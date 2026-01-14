Trabajar y acompañar: la jornada de miles de madres de familia

Ciudad de México.- La historia de Andy Borregales en la NFL comienza mucho antes de su llegada a los New England Patriots. Inicia en una decisión familiar tomada en Caracas en 2004, cuando sus padres resolvieron dejar Venezuela y emigrar a Estados Unidos con sus hijos, entre ellos Andy, que entonces tenía apenas un año de edad.

Como millones de familias venezolanas, los Borregales salieron del país en busca de estabilidad y oportunidades. Se establecieron en Florida, donde Andy creció, estudió y encontró en el deporte un espacio de formación personal y familiar.

El futbol americano apareció con el paso del tiempo, primero como una actividad escolar y después como un proyecto de vida.

Andy nació en Caracas el 2 de enero de 2003, pero su infancia y adolescencia transcurrieron en Estados Unidos.

Aunque su desarrollo fue fuera de Venezuela, el origen familiar ha estado presente de forma constante, tanto en su discurso como en su vida cotidiana, marcada por la cercanía con sus padres y con su hermano José.

“Mi familia tuvo que salir de Venezuela buscando tranquilidad. Esa decisión cambió todo para nosotros”, comentó Borregales en entrevista con Univisión Deportes.

La familia como base del camino deportivo

El primer contacto de Andy Borregales con el futbol americano estuvo influido por su hermano mayor, José, quien inició su carrera como pateador antes que él.

La experiencia de José en el ámbito colegial permitió que Andy conociera de cerca la exigencia del deporte y tomara la decisión de enfocarse en las patadas de precisión.

La dinámica familiar fue clave durante ese proceso. Los entrenamientos, los traslados y las competencias formaron parte de una rutina compartida, donde el acompañamiento fue constante.

Andy dejó el soccer y se concentró en el futbol americano durante su etapa escolar, siempre con el respaldo de su familia.

En la Universidad de Miami, Borregales se consolidó como el pateador titular del programa. Cerró su carrera universitaria como el máximo anotador histórico de los Hurricanes, con 405 puntos, además de mantener una efectividad perfecta en puntos extra, con 162 conversiones sin fallo.

“Nada de esto se entiende sin mi familia. Ellos estuvieron en cada etapa desde que salimos de Venezuela”, destacó el pateador de los Pats, en declaraciones difundidas por la Universidad de Miami.

Del futbol colegial al Draft de la NFL

El desempeño de Andy Borregales en Miami llamó la atención de los equipos de la NFL, especialmente por su regularidad y su capacidad para ejecutar bajo presión.

En el Draft de 2025, los New England Patriots lo seleccionaron en la sexta ronda, una situación poco común para la posición de pateador.

La decisión de New England marcó el inicio de su carrera profesional. Desde el campamento de entrenamiento, Borregales compitió por el puesto y logró quedarse como el pateador principal del equipo para su temporada de novato.

Durante la fase regular, convirtió 27 goles de campo en 32 intentos y fue efectivo en todos sus disparos de más de 50 yardas, incluido uno de 59 ante los Miami Dolphins en la semana 18.

Su participación fue constante en una temporada donde los Patriots regresaron a la postemporada.

“Mi trabajo es estar listo cuando el equipo me necesita y hacer bien lo que me toca”, aseguró el pateador venezolano, en entrevista con ESPN.

El presente con New England

La adaptación de Andy Borregales a la NFL ocurrió dentro de una organización con historia en la posición de pateador.

New England fue el equipo donde Adam Vinatieri construyó gran parte de su legado, un contexto que forma parte del día a día para cualquier especialista que llega a la franquicia.

En la postemporada, Borregales respondió en un partido cerrado al convertir tres goles de campo en el triunfo de los Patriots ante Los Angeles Chargers.

“La preparación es la misma siempre. Uno no puede cambiar su rutina por el escenario”, señaló en conferencia de prensa, al concluir ese partido.

Venezuela como referencia constante

Aunque Andy Borregales creció en Estados Unidos, mantiene un vínculo permanente con Venezuela a través de su familia y de la información que sigue sobre el país.

Ha hablado en distintas ocasiones sobre la migración venezolana y sobre las razones que llevaron a millones de personas a salir en las últimas décadas.

En medio de la situación que atraviesa actualmente Venezuela, la presencia de Borregales en la NFL ha sido seguida por aficionados venezolanos dentro y fuera del país, quienes encuentran en su historia un reflejo del camino que muchas familias han recorrido.

“Yo nací en Venezuela y eso siempre va a ser parte de mí, aunque haya crecido aquí”, comentó Borregales en entrevista con ESPN.

Un objetivo claro en la liga

Andy Borregales continúa su proceso de consolidación en la NFL con New England. Su meta, como ha expresado públicamente, es mantenerse en la liga y competir por el campeonato.

“Quiero ganar un Super Bowl. Para eso trabajo todos los días”, declaró Andy a través de las redes oficiales de New England Patriots.

