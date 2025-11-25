¿Cómo construir una relación sana con la familia política?

Ciudad de México.— La convivencia con la familia política influye de manera importante en la vida de muchas parejas.
Diversos especialistas explicaron que el matrimonio no solo unió a dos personas, sino también a dos historias y a dos entornos familiares que requieren atención, respeto y límites claros para lograr una convivencia estable y sana.
Mantener una relación sana con la familia de la pareja genera confianza y fortalece el ambiente familiar, especialmente cuando las parejas buscaban crear recuerdos positivos para sus hijos.
Integrar la historia familiar en la vida matrimonial
Al iniciar una vida en pareja, varias familias descubrieron que entender el contexto del otro fue fundamental.
La psicóloga familiar Teresa Barrera explicó que ambas familias tuvieron el mismo valor y destacó que muchas parejas cometieron el error de idealizar una familia y descalificar a la otra. Recordó que cada familia aportó costumbres y tradiciones que formaron parte de la identidad de la pareja.
Esa visión permitió que muchas personas consideraran la historia familiar de su pareja como un elemento que debía integrarse con cuidado y sin juicios.
La convivencia familiar avanzó con más armonía cuando los integrantes reconocieron el valor de los entornos de origen.
Límites sanos para fortalecer la relación
Especialistas señalaron que conocer a la familia política representó una oportunidad, siempre que existiera respeto y claridad en los límites.
La terapeuta Sonia Rivera explicó que la prioridad emocional debía mantenerse en la pareja. Detalló que priorizar a la pareja no implicó dejar de apoyar a la familia extensa, sino ordenar afectos para favorecer acuerdos sanos.
Rivera comentó que ese enfoque permitió manejar mejor las opiniones externas.
Te recomendamos leer: Conflictos entre hermanos y su utilidad en la crianza
Describió que, cuando la pareja colocó su relación en el centro, la comunicación con la familia política fluyó con menos tensiones y mostró espacios más seguros para todos.
Gestos de cercanía que fortalecen los vínculos
El consultor familiar Guillermo Arévalo explicó que la convivencia con la familia política se fortaleció con gestos simples.
Indicó que la cortesía y la disposición para tender puentes ayudaron a crear un ambiente más amable, incluso cuando surgieron diferencias.
Arévalo recordó que las familias políticas integraron papás, abuelos, tíos y sobrinos, cada uno con funciones afectivas distintas.
Ese conjunto permitió ampliar la red de apoyo emocional de las parejas, especialmente durante momentos desafiantes.
El respeto como base de la convivencia familiar
El consejero familiar Moisés Hernández explicó que el respeto sostuvo la relación con la familia política. Señaló que formar parte de una nueva familia no permitió cambiar dinámicas establecidas durante años.
Destacó que cada persona ocupó un lugar importante en la mesa familiar y que ninguna voz tuvo mayor valor que otra.
Hernández enfatizó la importancia de expresarse sin imponer y de reconocer la participación de todos en las decisiones familiares.
Ese enfoque permite que muchas parejas construyeran relaciones más equilibradas con su familia política y convivencias más estables.
Una pareja de enamorados se reencuentra después de 40 años y se casan ¡de película!
Conocen a su hija dada en adopción
Ciudad de México.- Kevin Carroll y Debbie Webber eran un par de enamorados en la secundaria con planes de fugarse en 1967. Una noticia inesperada, el embarazo de Deb, frustró sus planes y los separó por cuatro décadas. Esta es la conmovedora travesía de amor, pérdida y perdón que culminó en un reencuentro con su hija biológica y un feliz matrimonio.
La separación forzada por un embarazo adolescente
El amor entre Kevin y Debbie surgió cuando ambos participaban en un grupo de teatro de sus respectivas escuelas en Estados Unidos. El flechazo fue instantáneo, relató Deb sobre su primer encuentro a los periodistas Asia Fouks y Rafael Abuchaibe.
