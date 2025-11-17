Un bebé de cada diez nace prematuro: la leche materna, un aliado vital

Ciudad de México.- Cada año, uno de cada diez bebés llega al mundo antes de tiempo. Aunque su tamaño sea pequeño, un alimento puede marcar una gran diferencia: la leche materna. Este 17 de noviembre, en el Día Mundial del Prematuro, especialistas destacan la importancia de la lactancia y del acompañamiento a las familias que atraviesan esta experiencia.

¿Cómo iniciar la lactancia con un bebé prematuro?

La nutrióloga materno infantil y asesora en lactancia Claudia Ontiveros Zamora recuerda que “si tu bebé está en incubadora, no estás sola. La lactancia sí puede comenzar, aun cuando los brazos esperan”.

El primer paso, explica, es esperar la autorización del equipo de salud para iniciar el contacto piel con piel, una práctica que regula la temperatura del bebé y estimula la producción de leche.

Mientras llega ese momento, recomienda iniciar extracciones tempranas de leche, entre 8 y 10 veces al día, incluyendo durante la noche.

La higiene y las técnicas adecuadas, como la Marmet, son esenciales, así como elegir el extractor manual, mecánico o eléctrico que mejor se adapte a cada madre. Cada sesión puede durar entre 7 y 20 minutos, dependiendo del tipo de extractor.

¿Cómo almacenar y ofrecer la leche materna?

La especialista sugiere almacenar la leche en frascos o bolsas estériles, anotando fecha, hora y nombre, para conservarla de forma segura en refrigeración o congelación. La leche extraída puede administrarse al bebé mediante jeringa, vasito o sonda, según lo indique el personal médico.

Cuando llegue el momento de la lactancia directa, Ontiveros recomienda estimular cachetitos y piecitos del bebé para activar su reflejo de succión.

La leche materna: un vínculo y una esperanza

En el Día Mundial del Prematuro, la especialista enfatiza que la leche materna “es un medicamento, un vínculo y una esperanza”.

Incluso con incubadora, las madres pueden comenzar hoy mismo a extraerse leche, asegurando que cada gota aporte protección, nutrición y amor a sus pequeños.

@minimedpediatras 🌸 Lactancia en bebés prematuros 🌸 Amamantar a un bebé prematuro puede parecer todo un reto, pero la leche materna sigue siendo el mejor alimento para su recuperación y crecimiento. 👶💜 💪 Beneficios únicos de la leche materna: Mejor tolerancia digestiva Menor riesgo de enterocolitis necrotizante (ECN) Favorece un desarrollo óptimo Incluso en bebés menores de 1500 gramos, puede ser necesario fortificarla con proteínas, calcio y fósforo, pero sigue siendo la base ideal para su desarrollo. 🍼✨ ⚠️ ¿Y si no puede succionar aún? El reflejo de succión se desarrolla a partir de las semanas 32-34 de gestación, pero ¡no te preocupes! Mientras tanto, se puede alimentar con leche materna mediante equipos especiales por gravedad y siempre bajo vigilancia profesional. ✅ 💡 Recuerda: ¡Tu leche es el mejor regalo para su salud, y en MiniMed estamos para apoyarte en cada paso! 🤱💜 Visítanos en nuestro consultorio pediátrico. 📍Av Montevideo 303. Lindavista 📲Citas : 56 1174 6962 #LactanciaMaterna #BebésPrematuros #Prematuros #CuidadoNeonatal #LactanciaEnPrematuros #MiniMed #pediatría ♬ Cute – Bensound

Además, avances recientes en México permiten convertir leche materna en polvo sin perder la mayoría de sus nutrientes, ofreciendo una alternativa de esperanza para bebés en zonas vulnerables.

Como destaca la nota de Siete24, “Leche materna en polvo, esperanza y alivio en zonas vulnerables”, esta innovación tecnológica puede ayudar a garantizar que más niños prematuros tengan acceso a los beneficios de la leche materna, incluso cuando la lactancia directa no es posible.

ARH