Un perro en casa: el vínculo que transforma la vida de los niños

Ciudad de México.- Entre un niño y su perro nace un lazo emocional que no entiende de condiciones. Se trata de una relación que fortalece autoestima, seguridad y sentido de pertenencia.
Eva Domènec, técnica en intervenciones asistidas con animales del Centro de Terapias Asistidas con Perros (CTAC), explica que este vínculo es bidireccional y profundamente humano.
No importa si el menor es hijo único o parte de una familia grande: la magia está en la reciprocidad.
Beneficios para la salud infantil.
La convivencia con un perro trae ventajas en distintos ámbitos de la vida de los niños. Según CTAC, se refuerza la motivación, la memoria y la socialización. Los menores asumen tareas cotidianas que estimulan su cognición y aprenden a organizarse.
Además, en el plano físico, los paseos diarios impulsan la actividad, con más movimiento y juego. Esto se traduce en hábitos saludables que acompañan al niño durante su desarrollo.
Terapia asistida con perros.
En hospitales como el Sant Joan de Déu, en Barcelona, los perros son parte de terapias diseñadas para pacientes pediátricos. Su papel es motivar, acompañar y abrir caminos hacia objetivos educativos y sociales.
Cuando el contacto directo no es posible, se emplea tecnología como tabletas, permitiendo que el vínculo siga presente sin comprometer la salud del paciente.
Responsabilidad compartida.
Adoptar un perro no es un juego. Domènec recuerda que se trata de un ser vivo que requiere tiempo, atención y cuidados veterinarios constantes.
Desde vacunaciones hasta desparasitaciones, la salud del animal es clave para proteger también a los niños.
La decisión de integrar a un perro a la familia implica compromiso, pero también abre la puerta a experiencias de amor incondicional.
Además, son educación y respeto, cualquier raza puede ser un compañero ideal para los más pequeños.
A su vez, el perro no solo acompaña la infancia: enseña respeto, tolerancia y responsabilidad. Crecer con un animal de compañía deja huellas emocionales que fortalecen la vida adulta.
El niño aprende a sentirse querido y capaz, mientras el perro ofrece lo mejor de sí, cada día.
Historias que Conectan
Marcel García: la voz que inspira y conecta en internet
En el panorama actual de las redes sociales, donde lo efímero suele imponerse y los mensajes se consumen con rapidez, ha surgido una voz que logra captar la atención de las personas y hacerlas reflexionar: Marcel García. Más que un creador de contenido, Marcel se ha consolidado como un referente para quienes buscan autenticidad, inspiración y un mensaje con propósito en medio del ruido digital.
Su historia en internet no se mide únicamente en números o estadísticas de seguidores, sino en el eco que sus palabras y canciones despiertan en miles de personas que lo escuchan. Cada publicación es una invitación a mirar la vida con más claridad y esperanza.
Camino marcado por la autenticidad
Marcel inició en plataformas digitales con la intención de compartir lo que llevaba dentro: sus ideas, su música, su manera de entender la realidad. Desde el principio optó por un camino poco común: no ajustar su discurso para encajar en tendencias, sino mantenerse fiel a su voz.
En un entorno donde abundan los discursos calculados para agradar, Marcel eligió un camino distinto: expresar su voz tal como es. Crítico frente a lo políticamente cómodo, firme en valores que no siempre se mencionan y, sobre todo, comprometido con transmitir esperanza a través de su mensaje.
Esa autenticidad le permitió conectar con un público que busca referentes genuinos, personas que no sólo entretienen, sino que también inspiran y acompañan en el día a día.
Crecimiento digital con propósito
Hoy, Marcel García cuenta con una sólida presencia en varias plataformas:
- En Instagram, más de 400 mil personas siguen sus mensajes, frases y fragmentos musicales.
- En YouTube, su canal reúne reflexiones y videos que llegan a nuevas audiencias.
- En Facebook, su página oficial reúne a decenas de miles de seguidores con interacciones constantes.
- En Patreon, mantiene un espacio de cercanía con quienes deciden apoyarlo directamente y acceder a contenido exclusivo.
Lo más valioso de este crecimiento no son las cifras en sí, sino la fidelidad de su comunidad. Quienes lo siguen no se limitan a dar un clic, sino que comparten, comentan y recomiendan. El impacto de su trabajo se refleja en la manera en que su contenido circula y permanece en la memoria de quienes lo encuentran.
Una propuesta distinta en internet
Las redes sociales suelen premiar lo inmediato: videos virales, frases rápidas, retos que duran apenas unos días. Sin embargo, Marcel ha decidido recorrer una ruta distinta. En lugar de sumarse al vaivén de las modas, ha creado un estilo propio que apuesta por la profundidad y la claridad.
Sus publicaciones no buscan entretener por unos segundos, sino generar un impacto más duradero. La música, las reflexiones y las ideas que comparte abren conversaciones que trascienden la pantalla. Ese es su sello: provocar que la gente se detenga y piense, aunque sea por un momento, en lo que realmente importa.
