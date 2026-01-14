Trabajar y acompañar: la jornada de miles de madres de familia

Ciudad de México.- Trabajar desde casa permite que muchas madres acompañen la crianza de sus hijos pequeños sin renunciar a su desarrollo profesional ni sacrificar su bienestar familiar.
Esta forma de empleo se vuelve una alternativa significativa para mujeres que priorizan el cuidado y la presencia en los primeros años de vida de sus hijos.
En México y América Latina, mujeres con responsabilidad de cuidado transforman sus hogares en espacios de trabajo y crianza al mismo tiempo. Esta doble función tiene implicaciones económicas, emocionales y sociales que reflejan beneficio en las familias.
Tiempo con los hijos: un cambio positivo en la vida diaria.
Estudios muestran que las madres que trabajan desde casa pasan más tiempo con sus hijos pequeños que quienes trabajan fuera del hogar.
Un análisis del Institute for Family Studies, indica que las madres que trabajan desde casa dedican más horas al cuidado diario de sus niños que aquellas que lo hacen de manera presencial.
Este tiempo adicional no es solo una cifra. La cercanía diaria facilita el apego seguro entre madre e hijo.
Investigaciones en psicología del desarrollo han documentado que la calidad del apego en los primeros dos años influye de forma fundamental en la seguridad emocional de los niños.
La maternidad temprana exige presencia, y el trabajo desde casa proporciona una estructura que muchas madres valoran profundamente.
Los minutos ganados al no tener que desplazarse generan momentos reales de conexión, desde rutinas cotidianas hasta conversaciones y juegos espontáneos.
El desafío de equilibrar cuidado y productividad.
Combinar trabajo y cuidado no es fácil, pero muchas madres lo ven como un camino posible para sostener a su familia.
Investigaciones sobre trabajo desde casa muestran que la flexibilidad laboral ofrece control sobre el tiempo, aunque también plantea retos cuando las demandas laborales y de cuidado se traslapan.
Te puede interesar: La ciencia explica por qué evitamos tareas incómodas para protegernos del desgaste
La realidad de muchas madres es gestionar llamadas, tareas y compromisos laborales mientras atienden necesidades diarias de sus hijos.
Este equilibrio requiere organización, resiliencia y creatividad, y no siempre se refleja en estadísticas laborales tradicionales.
Por ello, cientos de madres encuentran en este modelo una oportunidad para estar presentes en momentos clave, como primeros pasos, comidas importantes o rutinas de sueño, sin tener que sacrificar su autonomía económica.
La familia como centro del trabajo cotidiano.
El trabajo desde casa revalora el tiempo familiar. No se trata solo de estar físicamente presentes, sino de integrar la crianza en una rutina que fortalece vínculos. La cercanía regular con los hijos tiene beneficios claros para el desarrollo infantil y el bienestar emocional de las madres.
Este enfoque humano del trabajo reconoce que los roles de cuidadores y productores no son excluyentes.
Además, implicar a la familia en la convivencia diaria puede fomentar una corresponsabilidad mayor con la crianza y las tareas del hogar.
Investigaciones sugieren que cuando ambos padres trabajan desde casa y comparten responsabilidades con actitudes más equitativas, el cuidado puede distribuirse de forma más balanceada.
Deportes
Venezuela, migración y NFL: el camino familiar que llevó a Andy Borregales a los Patriots
Ciudad de México.- La historia de Andy Borregales en la NFL comienza mucho antes de su llegada a los New England Patriots. Inicia en una decisión familiar tomada en Caracas en 2004, cuando sus padres resolvieron dejar Venezuela y emigrar a Estados Unidos con sus hijos, entre ellos Andy, que entonces tenía apenas un año de edad.
Como millones de familias venezolanas, los Borregales salieron del país en busca de estabilidad y oportunidades. Se establecieron en Florida, donde Andy creció, estudió y encontró en el deporte un espacio de formación personal y familiar.
El futbol americano apareció con el paso del tiempo, primero como una actividad escolar y después como un proyecto de vida.
Andy nació en Caracas el 2 de enero de 2003, pero su infancia y adolescencia transcurrieron en Estados Unidos.
Te puede interesar: Más allá del trofeo: el penalti con el que Pedri honra a su padre en cada título del Barcelona
Aunque su desarrollo fue fuera de Venezuela, el origen familiar ha estado presente de forma constante, tanto en su discurso como en su vida cotidiana, marcada por la cercanía con sus padres y con su hermano José.
