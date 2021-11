De generación en generación

Por Gloria J. Ceja Cervantes

Somos de raíces y ramas. Raíces que crecen en silencio y profundamente desapercibidas, buscando como aferrarse a terrenos fértiles, que nutran nuestra savia y sostenga este gran árbol frondoso. El tiempo pasa rápido y lento; rápido cuando la alegría y plenitud son las protagonistas; lento cuando la enfermedad y la tristeza han tocado nuestra corteza y ha permeado hasta el centro dejando huellas en cada anillo que revela nuestra esencia.

Cada rama cuenta una historia que va dejando huella de vida y crecimiento. Algunas ramas son pequeñas; otras son más extensas y otras suelen ser ser elegidas para anidar. Es Fascinante cómo se representa a la familia a través de un árbol. Un símbolo lleno de mensaje y aprendizaje. Nos ayuda a atesorar recuerdos, linaje, costumbres y memorias entre tantas cosas.

¿Hasta dónde conoces tu línea ascendente? ¿Hasta dónde llegará tu línea descendente? Hace tiempo uno de mis hijos me decía: “Mamá, me gustaría viajar al pasado, para conocer a mis ancestros y ver a quién me parezco más.” Me dejó pensativa por varios días, ya que nunca me lo había cuestionado o lo había pensado, ¿A quién me parezco? ¿Qué rasgos heredé de mis familiares que ya no están aquí con nosotros? Y eso no quiere decir que las historias se repitan, pero en nuestra sangre corren genes de nuestros antepasados que nos construyen y a la vez nos hacen ser únicos e irrepetibles.

Es por ello que hoy les invito a dibujar y escribir su árbol genealógico (si es que aún no lo tienen). Nuestros padres, abuelos , bisabuelos son unos cofres llenos de tesoros invaluables, son fechas, sucesos, aventuras, semblanzas anécdotas que vale la pena conocer, escribir, transmitir y recordar.

Preguntas sugeridas para hacer a sus padres, abuelos o bisabuelos que les puede ayudar a recopilar información y propicie un diálogo interesante:

No olvides llevar algo para anotar.

*Nombre completo de sus papás.

*Nombre completo de sus abuelos.

*Nombres de los hermanos de tus padres.

*¿Cuántos hermanos tienes o tuviste?

*Momento histórico cuando eras niño.

*Anécdotas importantes que más recuerdes.

*¿Cuánto costaba un refresco cuando eras niño?

*¿Cómo era la ciudad donde vivías?

*Nombre de tus mejores amigos de la infancia

*Nombre de tus padrinos

*Tu comida favorita.

*Materia de la escuela favorita.

*Tu música favorita

*Tu película favorita

*Qué es lo que te hace muy feliz.

*Qué es lo que te pone triste.

*Consejo de vida que me puedas dar.

Y la lista sigue y sigue, disfruta y crece esta lista de preguntas que serán un detonante para conocer y saber de muchas cosas que han sucedido y quizá nadie te las había contado, las cuales podrás compartir a tus hijos, tus nietos y bisnietos.

Corre a visitar a tu familia, llámales por teléfono o incluso realicen una video llamada, lo que más sea prudente para ustedes. No lo dejen para después porque podría ser un poco tarde. La riqueza de una familia se transmite de generación en generación, construyamos una humanidad valiosa que derrame mucha esperanza.

“Dichoso aquél que recuerda con agrado a sus antepasados, que gustosamente habla de sus acciones y de su grandeza y que serenamente se alegra viéndose al final de tan hermosa fila.” GOETHE

