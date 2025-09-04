Tener un celular antes de los 13 años daña la salud emocional, revela estudio

Ciudad de México.- Un nuevo estudio global reveló que: los niños que recibieron un teléfono celular antes de los 13 años enfrentan mayores riesgos para su salud mental en la adultez.
La revista científica Journal of Human Development and Capabilities publicó una investigación con datos de más de 100 mil jóvenes de distintos países.
Los hallazgos mostraron que quienes tuvieron su primer teléfono inteligente a los 12 años o antes son más propensos a presentar pensamientos suicidas, agresividad y desconexión con la realidad.
Entre los jóvenes de 18 a 24 años, los investigadores observaron baja autoestima y fragilidad emocional como efectos persistentes del uso temprano del celular.
Además, el estudio encontró un patrón diferenciado entre géneros.
Las mujeres que usaron celular antes de los 13 años reportaron menos autoestima y menor resiliencia emocional.
Los hombres mostraron mayor inestabilidad, pérdida de confianza y dificultades para expresar empatía.
El papel de las redes sociales
Un análisis complementario realizado por Sapien Labs, organización encabezada por la neurocientífica de Stanford Tara Thiagarajan, subrayó el impacto del acceso temprano a redes sociales.
El uso de estas plataformas explicó cerca del 40 % de la relación entre la exposición temprana y los problemas de salud mental posteriores.
El informe detalló que este acceso también se relacionó con el 13 % de los conflictos familiares, el 10 % de los casos de ciberacoso y el 12 % de los trastornos del sueño.
Según el documento, los algoritmos de las plataformas amplifican contenidos dañinos, mientras que las comparaciones constantes y la falta de descanso afectan el bienestar emocional de los niños.
“El impacto es especialmente dañino en los niños debido a su vulnerabilidad y falta de experiencia en el mundo”, advirtió el informe.
Una mirada positiva hacia el futuro.
El estudio invita a reflexionar sobre la importancia de proteger la infancia en la era digital.
Padres, educadores y sociedad pueden acompañar a los menores en un uso más consciente y equilibrado de la tecnología.
ARH
México
Cuando los hermanos educan: reglas, límites y responsabilidades en el hogar
Ciudad de México.— La relación con los hermanos es, en la mayoría de los casos, la más duradera a lo largo de la vida. Antes que la pareja y antes que los hijos, son los hermanos quienes comparten los primeros recuerdos y quienes, tras la partida de los padres, permanecen como lazos más sólidos. Así lo explica Edgardo Piedra, mentor matrimonial y familiar y director general de Yorkín School, al reflexionar sobre el papel de los hermanos en la formación de la persona y en la construcción de la vida familiar.
La primera escuela de convivencia
Edgardo Piedra subraya que la familia es la primera escuela donde se aprende a convivir, y en ella los hermanos ocupan un lugar central. Son los primeros compañeros de vida, aquellos con quienes se comparte la infancia y con quienes se establecen los primeros acuerdos y diferencias.
Las dinámicas varían según la etapa de desarrollo. Entre los 0 y 5 años los niños tienden a ser posesivos y poco dispuestos a compartir. De los 5 a los 11 años aparece con fuerza la idea de justicia, mientras que en la adolescencia predomina la búsqueda de identidad y autonomía. En esa etapa suele pedirse al hermano mayor que cuide a los menores, aunque él mismo se encuentra en pleno proceso de afirmar su individualidad.
El hermano cuidador en el hogar
El mentor matrimonial y familiar dijo que las circunstancias familiares llevan en ocasiones a que el hermano mayor quede a cargo de los más pequeños, mientras los padres deben ausentarse por motivos de trabajo. Piedra reconoce que no siempre es una situación deseada, pero responde a la realidad cotidiana de muchas familias.
