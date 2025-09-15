Saúl “Canelo” Álvarez: cuando la derrota enseña y la familia sostiene

Ciudad de México.— La tercera derrota profesional llegó para Saúl “Canelo” Álvarez. El boxeador mexicano perdió su título de campeón mundial de peso Supermediano frente al estadounidense Terence Crawford.
Ante ello, el pugilista jalisciense dejó claro que la unión en casa es el refugio que lo mantiene firme. “Una derrota no me define, al estar aquí yo ya gané y solamente quiero decir que ya gané porque tengo mi familia”, expresó.
Una lección que compartir con los hijos
El Canelo Álvarez reconoció que, aun cuando se hace todo bien, se puede perder. Para él, esa enseñanza es fundamental transmitirla a sus hijos, porque el valor de la vida no está en evitar la caída, sino en la capacidad de levantarse.
“Todo se aprende y creo que es una buena lección de aprender esta noche y es lo que le dije a mis hijos, a mi esposa… aceptar las cosas es lo primordial, aceptar cuando se pierde, cuando se hacen las cosas bien y al final se pierde, es importante que ellos sepan que hay que aceptar las dos caras de la moneda”.
Agregó que, aunque sus hijos y su esposa Fernanda Gómez se mostraron tristes, encontró en ellos palabras de aliento: “Obviamente mi familia dándome ánimo, un poquito triste mis hijos, mi esposa, pero al final de cuentas, se aprende de todo, hay que aceptar las derrotas como las victorias también”.
El refugio del hogar
Tras meses de preparación y exigencia deportiva, Álvarez confesó lo que ahora desea: “Ahorita lo que quiero es disfrutar, disfrutar a mi familia, a mi hija, la más chiquita que ahorita está en el cuarto, disfrutarlos y ver qué es lo que viene”.
El pugilista es padre de cinco hijos y ha expresado que se mantiene presente de manera responsable en la vida de cada uno de ellos. El pasado 8 de agosto recibió a su segunda hija con su actual esposa Fernanda Gómez, con quien ha dicho que planea seguir ampliando la familia.
LEE “La victoria más grande es cumplir mi pacto con Dios”: Jorge ‘Travieso’ Arce
La familia como fuerza en la derrota
El maestro Eduardo Gutiérrez subrayó que la familia es fundamental en momentos de derrota, pues “proporciona un apoyo emocional y práctico incondicional, creando un espacio seguro para el consuelo, la empatía y el aliento”. Afirmó que este núcleo ofrece la fortaleza necesaria para superar la adversidad y enseñar lecciones valiosas, convirtiéndose en un “colchón” que ayuda a recuperarse y seguir adelante.
El valor de aprender de la derrota
Andrea Millán González, Coordinadora de la Escuela Internacional del Deporte, expuso en el artículo El lado positivo de la derrota publicado por la Universidad Anáhuac Cancún, que perder también tiene un sentido formativo.
Señaló que “a nadie le gusta perder, sin embargo, siendo atleta y entrenador es una situación a la que continuamente se está expuesto”.
Millán explicó que aunque los atletas entrenan para ganar, la derrota “te da información” porque permite reflexionar sobre los errores, ajustar procesos y crecer. Añadió que “el fracaso fortalece tu confianza porque ahora sabes lo que eres capaz de soportar” y que, aun sin subir al pódium, muchos deportistas consideran una victoria haber llegado a la meta.
La especialista recalcó que perder “te obliga a pensar” y a cuestionar lo que se pudo haber hecho diferente, con el fin de enfrentar mejor un futuro desafío.
Coinciden los especialistas que la derrota es un proceso doloroso pero formativo. En el caso de Saúl “Canelo” Álvarez, su mayor victoria está en tener una familia que lo sostiene y le recuerda que, en la vida como en el boxeo, se gana cuando se aprende a levantarse.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Deportes
Dignidad y respeto: la razón por la que Crawford le devolvió sus cinturones a Canelo
Las Vegas, Nevada.- Tras vencer a Saúl “Canelo” Álvarez, Terence “Bud” Crawford sorprendió no sólo por su victoria unánime, sino por la emotiva razón por la que le devolvió los cinturones que le arrebató al mexicano, aún en la derrota.
Canelo Álvarez no había estado sin cinturón desde 2015, pero después de perder el sábado con Terence Crawford por el campeonato unificado de peso supermediano, Álvarez (63-3-2) se encuentra sin un título por primera vez en diez años.
Crawford (42-0) fue magistral en todo lo que hizo, dominando el combate de 12 asaltos frente a una asistencia récord de 70 mil 82 fanáticos dentro del Allegiant Stadium, Álvarez, por su parte, no se vio como el luchador dominante que ha sido durante la mayor parte de una carrera de casi 20 años.