“Mi familia tuvo que salir de Venezuela buscando tranquilidad. Esa decisión cambió todo para nosotros”, comentó Borregales en entrevista con Univisión Deportes.
La familia como base del camino deportivo
El primer contacto de Andy Borregales con el futbol americano estuvo influido por su hermano mayor, José, quien inició su carrera como pateador antes que él.
La experiencia de José en el ámbito colegial permitió que Andy conociera de cerca la exigencia del deporte y tomara la decisión de enfocarse en las patadas de precisión.
La dinámica familiar fue clave durante ese proceso. Los entrenamientos, los traslados y las competencias formaron parte de una rutina compartida, donde el acompañamiento fue constante.
Andy dejó el soccer y se concentró en el futbol americano durante su etapa escolar, siempre con el respaldo de su familia.
En la Universidad de Miami, Borregales se consolidó como el pateador titular del programa. Cerró su carrera universitaria como el máximo anotador histórico de los Hurricanes, con 405 puntos, además de mantener una efectividad perfecta en puntos extra, con 162 conversiones sin fallo.
“Nada de esto se entiende sin mi familia. Ellos estuvieron en cada etapa desde que salimos de Venezuela”, destacó el pateador de los Pats, en declaraciones difundidas por la Universidad de Miami.
Del futbol colegial al Draft de la NFL
El desempeño de Andy Borregales en Miami llamó la atención de los equipos de la NFL, especialmente por su regularidad y su capacidad para ejecutar bajo presión.
En el Draft de 2025, los New England Patriots lo seleccionaron en la sexta ronda, una situación poco común para la posición de pateador.
La decisión de New England marcó el inicio de su carrera profesional. Desde el campamento de entrenamiento, Borregales compitió por el puesto y logró quedarse como el pateador principal del equipo para su temporada de novato.
Durante la fase regular, convirtió 27 goles de campo en 32 intentos y fue efectivo en todos sus disparos de más de 50 yardas, incluido uno de 59 ante los Miami Dolphins en la semana 18.
Su participación fue constante en una temporada donde los Patriots regresaron a la postemporada.
“Mi trabajo es estar listo cuando el equipo me necesita y hacer bien lo que me toca”, aseguró el pateador venezolano, en entrevista con ESPN.
El presente con New England
La adaptación de Andy Borregales a la NFL ocurrió dentro de una organización con historia en la posición de pateador.
New England fue el equipo donde Adam Vinatieri construyó gran parte de su legado, un contexto que forma parte del día a día para cualquier especialista que llega a la franquicia.
En la postemporada, Borregales respondió en un partido cerrado al convertir tres goles de campo en el triunfo de los Patriots ante Los Angeles Chargers.
“La preparación es la misma siempre. Uno no puede cambiar su rutina por el escenario”, señaló en conferencia de prensa, al concluir ese partido.
Venezuela como referencia constante
Aunque Andy Borregales creció en Estados Unidos, mantiene un vínculo permanente con Venezuela a través de su familia y de la información que sigue sobre el país.
Ha hablado en distintas ocasiones sobre la migración venezolana y sobre las razones que llevaron a millones de personas a salir en las últimas décadas.
En medio de la situación que atraviesa actualmente Venezuela, la presencia de Borregales en la NFL ha sido seguida por aficionados venezolanos dentro y fuera del país, quienes encuentran en su historia un reflejo del camino que muchas familias han recorrido.
“Yo nací en Venezuela y eso siempre va a ser parte de mí, aunque haya crecido aquí”, comentó Borregales en entrevista con ESPN.
Un objetivo claro en la liga
Andy Borregales continúa su proceso de consolidación en la NFL con New England. Su meta, como ha expresado públicamente, es mantenerse en la liga y competir por el campeonato.
“Quiero ganar un Super Bowl. Para eso trabajo todos los días”, declaró Andy a través de las redes oficiales de New England Patriots.
Tech
Cuidado digital de menores reduce riesgos de delitos
Cuida su vida digital
Ciudad de México.— La era digital permitió compartir y conservar momentos importantes de la vida cotidiana con solo un clic.
Vacaciones, graduaciones y celebraciones familiares circulan con facilidad en redes sociales y servicios de mensajería.
Para madres y padres, este hábito suele incluir los primeros pasos de sus hijos, festivales escolares o reacciones a regalos.
