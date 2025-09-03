Teo González y los momentos que marcaron su fe en Dios

Ciudad de México.— La vida de Teo González, conocido como el “comediante de la cola de caballo”, está llena de risas, pero también de encuentros profundos con la fe católica. Detrás de los escenarios, el artista ha vivido experiencias espirituales que lo marcaron para siempre y que hoy comparte como testimonio de confianza en Dios.
“Que Dios te Bendiga, porque bendecir es bien decir, que Dios hable bien de ti”.
Un sueño que lo preparó para despedir a su padre
Teófilo González Muñoz recuerda con claridad los últimos días de su padre. Su estado de salud era delicado y la familia intuía lo inevitable. Una noche, el comediante soñó que veía a un hombre muy delgado recostado en una cama alta, con una camisa casi blanca. No podía verle el rostro, pero aquel perfil lo llenaba de inquietud.
El sueño cambió de escenario y se encontró dentro de una iglesia en León, Guanajuato, sumido en una tristeza profunda. Mientras permanecía sentado en una banca, sintió unas manos cálidas sobre su cabeza. Al voltear, vio que se trataba del Cristo del altar. No hubo palabras, solo una sonrisa que le transmitió una paz desconocida.
Consuelo de Cristo
Días después, la escena de su sueño se volvió real. Su padre vestía una camisa similar a la que había visto dormido. Poco después recibió la llamada: su papá había muerto. El dolor lo sorprendió en medio de una presentación. Al intentar subir al escenario para cumplir con el público, no pudo contenerse y anunció entre lágrimas que no podía continuar.
En medio de la pérdida, volvió al recuerdo del sueño y entendió aquel gesto de Cristo como un mensaje de consuelo y compañía en un momento difícil de su vida.
La Biblia y un mensaje directo
En otra etapa, Teo enfrentó un problema personal que parecía no tener solución. Había intentado resolverlo por sus propios medios durante meses, hasta que un día se rindió ante Dios y entregó su carga en oración.
En ese momento tomó una Biblia que encontró en una habitación de hotel. La abrió al azar y posó el dedo en un versículo. Para su sorpresa, lo primero que leyó fue: “Querido Teófilo”. Aquellas palabras lo conmovieron hasta las lágrimas, pues sintió que Dios le hablaba directamente.
Días después, relatando lo ocurrido a unos amigos, repitió el gesto con otra Biblia. Volvió a abrir en el mismo capítulo del libro de los Hechos. Aunque el mensaje ya no era personal, la experiencia reforzó su certeza de que no había sido casualidad.
El problema que lo agobiaba se resolvió en apenas dos semanas. Para Teo, aquello fue la prueba de que cuando se pone atención a la voz de Dios, Él se manifiesta en lo cotidiano.
Gracias a Dios
Teo González confiesa que cada mañana al abrir los ojos da gracias a Dios. Su historia, más allá de la fama y los escenarios, refleja la experiencia de un hombre que ha encontrado en la fe católica la fuerza para enfrentar la pérdida y la esperanza para resolver las pruebas de la vida.
Caso Sasha Sokol abre otro precedente: abuso infantil debe repararse y no prescribe
Sobrevivientes pueden reclamar indemnización sin límite de tiempo
Ciudad de México.- Sasha Sokol compartió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un nuevo criterio obligatorio que marca un parteaguas en la protección de la infancia y la reparación del daño en casos de abuso sexual infantil, esto derivado del precedente que su caso ha sentado en la impartición de justicia para sobrevivientes de violencia sexual.
El 1 de septiembre de 2025 entraron en vigor dos tesis de jurisprudencia que obligan a jueces y tribunales del país a reconocer que las víctimas tienen derecho a exigir indemnización por abuso sexual sin límite de tiempo, aún cuando los hechos hayan ocurrido décadas atrás.
Este cambio se deriva del caso de la cantante Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano, proceso judicial que expuso la necesidad de replantear la forma en que México protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente a delitos sexuales.