La pareja se volvió inseparable, llegando a planear una fuga a Maryland, un estado donde podrían casarse legalmente a los 15 años sin el permiso de sus padres. Sin embargo, dos semanas antes, la vida les presentó un giro dramático: Deb estaba embarazada, relata la historia publicada por BBC Mundo en su sitio web.
Ella fue enviada a un hogar para madres solteras. Él, por su parte, tomó una decisión extrema para intentar mantener a su futura familia: se alistó en la Infantería de Marina a los 17 años.
“Mi ilusión era que cuando me dejaran salir del entrenamiento, podríamos casarnos”.
Pero mientras él se preparaba en el entrenamiento militar, recibió una carta que le rompió el alma: Deb le anunciaba que daría al bebé en adopción. Kevin lo recuerda con dolor. Para él, fue una gran pérdida, aunque sabía que era la decisión más práctica para Deb.
Un amor que sobrevivió a la Guerra
Deb tuvo a una hermosa niña, a la que entregó a una familia con cuatro hijos. La madre adoptiva le recordó a Jacqueline Kennedy, un detalle que hizo el dolor más llevadero. Después de la adopción, la familia de Deb se mudó para intentar que ella comenzara una nueva vida.
Mientras tanto, Kevin fue enviado a Vietnam como parte de las Fuerzas Especiales. Durante una misión de rescate en 1969, sufrió graves heridas que lo obligaron a someterse a casi 40 cirugías a lo largo de los años. En su momento más crítico, luchando por sobrevivir, Kevin tuvo un pensamiento recurrente: no morir sin volver a ver a Debbie y a su bebé.
A pesar de que ambos siguieron caminos separados, se casaron con otras personas y tuvieron más hijos, el amor de Kevin por Deb se mantuvo intacto.
El reencuentro milagroso: La búsqueda de Val
Décadas después, y atormentada por la culpa de la adopción, Deb sintió la necesidad de sincerarse con sus otras hijas. Una de ellas tomó la iniciativa y, con los pocos datos que Deb recordaba (el apellido, el área y que eran cuatro hermanos), logró localizar a la hija dada en adopción: Val y sucedió el reencuentro.
La llamada fue sanadora. Val, ya adulta, le aseguró que no había rencores y que apreciaba lo que Deb había hecho.
“Todos esos sentimientos de vergüenza y culpa simplemente se desvanecieron”.
Deb sintió una liberación emocional al reencontrarse con su hija dad en adopción.
Durante ese primer encuentro, Val preguntó por su padre. Gracias al obituario de su fallecida esposa, lo localizaron y Deb le escribió una carta con su número de teléfono.
Para Kevin, fue un milagro. De inmediato, la llamó. La sorpresa fue doble cuando Deb le dijo:
“Tengo algo que compartirte. Encontré a nuestra hija. ¿Quieres conocerla?”.
Después de ese emotivo momento, Deb y Kevin se reencontraron en la casa de Val. Tras una larga conversación a solas, Kevin le confesó a Deb que nunca había dejado de amarla. Ella le pidió seis meses para asegurarse de que él seguía siendo el hombre maravilloso que recordaba.
Más de 40 años después de que su plan adolescente fuera frustrado, Kevin y Deb están casados. Ella resume así su reencuentro: “Seis meses y 14 años después, sigue siendo increíble”.
Juntos, en sus setenta, viven el amor que la vida les negó en su juventud con la compañía de su hija.
Celebridades
El amor incondicional de la hija y nieta de Bruce Willis
“Lo abrazo aunque no me reconozca”
Ciudad de México.- La hija mayor de Bruce Willis, Rumer, compartió recientemente con sus seguidores la experiencia al visitar a su padre, quien padece Demencia Frontotemporal (DFT). Aunque el icónico actor no siempre la reconoce, ella afirma que la conexión se mantiene a través del afecto, un lazo que ahora incluye a su pequeña hija, Louetta.