Estas publicaciones nacen del deseo de compartir experiencias significativas con familiares y amistades.
Sin embargo, este intercambio cotidiano se mueve en una línea delicada entre la intención afectiva y los riesgos digitales.
El acto de publicar no termina cuando se sube una foto o un video a internet.
En muchos casos, niñas y niños desarrollan una huella digital incluso antes de nacer con ultrasonidos, ecografías y anuncios de embarazo forman parte de ese primer registro en línea.
Un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señaló en 2021 que el 80% de los infantes en países occidentales desarrollados ya tenía huella digital antes de los dos años.
Este contexto volvió necesario hablar de crianza digital y del fenómeno conocido como sharenting.
Sharenting: compartir la crianza en plataformas digitales
El término sharenting combina las palabras sharing y parenting. Describe la práctica mediante la cual madres y padres comparten información frecuente y detallada sobre sus hijos en redes sociales.
El Diccionario Collins define el sharenting como el uso regular de plataformas digitales para comunicar aspectos de la vida infantil.
Aunque su origen es impreciso, su expansión coincidió con la normalización de las redes sociales.
Las familias comenzaron a documentar nacimientos, juegos cotidianos y actividades escolares, lo que fortaleció vínculos con personas que no conviven de forma presencial.
Las motivaciones detrás del sharenting son diversas. Algunas familias buscan compartir etapas importantes con seres queridos.
Otras desean construir una imagen pública de la crianza o generar apoyo en situaciones de enfermedad o discapacidad.
En ciertos casos, el sharenting se integra a la creación de contenido con fines económicos.
Pese a su popularidad, la práctica genera opiniones divididas.
Algunas personas disfrutan acompañar el crecimiento infantil a través de redes sociales.
Otras expresan preocupación por la cantidad de información personal disponible sobre menores de edad.
También cuestionan el impacto futuro de ese contenido cuando las infancias crecen.
Este debate incluye el derecho a la identidad y el consentimiento para el uso de la imagen; la voz de los niños comenzó a ocupar un lugar central en la discusión.
Riesgos digitales y consentimiento en la infancia
A inicios de diciembre de 2025, la Fiscalía de Nuevo León abrió una investigación por un grupo de Facebook llamado “La Princesa de Papá”.
El grupo reunía a más de 20 mil miembros y compartía contenido inapropiado de menores que podría derivar en pornografía infantil, explotación sexual y trata de personas.
Te recomendamos leer: Siete propósitos para blindar tu vida digital y evitar ciberataques este 2026
También existen riesgos de ciberacoso, suplantación de identidad y uso de imágenes para deepfakes.
El grooming representa otra amenaza. En este delito, adultos reutilizan imágenes para hacerse pasar por menores y engañar a otras personas.
Una encuesta del Comisionado para la Infancia y la Juventud de Australia reveló que más de una cuarta parte de niñas y niños se sintieron avergonzados o ansiosos.
El estudio incluyó menores de entre 10 y 12 años.
Dos de cada cinco señalaron molestia cuando familiares publicaron contenido sin consultarles. El CCYP destacó que publicaciones aparentemente inofensivas pueden causar angustia emocional.
En este contexto, Unicef recomienda pedir permiso antes de compartir contenido. La organización subraya que este ejercicio enseña el valor del consentimiento y la privacidad.
En el caso de niños pequeños, Unicef advierte que no pueden otorgar consentimiento informado, pero los mayores deben reflexionar sobre cómo pueden hacerles sentir esas publicaciones en el futuro.
Medidas para un sharenting más consciente y seguro
Compartir contenido infantil no implica un riesgo automático si se toman precauciones.
El CCYP sugiere desactivar la geolocalización al tomar fotografías. También recomienda borrar metadatos antes de publicar.
Otra medida consiste en definir límites claros sobre qué tipo de contenido se comparte para ayudar a proteger la privacidad infantil.
Solicitar permiso a niños antes de publicar fortalece su autonomía y respetar su decisión resulta clave, incluso cuando no coincide con la del adulto.
También se recomienda limitar quién puede ver, comentar o compartir las publicaciones, pues la privacidad de la cuenta reduce riesgos de difusión no deseada.
Unicef aconseja evitar imágenes embarazosas o con poca ropa. Asimismo, promueve conversaciones abiertas con familiares y amistades sobre estas medidas.
Reflexionar antes de publicar permite evaluar el impacto a largo plazo, explicó.
