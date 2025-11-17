Un bebé de cada diez nace prematuro: la leche materna, un aliado vital

Ciudad de México.- Cada año, uno de cada diez bebés llega al mundo antes de tiempo. Aunque su tamaño sea pequeño, un alimento puede marcar una gran diferencia: la leche materna. Este 17 de noviembre, en el Día Mundial del Prematuro, especialistas destacan la importancia de la lactancia y del acompañamiento a las familias que atraviesan esta experiencia.
¿Cómo iniciar la lactancia con un bebé prematuro?
La nutrióloga materno infantil y asesora en lactancia Claudia Ontiveros Zamora recuerda que “si tu bebé está en incubadora, no estás sola. La lactancia sí puede comenzar, aun cuando los brazos esperan”.
El primer paso, explica, es esperar la autorización del equipo de salud para iniciar el contacto piel con piel, una práctica que regula la temperatura del bebé y estimula la producción de leche.
Mientras llega ese momento, recomienda iniciar extracciones tempranas de leche, entre 8 y 10 veces al día, incluyendo durante la noche.
La higiene y las técnicas adecuadas, como la Marmet, son esenciales, así como elegir el extractor manual, mecánico o eléctrico que mejor se adapte a cada madre. Cada sesión puede durar entre 7 y 20 minutos, dependiendo del tipo de extractor.
¿Cómo almacenar y ofrecer la leche materna?
La especialista sugiere almacenar la leche en frascos o bolsas estériles, anotando fecha, hora y nombre, para conservarla de forma segura en refrigeración o congelación. La leche extraída puede administrarse al bebé mediante jeringa, vasito o sonda, según lo indique el personal médico.
Cuando llegue el momento de la lactancia directa, Ontiveros recomienda estimular cachetitos y piecitos del bebé para activar su reflejo de succión.
La leche materna: un vínculo y una esperanza
En el Día Mundial del Prematuro, la especialista enfatiza que la leche materna “es un medicamento, un vínculo y una esperanza”.
Incluso con incubadora, las madres pueden comenzar hoy mismo a extraerse leche, asegurando que cada gota aporte protección, nutrición y amor a sus pequeños.
Además, avances recientes en México permiten convertir leche materna en polvo sin perder la mayoría de sus nutrientes, ofreciendo una alternativa de esperanza para bebés en zonas vulnerables.
Como destaca la nota de Siete24, “Leche materna en polvo, esperanza y alivio en zonas vulnerables”, esta innovación tecnológica puede ayudar a garantizar que más niños prematuros tengan acceso a los beneficios de la leche materna, incluso cuando la lactancia directa no es posible.
ARH
CDMX
Reapertura de la Línea 1 del Metro impulsa la movilidad en CDMX
Beneficiará a millones de personas
Ciudad de México.— La Línea 1 del Metro de la Ciudad de México reabrió este domingo en su totalidad después de una renovación integral que transformó su operación y su infraestructura interna.
La reapertura marcó un momento relevante para el transporte público capitalino, que depende diariamente de este corredor para conectar el oriente y el poniente de la ciudad.
Un proyecto que modernizó toda la línea más antigua del sistema
El Gobierno capitalino informó que la intervención representó una inversión de 37 mil millones de pesos y renovó todos los sistemas de la línea inaugurada en 1969.
La obra incluyó la sustitución de vías, cableado, drenaje, ventilación, fibra óptica y sistemas contra incendios. También modernizó los sistemas de control y videovigilancia instalados en cada estación.
Clara Brugada Molina encabezó la entrega oficial y destacó que la modernización extendió la vida útil de la línea por otros 50 años.
La mandataria afirmó que el recorrido completo desde Observatorio hasta Pantitlán podrá realizarse en aproximadamente 40 minutos, un cambio significativo para los usuarios habituales.
Impacto directo en los tiempos de traslado del Valle de México
La reapertura beneficia a cientos de miles de personas que usan este tramo todos los días. El Sistema de Transporte Colectivo proyectó una afluencia de 850 mil pasajeros diarios, una cifra que refleja la importancia del corredor en la red.
Los usuarios observaron mejoras visibles en las estaciones reabiertas, como iluminación renovada, accesibilidad mejorada y espacios más amplios.
Además, el servicio comenzó con 29 trenes de alta tecnología, cada uno con capacidad para dos mil pasajeros.