En estos casos, recomienda que los padres establezcan reglas claras y que quede explícito que la responsabilidad final recae siempre en ellos. Los hermanos mayores pueden asumir tareas de cuidado durante tiempos específicos, pero sin ser sobrecargados con funciones que no les corresponden. Al mismo tiempo, los hermanos menores deben aprender a corresponder a esa responsabilidad con pequeños gestos de autonomía en la vida doméstica.
Conflictos y aprendizajes entre hermanos
Edgardo Piedra afirma que los conflictos forman parte natural de la convivencia y que, mientras no se ponga en riesgo la integridad física, emocional o espiritual de alguno de los hijos, es positivo que los hermanos aprendan a resolver sus diferencias de manera autónoma.
Cuando el desacuerdo se convierte en agresión o amenaza contra el más débil, entonces sí corresponde la intervención de los padres. Sin embargo, en la mayoría de los casos es enriquecedor que los hijos lleguen a acuerdos propios, porque ese aprendizaje será útil en su vida adulta, en el trabajo y en la relación de pareja.
Piedra define la relación entre hermanos como una escuela de negociación, donde se aprende que si uno gana, todos pueden ganar. La familia, dice, debe entenderse como un equipo en el que cada miembro aporta al bienestar común.
Los errores más comunes de los padres
Entre los errores frecuentes al mediar entre hermanos, Piedra menciona la sobreprotección, especialmente hacia el menor, y la falta de límites claros. No siempre el hijo menor es la víctima ni el mayor quien lleva ventaja. Los temperamentos y las personalidades influyen en la manera en que se desarrollan los conflictos.
Los límites, añade, son necesarios porque marcan caminos y consecuencias, elementos fundamentales para el desarrollo. Son además una preparación para la vida adulta, donde cada decisión tiene efectos y responsabilidades.
El tema del hijo favorito
Un estudio realizado por la Universidad de Cornell encontró que tres de cada cuatro padres reconocen haber tenido un hijo favorito. Piedra considera que cada hijo ocupa un lugar especial y diferente en el corazón de los padres, y que no se trata de favoritismo sino de atender a las necesidades de cada momento.
Un hijo que atraviesa una ruptura sentimental, una dificultad académica o un problema personal requiere más atención temporalmente. Esa cercanía no significa preferencia permanente, sino respuesta a una situación concreta que exige mayor apoyo.
Roles que marcan la vida
El hermano mayor suele asumir la responsabilidad del cuidado. El hermano del medio puede encontrarse en la posición de mediador o de equilibrio. El menor, con frecuencia, recibe atenciones adicionales, pero también enfrenta el reto de conquistar autonomía. Todos estos roles, según Piedra, configuran la manera en que se desarrolla la vida familiar y se fortalecen los lazos de fraternidad.
La relación entre hermanos es un lazo que atraviesa la infancia, la adolescencia y la vida adulta. Puede transformarse en complicidad, en apoyo o en reto constante, pero siempre permanece como una huella profunda. Preparar a los hijos para entender la diversidad de roles, resolver conflictos y asumir responsabilidades en equilibrio con su edad y madurez es, en palabras de Edgardo Piedra, una tarea de la familia como primera escuela de vida.
ebv
Cine
“Carlo Acutis, el Influencer de Dios”, la película llegará a colegios, parroquias y al papa León XIV
Ciudad de México.— El productor mexicano Juan Carlos Carredano será recibido por el papa León XIV en el Vaticano, donde le entregará personalmente el cortometraje animado “Carlo Acutis: El Influencer de Dios“. La cita será el 10 de septiembre, tres días después de la canonización del joven italiano que se convertirá en el primer santo millennial.
La entrega representa un acontecimiento inédito, pues será la primera vez que el Santo Padre reciba una producción animada sobre un nuevo santo, realizada para transmitir valores de fe, dignidad humana y defensa de la vida a las nuevas generaciones.
Una película con mensaje universal
El cortometraje, de 30 minutos de duración, fue producido por CCC of America, de la que Carredano es director general y que desde Estados Unidos genera contenidos positivos y familiares.