El arte como puente
Una de las grandes fortalezas de Marcel es su capacidad de unir la música con el mensaje. Sus canciones no son sólo melodías agradables, sino vehículos de ideas y emociones que resuenan con quienes lo escuchan.
A través del arte, ha encontrado una manera de hablar de temas profundos sin caer en el exceso de solemnidad. Sus letras reflejan valores, esperanza y una mirada crítica que busca despertar la conciencia.
Este equilibrio entre lo artístico y lo reflexivo ha sido clave en su crecimiento: lo distingue de otros creadores y le da un lugar especial en el mundo digital.
Comunidad: algo más que seguidores
Detrás de cada publicación hay una comunidad que se siente parte de algo más grande. Sus seguidores no solo lo ven como un creador, sino como alguien que los acompaña y les recuerda que hay mensajes que valen la pena en medio de tanto ruido.
En Facebook, los comentarios muestran gratitud y cercanía. En Instagram, los usuarios comparten sus frases como recordatorios personales. En Patreon, el compromiso de sus seguidores es una muestra clara de confianza.
Esa comunidad activa es la prueba de que la influencia de Marcel va más allá de los algoritmos. Ha sabido construir un espacio de encuentro que se sostiene en la autenticidad y el valor de lo que transmite.
Una voz que inspira en tiempos de incertidumbre
Vivimos una época marcada por la prisa y la polarización. Las redes se han vuelto terreno fértil para discusiones rápidas y, muchas veces, superficiales. En ese contexto, voces como la de Marcel cobran relevancia: no se trata de sumar ruido, sino de ofrecer un mensaje que construya.
Su influencia digital no descansa en provocar polémica, sino en abrir caminos hacia la reflexión y la esperanza. Esa elección lo distingue, y explica por qué su comunidad no solo lo escucha, sino que lo respalda y lo recomienda.
Lecciones de su ejemplo
El camino de Marcel García deja aprendizajes valiosos para cualquier persona que busca crecer en internet:
- La coherencia conecta. Mostrar la misma voz en todas las plataformas genera confianza.
- El propósito sostiene. Los mensajes con fondo tienen más fuerza que cualquier tendencia pasajera.
- El arte comunica. La música y las palabras son herramientas poderosas para transmitir valores y esperanza.
- La comunidad importa más que la cantidad. Los seguidores fieles son quienes hacen que un proyecto perdure.
Una recomendación que vale la pena
Marcel García es, sin duda, una de esas voces que vale la pena descubrir en internet. Su autenticidad, su forma de combinar música y mensaje, y la comunidad que ha construido lo convierten en un referente inspirador.
Recomendar su contenido es invitar a las personas a hacer una pausa en medio de la rutina digital, a escuchar una voz distinta y a dejarse inspirar por mensajes que nacen desde la convicción y la esperanza.
Más allá de los números, lo que distingue a Marcel es la huella que deja en quienes lo encuentran. Y esa huella, en un mundo donde casi todo pasa demasiado rápido, es lo que realmente trasciende.
¿Dónde seguirlo?
Si quieres conocer más de su mensaje y dejarte inspirar por sus reflexiones y su música, puedes seguir a Marcel García en sus distintas plataformas digitales. Cada red es una oportunidad de descubrir una voz auténtica que vale la pena escuchar.
- 🔗 Sitio personal: https://marcel-garcia.com/
- 📱 Patreon: patreon.com/marcelgarcia
- 🎥 Canal de YouTube: https://www.youtube.com/@MarcelGarcia
- 📱 Twitter: https://x.com/MarcelGarciaOfi
- 📱 Facebook: facebook.com/MarcelGarciaOficial
- 📱 Instagram: instagram.com/MarcelGarciaOficial
Cómo las comidas familiares fortalecen la salud y los vínculos
Ciudad de México.- Las cenas en familia dejaron de ser un simple hábito doméstico. Estudios internacionales mostraron que sentarse juntos a la mesa transformó la alimentación, la comunicación y la salud emocional.
La revisión sistemática publicada en Journal of Nutrition Education and Behavior destacó dos efectos inmediatos de las comidas familiares: un mayor consumo de frutas y verduras y un mejor funcionamiento del hogar.
La conexión y la resolución de problemas aumentaron cuando padres e hijos compartieron la mesa sin pantallas de por medio.
Salud mental en primer plano.
Un estudio español, difundido en Clinical Nutrition en 2023, reveló que los adolescentes que cenaron con frecuencia en familia presentaron menos depresión, ansiedad y estrés. Los investigadores diferenciaron entre comer por obligación y hacerlo como acto social.
El disfrute de la compañía marcó la diferencia en los beneficios emocionales.
El Centro Nacional sobre Adicciones y Abuso de Sustancias de la Universidad de Columbia documentó un hallazgo contundente.
Los adolescentes que cenaron en familia cinco o más veces por semana tuvieron cuatro veces menos probabilidades de fumar, 2.5 menos de consumir cannabis y la mitad de riesgo de beber alcohol.
