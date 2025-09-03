Teo González y los momentos que marcaron su fe en Dios

Ciudad de México.— La vida de Teo González, conocido como el “comediante de la cola de caballo”, está llena de risas, pero también de encuentros profundos con la fe católica. Detrás de los escenarios, el artista ha vivido experiencias espirituales que lo marcaron para siempre y que hoy comparte como testimonio de confianza en Dios.

“Que Dios te Bendiga, porque bendecir es bien decir, que Dios hable bien de ti”.

Un sueño que lo preparó para despedir a su padre

Teófilo González Muñoz recuerda con claridad los últimos días de su padre. Su estado de salud era delicado y la familia intuía lo inevitable. Una noche, el comediante soñó que veía a un hombre muy delgado recostado en una cama alta, con una camisa casi blanca. No podía verle el rostro, pero aquel perfil lo llenaba de inquietud.

El sueño cambió de escenario y se encontró dentro de una iglesia en León, Guanajuato, sumido en una tristeza profunda. Mientras permanecía sentado en una banca, sintió unas manos cálidas sobre su cabeza. Al voltear, vio que se trataba del Cristo del altar. No hubo palabras, solo una sonrisa que le transmitió una paz desconocida.

Consuelo de Cristo

Días después, la escena de su sueño se volvió real. Su padre vestía una camisa similar a la que había visto dormido. Poco después recibió la llamada: su papá había muerto. El dolor lo sorprendió en medio de una presentación. Al intentar subir al escenario para cumplir con el público, no pudo contenerse y anunció entre lágrimas que no podía continuar.

En medio de la pérdida, volvió al recuerdo del sueño y entendió aquel gesto de Cristo como un mensaje de consuelo y compañía en un momento difícil de su vida.

La Biblia y un mensaje directo

En otra etapa, Teo enfrentó un problema personal que parecía no tener solución. Había intentado resolverlo por sus propios medios durante meses, hasta que un día se rindió ante Dios y entregó su carga en oración.

En ese momento tomó una Biblia que encontró en una habitación de hotel. La abrió al azar y posó el dedo en un versículo. Para su sorpresa, lo primero que leyó fue: “Querido Teófilo”. Aquellas palabras lo conmovieron hasta las lágrimas, pues sintió que Dios le hablaba directamente.

Días después, relatando lo ocurrido a unos amigos, repitió el gesto con otra Biblia. Volvió a abrir en el mismo capítulo del libro de los Hechos. Aunque el mensaje ya no era personal, la experiencia reforzó su certeza de que no había sido casualidad.

El problema que lo agobiaba se resolvió en apenas dos semanas. Para Teo, aquello fue la prueba de que cuando se pone atención a la voz de Dios, Él se manifiesta en lo cotidiano.

Gracias a Dios

Teo González confiesa que cada mañana al abrir los ojos da gracias a Dios. Su historia, más allá de la fama y los escenarios, refleja la experiencia de un hombre que ha encontrado en la fe católica la fuerza para enfrentar la pérdida y la esperanza para resolver las pruebas de la vida.