Relación impropia con menores es violencia sexual y es delito
La SCJN, en la tesis 200/2025 determina que las relaciones impropias entre adultos y menores constituyen violencia sexual y, por lo tanto, un hecho ilícito que genera la obligación de reparar el daño.
Este criterio deja claro que las víctimas de abuso no deben enfrentar dudas sobre la naturaleza de lo que vivieron ni obstáculos legales para buscar justicia.
La justicia no prescribe para las víctimas
Además, la Suprema Corte establece que la acción civil para reclamar indemnización es imprescriptible. Es decir, la víctima puede acudir a los tribunales en cualquier momento de su vida, sin importar cuántos años hayan pasado desde los hechos, dicta en la tesis 201/2025.
De lo contrario, advierte la Corte, se violaría el derecho fundamental de acceso a la justicia. Esta resolución reconoce que las secuelas del abuso sexual infantil son profundas y permanentes, por lo que el tiempo no puede convertirse en un obstáculo para la reparación.
El caso Sasha Sokol como referente
En junio pasado, la SCJN ratificó la condena civil contra el productor Luis de Llano, reconoció el abuso cometido cuando Sasha Sokol tenía 14 años. La cantante celebró públicamente el fallo como una victoria no solo personal, sino para todas las víctimas de violencia sexual infantil.
Su testimonio y proceso judicial abrieron el debate nacional sobre la imprescriptibilidad de estos delitos y sentaron las bases para que la Corte emitiera ahora estas dos tesis que se convierten en criterio obligatorio.
Un legado de justicia y dignidad humana
Estas resoluciones fueron aprobadas en la última sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte antes de su renovación. Dejan como legado un marco jurídico más humano, que reconoce la dignidad de las víctimas y la urgencia de reparar el daño, sin importar cuánto tiempo haya pasado.
Para las familias mexicanas, representa una señal clara: el abuso sexual infantil nunca debe quedar impune y el derecho de los niños y niñas a la justicia es irrenunciable.
Cultura
Hermanos Isaac y Esteban Hernández se reúnen y brillan en Despertares 2025
La gala de ballet en el Auditorio Nacional
Ciudad de México.- La danza volvió a poner a México en el centro de la escena internacional con Despertares 2025, la gala dirigida por el bailarín mexicano Isaac Hernández que reunió a los máximos exponentes del ballet y la danza contemporánea el sobre el escenario del Auditorio Nacional. La función tuvo un sello entrañable: el talento compartido de los hermanos Isaac y Esteban Hernández, quienes bailaron en distintos momentos del programa y fueron recibidos con el mismo entusiasmo por el público mexicano.
Los hermanos Isaac y Esteban, orgullo de México
Aunque no compartieron un mismo número, la presencia de ambos en un escenario de esta magnitud fue una de las postales más significativas de la velada. Isaac, bailarín principal del American Ballet Theatre, abrió la gala con una interpretación de Giselle que ya había marcado su debut en el Metropolitan Opera House de Nueva York meses atrás.
Por su parte, Esteban Hernández, primer bailarín del San Francisco Ballet, conquistó a la audiencia con una ejecución llena de fuerza y elegancia que confirmó su lugar como una de las figuras emergentes más sólidas en la danza mundial.
El público reconoció en ambos no solo el talento individual, sino también la historia de una familia mexicana que, desde el patio de su casa en Guadalajara, supo acompañar y respaldar los sueños de sus hijos hasta convertirlos en referentes internacionales.
Despertares trasciende a la danza
Despertares no fue únicamente una gala de lujo, sino una auténtica celebración de la danza como lenguaje universal. Estrellas de Europa, Asia y Estados Unidos compartieron el escenario en piezas que entrelazaron ballet clásico, contemporáneo y música en vivo, confirmando el carácter global del proyecto que Isaac Hernández impulsa desde hace más de una década.
