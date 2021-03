Urgen políticas con perspectiva familiar: IAPF

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Invertir en las familias y mejorar las políticas con perspectiva familiar, que han funcionado en otros países, debe ser referencia para implementar políticas públicas y privadas a nivel nacional.

Nancy Salas, directora general del Instituto municipal de la familia de San Pedro Garza García, Nuevo León, explicó que las actuales políticas anti-natalistas, pueden llevar a un invierno demográfico para el cual México no está preparado.

“México ha perdido el relevo generacional”

Por su parte, el director nacional del Instituto Juan Pablo II para la Familia, Alejandro Landero, señaló que en las últimas estadísticas, México está por debajo de la tasa global de natalidad.

Aunque en zonas rurales sea más alto el número de hijos, aún así se ha perdido el relevo generacional, anunció.

Destacó que Ciudad de México tiene una tasa de 1.34, cuando la media debería ser al menos 2.1 aclaró.

Segundo Congreso de Perspectiva Familiar del Instituto de Análisis de Política Familiar (IAPF).

Por lo tanto, el mito de la sobrepoblación ha fomentado una política anti-natalista, que tendrá sus consecuencias devastadoras. Pues sin niños no hay relevo, sin jóvenes estallará el sistema de pensiones y no habrá consumo.

Las políticas locales son las que más influyen en las familias y su desarrollo.

Por otro lado, el director de comunicación y relaciones internacionales de la Federación Internacional para el desarrollo de las familias, Ignacio Socias, puntualizó que las políticas de familia, son el mejor soporte para influir en el logro de muchas de las metas de los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU.

Agregó Socias que se deben implementar políticas para facilitar el paso de la vida estudiantil a la vida profesional. Ya que muchos jóvenes no forman una familia, no porque no quieran, sino porque tienen una serie de dificultades en las que necesitan apoyo.

Finalmente los exponentes advirtieron que el principal tema, no sólo económico sino psicológico y emocional de las sociedades modernas es la soledad.

Para esto mencionaron que en Reino Unido, Alemania y Japón se han nombrado Secretarios de Estado y Ministros para la Soledad; por que no saben cómo afrontar esta necesidad en la población adulta, lo cual creció exponencialmente con la pandemia.