Estos trenes prometieron reducir los tiempos de espera y mejorar la continuidad del servicio en horas de alta demanda.
El nuevo Complejo Observatorio también reabrió con infraestructura ampliada. Este punto se convertirá en un nodo estratégico por su futura conexión con el Tren Interurbano El Insurgente y con la línea 12 del Metro.
Las autoridades estimaron que la afluencia en esta estación podría alcanzar los 150 mil usuarios diarios.
Etapas de la obra y reapertura de estaciones clave
La intervención comenzó el 11 de julio de 2022 y avanzó por tramos. El proceso incluyó cierres parciales y aperturas progresivas entre Pantitlán, Balderas y Chapultepec.
Este domingo reabrieron Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, estaciones que formaron parte del último segmento en modernizarse.
En estas estaciones concluyó la instalación de nueva fibra óptica, ventilación, red contra incendios, drenaje y cámaras de vigilancia.
Las mejoras fortalecieron la seguridad operativa y facilitaron los próximos trabajos de integración con otros sistemas de transporte.
Línea 3: la siguiente gran renovación del Metro capitalino
Clara Brugada anunció que la renovación de la Línea 3 será el siguiente proyecto relevante para el Metro.
La mandataria aseguró que la información se dará a conocer próximamente y anticipó un proceso de modernización con características similares a las realizadas en la Línea 1.
La Línea 3 transporta diariamente a más de 700 mil usuarios y conecta zonas densamente pobladas como Indios Verdes, Guerrero y Universidad.
Su intervención representará un impacto directo en la movilidad del norte al sur de la capital. La decisión de renovarla responde al desgaste natural del sistema y a la necesidad de mejorar su operación futura.
Una reapertura que fortaleció la red de transporte público
La reapertura total de la Línea 1 permitió restablecer la operación completa del corredor y eliminó los servicios provisionales que sustituyeron el tramo cerrado.
Las personas usuarias recuperaron su ruta habitual con infraestructura reforzada, trenes nuevos y estaciones más seguras.
JAHA
Celebridades
Disfrutar música en vivo afianza los lazos familiares
Prefieren experiencias como un concierto
Ciudad de México.- La experiencia de asistir a un concierto va más allá del simple espectáculo; se ha consolidado como la forma de entretenimiento predilecta a nivel mundial y, lo más importante, como un motor de conexión humana. Según el informe “Living for Live” de Live Nation, basado en una encuesta a 40 mil personas en 15 países, la música en vivo es hoy la actividad favorita de las personas, incluso por encima de gigantes como el streaming y el deporte.
Russell Wallach, presidente global de Medios de Live Nation, subraya esta tendencia: “La música en vivo no solo está creciendo: está moldeando economías y definiendo la cultura en tiempo real”.
Conciertos: La nueva experiencia familiar
El reporte arroja datos significativos sobre el valor que los fans otorgan a las vivencias compartidas. Casi 4 de cada 10 personas eligirían la música en vivo si solo pudieran seleccionar un tipo de entretenimiento para toda su vida, y un abrumador 80 por ciento prefiere gastar su dinero en experiencias reales antes que en cosas materiales.
El aspecto más relevante es el rol de los conciertos como nuevos “hitos de vida”. El estudio revela que casi el 80 por ciento de los encuestados afirma que los conciertos fortalecen los lazos familiares.
“Esto demuestra que asistir a un show con seres queridos se convierte en un recuerdo poderoso, un evento planificado y conmemorado”.
Además Wallach apunta que la mayoría de las personas organiza su calendario con anticipación solo para asegurarse de asistir a estos eventos.
Conexión genuina en la era digital
En un contexto dominado por la tecnología y lo virtual, la música en vivo representa una búsqueda activa de autenticidad. El 93 por ciento de los fans asiste a conciertos precisamente porque anhela experiencias reales y huye de las virtuales.
Además de unir a la familia y acercar a los amigos, la música en vivo rompe barreras geográficas y lingüísticas y la movilidad es prueba de ello, casi 6 de cada 10 fans viajan anualmente para ver a sus artistas, impulsando el turismo.
La música en vivo se posiciona, así, no sólo como un entretenimiento, sino como una de las fuerzas más poderosas para la conexión emocional y cultural a nivel global, deja claro que el vínculo humano aún es una prioridad.
npq
Futbol Mexicano
Geo González vence al cáncer por segunda vez
Así lo reveló en las semifinales de la Liga MX femenil
Ciudad de México.— Durante la semifinal de la Liga MX Femenil entre América y Chivas, la comentarista de TUDN, Geo González, generó un momento muy emotivo al anunciar que había vencido por segunda vez al cáncer.