Pero lo que más conmovió fue el sentido humano detrás de la producción. Los asistentes destacaron el esfuerzo de Isaac por acercar a México espectáculos de primer nivel y, al mismo tiempo, inspirar a las nuevas generaciones con conferencias, clases magistrales y actividades formativas.
México en el mapa cultural del mundo
La respuesta del público fue contundente: ovaciones de pie, mensajes en redes sociales y un ambiente de orgullo compartido. Con esta edición, Despertares volvió a demostrar que México puede ser sede de espectáculos del más alto nivel artístico, pero también que el talento florece cuando encuentra raíces sólidas en la familia.
Cine
“La maestra Violet”: cine francés para reflexionar en familia
Como parte del 29 Tour de Cine Francés
Ciudad de México.- El próximo 11 de septiembre inicia el 29º Tour de Cine Francés, una de las citas más esperadas del calendario cultural en México, que este año trae siete películas inéditas a 76 ciudades del país. Entre ellas destaca La maestra Violet (Louise Violet), una conmovedora historia inspirada en hechos reales que invita a reflexionar sobre el valor de la educación y que se presenta como una opción ideal para disfrutar en familia.
La maestra Violet, una historia de coraje y esperanza
Dirigida por Éric Besnard y protagonizada por Alexandra Lamy, la cinta se sitúa en la Francia rural de 1889, cuando Louise Violet, una joven maestra parisina, es enviada a un pueblo para implementar la primera escuela gratuita y obligatoria. Su llegada despierta desconfianza en los habitantes y resistencia en el alcalde, pero también abre la puerta a nuevas oportunidades para los niños de la comunidad.
La película muestra con sensibilidad la lucha de una mujer que, en medio de obstáculos, defiende el derecho de todos los pequeños a recibir educación. Aunque ambientada en el siglo XIX, la trama toca fibras actuales: la importancia de los maestros, la necesidad de unir fuerzas entre comunidad y familia, y la certeza de que la educación es clave para el futuro de cualquier sociedad.
Cine accesible y cercano a la vida cotidiana
Para Sofía Llorente, vocera del Tour de Cine Francés, La maestra Violet es una de las películas que no se deben perder en esta edición, especialmente si se busca una opción para ver en familia, destacó en entrevista con Siete24.mx.
“Te recomiendo Los colores del tiempo, y si vas a ir con los más chiquitos vayan a ver La maestra Violeta. Es la historia de la primera escuela en Francia, cuando la educación se convirtió en un derecho y no en un privilegio”.
Llorente explicó además que el cine francés conecta con el público porque cuenta historias cercanas y humanas: “Son películas en las que uno puede decir: eso me pudo haber pasado a mí. Tienen la capacidad de encontrar lo extraordinario en lo ordinario”.
Las películas que no te debes perder
Los colores del tiempo es la cautivadora historia de una familia cuyo destino se entrelaza con el nacimiento del París moderno y del movimiento impresionista.
Mientras que Los lazos que nos unen es la historia e Sandra, una mujer que disfruta plenamente de su trabajo y de su independencia, se ve envuelta en una situación inesperada que la lleva a compartir la vida de su vecino y sus dos hijos. Poco a poco y contra todo pronóstico, Sandra se encariña con esta familia adoptiva formando una hermosa relación en la que todos deberán aprender a respetar los límites de los demás.
El 29º Tour de Cine Francés se realizará del 11 de septiembre al 15 de octubre en más de 210 salas de cine de todo el país, incluyendo las cadenas Cinépolis y salas independientes. La muestra incluirá también películas de cineastas como François Ozon y Cédric Klapisch, así como el debut en la dirección del actor Daniel Auteuil.
Con casi tres décadas de historia, el Tour se ha consolidado como una institución en la agenda cultural mexicana, acercando a miles de familias a historias que entretienen, emocionan y dejan un mensaje. Este año, La maestra Violet promete ser la opción más entrañable para compartir con los hijos y reflexionar juntos sobre la importancia de la escuela, la familia y los valores.