Diversos estudios también vincularon las comidas en familia con una menor incidencia de trastornos alimentarios como anorexia y bulimia.
La clave estuvo en la comunicación entre padres e hijos y en la transmisión de hábitos saludables. Comer acompañado reguló el “cómo, cuánto y qué” de cada plato, reduciendo conductas de riesgo.
Beneficios también para los padres.
Además, la práctica no favoreció solo a los más jóvenes. Investigaciones publicadas en Preventive Medicine en 2018 señalaron que los padres que compartieron comidas con sus hijos consumieron más frutas y verduras y disfrutaron de mayor bienestar social y emocional.
Asimismo, en medio de agendas laborales y notificaciones constantes, la mesa familiar ofreció un refugio contra el aislamiento. Apagar la televisión, dejar el celular a un lado y abrir la conversación fortaleció vínculos que alimentaron algo más que el cuerpo.
Madres buscadoras en México, ¿Quién las cuida?
Ciudad de México.— Desde el Senado de la República se exige a las autoridades federales y estatales reforzar las medidas de seguridad para las madres buscadoras de personas desaparecidas, ante el incremento de agresiones y asesinatos contra integrantes de colectivos en distintas entidades del país.
Solicitud de acciones inmediatas
Los legisladores plantean a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Búsqueda y a sus homólogas estatales garantizar protocolos de seguridad, acompañamiento policial especializado y la incorporación inmediata al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuando sea necesario.
El caso de Aida Karina Juárez Jacobo, integrante del colectivo Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas, evidenció la vulnerabilidad de quienes realizan esta labor. Fue secuestrada en Zacatecas y su cuerpo localizado en San Luis Potosí.
Combate a la impunidad
También se solicita a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales, así como el deslinde de responsabilidades en los casos de homicidio, amenazas y hostigamiento contra madres buscadoras.
“Es necesario que los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes sean llevados ante la justicia, con el fin de combatir la impunidad y brindar un mensaje claro de protección a quienes arriesgan su vida en la búsqueda de sus seres queridos”, afirmó la senadora Geovanna Bañuelos.
Madres defensoras
De acuerdo con la senadora, las madres buscadoras se han transformado en investigadoras y defensoras de derechos humanos en un país que, dijo, registra más de 120 mil personas desaparecidas y miles de fosas clandestinas.
“En ocasiones llegan a tocar intereses criminales al descubrir fosas clandestinas o al revelar rutas de desaparición. Ante esta situación, muchas han sido violentadas e incluso asesinadas por su labor”, indicó.
Estigma social
La legisladora subrayó que las madres buscadoras también enfrentan criminalización institucional y estigmatización social. Algunas autoridades las acusan de alterar escenas o les niegan acceso a expedientes, mientras en comunidades son señaladas injustamente bajo prejuicios hacia sus hijos desaparecidos.
Memoria
Se reiteró que la protección a las madres buscadoras es indispensable para salvaguardar su vida, porque su integridad es esencial para avanzar en justicia y memoria frente a la crisis humanitaria.
Un México en lista de espera: la esperanza que crece con la donación de órganos
Ciudad de México.- La vida de miles de personas en México depende de un trasplante. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), más de 200 mil pacientes necesitarán un órgano en los próximos años, cifra tres veces mayor que en países como Uruguay o Argentina.
El reto de esperar un órgano.
En México, el proceso para recibir un trasplante puede durar hasta una década, mientras en Brasil, Colombia o Chile la espera oscila entre uno y tres años.
El Organismo internacional señala que la falta de programas nacionales sólidos, recursos humanos capacitados y cobertura financiera suficiente limita el acceso equitativo.
Actualmente, 19 mil 82 personas esperan un órgano en el país, de acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).
La titular del Cenatra, Rosa Erro, reconoció que tras la pandemia los avances han sido “pequeñitos”, pero firmes. La donación en México alcanzó una tasa de 4.6 por cada millón de habitantes, muy por debajo de Uruguay, que lidera en la región con 16.8.
Erro subrayó que el objetivo es reducir la lista de espera a la mitad.
“Un México sin lista de espera significa que nadie quede atrapado durante años sin una oportunidad de trasplante”, afirmó.
Ana decidió donar un riñón a su hermana Cristina, quien llevaba siete años en espera. Las diálisis semanales debilitaban su salud y el órgano nunca llegó de un donante cadavérico.
“Me daba miedo, pero ya no había otra opción para mi hermana”, relató. La cirugía le devolvió a Cristina una nueva esperanza de vida.
El valor de la conciencia social.
Historias como la de Ana y Cristina reflejan que la donación de órganos no solo salva vidas, también transforma familias enteras. Cada decisión individual contribuye a un cambio colectivo.
La OPS insiste en que México necesita fortalecer sus programas de trasplantes y concientizar a la población sobre la importancia de donar. La esperanza crece cada vez que alguien dice “sí” a la vida de otro.
