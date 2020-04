¿Son esenciales clínicas de aborto en medio de contingencia sanitaria?

Ciudad de México.- La promoción del “aborto en casa”, que algunas asociaciones y empresas realizan durante la contingencia sanitaria por el COVID-19 en nuestro país, es considerada una práctica que pone en peligro la vida de las mujeres.

Es por eso que los movimientos 40 Días por la Vida y Pasos por la Vida hicieron un llamado a las autoridades federales y a las de la Ciudad de México para suspender de manera inmediata la promoción del aborto a distancia.

Lourdes Varela, directora de 40 Días por la Vida en Iberoamérica, explicó que algunas clínicas particulares dedicadas a practicar abortos en México promueven el aborto ‘desde la comodidad de tu casa’ con pastillas abortivas y supervisión médica a distancia, lo que pone en gran riesgo la integridad de la mujer.

Lourdes Varela subrayó en que no es momento para que este tipo de negocios operen en México pues la pandemia de la COVID-19, está afectando gravemente a nuestro país y todos los esfuerzos deben estar encaminados a contrarrestar las infecciones y no a servicios no esenciales.

Por su parte, Alison González, vocera de Pasos por la Vida, consideró que este tipo de campañas son peligrosas e irresponsables, pues queda claro que el único interés es el económico, sin importar el gran riesgo que corre la mujer con este tipo de prácticas, ya de por si violentas y ahora realizadas desde casa y con supervisión a distancia.

Dijo que es un tema que alarma, pues estos medicamentos pueden causar reacciones secundarias que en ocasiones necesitan intervención inmediata.

Alison González apuntó que en días anteriores se detuvieron los abortos que se practican en las clínicas manejadas por el gobierno, sin embargo, se permite que continúe la operación de las particulares, lo que pone en mayor riesgo a las mujeres durante la contingencia con esta modalidad a distancia, pues se les deja en indefensión en caso de presentar efectos secundarios.

Nuestro llamado sigue siendo a detener los servicios de estas clínicas, por lo menos durante la contingencia sanitaria, ya sea de manera presencial o a distancia, señaló la activista.

Ambas líderes Pro Vida coincidieron en que estas campañas deben ser detenidas de inmediato al poner en riesgo a las mujeres y aún más cuando los servicios a distancia hablan de los objetivos económicos de las empresas dedicadas al aborto y no de un cuidado y solidaridad con las mujeres.