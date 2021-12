Son 20 años de casados y la comunicación no funciona, ¿por dónde empezar?

Por Adriana Ceballos y Georgina Azocar @coachingdefamilia

Llevamos 20 años juntos. Tenemos tres hijos, nunca tuvimos hábitos de comunicación, las cosas simplemente pasan. Me doy cuenta que eso no alcanza y siento que nos estamos alejando. No sé por dónde empezar.

La pareja es la persona a quien se ama, por eso el ser tolerantes, pacientes y comprensivos fortalecerá la comunicación y generará una mayor conexión basada en la asertividad.

Te dejamos algunos tips que pueden ir aplicando para lograr esa buena comunicación que necesitan:

– Comunicarse de manera asertiva, respetando la mirada de mi pareja y ofreciendo la propia, teniendo en cuenta que las formas son muy importantes.

– Hablar de las necesidades, opiniones y deseos, y proponer alternativas para su satisfacción, desde la confianza.

– Acordar, tomar decisiones conjuntas evitando imponer.

– Cuando algo incomoda, hacerlo saber, en vez de “pretender” que se dé cuenta y quedarnos molestos porque no ocurre.

– No dar nada por sabido. El sobrentendido genera malos entendidos.

– Evitar críticas, etiquetas, ataques, ofensas y “culpas”. Evitando el “vos sos”, “vos me hiciste” es una de las mejores formas de cuidar los sentimientos.

– Conocer lo que me disgusta y le disgusta para no importunar y/o para llegar a un acuerdo que, probablemente, contemple algún proceso de cambio.

– Considerar a mi pareja como un igual, ni superior ni inferior a mí.

– Trabajar el respeto y la calma en nuestras conversaciones basadas especialmente en preguntas que aclaren, siempre desde la honestidad.

Ponerse en el lugar del otro

– Aplicar la empatía, ponerse en el lugar del otro.

-Buscar en cada conversación el equilibrio entre el exponer (compartirme con el otro) y el explorar (indagar en las creencias y motivaciones de mi interlocutor) movimientos fundamentales de la comunicación que promueven que nuestro intercambio de información sea exitoso.

La comunicación tiene que ver con la comprensión de las emociones y la escucha activa: hablar, preguntar, responder, intercambiar, acordar, compartir la vida cotidiana, expresarse y abrir la posibilidad a mi pareja para que también lo sienta así. Muchas veces, sin hablar, el lenguaje gestual dice por nosotros.

Para crecer como pareja y como individuos que componen esa pareja necesitan una buena comunicación. Si hasta el momento no fue posible lograrla, nunca es tarde. Busca la oportunidad y el espacio adecuado para esa primera conversación de propuesta y avanza hacia el objetivo.