Crawford no conservó los cinturones físicos de Canelo. Durante la conferencia de prensa posterior al combate celebrada en Las Vegas, se acercó al púgil tapatío para entregárselos, en un cato que trascendió el ring.
Lee: “La victoria más grande es cumplir mi pacto con Dios”: Jorge ‘Travieso’ Arce
Este gesto se interpreta como una muestra profunda de dignidad humana, respeto hacia quien fue campeón y reconocimiento al esfuerzo y legado colectivo que representa Saúl Álvarez en el deporte.
La tradición no escrita que manda buen ejemplo
La devolución de los cinturones al que fuera el campeón vigente es un acto simbólico, pues el nuevo monarca oficial recibirá sus propios galardones por parte de cada una de las organizaciones.
El boxeo tiene reglas formales y otras no tan escritas y, en este caso, los cinturones que se muestran en el ring pertenecen al campeón saliente.
Las organizaciones como CMB, AMB, FIB y OMB fabrican nuevos cinturones cuando surge un nuevo campeón.
Devolver los cinturones originales al excampeón suele ser una costumbre reconocida cuando la derrota ha sido limpia, sin controversia y con profesionalismo.
No siempre ocurre, pero cuando sucede, refuerza los valores humanos del deporte: integridad, respeto, honestidad.
Respeto, familia y defensa del valor de la vida deportiva
En un deporte de contacto como el boxeo, donde la rivalidad es intensa, la familia del boxeador y su entorno valoran enormemente que en la derrota se conserve la dignidad.
Canelo, conocido por su trayectoria, su entrega y su orgullo, experimentó esta derrota como quien pierde algo valioso, pero el gesto de Crawford le permitió algo más: conservar simbólicamente lo que construyó.
¿Qué significa para el legado de ambos?
Este episodio será recordado para siempre en el legado del boxeo moderno.
Para Crawford, no sólo se convierte en campeón unificado indiscutido de los supermedianos, sino que queda también marcado como alguien que entiende el valor del respeto.
Para Canelo, aunque la derrota sea un revés deportivo, el gesto de Crawford ayuda a preservar su dignidad pública, su relación con su público y su rol como ejemplo dentro y fuera del ring.
Familia, seguidores y adversarios valoran esos detalles que van más allá de lo estrictamente competitivo.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
Chicharito busca dignidad en Europa: no piensa en el retiro a los 37 años
Guadalajara, México.- Javier “Chicharito” Hernández podría despedirse de las Chivas más pronto de lo esperado, pues el delantero mexicano estaría preparando su regreso a Inglaterra.
De acuerdo con información de TUDN, “Chicharito” Hernández en esta ocasión jugaría en la EFL Championship, la segunda división del futbol inglés.
Lee: Polémicas y bajo rendimiento acercan al retiro al Chicharito Hernández
El próximo Clásico Nacional contra América podría marcar el último gran partido con el Rebaño Sagrado para Hernández Balcázar.
Una decisión que sorprende a la afición
La directiva rojiblanca no planea renovar el contrato del delantero, que vence en diciembre. Con 37 años, Hernández suma apenas 20 minutos jugados en el actual Apertura 2025, además de cargar con polémicas extra cancha.
“Estoy en el final de mi carrera, ojalá pueda cerrarla de la mejor manera como la visualizo, si no, también será parte de mi historia”, comentó el Chicharito en entrevista con Excélsior.
La noticia ha generado sorpresa entre la afición tapatía, que lo recibió con gran ilusión en 2024, cuando llenó el Estadio Akron en su presentación.
Un legado que trasciende fronteras
Durante su carrera, Javier ha vestido nueve camisetas de clubes en México, Inglaterra, España, Alemania y Estados Unidos. Entre ellas destacan el Manchester United, el Real Madrid y LA Galaxy.
A pesar de los altibajos, continúa siendo un referente para muchos jóvenes que ven en él la importancia de luchar por los sueños sin importar la edad ni las circunstancias.
En palabras del propio Hernández, pronunciadas en conferencia de prensa en su regreso a Chivas en 2024:
“La familia, el esfuerzo y los sueños siempre serán más grandes que cualquier crítica”.
Si se confirma su salida, el Rebaño Sagrado perderá a un jugador histórico, pero el futbol internacional ganará una nueva oportunidad para uno de los nombres más emblemáticos de México.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Deportes
“La paz se construye todos los días”: distinguen a embajadores de paz en el Deporte Universitario
Ciudad de México.— Un total de 420 universitarios de bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México entre ellos alumnos, docentes y administrativos fueron condecorados con medallas a embajadores de paz en el bachillerato universitario 2025.