El mensaje surgió durante la presentación del equipo de analistas, al que pertenecían Alfredo Tame, Ramón Aranza, Sara Zetune y Zaritzi Sosa.
González comunicó además que seguirá participando en las transmisiones tanto del futbol varonil como del femenil.
No era la primera vez que Geo compartía una noticia así. En 2024, reveló en redes sociales que había superado un cáncer, lo que la obligó a ausentarse temporalmente de las transmisiones de TUDN.
Regresó a la televisión en el partido femenil entre Necaxa y Pachuca del Apertura 2024. Durante ese encuentro, emocionó a la audiencia al confirmar su recuperación.
Hasta este anuncio reciente, no se había mencionado públicamente una recaída. González no especificó si su nueva victoria se relacionó con un tratamiento reciente o con resultados de un examen de control.
La revelación de su recuperación generó una ola de reacciones en redes sociales y en la comunidad deportiva. Usuarios, colegas y seguidores destacaron su fortaleza y resiliencia.
Majo González, ejemplo de resiliencia
Además, su testimonio ha inspirado a muchas mujeres y aficionados del futbol. Su forma de compartir su experiencia —con humor, honestidad y verdad— la ha convertido en un referente dentro del periodismo deportivo.
Desde su recuperación, cientos de personas han destacado la relevancia de no callar sobre estas batallas personales y de apoyarse en comunidad. La historia de Geo González sigue siendo un faro de esperanza para quienes enfrentan enfermedades similares.
La narradora Majo González, por ejemplo, celebró el anuncio como “la mejor noticia de la familia futbolera en México”, según reportes.
Esta historia de superación puso de relieve la importancia de la detección temprana, el seguimiento médico y el apoyo emocional.
JAHA
Estilo
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
El pediatra Alberto Estrada derriba el mito
Ciudad de México.- ¿Cuántas veces hemos escuchado que “los niños no vienen con instructivo” y que las madres y los padres aprendemos equivocandonos? Pues desde ahora el doctor Alberto Estrada derriba este mito en su libro.
“Los niños sí vienen con instructivo”, explica el especialista partió de la experiencia positiva al generar una comunidad en Facebook con más de un millón de seguidores.
Con información de vanguardia, el doctor Alberto Estrada explica a sus seguidores cómo cuidar la salud física, mental, social y sexual de los pequeños.
En su libro el Dr. Estrada habla de una forma amena y coloquial sobre tema como las ronchas, los mocos, la fiebre, los berrinches, “los trancazos en la cabeza”, o de cómo iniciar la lactancia.
También comparte que todas las vitaminas que necesitan los niños están en una alimentación balanceada y da tips a los papás para hacer que los pequeños coman.
“Si tu niño ‘come mal’ puede ser que: Come bien, pero tú crees que come mal. Esto es en la mayoría de los casos… Puede ser que se llene de cochinadas y no te aplicas para quitarle la chatarra. Ahí quien requiere consulta eres tú”.
Los niños sí vienen con instructivo es una guía pediátrica que nos presenta diversas situaciones que los niños y sus papás pueden vivir, y nos lleva paso a paso para tomar las mejores decisiones, derribando mitos peligrosos y tradiciones obsoletas.
Desde la gestión de las emociones de los niños, hasta la creación de un ambiente familiar saludable, este libro proporciona herramientas y estrategias que ayudarán a los lectores a enfrentar los desafíos cotidianos de la crianza con confianza y comprensión.
El objetivo de este libro es que los lectores sepan de qué cosas deben preocuparse y de cuáles no. Y cómo actuar en cada caso.
Sobre el autor
El doctor Alberto Estrada es un pediatra mexicano, radicado en Torreón, que atiende a niños enfermos… y a padres y madres preocupados. Defensor de la lactancia, desde su página de Facebook ha hecho también una gigantesca labor de divulgación entre sus más de 1.3 millones de seguidores.
Desde ahí ha buscado demoler mitos acerca de la crianza, la salud, la enfermedad y los tratamientos médicos. Su personaje, la tía Gertrudis, se ha convertido en un referente a la hora de aludir a parientes metiches y mal informados.
npq