Celebridades
¿Dónde está Dios? El testimonio de Kalimba sobre el amor verdadero
Ciudad de México.— El cantante mexicano Kalimba Kadjhaly Marichal Ibar, conocido en el mundo artístico como Kalimba, compartió su visión sobre Dios y la fe. Con un lenguaje sincero, relató cómo su encuentro con lo divino le permitió replantear su vida, comprender el verdadero sentido del amor y reconocer la importancia de la ética en cada decisión.
¿Dónde está Dios?
Durante el Podcast de Javier Paniagua, le preguntaron a Kalimba ¿dónde está Dios? Y recordó que la Biblia define a Dios de manera contundente: “Dios es amor”. Explicó que no se trata de un ser que solo da o pide amor, sino que su esencia misma es amor.
El interprete de Tocando Fondo, indicó que la presencia divina se hace visible en cada acción movida por un amor genuino, que no busca recompensa y que tiene como propósito el bien del otro. Para él, el amor verdadero no es egoísta, da sin esperar y llena de plenitud a quien lo practica.
Amor al prójimo
En su reflexión, citó amar a Dios con todo el corazón, con la mente, el alma y las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Explicó que cuando una persona ama, no daña, ya que nadie busca lastimarse a sí mismo. Sin embargo, reconoció que hay quienes se autodestruyen física y emocionalmente, lo que lo llevó a preguntarse si realmente sabía amarse.
Aprendizaje desde la experiencia personal
Kalimba habló sobre su vida en años pasados, marcada por la vida nocturna, reuniones y consumo frecuente de alcohol. Planteó una pregunta que se hizo a sí mismo: “Si un médico analizara mi cuerpo, ¿diría que me amo?”. Reconoció que la respuesta era negativa y que esa conclusión lo llevó a reconocer que no podía amar a otros sin antes aprender a amarse a sí mismo. Según explicó, ese aprendizaje llegó a través de su relación con Dios, a quien considera la fuente del amor puro.
La diferencia entre el Dios verdadero y el ego
El cantante expuso una reflexión sobre la fe que lo acompañó durante mucho tiempo. Mencionó que muchas personas aseguran creer en Dios, pero en realidad moldean una imagen a su conveniencia. Para Kalimba, cuando alguien dice “creo en mi Dios”, en realidad está construyendo una versión personal que responde al ego y no al Creador. En su experiencia, Dios no puede estar subordinado a la voluntad humana, porque de lo contrario dejaría de ser Dios.
La Biblia como guía constante
Kalimba relató que su acercamiento a la fe lo llevó a comprobar en la práctica lo que la Biblia enseña. Explicó que cada vez que sigue sus consejos, encuentra resultados concretos en su vida. Describió a las Escrituras como un libro que no falla y que funciona como guía de un padre amoroso que orienta día con día, aunque respeta siempre el libre albedrío de cada persona.
Un camino de fe en medio de contrastes familiares
El cantante recordó que creció en una familia marcada por diferentes visiones sobre Dios. Su padre era ateo y su madre católica. En ese contexto, dijo haber enfrentado cuestionamientos de quienes consideran que creer en Dios es una muestra de debilidad. Pese a ello, señaló que fue el primero en su familia en abrazar la fe cristiana, buscando a Dios no desde lo que él mismo había decidido que debía ser, sino preguntándole directamente quién es.
Ética y temor a Dios como principios de vida
Kalimba también habló de la importancia de la ética en su vida personal y profesional. Recordó que sus padres le transmitieron valores firmes, pero añadió que el respeto a Dios lo lleva a actuar con coherencia. Para él, sería contradictorio obrar de manera antiética y después pedir ayuda a Dios. Por esa razón, procura mantener una conducta recta que refleje su fe.
La fe como relación y no como religión
El intérprete explicó que su visión sobre Dios no se limita a pertenecer a una religión en particular. La definió como una relación viva, semejante a la experiencia de estar enamorado. Según sus palabras, Dios lo creó por amor y lo creó para amar, por lo que toda acción de su vida debe tener como base ese principio.