La Demencia Frontotemporal obligó al legendario actor Bruce Willis a retirarse del cine y de la vida pública. Su hija, Rumer Willis, de 37 años, fruto de su matrimonio con Demi Moore, se sinceró sobre la complejidad de la enfermedad y la experiencia de visitarlo. Para Rumer, la esencia de su padre sigue presente más allá del deterioro cognitivo.
La actriz explicó que, pese al avance de la enfermedad, el amor es el lenguaje que sigue intacto:
“Estoy muy agradecida de que, cuando voy allí y le doy un abrazo, tanto si me reconoce como si no, él pueda sentir el amor que le he dado y yo pueda sentirlo también por su parte. Que aún vea una chispa de él y que él pueda sentir el amor que le estoy dando”.
La DFT ha sido descrita por Rumer como un diagnóstico “difícil de responder” en términos de bienestar general, confirmando que “cualquier persona con DFT no está muy bien” en términos de salud. Sin embargo, recalca que dentro de ese contexto, su padre está tan bien como le permite la condición.
Su nieta, la luz de Bruce Willis
Para Rummer llevar a su hija, Louetta, de casi dos años, se ha convertido en una prioridad, pues refuerza la idea de que los lazos familiares brindan consuelo y estabilidad. La misma Rummer encuentra ese consuelo en el abrazo de su padre, pues después desde hace unos meses está separada de su pareja, criando sola a su hijita.
El rol incomprendido del cuidador
El avance agresivo de la demencia obligó a la familia a tomar decisiones difíciles, como el reciente traslado de Bruce a una vivienda independiente de una sola planta con atención especializada las 24 horas. Este cambio, que generó críticas, fue defendido por su actual esposa, Emma Heming, quien tomó el rol de cuidadora principal.
En el especial Emma y Bruce Willis: El Viaje Inesperado, Heming abordó la incomprensión social sobre la labor de quien cuida a un enfermo: “Con demasiada frecuencia, quienes no han vivido esta experiencia ni han estado en primera línea juzgan a los cuidadores de forma rápida e injusta”, expresó.
Recientemente, en Siete24, charlamos en entrevista con la Dra. Xochitl Gómez, acerca del rol de los cuidadores en enfermedades con algún tipo de demencia, como el Alzheimer, y el soporte que debe rodear al cuidador, que mayoritariamente son mujeres de la familia:
“Nosotros tenemos que tener cuidado con el cuidador, tenemos que cuidar al cuidador, voy a usar esa frase, porque la mayoría de los cuidadores, según una encuesta, son mujeres… y estas personas también requieren nuestro apoyo para reducir su carga”.
El acompañamiento emocional es importante para el enfermo, resaltó la especialista.
La historia de la familia Willis es un ejemplo de cómo el amor y la responsabilidad superan el dolor y los desafíos de una enfermedad neurodegenerativa. Su caso resalta la importancia de la paciencia y el apoyo incondicional del cuidador al paciente.
Estilo
Vacunas invernales son esenciales en esta temporada: Especialista
Ciudad de México.- La llegada de la temporada de frío no solo implica abrigarse, sino también la necesidad de un refuerzo en la salud pública. Las vacunas invernales: Influenza y Neumococo, son esenciales para prevenir enfermedades graves y sus complicaciones, señalan especialistas.
En entrevista exclusiva con Siete24 Noticias la Dra. Verónica Carrión Falcón, Epidemióloga, subraya que para personas con diabetes y grupos de riesgo como los adultos mayores, la vacunación es una recomendación para evitar complicaciones graves.
La experta en vacunación destaca que en invierno todas las personas son vulnerables, pero los riesgos se intensifican en ciertos grupos, como los menores de cinco años y los adultos mayores.
La especialista añade que la vacunación debe iniciar con la temporada invernal.
“En el caso de la vacuna de influenza. Ya empezó la temporada de vacunación, hay que vacunarnos de manera inmediata con la finalidad de que, si llegan a enfermarse, no tengan una complicación”.