Tech
Correos que parecen inofensivos: el riesgo detrás de los códigos QR y cómo evitarlos
Ciudad de México.- Los fraudes digitales ya no llegan sólo en forma de enlaces sospechosos, ahora los códigos QR incluidos en correos electrónicos se han convertido en una de las puertas de entrada más utilizadas por los ciberdelincuentes, una práctica que va en aumento y que ya encendió las alertas de especialistas en seguridad informática.
De acuerdo con datos recientes de la empresa de ciberseguridad Kaspersky, la detección de correos electrónicos fraudulentos con códigos QR pasó de menos de 50 mil registros en agosto a casi 250 mil en noviembre de 2025.
El crecimiento acelerado refleja un cambio en las tácticas de ataque y una mayor sofisticación en las campañas de phishing.
“Los atacantes están aprovechando la confianza que los usuarios tienen en los códigos QR para ocultar enlaces maliciosos y evadir los filtros de seguridad tradicionales”, alertó Kaspersky a través de un boletín informativo.
La empresa señaló que esta técnica traslada el riesgo directamente al usuario.
¿Cómo operan los fraudes con códigos QR?
Los correos suelen simular comunicaciones legítimas de plataformas corporativas, proveedores de servicios o áreas de recursos humanos. El mensaje incluye un código QR que promete acceso a documentos, facturas o avisos urgentes.
Te puede interesar: Cuidado digital de menores reduce riesgos de delitos
Al escanearlo desde un teléfono móvil, el usuario es redirigido a sitios falsos que imitan portales oficiales. Ahí se solicita información sensible como contraseñas, datos bancarios o identificaciones personales.
“Al escanear un QR desde un dispositivo personal, el ataque queda fuera del entorno protegido del correo corporativo”, destacó la empresa de ciberseguridad a través de su blog.
Esto facilita el robo de información y el acceso no autorizado a sistemas internos.
¿Quiénes son los más vulnerables?
El mayor riesgo recae en empleados y usuarios acostumbrados a usar códigos QR en su vida diaria. Restaurantes, eventos y trámites cotidianos han normalizado su uso, lo que reduce la percepción de peligro.
Una vez comprometido el teléfono celular, el malware puede propagarse a otros servicios vinculados y las consecuencias incluyen robo de credenciales, filtración de datos y fraude financiero.
“Esta técnica de bajo costo se está consolidando como una de las más persistentes y eficaces del cibercrimen actual”, aseguró Kaspersky.
Recomendaciones para evitar fraudes digitales
Ante este escenario, Kaspersky recomienda adoptar medidas preventivas claras. La primera es analizar el origen de los correos y desconfiar de mensajes que generen urgencia o presión.
También sugiere no escanear códigos QR incluidos en correos no verificados y confirmar la información por otros canales.
El refuerzo de credenciales mediante autenticación multifactor reduce el impacto de un posible robo de contraseñas.
La empresa aconseja mantener soluciones de seguridad actualizadas y capacitar de forma continua a empleados y usuarios.
Reportar incidentes sospechosos permite reaccionar con rapidez y limitar daños.
Kaspersky, una referencia en ciberseguridad
Fundada en 1997 en Moscú, Rusia, Kaspersky cuenta con casi tres décadas de experiencia en el desarrollo de soluciones de ciberseguridad. La empresa opera en más de 200 países y territorios, con un enfoque en la protección de usuarios, empresas e infraestructuras críticas.
Su giro principal es la prevención de amenazas digitales, el análisis de malware y la investigación de nuevas técnicas de ataque.
Desde sus laboratorios globales, Kaspersky monitorea tendencias y emite alertas tempranas para fortalecer la seguridad digital.
México
El nivel educativo marca la diferencia salarial en México
Ciudad de México.— El tránsito de miles de jóvenes mexicanos por las aulas de la educación superior ocurre en un país donde estudiar más no siempre garantiza mejores oportunidades laborales, pero sí marca diferencias profundas en ingresos, trayectorias de vida y posibilidades de movilidad social, de acuerdo con el reporte Panorama de la Educación 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Educación que avanza, rezagos que persisten
México mantiene una tendencia sostenida en la reducción de adultos jóvenes que no concluyen la educación media superior. Entre 2019 y 2024, la proporción de personas de 25 a 34 años sin este nivel educativo pasó de 49 a 41 por ciento, en línea con una dinámica observada en el conjunto de la OCDE, donde el promedio se ubica en 13 por ciento. El dato refleja un avance en cobertura y permanencia escolar, aunque todavía distante de los estándares internacionales.