La obra busca acercar a los adolescentes a la Eucaristía, la amistad con Dios y la solidaridad con los más necesitados, valores que guiaron la vida de Carlo Acutis.
“Presentarle esta película al Santo Padre es un regalo para la Iglesia y para el mundo. Lo más importante es que los jóvenes puedan verla y vivir lo que Carlo transmitía: el amor a las almas, el amor a la Eucaristía y el amor a los demás”, destacó Carredano, en entrevista para siete24.mx.
Un regalo de cumpleaños que se transformó en misión
El productor y realizador comentó que la confirmación del encuentro con el sumo pontífice llegó el 11 de julio, día de su cumpleaños, a través de una carta de la Prefectura de la Casa Pontificia.
“Fue un regalo increíble. Me siento honrado porque soy de los primeros mexicanos que tendrán la oportunidad de presentar una película directamente al Santo Padre”, resaltó.
La canonización de Carlo Acutis, programada para el 7 de septiembre en la Plaza de San Pedro, reunirá a miles de fieles.
El cuerpo del joven se encuentra en Asís, pero para la ceremonia se presentará como reliquia su corazón, órgano que permaneció intacto tras su muerte en 2006.
Estreno en plataformas y proyecciones comunitarias
La película se estrenará en Famflix, plataforma digital de contenidos familiares en español, y en Formed, su equivalente en Estados Unidos y, posteriormente, llegará a otros espacios, aunque Carredano aclaró que se facilitarán funciones en colegios y parroquias.
“Cualquier institución que desee proyectarla puede contactarnos y con mucho gusto les apoyamos para que la vean”, aseguró.
Aunque no está pensada para salas comerciales por su duración, el productor adelantó que podrían organizarse exhibiciones especiales junto con otras de sus producciones, como San Francisco de Asís o Lukas.
Carlo Acutis, modelo para la juventud
El joven italiano, fallecido a los 15 años por leucemia, dejó una profunda huella al documentar milagros eucarísticos y promover la fe a través de internet.
Su madre, Antonia Salzano, ha reiterado en distintas ocasiones que el mensaje de su hijo se centra en la Eucaristía y la vida familiar con sentido cristiano.
Carredano, quien conserva una reliquia de primer grado de Carlo, un mechón de cabello entregado por su madre, asegura que el mensaje de la película es claro: la santidad está al alcance de todos.
“Carlo era un niño como cualquiera. Lo extraordinario fue cómo vivió lo ordinario: ayudar a los pobres, asistir a misa diaria y usar los medios para evangelizar”, resaltó.
La canonización de Carlo Acutis, junto con Pier Giorgio Frassati, marcará un momento histórico para la Iglesia y la entrega de este cortometraje animado al papa León XIV se convierte en un símbolo de cómo el cine y la cultura pueden servir a la fe, la familia y la defensa de la vida.
GDH
México
Hermanos: compañeros de vida que enseñan a amar y reconciliarse
Ciudad de México.— La relación entre hermanos es uno de los vínculos más intensos y permanentes que puede experimentar una persona. No solo se trata de compartir la infancia, sino de un lazo que acompaña la construcción de la identidad y marca la forma en que cada individuo se relaciona con el mundo.
Un lazo que permanece en el tiempo
La especialista en neurociencia y maestra de Educación Infantil, Eliana Delacour, explica que los hermanos son los primeros compañeros de vida después de los padres. Con ellos se aprende a socializar, negociar, competir y reconciliarse. Este espacio de convivencia se convierte en la primera escuela emocional, donde se forjan habilidades que después se trasladan al ámbito laboral, social y familiar.
El vínculo fraterno también influye en la autoestima y en la manera de afrontar los conflictos. Las experiencias compartidas a lo largo de la vida marcan la forma en que cada uno observa el entorno, construye su mirada personal y se prepara para los futuros roles de maternidad o paternidad.
