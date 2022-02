El día en que la Mutilación Genital Femenina se topó con Purity

¿Sabías que referirse a las personas indígenas como personas vulnerables trasgrede sus derechos y su dignidad? Las personas indígenas no son vulnerables, sino que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, que no es lo mismo.

Las Naciones Unidas, a través de la relatoría especial ha señalado como principales problemas de las mujeres indígenas el matrimonio infantil forzoso, la muerte materna, la discriminación en el acceso a la tierra, la violencia obstétrica, la violencia contra la mujer al interior de las comunidades, el feminicidio, la violencia doméstica, conflictos armados, militarización de territorios, por señalar algunos.

Es por ello que estudiosas en la materia han querido complementar el apartado A del segundo artículo constitucional sobre los derechos de las personas indígenas, pues se percataron que éstos no están abarcando situaciones particulares que afectan a las mujeres de las comunidades indígenas de nuestro país, por lo que se han dado a la tarea de nombrar derechos especiales para atender las necesidades particulares, tales como elegir marido, decidir casarse o no, participar de manera activa con voz y voto en las asambleas comunales, no ser víctimas de maltrato físico, sexual o psicológico; acceso a recursos públicos, acceso a la tierra en igualdad de condiciones que los hombres; acceso a servicios de salud y educación; derechos político-electorales; informarse sobre sus derechos; derecho a una vida libre de violencia.