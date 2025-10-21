Una mujer que cuida a todos: la salud femenina como pilar de la familia

Ciudad de México.- En el marco del Mes Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) hizo un llamado urgente a reconocer que proteger la salud de las mujeres significa cuidar a la familia y fortalecer al país.

La UNPF subrayó que la salud femenina no debe considerarse un asunto individual, sino una cuestión profundamente familiar y social.

De acuerdo con su pronunciamiento, la enfermedad de una mujer en especial por cáncer de mama afecta de forma directa a su pareja, hijos, padres y comunidad.

La organización pidió que las políticas públicas garanticen programas permanentes de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento integral enfocados en la salud de la mujer.

Las cifras en México evidencian un desafío importante de salud pública. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró en 2023 alrededor de 8,034 defunciones por cáncer de mama en mujeres de 20 años o más.

Lo que representó el 9 % del total de muertes por tumores malignos en ese grupo.

La tasa de mortalidad en mujeres mayores de 20 años fue de 17.9 por cada 100 mil. Estas cifras reflejaron la urgencia de promover la detección temprana y la educación en salud.

La UNPF destacó que el impacto de la enfermedad trasciende lo médico.

Porque implica pérdida de autonomía, reconfiguración de roles familiares y “toxicidad financiera” que afecta la estabilidad emocional y económica del hogar.

La organización reiteró que cuidar la salud femenina equivale a fortalecer a la familia, y fortalecer a la familia representa un paso esencial hacia una nación más solidaria.

Para fortalecer la salud de la mujer en su papel social y familiar, la UNPF invitó a los padres de familia y a la sociedad en general a reconocer a las mujeres como fuente de fortaleza, ternura y esperanza dentro del hogar.

Asimismo, exhortó a las autoridades de salud a colocar la atención femenina en el centro de las políticas públicas mediante estrategias permanentes de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento integral.

La detección oportuna del cáncer de mama eleva significativamente las posibilidades de supervivencia y reduce el impacto emocional en las familias.

El llamado de la UNPF invita a mirar la salud femenina como el latido que sostiene al hogar y a la comunidad.

Sobretodo en un país donde miles de familias enfrentan el reto del cáncer de mama, la prevención, el acompañamiento y la visión familiar adquieren un valor renovado.