El papel de la familia en la unión de hermanos
La familia cumple un rol decisivo para que el lazo entre hermanos se fortalezca con amor y respeto. Entre las acciones que pueden favorecer una buena relación se encuentran:
Impulsar la comunicación en el hogar con escucha activa
Atender las necesidades individuales de cada hijo con tiempos exclusivos
Fomentar el compañerismo, los juegos y las experiencias compartidas
Evitar comparaciones que generen rivalidad y competitividad negativa
Dar espacio para que los hermanos resuelvan sus diferencias con autonomía, interviniendo solo como mediadores cuando sea necesario
Brindar herramientas de resolución de conflictos de forma constructiva
De acuerdo con Eliana Delacour, esstas prácticas permiten que cada hijo se sienta valorado y comprendido, sin perder de vista que cada uno es único e irrepetible.
Un vínculo que enseña para toda la vida
La especialista detalló que el amor entre hermanos no se impone, se cultiva. La convivencia diaria, acompañada de comunicación y respeto, da forma a una relación que suele trascender la infancia y mantenerse a lo largo de los años.
“Amor, comunicación y respeto son la clave para que el vínculo entre hermanos perdure en el tiempo”, resume Delacour.
La relación fraterna, con sus luces y sombras, es una de las primeras lecciones de vida. En ella se aprende a compartir, a confrontar, a reconciliarse y, sobre todo, a acompañar.
ebv
México
Agua en la vida del bebé: cuándo y cómo comenzar
Ciudad de México.— El momento en que un bebé inicia su alimentación complementaria a los seis meses abre un mundo de descubrimientos. Entre nuevos sabores y texturas, aparece una necesidad vital: la incorporación del agua como parte de su dieta diaria, una práctica que favorece su salud y que lo acompañará durante toda su vida.
La leche materna y la transición a nuevos líquidos
Desde el nacimiento, la leche materna es la fuente principal de hidratación. Sin embargo, cuando se integran nuevos alimentos el organismo del bebé requiere líquidos adicionales. El agua ayuda a que la digestión sea más ligera, previene el estreñimiento, regula la temperatura corporal y contribuye al buen funcionamiento de los riñones, sobre todo en climas cálidos donde la pérdida de líquidos es mayor.
“Introducir pequeñas cantidades de agua desde pequeños también marca el inicio de un hábito importante que debe continuar a lo largo de su crecimiento”, mencionó Carolina Muñiz, experta en nutrición de agua Gerber.
Cantidades seguras y progresivas
La Organización Mundial de la Salud recomienda que a partir de los seis meses los bebés consuman entre 60 y 120 mililitros de agua pura al día. Esta cantidad puede ajustarse según las condiciones del clima y las necesidades de cada niño. El inicio debe ser gradual y nunca debe sustituir la leche materna, que continúa siendo el alimento fundamental durante el primer año.
Agua libre de sodio, la elección adecuada
La maduración de los riñones en los primeros meses de vida exige cuidados especiales. El exceso de sodio puede ser dañino para su salud renal y cardiovascular, por lo que es fundamental elegir agua libre de este mineral. La sal que ya contienen la leche y los alimentos naturales es suficiente para el organismo del bebé, por lo que se recomienda evitar cualquier adición de sodio hasta cumplir al menos un año.
Señales de hidratación en los bebés
Observar al pequeño es clave para identificar su nivel de hidratación. Pañales húmedos de manera constante, lágrimas al llorar, piel suave, buen descanso y menor irritabilidad son señales de que está recibiendo suficiente líquido.
Hábitos que se construyen desde la infancia
Los hábitos de hidratación se consolidan con repetición y ejemplo. Ofrecer agua pura en horarios regulares, después de la comida o durante el juego, y evitar bebidas azucaradas, ayuda a que el bebé reconozca el agua como su bebida principal. Endulzarla o sustituirla por otras opciones puede generar una preferencia por el sabor dulce desde edades tempranas y aumentar riesgos de salud en el futuro.
ebv
