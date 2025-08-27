¿Te estás tardando? La edad ideal para casarse, tener hijos o comprar casa

Ciudad de México.- En México, cada vez es más común preguntarse: ¿a qué edad es mejor dar los grandes pasos de la vida? La ciencia habla de biología, los bancos de números y la sociedad de costumbres.
Pero en medio de todo, lo que realmente tiene más peso son los valores: amor, compromiso y la búsqueda de estabilidad familiar.
La maternidad y paternidad, entre lo biológico y lo emocional
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que entre los 20 y 29 años es cuando se registran mejores resultados en los embarazos, aunque en México, las cifras del INEGI confirman que las mujeres de entre 20 y 24 años concentran la tasa de fecundidad más alta.
“La planificación familiar es clave para reducir embarazos de alto riesgo”, destacó la Secretaría de Salud en enero de 2025.
Sin embargo, especialistas coinciden en que no todo es biología: la edad ideal también depende de la madurez emocional, la estabilidad económica y, sobre todo, de la decisión compartida en pareja.
Comprar casa: la presión de la edad y el bolsillo
Adquirir una vivienda es otro de los grandes retos. Infonavit permite solicitar crédito desde los 18 años, aunque los bancos suelen fijar como edad mínima entre los 21 y 25 años.
Alejandro Sena es un emprendedor y especialista en producto, marketing y tecnología con foco en soluciones digitales. Es originario de Rosario, Argentina, pero actualmente radica en México.
En abril de 2025, en entrevista con Newsweek Español, Sena aseguró que el mejor momento para buscar un crédito hipotecario es entre los 25 y 35 años, aunque aclaró que la edad mínima y máxima varían según la institución.
“Esto se debe a que en ese rango se combina estabilidad laboral con capacidad de pago”, destacó el también apasionado por el crecimiento de startups, medios y herramientas que mejoran la vida financiera.
Este año, Infonavit también modificó las reglas de edad máxima: los hombres podrán solicitar crédito hasta los 70 años y las mujeres hasta los 75, siempre que el plazo no rebase la suma de edad, es decir, más 75 años.
Una decisión que busca ampliar la posibilidad de tener un patrimonio propio.
Matrimonio: cada vez más tarde
Los mexicanos ya no se casan tan jóvenes como antes. Datos del INEGI muestran que, mientras en 2012 los hombres lo hacían en promedio a los 29 años y las mujeres a los 26, a partir del 2021 las cifras subieron a 33 y 30 años respectivamente.
La tendencia no se ha frenado y el Consejo Nacional de Población (Conapo) lo demostró a través de un boletín en marzo pasado.
“Los matrimonios en México se celebran cada vez en edades más avanzadas, reflejo de mayor tiempo de estudios y búsqueda de estabilidad laboral”, resaltó la Conapo en el comunicado publicado el 21 de marzo de 2025.
Aunque los números cambien, la decisión de casarse sigue siendo un acto profundamente humano.
En la práctica, muchas parejas prefieren esperar hasta sentirse seguras de que podrán formar un hogar estable y sólido.
Más que números, decisiones de vida
La pregunta sobre la “edad ideal” para casarse, tener hijos o comprar casa no tiene una sola respuesta. Sí existen rangos recomendados, pero lo determinante es la combinación entre biología, economía y madurez emocional.
En México las nuevas generaciones se toman más tiempo antes de dar esos pasos y, al final, lo que define cada decisión es la construcción de proyectos de vida con amor, respeto y compromiso.
Dignidad Humana
ONU manipula la mortalidad materna para imponer el aborto, alerta Neydy Casillas
Palabras bonitas, trampas ideológicas
Ciudad de México.- La abogada mexicana Neydy Casillas, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights (GCHR), alertó que se manipulan los datos de mortalidad materna para promover el aborto e imponer una agenda ideológica en América Latina, de cara a la próxima Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se celebrará en Ginebra del 8 al 10 de septiembre.
“Se manipula para avanzar una agenda como es la agenda feminista radical, la agenda de género y, por supuesto, el aborto”, denunció Casillas, quien advirtió que los que se discute en estos foros internacionales impacta a nuestras familias.
De Ginebra a América Latina: cuando el aborto se disfraza de “prevención”
Neydy Casillas explicó que, en distintos países de América Latina, el argumento de reducir la mortalidad materna se ha utilizado como “justificación” para legalizar el aborto.
En 2020 en Argentina, bajo el lema “Ni una menos por aborto clandestino”, se legalizó argumentando que el aborto era la principal causa de mortalidad materna.
Explicó que las cifras oficiales mostraban que el argumento era mentira: de las 245 muertes maternas del 2016 (publicadas desde 2018), el 55% fue por causas obstétricas directas (hipertensión, placenta previa, hemorragia, sepsis, etc.); el 27%, por causas obstétricas indirectas (VIH, enfermedades circulatorias, respiratorias, etc.) y en tercer lugar está el grupo de muertes por aborto, tanto espontáneo como inducido, que representa el 17%. El registro de muertes no permitía distinguir si estas habían sido por aborto inducido o espontáneo. “Pero las cifras falsas respaldaron la legalización”.