El nivel educativo continúa asociado con el acceso al empleo, aunque en México la relación presenta particularidades. A diferencia del promedio de la OCDE, donde el desempleo disminuye conforme aumenta el grado académico, explica que en el país la tasa de desocupación es menor entre quienes no concluyeron la educación media superior que entre quienes sí lo hicieron o incluso cursaron estudios terciarios. Este comportamiento sugiere un mercado laboral con alta absorción en sectores de baja calificación y una inserción más compleja para los egresados con mayor escolaridad.
Títulos universitarios y desigualdad de ingresos
El reporte confirma que la educación superior genera retornos económicos relevantes en México. La brecha salarial entre trabajadores con y sin educación media superior alcanza 19 por ciento, mientras que entre quienes cuentan con estudios terciarios y quienes concluyeron la media superior asciende a 56 por ciento, ambos indicadores por encima del promedio de la OCDE. Esta dispersión salarial evidencia que la escolaridad incrementa los ingresos, pero también expone una estructura económica con marcadas diferencias según el nivel educativo alcanzado.
El acceso a estudios de posgrado continúa siendo limitado. Solo 2 por ciento de los adultos jóvenes posee una maestría o grado equivalente, muy por debajo del promedio de la OCDE de 16 por ciento, aunque con un incremento marginal respecto a 2019. La baja proporción refleja barreras de acceso, financiamiento y continuidad académica en los niveles más altos de formación.
Quiénes llegan a la universidad y qué estudian
La licenciatura sigue siendo la principal vía de ingreso a la educación superior en México. El 93 por ciento de quienes inician estudios terciarios lo hacen en programas de este nivel, una proporción superior al promedio de la OCDE. Las mujeres representan una ligera mayoría entre los nuevos ingresos, con 53 por ciento en 2023, consolidando una tendencia de mayor participación femenina en el sistema universitario.
En cuanto a las áreas de estudio, el perfil de los egresados muestra que el 34 por ciento se gradúa en negocios, administración y derecho, mientras que 26 por ciento lo hace en disciplinas STEM. Las artes, humanidades y ciencias sociales reúnen 12 por ciento de los titulados, una proporción inferior a la observada en otros países de la OCDE, lo que anticipa efectos en la diversidad del capital humano y en la oferta cultural y social del país.
Menos niños, nuevos desafíos educativos
El sistema educativo mexicano enfrenta cambios demográficos relevantes. Entre 2013 y 2023, la población infantil de 0 a 4 años se redujo 9 por ciento y se proyecta una disminución adicional de 10 por ciento hacia 2033. Esta transición, de acuerdo con la OCDE, obliga a replantear la planeación de la oferta educativa, la infraestructura escolar y la asignación de recursos en los próximos años.
En educación básica, la proporción de estudiantes con rezago de edad en secundaria se mantiene en niveles intermedios dentro de la OCDE, con 1.1 por ciento en 2023, lo que indica una permanencia estable en la trayectoria escolar obligatoria.
Inversión educativa bajo presión
El gasto por estudiante en México se sitúa en el extremo inferior del rango internacional. Desde primaria hasta postsecundaria no terciaria, la inversión alcanza 2 mil 790 dólares anuales por alumno, mientras que en educación superior asciende a 4 mil 430 dólares, muy por debajo del promedio de la OCDE. Aunque la inversión total equivale a 4.3 por ciento del PIB, esta cifra permanece ligeramente por debajo del promedio internacional.
Entre 2015 y 2022, el gasto por estudiante disminuyó en términos reales y la proporción del presupuesto público destinada a educación pasó de 15.8 a 13.2 por ciento. El dato refleja una reducción de la prioridad relativa del sector educativo dentro del gasto público, en un contexto de demandas crecientes sobre el sistema.
Aulas, docentes y organización escolar
Las condiciones de enseñanza muestran contrastes. En primaria, los estudiantes mexicanos reciben menos horas de instrucción obligatoria que el promedio de la OCDE, mientras que en secundaria el número de horas es superior. El tamaño de los grupos en primaria alcanzó 23.1 alumnos en 2023, con un aumento sostenido desde 2013, lo que impacta la dinámica de enseñanza y aprendizaje.
En educación superior, el acceso a las instituciones públicas opera bajo un esquema de admisión abierta, con solicitudes directas a cada institución.
