¿Cómo construir una relación sana con la familia política?

Ciudad de México.— La convivencia con la familia política influye de manera importante en la vida de muchas parejas.

Diversos especialistas explicaron que el matrimonio no solo unió a dos personas, sino también a dos historias y a dos entornos familiares que requieren atención, respeto y límites claros para lograr una convivencia estable y sana.

Mantener una relación sana con la familia de la pareja genera confianza y fortalece el ambiente familiar, especialmente cuando las parejas buscaban crear recuerdos positivos para sus hijos.

Integrar la historia familiar en la vida matrimonial

Al iniciar una vida en pareja, varias familias descubrieron que entender el contexto del otro fue fundamental.

La psicóloga familiar Teresa Barrera explicó que ambas familias tuvieron el mismo valor y destacó que muchas parejas cometieron el error de idealizar una familia y descalificar a la otra. Recordó que cada familia aportó costumbres y tradiciones que formaron parte de la identidad de la pareja.

Esa visión permitió que muchas personas consideraran la historia familiar de su pareja como un elemento que debía integrarse con cuidado y sin juicios.

La convivencia familiar avanzó con más armonía cuando los integrantes reconocieron el valor de los entornos de origen.

Límites sanos para fortalecer la relación

Especialistas señalaron que conocer a la familia política representó una oportunidad, siempre que existiera respeto y claridad en los límites.

La terapeuta Sonia Rivera explicó que la prioridad emocional debía mantenerse en la pareja. Detalló que priorizar a la pareja no implicó dejar de apoyar a la familia extensa, sino ordenar afectos para favorecer acuerdos sanos.

Rivera comentó que ese enfoque permitió manejar mejor las opiniones externas.

Describió que, cuando la pareja colocó su relación en el centro, la comunicación con la familia política fluyó con menos tensiones y mostró espacios más seguros para todos.

Gestos de cercanía que fortalecen los vínculos

El consultor familiar Guillermo Arévalo explicó que la convivencia con la familia política se fortaleció con gestos simples.

Indicó que la cortesía y la disposición para tender puentes ayudaron a crear un ambiente más amable, incluso cuando surgieron diferencias.

Arévalo recordó que las familias políticas integraron papás, abuelos, tíos y sobrinos, cada uno con funciones afectivas distintas.

Ese conjunto permitió ampliar la red de apoyo emocional de las parejas, especialmente durante momentos desafiantes.

El respeto como base de la convivencia familiar

El consejero familiar Moisés Hernández explicó que el respeto sostuvo la relación con la familia política. Señaló que formar parte de una nueva familia no permitió cambiar dinámicas establecidas durante años.

Destacó que cada persona ocupó un lugar importante en la mesa familiar y que ninguna voz tuvo mayor valor que otra.

Hernández enfatizó la importancia de expresarse sin imponer y de reconocer la participación de todos en las decisiones familiares.

Ese enfoque permite que muchas parejas construyeran relaciones más equilibradas con su familia política y convivencias más estables.

JAHA