De hecho, la vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights, señaló que también se miente con la ley: “en ese país recientemente se realizó un aborto a los 8 meses de gestación, una atrocidad”, porque la ley permite el aborto después de las 14 semanas, “por violación o riesgo para la salud integral de la mujer”. En dicho caso, se descubrió que el niño por nacer no era del hombre denunciado como violador.
En Uruguay, explicó, la despenalización hasta la semana 12 se centró en el discurso de “salvar vidas” para reducir muertes maternas. Mientras que en Colombia, la Corte Constitucional basó su sentencia en la clandestinidad como causa principal de fallecimiento de mujeres.
En tanto, en Chile, el debate giró también en torno a la supuesta relación entre aborto clandestino y muertes maternas.
Casillas advirtió la importancia de que cada país investigue sus cifras reales de mortalidad materna para que no se mienta y que se revise la letra chica de los proyectos, para evitar “horrores” como los de Argentina.
Impacto en familias
La vicepresidenta de Global Center enfatizó que lo que se discute en los organismos internacionales no es un tema aislado o distante, sino que impacta directamente en las legislaciones nacionales y, por tanto, en la vida cotidiana de las familias.
“Lo que nosotros podemos pensar que es una realidad lejana, que no toca nuestras vidas, nos está gobernando. Está cambiando nuestras legislaciones y está impactando a nuestras familias”.
Casillas explicó que los debates y resoluciones de la ONU se traducen en recomendaciones que llegan a los ministerios de cada país y, sin un debate ciudadano profundo, terminan por convertirse en políticas públicas que transforman el marco legal y social.
“Estos temas se llevan, se crean en las Naciones Unidas y después se bajan a los países a través de los ministerios, y cuando menos lo pensamos, están comenzando a tomar parte estos debates en nuestros países, cuando nadie de la población estaba enterado o un grupo muy pequeño lo demandó”, subrayó.
Caballos de Troya ideológicos
Casillas también advirtió sobre el uso de términos vagos y en apariencia positivos esconden objetivos ideológicos.
“La izquierda sabe muy bien que las palabras importan. Por eso, utiliza constantemente términos vagos y bonitos —‘igualdad’, ‘cuidado’, ‘derechos sexuales y reproductivos’— que suenan bien a todos, pero esconden caballos de Troya ideológicos que ponen en riesgo la vida, la familia y la soberanía de nuestros países”, afirmó.
Para la abogada, el desafío no es solo reconocer esta manipulación, sino organizarse como sociedad para dar la batalla frente a agendas que debilitan la maternidad y a la familia.
“Es clave organizarnos, para no caer en la trampa y poder dar la batalla con claridad”, concluyó.
Celebridades
Chris Martin, cómplice de propuesta matrimonial en concierto de Coldplay
Un fan aprovechó para pedir matrimonio
Ciudad de México.- La banda Coldplay volvió a demostrar que sus conciertos son mucho más que música. Durante su presentación del pasado fin de semana en el estadio de Wembley, ante más de 80 mil personas, Chris Martin detuvo el show para ser cómplice de una propuesta de matrimonio que conmovió al público y se volvió viral en redes sociales.
El momento captado con la Kiss cam quedó grabado y fue compartido en plataformas como TikTok, donde miles de usuarios celebraron la espontaneidad del vocalista y la emoción de la pareja protagonista.
El momento romántico captado por la Kiss cam
La historia comenzó cuando un fan mostró un cartel con la frase “I want to propose her” (“Quiero proponerle matrimonio a ella”), señalando a su pareja. Martin con su característico humor realizó un improvisado “chequeo de seguridad”:
“¿Esta persona es tu pareja? ¿No es la pareja de otra persona? ¿Son primos o hermanos? ¿Eres inteligencia artificial?”, bromeó, desatando carcajadas en el estadio.
Una vez que el público confirmó entre risas la autenticidad de la pareja, Chris Martin aconsejó al joven:
“Mi hermano, aquí tienes un consejo gratis… te aconsejo que te pongas de rodillas”.
El fan se arrodilló y pidió matrimonio frente a miles de testigos. Su pareja aceptó emocionada, entre lágrimas y aplausos del público. Para sellar el instante, Martin improvisó unos versos:
“Felicidades, mi hermano y mi hermana. Espero que sean felices hasta el día en que mueran”.
Kiss cam entre el amor y los escándalos
Este episodio llega justo un mes después del llamado “escándalo del beso”, cuando la “kiss cam” de un concierto de Coldplay en Boston captó a dos ejecutivos de la empresa Astronomer, ambos casados con otras personas. El hecho se viralizó, provocó la renuncia de los involucrados y llevó a Martin a bromear sobre el incidente en sus siguientes shows.
