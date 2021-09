SCJN cede a posiciones ideológicas: Especialista

Ciudad de México.- Luego de que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciaron la discusión de una acción de inconstitucionalidad para despenalizar el aborto en Coahuila antes de las doce semanas de gestación.

La abogada Diana Gamboa explicó a Siete24.mx que el máximo tribunal de justicia en el país ha cedido frente a posiciones de ideología de género.

La especialista destacó que resulta un eufemismo el hecho de que se recurra al aborto como un derecho a la mujer embarazada para impedir que su hijo nazca sin necesidad de esbozar ninguna justificación para ello.

Advirtió que se despoja de toda dignidad al concebido no nacido al permitir que se disponga libremente de su vida.

Diana Gamboa reiteró que la SCJN presenta una serie de argumentos basadas en premisas totalmente endebles y pobres para un tribunal constitucional, que cede a posiciones ideológicas, que basa sus argumentos en ideologías que contraponen el derecho a la vida del ser humano no nacido.

“No es lo mismo la opinión de los distintos científicos que los datos, porque los datos son demostrables, porque precisamente se llegaron a ellos mediante el método científico y es posible probarlos y demostrarlos del modo universal, es decir es decir el mismo experimento que haga un genetista aquí en el cigoto a que haga en otro país va a demostrar que el ADN, que el genoma del concebido es el mismo desde la primera etapa de existencia del cigoto hasta que morimos”, añadió.

Por eso subyace un desvalor por la vida humana, un despojo absoluto de la dignidad del concebido, externó.

Diana Gamboa aseveró que las ideologías de género no son democráticas e incluso los ministros ignoran el parámetro de regularidad constitucional, porque específicamente el concebido sí encuentra parámetro de regularidad constitucional aplicable a México y concretamente y concretamente en tratados internacionales.

Sin embargo, resaltó que para efectos de interpretar un tratado la propia Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, dispone que hay que atender también al preámbulo para dar contenido y alcance a un tratado en ese sentido esta los derechos del niño que está vigente en México que reconoce o define como niño a un menor de 18 años, en ese contexto el niño sí es un sujeto protegido y el concebido entra dentro de la definición de niño, porque es demostrable desde la ciencia que es un ser humano.

Además, la abogada dijo que en el preámbulo de esta convención reitera algo que se dijo desde la declaración universal de los derechos humanos y es que la base de la justicia. La libertad y la paz se encuentra en el reconocimiento, de la dignidad de los derechos inherentes a todo miembro de la familia humana.

“Finalmente esta convención refiere que el nacimiento, no debe ser causa de distinción en materia de derechos y precisamente aquí estamos haciendo una distinción de derechos, estamos dando el carácter de sujetos de derechos y específicamente el derecho a sobrevivir a la vida al concebido”, recordó la maestrante.

Diana Gamboa Aguirre expresó que es preocupante, pero no debe ser desesperanzador para quienes ven en la vida humana un valor inherente, debe ser motivo para que se busque desde la educación y la cultura, como evidenciar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación llame derecho es una injusticia.

Te puede interesar: Mujeres mexicanas rechazan que el aborto sea una solución

Señaló que en diferentes estudios que han abordado el tema, tanto en países que han aprobado el aborto desde hace décadas, como en otros en los cuales el tema sigue en discusión, se muestra que las mujeres que se encuentran ante un embarazo no deseado o planeado presentan ambivalencia de deseos y sentimientos.

No en términos de rechazo al producto del embarazo en sí mismo, sino de cara a las experiencias personales de la mujer o de su entorno, circunstancias como: estrés elevado, dificultades asociadas a la maternidad, dificultades económicas, aspectos de violencia, crisis psicológicas y vivencias de privación o de pobreza.

“Esto es lo que se percibe como una amenaza asociada a las condiciones, lo que no significa que no deseen un hijo, sino que no desean tenerlo en esas circunstancias particulares”, comentó.