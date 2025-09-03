Una abuela salva a su nieta y reactiva alarma sobre prevención de la violencia sexual infantil

Ciudad de México.- Esta semana en Monterrey, una niña de 10 años fue rescatada tras ser secuestrada por un hombre de 33 años. El hecho ocurrió gracias a la rápida denuncia de su abuela, quien vende dulces en una esquina y vió a un desconocido llevarse a su nieta de la mano. La alerta inmediata permitió a la policía seguir al sujeto a través de las cámaras urbanas y detenerlo al entrar a un hotel; fue detenido y la niña regresó a salvo con su familia. Aunque este caso tuvo un desenlace positivo, refleja una realidad alarmante: la violencia sexual infantil ocurre con más frecuencia de la que se reconoce.

México, epicentro de explotación infantil

México es uno de los principales países productores de contenidos de violencia sexual infantil y también uno de los principales destinos de turismo sexual, especialmente en sitios como Cancún y Chapala. Así lo denunció Daniela Calvillo, directora de Te Protejo México, una asociación civil que trabaja para proteger a menores en el entorno digital.

“Actuamos y exigimos a las autoridades y a la industria digital que eliminen contenidos de violencia en la red”, señaló Calvillo en una reunión reciente con medios de comunicación.

Jornada Nacional para proteger a la infancia

Durante el encuentro con medios, se presentó el Catálogo de recursos para la concientización y prevención de la violencia sexual infantil, entregado la semana pasada a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este material pretende apoyar la Jornada nacional de prevención que se realizará el próximo 8 de septiembre en todas las escuelas de educación básica del país.

Escanea el QR

Te Protejo México ha consolidado alianzas con Interpol y empresas tecnológicas como Google, Meta y TikTok para identificar contenidos y sitios con material de abuso sexual infantil. La plataforma digital permite reportar de manera anónima y gratuita situaciones como explotación sexual comercial, producción de material de abuso, grooming o sextorsión. En pocos años, ya ha recibido más de 9 mil reportes.

Para prevenir hay que informar

Calvillo también dio a conocer el informe “Es un secreto”, que documenta 208 casos de violencia sexual ocurridos en el entorno educativo, con cifras de la Secretaría de Salud. Asociaciones civiles como Alumbra, Guardianes, Fundación Freedom, Te Protejo y Educación con Rumbo han identificado 27 escuelas en las que se comprobó la existencia de violencia sexual organizada.

Entre los patrones detectados están: agresiones en las aulas, adultos que facilitan el abuso, producción de material sexual, sedación de menores e incluso el uso de disfraces.

“La autoridad tiende a tratar estos hechos como casos individuales y no como violencia organizada, lo cual impide que se investigue bajo el marco de delincuencia organizada en las escuelas”, denunció.

Llamado urgente a maestros y familias

“Solo juntos podemos consolidar una cultura colectiva y un modelo nacional de respuesta y prevención de la violencia sexual infantil en el mundo digital”, dijo Calvillo. Y añadió un mensaje directo a los educadores:

“Si eres maestro y conoces o sospechas de un caso de violencia sexual infantil, no dudes: repórtalo en Te Protejo México”.

Una jornada de prevención que debe trascender el papel

Las voceras de algunas de estas asociaciones civiles advirtieron que es fundamental que la Jornada nacional de concientización y prevención del abuso sexual infantil, del 8 de septiembre, no quede solo en un acto simbólico, sino que se traduzca en acciones concretas en las más de 200 mil escuelas de educación básica del país. Para ello recomendaron el Catálogo de recursos elaborado por 15 asociaciones civiles mexicanas como una herramienta práctica que guíe a maestros, padres y cuidadores en la prevención y denuncia.

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp