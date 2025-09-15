Saúl “Canelo” Álvarez: cuando la derrota enseña y la familia sostiene

Ciudad de México.— La tercera derrota profesional llegó para Saúl “Canelo” Álvarez. El boxeador mexicano perdió su título de campeón mundial de peso Supermediano frente al estadounidense Terence Crawford.

Ante ello, el pugilista jalisciense dejó claro que la unión en casa es el refugio que lo mantiene firme. “Una derrota no me define, al estar aquí yo ya gané y solamente quiero decir que ya gané porque tengo mi familia”, expresó.

Una lección que compartir con los hijos

El Canelo Álvarez reconoció que, aun cuando se hace todo bien, se puede perder. Para él, esa enseñanza es fundamental transmitirla a sus hijos, porque el valor de la vida no está en evitar la caída, sino en la capacidad de levantarse.

“Todo se aprende y creo que es una buena lección de aprender esta noche y es lo que le dije a mis hijos, a mi esposa… aceptar las cosas es lo primordial, aceptar cuando se pierde, cuando se hacen las cosas bien y al final se pierde, es importante que ellos sepan que hay que aceptar las dos caras de la moneda”.

Agregó que, aunque sus hijos y su esposa Fernanda Gómez se mostraron tristes, encontró en ellos palabras de aliento: “Obviamente mi familia dándome ánimo, un poquito triste mis hijos, mi esposa, pero al final de cuentas, se aprende de todo, hay que aceptar las derrotas como las victorias también”.

El refugio del hogar

Tras meses de preparación y exigencia deportiva, Álvarez confesó lo que ahora desea: “Ahorita lo que quiero es disfrutar, disfrutar a mi familia, a mi hija, la más chiquita que ahorita está en el cuarto, disfrutarlos y ver qué es lo que viene”.

El pugilista es padre de cinco hijos y ha expresado que se mantiene presente de manera responsable en la vida de cada uno de ellos. El pasado 8 de agosto recibió a su segunda hija con su actual esposa Fernanda Gómez, con quien ha dicho que planea seguir ampliando la familia.

La familia como fuerza en la derrota

El maestro Eduardo Gutiérrez subrayó que la familia es fundamental en momentos de derrota, pues “proporciona un apoyo emocional y práctico incondicional, creando un espacio seguro para el consuelo, la empatía y el aliento”. Afirmó que este núcleo ofrece la fortaleza necesaria para superar la adversidad y enseñar lecciones valiosas, convirtiéndose en un “colchón” que ayuda a recuperarse y seguir adelante.

El valor de aprender de la derrota

Andrea Millán González, Coordinadora de la Escuela Internacional del Deporte, expuso en el artículo El lado positivo de la derrota publicado por la Universidad Anáhuac Cancún, que perder también tiene un sentido formativo.

Señaló que “a nadie le gusta perder, sin embargo, siendo atleta y entrenador es una situación a la que continuamente se está expuesto”.

Millán explicó que aunque los atletas entrenan para ganar, la derrota “te da información” porque permite reflexionar sobre los errores, ajustar procesos y crecer. Añadió que “el fracaso fortalece tu confianza porque ahora sabes lo que eres capaz de soportar” y que, aun sin subir al pódium, muchos deportistas consideran una victoria haber llegado a la meta.

La especialista recalcó que perder “te obliga a pensar” y a cuestionar lo que se pudo haber hecho diferente, con el fin de enfrentar mejor un futuro desafío.

Coinciden los especialistas que la derrota es un proceso doloroso pero formativo. En el caso de Saúl “Canelo” Álvarez, su mayor victoria está en tener una familia que lo sostiene y le recuerda que, en la vida como en el boxeo, se gana cuando se aprende a levantarse.

