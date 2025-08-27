Ciudad de México.- En México, cada vez es más común preguntarse: ¿a qué edad es mejor dar los grandes pasos de la vida? La ciencia habla de biología, los bancos de números y la sociedad de costumbres.

Pero en medio de todo, lo que realmente tiene más peso son los valores: amor, compromiso y la búsqueda de estabilidad familiar.

La maternidad y paternidad, entre lo biológico y lo emocional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que entre los 20 y 29 años es cuando se registran mejores resultados en los embarazos, aunque en México, las cifras del INEGI confirman que las mujeres de entre 20 y 24 años concentran la tasa de fecundidad más alta.

“La planificación familiar es clave para reducir embarazos de alto riesgo”, destacó la Secretaría de Salud en enero de 2025.

Sin embargo, especialistas coinciden en que no todo es biología: la edad ideal también depende de la madurez emocional, la estabilidad económica y, sobre todo, de la decisión compartida en pareja.

Comprar casa: la presión de la edad y el bolsillo

Adquirir una vivienda es otro de los grandes retos. Infonavit permite solicitar crédito desde los 18 años, aunque los bancos suelen fijar como edad mínima entre los 21 y 25 años.

En abril de 2025, en entrevista con Newsweek Español, Sena aseguró que el mejor momento para buscar un crédito hipotecario es entre los 25 y 35 años, aunque aclaró que la edad mínima y máxima varían según la institución.

“Esto se debe a que en ese rango se combina estabilidad laboral con capacidad de pago”, destacó el también apasionado por el crecimiento de startups, medios y herramientas que mejoran la vida financiera.

Este año, Infonavit también modificó las reglas de edad máxima: los hombres podrán solicitar crédito hasta los 70 años y las mujeres hasta los 75, siempre que el plazo no rebase la suma de edad, es decir, más 75 años.

Una decisión que busca ampliar la posibilidad de tener un patrimonio propio.

Matrimonio: cada vez más tarde

Los mexicanos ya no se casan tan jóvenes como antes. Datos del INEGI muestran que, mientras en 2012 los hombres lo hacían en promedio a los 29 años y las mujeres a los 26, a partir del 2021 las cifras subieron a 33 y 30 años respectivamente.

La tendencia no se ha frenado y el Consejo Nacional de Población (Conapo) lo demostró a través de un boletín en marzo pasado.

“Los matrimonios en México se celebran cada vez en edades más avanzadas, reflejo de mayor tiempo de estudios y búsqueda de estabilidad laboral”, resaltó la Conapo en el comunicado publicado el 21 de marzo de 2025.

Aunque los números cambien, la decisión de casarse sigue siendo un acto profundamente humano.

En la práctica, muchas parejas prefieren esperar hasta sentirse seguras de que podrán formar un hogar estable y sólido.

Más que números, decisiones de vida

La pregunta sobre la “edad ideal” para casarse, tener hijos o comprar casa no tiene una sola respuesta. Sí existen rangos recomendados, pero lo determinante es la combinación entre biología, economía y madurez emocional.

En México las nuevas generaciones se toman más tiempo antes de dar esos pasos y, al final, lo que define cada decisión es la construcción de proyectos de vida con amor, respeto y compromiso.