En contraste, la propuesta en Wembley tuvo un tono romántico y festivo, consolidándose como uno de los momentos más entrañables de la gira Music of the Spheres, que continúa hasta el 8 de septiembre en Londres.
Además de la sorpresa romántica, la noche estuvo llena de clásicos como “Yellow” y “Viva La Vida”, que mantuvieron al público cantando de principio a fin. Con su capacidad de combinar música, interacción y mensajes de unidad, la agrupación liderada por Chris Martin sigue marcando huella como una de las bandas más influyentes de las últimas décadas.
El clip de Wembley nos recuerda que, más allá de los escándalos, Coldplay celebra el amor y la unión en cada escenario que pisa.
Vida y Familia
El cerebro no se jubila: claves para un envejecimiento con calidad de vida
Ciudad de México.- La memoria puede desvanecerse con los años, pero el cerebro conserva siempre la capacidad de aprender. Así lo señaló la doctora Maura Jazmín Ramírez Flores, especialista en neuropsicología.
Para ella, la clave está en mantener la mente activa, el cuerpo en movimiento y los vínculos sociales vivos.
Qué sucede en el cerebro al envejecer.
A partir de los 40 años, el organismo inicia un proceso natural de deterioro. Los músculos pierden fuerza, las articulaciones duelen y la visión se debilita. El cerebro también experimenta cambios: disminuyen las neuronas, la corteza cerebral se adelgaza y las conexiones se vuelven más lentas.
Este proceso afecta la memoria, la motricidad y los reflejos. Sin embargo, no condena al aislamiento ni a la dependencia si se adoptan medidas de prevención.
Factores que aceleran el deterioro.
La genética influye, pero no determina. La soledad, en cambio, representa un riesgo directo: las personas mayores que viven aisladas muestran menor capacidad de interacción social.
El género también juega un papel.
Diversas investigaciones revelan que las mujeres enfrentan un envejecimiento cerebral más acelerado debido a factores como violencia, sobrecarga de cuidados y acceso limitado a servicios de salud.
La diabetes, la hipertensión y el consumo elevado de alcohol completan la lista de factores que amenazan la salud cerebral.
Estrategias para un cerebro activo.
Ramírez Flores recordó que la edad no implica resignarse. Actividades sencillas pueden marcar la diferencia: caminar, practicar taichí o yoga favorece la densidad sináptica y protege las habilidades cognitivas.
La alimentación también resulta decisiva. Dietas como la mediterránea o la MIND ayudan a retrasar la degeneración neuronal al privilegiar frutas, verduras, pescado y aceite de oliva.
Leer, escribir, resolver rompecabezas o jugar dominó estimula la reserva cognitiva, mientras que dormir entre siete y nueve horas fortalece la memoria.
La hidratación es otro pilar: la falta de agua afecta la concentración y la capacidad de reacción. Finalmente, el contacto humano mantiene viva la amígdala cerebral, responsable de la regulación emocional.
Una invitación a la sociedad.
La especialista subrayó la necesidad de crear más espacios para la activación física y cognitiva de las personas mayores.
“La calidad de vida se puede mantener”, afirmó.
En sus palabras, el cerebro no se jubila: sigue aprendiendo mientras se le ofrezca la oportunidad.
México
Una lonchera saludable cambia el día de los niños en la escuela
Ciudad de México.- En este regreso a clases, la Secretaría de Salud llamó a madres y padres a preparar colaciones saludables para niñas y niños en edad escolar.
La recomendación busca mejorar su desarrollo físico y rendimiento académico.
Por ello, autoridades de salud recordaron que los alimentos procesados, ricos en azúcares y grasas saturadas, no aportan nutrientes esenciales.
Estos productos, comunes en las escuelas, afectan la concentración, la memoria y el crecimiento de los pequeños.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) subraya que una dieta inadecuada limita el aprendizaje y el desarrollo intelectual.
En México, la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA-2005 ofrece el “plato del bien comer” como guía práctica para equilibrar la alimentación infantil.
Por su parte el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reporta que la obesidad infantil aumentó de forma alarmante en las últimas dos décadas.
Hoy, entre 10% y 20% de los escolares viven con esta condición. México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, impulsada en gran parte por el consumo de refrescos.
Frente a este panorama, el Gobierno Federal puso en marcha el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria.
La iniciativa busca reducir en las escuelas el consumo de productos con bajo valor nutricional y promover alimentos frescos.
Nutriólogos sugieren que el lunch escolar no sustituya al desayuno, sino que complemente la dieta. Debe incluir opciones ligeras como fruta con yogurt bajo en grasa, sándwich con verduras o palomitas naturales.
El INSP recomienda un horario alimenticio escolar que contemple desayuno temprano, refrigerio a media mañana, comida por la tarde y cena ligera.
De esta forma se asegura que los niños mantengan energía, atención y buen ánimo durante el día.
Preparar colaciones saludables no implica gastar más.
Incorporar agua natural en lugar de refrescos, junto con alimentos frescos y variados, representa una inversión en la salud y el aprendizaje de cada estudiante.