¿Por qué ya no se recomiendan vacunas de ARN para niños y embarazadas?
Diabéticos ¿Por qué vacunarse?
La Dra. Carrión enfatiza que, lejos de ser un impedimento, la condición médica exige la aplicación de la vacuna.
“Los diabéticos no tienen una respuesta inmunológica adecuada, sobre todo si no tienen un control adecuado de su diabetes. La respuesta inmunológica, al enfrentarse a cualquiera de estas enfermedades es mucho más débil, no es tan efectiva como en la población sana, entonces pueden tener complicaciones serias”.
Las vacunas invernales
La doctora Carrión describe que las vacunas de invierno son principalmente influenza y neumococo, y reitera que ninguna de ellas puede causar la enfermedad, “porque son vacunas inactivadas o son fracciones de vacunas”.
Influenza es anual
La Influenza tiene virus que mutan, lo que da lugar a nuevas variantes. Por ello, la Dra. Carrión explica la necesidad de la dosis anual: “los virus de influenza también van cambiando y lógicamente por esto tenemos que vacunarnos cada año en el caso de estas dos enfermedades”.
Neumococo: Prevención contra la bacteria
La tercera vacuna importante es la de Neumococo, dirigida a una bacteria y no a un virus. Su relevancia radica en que las complicaciones de la Influenza pueden estar asociadas a esta bacteria, que causa otitis media, sinusitis, meningitis y neumonía. La especialista señala que la nueva vacuna conjugada 20 valente (PCV-2020) ofrece una protección de por vida en una sola dosis para los adultos que no tienen el esquema de niños.
Celebridades
La ex Miss Universo Ximena Navarrete comparte el bautizo de su tercer hijo
Plena en su vida familiar
Ciudad de México.- La ex Miss Universo Ximena Navarrete compartió con sus seguidores uno de los momentos familiares más importantes, las fotos del bautizo de su hijo Santiago con su esposo, el empresario Juan Carlos Valladares. Santi, de seis meses de edad, es el tercer hijo del matrimonio.
Las imágenes, publicadas en sus redes sociales muestran momentos de la familia Valladares posando para el fotógrafo Mario Orozco y al pequeño Santi con sus dos hermanos mayores.
La celebración del más importante de los Sacramentos de la Iglesia Católica se dio en el marco de los primeros seis meses de vida del bebé.
¿Qué significa el bautismo o bautizo?
El sacramento del bautismo es un rito de iniciación en la fe que significa ser purificado del pecado original y nacer a una vida nueva en Cristo. A través de él, se entra en la Iglesia, se recibe el Espíritu Santo, se convierte uno en hijo de Dios y miembro del pueblo de Dios. Es la puerta de entrada a la vida cristiana y al resto de los sacramentos, de acuerdo con información del sitio en línea Aleteia, proyecto de evangelización católica.
Ximena Navarrete vive su mejor etapa en familia
Después de felicitar a Fátima Bosch por su triunfo en Miss Universo, Ximena Navarrete disfrutó de esta celebración familiar el pasado fin de semana. En diversas entrevistas y en publicaciones en sus redes sociales, la modelo ha expresado que vive uno de los mejores momentos de su vida, pues el sueño que añoró de ser madre y tener familia hoy es una realidad.
Después de cumplir sus metas profesionales, a nivel personal Ximena también se siente plena, pues sus tres hijos llenan su mundo.
Desde su primer embarazo, Ximena ha mantenido una relación cercana con sus seguidores. Sus publicaciones reflejan valores como la familia, la gratitud y la fe. “Nuestro Santiago, te amamos con todo nuestro corazón”, escribió junto a una imagen de Santi recién nacido, poco después de su nacimiento.
La pareja formada por Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares se casó hace casi una década y al poco tiempo estaban esperando pero lamentablemente perdieron al bebé. Después se sometieron a un tratamiento de fertilidad gracias al cual llegó Ximenita, su primera hija.
npq