“Hoy se les nombró embajadores de paz con una medalla, díganles a sus familiares que están orgullosos de ser de la UNAM y de ser parte de México”, dijo Daniel Aceves, director de la Fundación Alfredo Harp Helú Deporte.
Por su parte, Fernando Macedo, secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, advirtió que la paz no es un estado pasivo, requiere la participación de todos, un ambiente de comunicación, sana competencia y lealtad.
Sociedad Pacífica
“La educación física y el deporte ayudan a construir una sociedad más armoniosa y pacífica. No se trata de ganar o perder, sino de crecer juntos y aprender a vivir en paz”, mencionó Dana Paola López Zagal, embajadora por la paz y alumna del CCH Naucalpan.
LEE “Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
En ese sentido, Vanessa Polo Guzmán, de la prepa 5, añadió que “el deporte es una medicina para la juventud que vive cada vez más abrumada por lo que ocurre en nuestra sociedad, nos lleva a los jóvenes a caminar por un sendero más sano”.
Educación y paz
Leticia Cano Soriano, directora del Programa Universitario sobre Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias de la UNAM, dijo en entrevista que la paz no es ausencia de violencia, la tenemos que construir todos los días y un elemento importante es la educación, tenemos que tener una formación en materia de paz.
“De hecho, como parte de este programa, vamos a trabajar en una asignatura optativa en el bachillerato acerca de cultura de paz y resolución pacífica de conflictos, es un insumo que vamos a tener en la UNAM a corto plazo”, adelantó.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Deportes
El Mundial 2026 ya se vive en familia: México se prepara para la gran fiesta del futbol
Ciudad de México.— Con menos de un año por delante para que el silbatazo inicial del Mundial 2026 dé inicio, México ya palpita el ambiente futbolero, pero también el calor de familia, valores humanos y orgullo nacional.
Las ciudades sede Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México se preparan no sólo con estadios, sino con proyectos que apuestan al rescate de la dignidad humana, el respeto mutuo, la convivencia familiar y la defensa de la vida comunitaria.
Lee: ¿Mundial sin Messi? El futbol tiembla ante la posible ausencia del campeón
Sedes que se transforman
La CDMX invierte miles de millones de pesos en mejorar su infraestructura urbana y deportiva para el Mundial. El Estadio Azteca, que durante el evento operará bajo el nombre “Estadio Ciudad de México” por las políticas de FIFA, será reinaugurado el 28 de marzo de 2026 tras remodelaciones profundas.
Clara Brugada, jefa de Gobierno, anunció que los trabajos no sólo buscan cumplir normas técnicas, sino dejar un espacio digno para todos los ciudadanos: acceso para personas con movilidad reducida, mejor iluminación y nuevas vías de acceso.
Guadalajara y Monterrey, por su parte, no se quedan atrás. En Jalisco, el Estadio Akron ha sido objeto de mejoras técnicas en drenaje, césped y conectividad para integrarse de lleno al nivel internacional que exige la FIFA.
En Nuevo León, se fortalece el turismo social, los servicios al visitante y se planean espacios públicos familiares, además de obras viales que conecten mejor al Estadio BBVA con zonas de hospedaje.
Más allá del futbol: unión y valores
Este Mundial no se concibe como un mero torneo; las autoridades lo plantean como una oportunidad de fortalecer los valores humanos.
A esto se suman festivales culturales, ferias, rutas turísticas y espacios comunitarios que buscan vincular deporte y familia.
En la Ciudad de México se planea organizar Fan Fests gratuitos en el Zócalo y en distintas alcaldías, para que los partidos puedan disfrutarse sin importar ingresos.
México busca que la pasión deje huella
El Mundial 2026 ya se vive en México como algo más que deporte: es convivencia familiar, es orgullo social, es dignidad restaurada.
La apuesta es clara: que cada ciudad sede deje un legado de respeto, unión, valores y vida digna.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
La herencia de Alicia Matías: una familia que sigue multiplicando su amor
Jazlyn sobrevive gracias al amor de su abuela y a la solidaridad de Michou y Mau
El impacto del confinamiento: alcohol, depresión y hostilidad en aumento
Saúl “Canelo” Álvarez: cuando la derrota enseña y la familia sostiene
La importancia del juego activo para el desarrollo de niños
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
Respeto, amistad y familia: así vivió Franco Escamilla su noche de victoria
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Negocioshace 3 días
Profeco revela qué marcas cuidan la nutrición infantil y cuáles no
-
Méxicohace 3 días
Romper el silencio: señales de alerta que pueden prevenir el suicidio
-
Méxicohace 3 días
El aborto triplica riesgo de trastornos psicológicos en mujeres, revela especialista
-
Méxicohace 3 días
¿Dónde están los estudiantes? México enfrenta un descenso en la matrícula escolar