocará en algún lugar clave para seguir impulsando la agenda del aborto en México.

Se trata de Ana Laura Magaloni, persona muy cercana a Olga Sánchez Cordero, quien compitió con Margarita Ríos Farjat y Diana Álvarez Maury, por la designación del Senado como ministra de la Suprema Corte.

Y es que aunque Magaloni no fue favorecida con el voto de las dos terceras partes del Senado, al colocarla en esta terna y comparecer ante la Cámara alta, se puede prever la estrategia para darle mayor visibilidad a fin de buscarle acomodo en algún lugar clave en el Gobierno federal para impulsar esta agenda.

Ana Laura Magaloni Kerpel es investigadora y fue directora del Centro de Investigaciones Jurídicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), institución identificada como receptora de financiamiento por parte de Open Society y Planned Parenthood, ambas asociaciones transnacionales que de manera específica en América Latina, destinan recursos para financiar e impulsar la agenda del aborto.

Si bien Magaloni es una abogada bastante capaz, experimentada y no improvisada, en el CIDE como directora del Centro de Investigaciones Jurídicas implementó los juicios estratégicos, que implican tomar algún caso emblemático donde se tocan a fondo las fibras emocionales, y de ahí hacer toda una investigación y un litigio con estrategias específicas para echar abajo una legislación, en este caso en favor del aborto.

Uno de los temas que asesoró e impulsó fueron los casos de mujeres presas por delito de aborto, que en realidad, de acuerdo con Guillermo Torres Quiroz, politólogo y Director de la Red de Comunicadores (REC), eran casos de mujeres acusadas de infanticidio, pero cambiaron la narrativa como parte del litigio estratégico implementado.

Magaloni fue en su momento propuesta por el entonces jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, como diputada constituyente de la Ciudad de México.

En la Asamblea Constituyente, Magaloni siempre manejó la narrativa de una ‘carta de derechos’, que fue lo que terminó siendo esta Constitución, más un documento ideológico que de aplicación jurídica, donde evidentemente se dejó plasmado el tema del aborto como un engañoso derecho de las mujeres.

De acuerdo con Guillermo Torres, en esta Constitución incluso se colocaron otros derechos que no son derechos, como el ‘derecho a la muerte digna’, y el único derecho no plasmado fue el derecho a la vida que no aparece en esta Constitución en ninguna definición.

La doctora Ana Laura Magaloni es una de las autoras intelectuales de esta Constitución. Elaboró su columna vertebral y siempre impulsó que se metiera el tema del aborto como un derecho de las mujeres capitalinas, por lo que se prevé que impulsará esta misma línea en el plano federal de la mano de Olga Sánchez Cordero.

Adicionalmente, Ana Laura Magaloni forma parte del equipo de GIRE: Grupo de Información en Reproducción Elegida, instancia que también es financiada desde el extranjero por organizaciones como International Planned Parenthood Foundation y la Fundación Ford, alimentadas con capital del magnate George Soros y su fundación Open Society, para impulsar la industria del aborto en México.

Cabe destacar que GIRE constantemente hace referencia a estudios, posturas y argumentos de Magaloni para sustentar sus posiciones en favor de la comisión de ese delito.

Finalmente, está el testimonio de alumnos y ex alumnos de Ana Laura Magaloni en el CIDE, que señalan que como académica de forma permanente trata de influir en sus alumnos, siempre imprimiendo un sesgo ideológico a sus cátedras y tratando de formar y manipular a sus alumnos abogados.

Según señalan, es buena maestra pero es totalmente ideológica y trae la consigna de adoctrinar a la gente de forma específica en el tema del aborto.